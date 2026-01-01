Quatre choses que « monté » peut vouloir dire Le mot recouvre quatre traitements différents. Ils ne sont pas interchangeables, et la différence la plus importante entre eux est de savoir si le tirage pourra un jour être séparé de son support. Traitement Ce que l'on fait au tirage Réversible ? Comment il est présenté Contrecollage Collé sur tout son dos à un panneau rigide avec un adhésif de conservation Non Sans cadre au mur, ou dans une caisse américaine Contrecollage sous acrylique Collé, face contre l'acrylique, au dos d'une plaque d'acrylique transparent, puis doublé d'un dos Non Sans cadre au mur Montage sous passe-partout Rien : un entourage en carton à fenêtre biseautée vient se poser sur le tirage Oui Dans un cadre, sous verre Montage de conservation (à charnières, flottant ou en livre) Maintenu sur un carton de fond uniquement par du ruban de conservation Oui Dans un cadre, sous verre Quand un laboratoire, une galerie ou un résultat de recherche parle de « tirage monté » sans autre précision, il s'agit presque toujours du premier : un tirage contrecollé. C'est le sujet de l'essentiel de ce guide. Les méthodes réversibles sont traitées plus bas, car pour certains tirages elles sont la bonne réponse et le contrecollage la mauvaise.

Comment fonctionne le contrecollage, et pourquoi il est définitif Dans le contrecollage, le tirage est collé sur un support rigide avec un adhésif de conservation qui couvre tout le dos de la feuille. Une fois posé, le papier ne peut plus bouger de lui-même. Une feuille de papier libre absorbe et restitue l'humidité de l'air qui l'entoure, et gondole en le faisant. Un tirage contrecollé ne peut pas gondoler : il reste donc plat et, comme il n'a pas besoin de verre devant lui, il n'y a rien entre le regard et la surface du tirage. C'est tout son attrait : un objet net, sans cadre, où l'image est la seule chose à regarder. La contrepartie, c'est que le procédé ne peut pas être défait. Le tirage et le panneau deviennent un seul objet, et le tirage ne peut pas être décollé sans être détruit. Le contrecollage aplatit aussi complètement la feuille : là où le toucher du papier fait partie de l'œuvre (des bords frangés, un papier coton très texturé), cette qualité est atténuée. Deux règles en découlent : Ne contrecolle pas un original unique, ni un tirage qui ne pourrait pas être refait.

Ne contrecolle pas un tirage que tu pourrais vouloir réencadrer, conserver à plat ou revendre en feuille libre. Pour un tirage fait pour le mur auquel il est destiné, rien de tout cela n'a d'importance, et le contrecollage donne un résultat plus plat et plus saisissant que n'importe quel cadre. Notre introduction au contrecollage propose une courte vidéo des options.

Les supports sur lesquels nous contrecollons Nous contrecollons sur sept supports. Trois sont de conservation : des matériaux durables, de qualité exposition, qui n'abîmeront pas le tirage avec le temps. Quatre sont des supports de présentation : plus légers et moins chers, mais ils contiennent des acides qui dégradent un tirage à long terme, et conviennent donc aux œuvres à durée de vie limitée. Support Épaisseur Qualité Ce que c'est, et à quoi il sert Aluminium Conservation Un panneau métallique plat et léger, de qualité conservation. Dibond 3 mm Conservation Un panneau composite aluminium : rigide, relativement léger, c'est la référence en exposition. Le meilleur équilibre entre rigidité et poids pour un panneau qui doit résister à des manipulations répétées. Acrylic Reverse 3 mm d'acrylique transparent, plus un dos Conservation Le tirage se regarde à travers l'acrylique transparent. Très brillant et très spectaculaire. Vois la section suivante. Foamex 3 mm ou 5 mm Présentation Une plaque de PVC rigide, noire ou blanche. Plus résistante que le carton plume. Souvent utilisée sur chevalet, ou sur des murs où les vis ne sont pas autorisées. Carton plume 5 mm ou 10 mm Présentation Carton plume Kappa à âme en mousse, en blanc uniquement. L'option la plus légère et la moins chère. Il se marque aux chocs : il n'est donc pas fait pour les pièces que l'on manipule. Display Card 2 mm Présentation Un carton léger et économique pour une présentation de courte durée. MDF 12 mm Présentation Le support le plus lourd : rigide, et réservé à un usage en intérieur. Le carton plume et le Foamex se confondent facilement, mais ce sont des matériaux différents : l'un est une âme en mousse recouverte de papier, l'autre une plaque de PVC pleine. S'il te faut un panneau noir, c'est du Foamex. L'épaisseur compte quand un tirage contrecollé doit entrer dans une caisse américaine, une boîte ou une caisse de transport. À titre d'exemple, le Hahnemühle Photo Rag 308 g/m² fait 0,48 mm d'épaisseur et, contrecollé sur du Dibond de 3 mm, la pièce finie mesure environ 3,48 à 4 mm, la fourchette tenant compte de la couche d'adhésif. Base-toi sur la valeur haute. Côté prix, le carton plume est le support le moins cher et l'Acrylic Reverse le plus cher. Le contrecollage est facturé selon le support et le format du tirage, plus les éventuelles fixations : la page des tarifs contient les grilles.

