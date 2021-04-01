Wat is omzetbelasting (btw)?

BTW begrijpen en wat voor invloed het heeft wanneer je online een afdruk bestelt.

Wat is omzetbelasting?

Onder omzetbelasting wordt meestal btw verstaan in Nederland.

BTW is de belasting die bij klanten in rekening moet worden gebracht wanneer zij een product of dienst van je kopen.

Het wordt verschillend in rekening gebracht voor verschillende diensten en goederen in verschillende landen.

creativehub brengt omzetbelasting (btw) juist in rekening afhankelijk van in welk land je bent gevestigd.

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