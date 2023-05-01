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Worden mijn prints plat in een envelop of in een koker verzonden?

Worden prints in een envelop verzonden, dus plat, of opgerold in een koker? Dat hangt af van een paar factoren, zoals het aantal prints, de papiersoort en het formaat, dus we kunnen geen 100% vaste grens geven.

Als algemene regel geldt het volgende, zodat elke zending op de meest geschikte en veilige manier wordt verzonden op basis van formaat en verzendduur:

Plat verzonden in envelop
Levering VS & CanadaLevering VKLevering DuitslandLevering rest van de wereld
Kleiner dan 12″x16″Tot 16 inch (42 cm/A3) aan de lange zijdeTot 16 inch (42 cm/A3) aan de lange zijdeTot 16 inch (42 cm/A3) aan de lange zijde
Opgerold verzonden in koker
Levering VS & CanadaLevering VKLevering DuitslandLevering rest van de wereld
12″x16″ en groterGroter dan 16 inch (42 cm) aan de lange zijdeGroter dan 16 inch (42 cm) aan de lange zijdeTot 16 inch (42 cm/A3) aan de lange zijde
Bijgewerkt op oktober 2026

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