Le contrecollage sous acrylique Ce que l'on appelle couramment contrecollage sous acrylique, montage face avant ou contrecollage sous Perspex, nous le proposons sous le nom d'Acrylic Reverse. Le tirage est collé au dos d'une plaque de Perspex transparent de 3 mm : tu regardes donc l'image à travers l'acrylique, et un dos vient se placer derrière le tirage pour le sceller et le protéger. Tu choisis le dos : White Perspex, Black Perspex, Aluminium ou Dibond, tous au même prix. Les chants de l'acrylique sont polis, et la couleur du dos se voit de côté. Ce qu'il faut en attendre : Une surface très brillante, quel que soit le papier en dessous, avec une impression de profondeur et des couleurs plus vives. Il convient à la photographie et aux œuvres franches et colorées.

Des reflets. Une surface brillante renvoie les fenêtres et les lumières : réfléchis donc à l'endroit où la pièce sera accrochée avant de commander.

C'est une finition de contrecollage, pas un produit rétroéclairé. Rien n'éclaire l'image par l'arrière.

L'acrylique protège la surface du tirage, mais il se raye plus facilement que le verre. Nettoie-le avec un chiffon doux et sec. L'Acrylic Reverse est réalisé uniquement sur papier C-type Fuji Matt, et il prend plus de temps que les autres contrecollages : compte 10 jours ouvrés. En extérieur, il ne convient qu'aux expositions de courte durée ou abritées.

Quel papier contrecoller Tous les papiers sur lesquels nous imprimons peuvent être contrecollés sur aluminium, Dibond, carton plume, Foamex, Display Card et MDF, y compris le Hahnemühle Photo Rag et les autres papiers giclée en coton. La seule restriction concerne l'Acrylic Reverse, réservé au C-type Fuji Matt. Cela dit, tous les papiers ne se contrecollent pas aussi bien : Les papiers C-type sont ceux qui se contrecollent le mieux. L'image se trouve à l'intérieur d'une émulsion résistante, si bien que la surface supporte les manipulations qu'implique le contrecollage. Si la pièce est faite pour être contrecollée, un tirage C-type est le choix solide.

L'image se trouve à l'intérieur d'une émulsion résistante, si bien que la surface supporte les manipulations qu'implique le contrecollage. Si la pièce est faite pour être contrecollée, un tirage C-type est le choix solide. Les images sombres avec du détail dans les ombres rendent le mieux sur les papiers couchés à base de résine, qui conservent la densité et supportent le mieux le contrecollage.

rendent le mieux sur les papiers couchés à base de résine, qui conservent la densité et supportent le mieux le contrecollage. Le Canson Baryta peut être contrecollé, mais ajoute une marge blanche pour protéger le détail de l'image sur les bords du tirage.

peut être contrecollé, mais ajoute une marge blanche pour protéger le détail de l'image sur les bords du tirage. Les papiers coton texturés peuvent être contrecollés, mais demande-toi si un papier choisi pour sa texture est un papier que tu veux voir écrasé à plat. Un cadre lui convient souvent mieux.

Les fixations : comment s'accroche un tirage contrecollé Un panneau contrecollé n'a pas de cadre par lequel l'accrocher : la fixation se choisit donc avec le support. Selon le support et le format du tirage, les options sont des tasseaux, un châssis rentrant, des attaches en trou de serrure, un accrochage sur clous, des pattes de fixation, des anneaux en D avec cordon, ou aucune fixation. Les tasseaux et les châssis rentrants sont posés au dos du panneau et le tiennent légèrement décollé du mur, ce qui cache la fixation et donne cet effet flottant que la plupart des gens associent à l'accrochage en galerie. Quelques limites s'appliquent : Les tasseaux et les châssis rentrants sur aluminium, Dibond et Acrylic Reverse demandent un tirage dont le plus petit côté mesure 305 mm (12 pouces) ou plus.

Les tasseaux sont proposés jusqu'à 40 x 40 pouces.

