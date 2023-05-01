Worden mijn prints plat in een envelop of in een koker verzonden?

Worden prints in een envelop verzonden, dus plat, of opgerold in een koker? Dat hangt af van een paar factoren, zoals het aantal prints, de papiersoort en het formaat, dus we kunnen geen 100% vaste grens geven.
Als algemene regel geldt het volgende, zodat elke zending op de meest geschikte en veilige manier wordt verzonden op basis van formaat en verzendduur:
|Plat verzonden in envelop
|Levering VS & Canada
|Levering VK
|Levering Duitsland
|Levering rest van de wereld
|Kleiner dan 12″x16″
|Tot 16 inch (42 cm/A3) aan de lange zijde
|Tot 16 inch (42 cm/A3) aan de lange zijde
|Tot 16 inch (42 cm/A3) aan de lange zijde
|Opgerold verzonden in koker
|Levering VS & Canada
|Levering VK
|Levering Duitsland
|Levering rest van de wereld
|12″x16″ en groter
|Groter dan 16 inch (42 cm) aan de lange zijde
|Groter dan 16 inch (42 cm) aan de lange zijde
|Tot 16 inch (42 cm/A3) aan de lange zijde