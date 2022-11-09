Kan ik de omzetbelasting (btw) terugvragen voor de afdrukbestellingen die ik plaats?

Omzetbelasting (btw) vergoeden voor je online printbestellingen.

Kan ik omzetbelasting terugvragen?

Als je in het Verenigd Koninkrijk (VK) staat geregistreerd voor VAT (btw), kun je dit compenseren met VAT die je hebt verzameld namens HMRC.

Wat betreft het compenseren van VK omzetbelasting (VAT) tegen de omzetbelasting (btw) in je land van verblijf/bedrijfsregistratie raden we je aan om de belastingregels van dat land te raadplegen.

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