Le Dibond avec tasseaux est disponible jusqu'au format A1. Les pièces en Dibond plus grandes reçoivent un châssis rentrant.

Le MDF de 12 mm, à partir de 1016 x 762 mm, ne reçoit que des tasseaux. Les pièces contrecollées ont des angles droits. Les angles arrondis ne sont pas proposés. Les fixations elles-mêmes sont décrites, photographies à l'appui, dans les fixations d'accrochage pour les œuvres contrecollées. Un tirage contrecollé peut aussi être placé dans une caisse américaine, qui laisse la face du tirage à découvert et entoure le chant du panneau d'un cadre fin. Vois notre page encadrement pour les styles de cadres.

Le montage réversible : quand le tirage compte plus que la présentation La pratique de la conservation part d'un seul test : l'œuvre peut-elle être ressortie de son montage ou de son cadre sans dommage ? Le contrecollage échoue à ce test par nature. Pour les œuvres rares ou de valeur destinées à un cadre, nous proposons des méthodes de montage de qualité musée qui le réussissent. Le montage à charnières. Le montage de conservation standard pour un tirage encadré. Le tirage est fixé au carton de fond par des charnières en ruban de conservation le long de son bord supérieur : il pend donc naturellement derrière le passe-partout.

Le montage de conservation standard pour un tirage encadré. Le tirage est fixé au carton de fond par des charnières en ruban de conservation le long de son bord supérieur : il pend donc naturellement derrière le passe-partout. Le montage flottant. Le tirage est surélevé par rapport au carton de fond, ses quatre bords visibles. À utiliser quand des bords frangés ou déchirés font partie de l'œuvre.

Le tirage est surélevé par rapport au carton de fond, ses quatre bords visibles. À utiliser quand des bords frangés ou déchirés font partie de l'œuvre. Le montage en livre. Pour les œuvres rares ou de valeur. Le tirage est maintenu par un minimum de ruban de conservation contre un carton de montage 100 % coton. Aucune de ces méthodes ne colle le tirage à plein, et toutes peuvent être défaites. Le compromis porte sur la planéité : un tirage monté à charnières ne sera pas parfaitement plat, parce qu'il est libre de bouger. Ce léger mouvement est le signe d'un tirage dont on a pris soin, pas un défaut. Le passe-partout qui les accompagne en général (un « mat », dans l'usage américain) est découpé dans un carton sans acide de 1,4 mm d'épaisseur, avec une fenêtre taillée à 45° pour obtenir un biseau. Les passe-partout font partie d'un tirage encadré : ils ne sont pas vendus seuls et ne peuvent pas être ajoutés à un tirage non encadré. Plus de détails dans les options de montage de conservation réversible pour l'encadrement.

Formats, délais et limites Le plus petit. En ligne, le contrecollage sur support rigide demande un tirage dont le plus petit côté mesure au moins 180 mm. Pour un contrecollage sur aluminium plus petit, contacte-nous pour une demande sur mesure.

En ligne, le contrecollage sur support rigide demande un tirage dont le plus petit côté mesure au moins 180 mm. Pour un contrecollage sur aluminium plus petit, contacte-nous pour une demande sur mesure. Le plus grand. Le contrecollage peut être choisi en ligne jusqu'à 2440 mm (96 pouces) sur le plus grand côté. Une pièce contrecollée de plus de 1905 mm sur le grand côté ou de plus de 1270 mm sur le petit côté ne peut être commandée qu'en retrait à notre studio de Londres, et la livraison d'une pièce de cette taille fait l'objet d'un devis de l'équipe.

Le contrecollage peut être choisi en ligne jusqu'à 2440 mm (96 pouces) sur le plus grand côté. Une pièce contrecollée de plus de 1905 mm sur le grand côté ou de plus de 1270 mm sur le petit côté ne peut être commandée qu'en retrait à notre studio de Londres, et la livraison d'une pièce de cette taille fait l'objet d'un devis de l'équipe. Lieu de fabrication. Les pièces contrecollées sont fabriquées dans notre studio de Londres, quelle que soit la destination. Pour une adresse aux États-Unis, la livraison devient donc un envoi international, et le transporteur perçoit les droits d'importation américains auprès du destinataire à la livraison.

Les pièces contrecollées sont fabriquées dans notre studio de Londres, quelle que soit la destination. Pour une adresse aux États-Unis, la livraison devient donc un envoi international, et le transporteur perçoit les droits d'importation américains auprès du destinataire à la livraison. Livraison. Les pièces contrecollées de plus de 40 x 30 pouces sont expédiées en caisse par transporteur.

