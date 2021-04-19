Online bestellen voor creativehub gebruikers

Onze stapsgewijze gids biedt instructies voor het online bestellen van je afdrukken wanneer je al eerder bij ons hebt besteld. Deze instructies omvatten het uploaden van je bestanden tot welke opties er mogelijk zijn voor het afdrukken, monteren en inlijsten.

Stap 1: Waar te bestellen op onze website

Ga eerst naar onze website.

Je vindt op elke pagina rechts bovenaan een knop met ‘Bestel’. Klik hierop.

Stap 2: Log in op je creativehub account

Klik rechtsboven op ‘Login’.

Log in op je creativehub account.

Stap 3: Upload een nieuw bestand of gebruik een bestaand bestand

Klik aan de linkerkant op ‘Files’ en je ziet een overzicht van alle bestanden.

Gebruik een afbeelding die je eerder hebt geüpload door een afbeelding te selecteren en op de linker bovenhoek van de afbeelding te klikken. Dan kun je op ‘Order Prints’ klikken bij het menu aan de rechterzijde.

Anderzijds, als je nieuwe afbeeldingen wilt uploaden, klik je op ‘Upload’ bij het menu aan de rechterzijde.

Lees onze gids over bestandsvoorbereiding als je meer wilt leren over het voorbereiden van je afbeeldingen voor optimale kunstdrukken.

Stap 4: Kies je voorkeuren

Zodra je afbeeldingen zijn geüpload, worden automatisch thumbnails gegenereerd en worden al onze dienstopties zichtbaar.

Nu kun je een keuzen maken voor afdrukformaat, afdruktype, monteer- en inlijstopties. De prijs verandert automatisch.

Stap 5: Papiersoorten

Kies een papiersoort. Als er geen papiersoort wordt geselecteerd, is het standaardpapier Fuji Matt.

Klik op ‘print and paper type’ en kies uit 11 verschillende papiersoorten.

We hebben 4 verschillende C-type papiersoorten om uit te kiezen, waaronder: Mat Glanzend Kodak Metallic Fuji Flex

Verder ook 7 soorten Giclée, waaronder: Epson Semi gloss Hahnemuhle Bamboo Canson Baryta Hahnemuhle Pearl Hahnemuhle Photorag Hahnemuhle German Etching Canson Aquarelle Rag



Klik hier als je meer wilt leren over de verschillen tussen C-Type en Giclée. Als je eerst zelf wil kijken naar de verschillende texturen en papierafwerkingen, kun je een voorbeeld bestellen van onze website.

Stap 6: Monteren en inlijsten

Bij het onderdeel ‘Mounting/Framing’ kun je kiezen uit verschillende opties voor monteren.

Als je kiest voor een handgemaakte lijst van galerijkwaliteit, zie je de lijst verschijnen rond de afbeelding wat het makkelijker maakt om een lijst te kiezen die je afbeelding complimenteert.

Houd er rekening mee dat de doorlooptijd voor monteren 5 werkdagen is, behalve wanneer je kiest voor Plexiglas omgekeerd monteren wat 10 werkdagen duurt.

De doorlooptijd voor inlijsten is 10 werkdagen.

In het onderstaande voorbeeld hebben we gekozen voor Giclée Hahnemuhle Photo Rag papier gemonteerd op aluminium met een metalen onderframe aan de achterkant.

Stap 7: Toevoegen aan winkelwagen

Wanneer je tevreden bent met je bestelling en klaar voor de volgende stap, klik je op ‘Add to cart’.

Het artikel verschijnt dan in je winkelwagentje. Door op ‘Next image’ te klikken kun je dezelfde of andere instellingen gebruiken voor elk van je afbeeldingen.

Wanneer je klaar bent om te kopen, klik je op de knop ‘View cart’.

Er verschijnt een overzicht van je bestelling op je scherm. Klik op de + en – icoontjes om de hoeveelheden te veranderen of artikelen uit je winkelwagen te verwijderen.

Wanneer je tevreden bent, klik je op ‘continue’.

Stap 8: Bezorgadres, betalings- en bezorgmethode toevoegen/bewerken

Hier kun je een een bezorgadres bewerken of toevoegen, onder het kopje ‘Address’.

Onder ‘payment method’ kun je aangeven of je liever betaalt met PayPal of een creditcard/betaalpas.

Onder ‘delivery method’ kun je kiezen voor een bezorgmethode.



Houd er rekening mee dat bestellingen inclusief monteren en inlijsten alleen per koerier kunnen worden verzonden. Volg deze link om de levertijden voor afdrukken, monteren en inlijsten te raadplegen.

Houd er rekening mee dat bestellingen inclusief monteren en inlijsten alleen per koerier kunnen worden verzonden. Volg deze link om de levertijden voor afdrukken, monteren en inlijsten te raadplegen. Als je specifieke instructies hebt, kun je deze toevoegen in het tekstvak, zoals “houd de afdrukken plat” of “snijd de Giclée prints niet bij”.

Stap 9: Je bestelling- en leveringsbevestiging

Klik op ‘place order’ om te betalen en je bestelling af te ronden.

Je ziet de bevestiging op de site en ontvangt hier ook een e-mail voor.

Wanneer je bestelling gereed is om op te halen, ontvang je hier een e-mail over.

Anderzijds ontvang je een e-mail wanneer je bestelling is verzonden met een volgnummer.

Als je de perfecte afdruk wilt, kun je dit artikel lezen over hoe je een voorbeeld van je print kunt zien met onze interne ICC-profielen.

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