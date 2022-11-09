Kan ik de omzetbelasting (btw) terugvragen voor de afdrukbestellingen die ik plaats?

Omzetbelasting (btw) vergoeden voor je online printbestellingen.
Kan ik omzetbelasting terugvragen?
- Als je in het Verenigd Koninkrijk (VK) staat geregistreerd voor VAT (btw), kun je dit compenseren met VAT die je hebt verzameld namens HMRC.
- Wat betreft het compenseren van VK omzetbelasting (VAT) tegen de omzetbelasting (btw) in je land van verblijf/bedrijfsregistratie raden we je aan om de belastingregels van dat land te raadplegen.
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