Les pièces contrecollées de plus de 40 x 30 pouces sont expédiées en caisse par transporteur. Délai. Une commande avec un contrecollage standard (aluminium, Dibond, carton plume, Foamex ou MDF) est expédiée sous 5 jours ouvrés, impression comprise. L'Acrylic Reverse est expédié sous 10 jours ouvrés, impression comprise.

Une commande avec un contrecollage standard (aluminium, Dibond, carton plume, Foamex ou MDF) est expédiée sous 5 jours ouvrés, impression comprise. L'Acrylic Reverse est expédié sous 10 jours ouvrés, impression comprise. Finition. Les pièces contrecollées partent sans plastification. Nous ne plastifions pas et ne vernissons pas.

Les pièces contrecollées partent sans plastification. Nous ne plastifions pas et ne vernissons pas. Tes propres tirages. Le contrecollage se fait sur les tirages que nous réalisons, sur nos propres supports, dans le cadre de la même commande. Nous ne pouvons pas contrecoller un tirage réalisé ailleurs, une œuvre originale, ni un tirage sur un panneau que tu nous envoies.

Où il sera accroché Un tirage contrecollé n'a ni verre devant lui ni cadre fermé autour de lui : la pièce où il se trouve compte donc davantage que pour un tirage encadré. Lumière. Tiens-le à l'abri du soleil direct. Les durées de conservation annoncées pour les tirages de conservation supposent un éclairage de type galerie, pas un mur en plein soleil.

Tiens-le à l'abri du soleil direct. Les durées de conservation annoncées pour les tirages de conservation supposent un éclairage de type galerie, pas un mur en plein soleil. Humidité. Maintiens la pièce en dessous d'environ 60 % d'humidité relative, et évite les salles de bains, les cuisines pleines de vapeur et les sous-sols humides. L'humidité accélère la détérioration du papier, des cartons et des adhésifs.

Maintiens la pièce en dessous d'environ 60 % d'humidité relative, et évite les salles de bains, les cuisines pleines de vapeur et les sous-sols humides. L'humidité accélère la détérioration du papier, des cartons et des adhésifs. Température. De fortes variations font se dilater et se contracter le papier et le support à des rythmes différents, ce qui, avec le temps, peut fissurer ou déformer une pièce contrecollée. Une pièce stable vaut mieux qu'une pièce chaude.

De fortes variations font se dilater et se contracter le papier et le support à des rythmes différents, ce qui, avec le temps, peut fissurer ou déformer une pièce contrecollée. Une pièce stable vaut mieux qu'une pièce chaude. Extérieur. Le contrecollage standard n'est pas recommandé pour un usage permanent en extérieur. Tu trouveras plus d'informations dans comment le lieu d'accrochage agit sur ton œuvre contrecollée.

Comment choisir À notre avis, le montage est une décision qui porte sur l'objet, pas sur l'image. Demande-toi combien de temps la pièce doit durer et si la feuille de papier a une valeur en soi, et le choix se fait presque tout seul. Si la pièce est... Choisis Un tirage rare ou de valeur, ou que tu pourrais réencadrer ou vendre plus tard Pas de contrecollage. Encadre-le avec un montage à charnières, flottant ou en livre. De la photographie pour une exposition ou une présentation permanente Dibond ou aluminium avec un châssis rentrant ou des tasseaux, sur un papier C-type. Une œuvre en couleur qui doit avoir un effet maximal dans un espace contemporain Acrylic Reverse, en acceptant les reflets et les 10 jours ouvrés. Un panneau qui va voyager, être manipulé ou être souvent réaccroché Dibond. Une exposition de fin d'études, un pop-up ou une présentation de courte durée avec un budget serré Foamex ou carton plume, en acceptant qu'ils ne sont pas de conservation. Un panneau pour un chevalet, ou un mur qui ne peut pas recevoir de vis Foamex. Dépense pour le support en proportion de la durée que la pièce doit atteindre. Un tirage de conservation sur un panneau qui ne l'est pas est une pièce de présentation, aussi bon que soit le tirage. Et si tu hésites sur le fait même de contrecoller un tirage, il vaut probablement mieux l'encadrer.

Questions fréquentes Un tirage contrecollé est-il la même chose qu'un tirage encadré ? Non. Un tirage contrecollé est collé sur un panneau rigide et s'accroche en général sans cadre ni verre. Un tirage encadré est posé librement dans un cadre, normalement derrière un passe-partout et un verre. Les deux peuvent se combiner : un tirage contrecollé peut être placé dans une caisse américaine. Un tirage contrecollé peut-il être retiré de son panneau ? Non. Le contrecollage est définitif et irréversible, c'est pourquoi il est déconseillé pour les originaux uniques et les tirages de grande valeur. Si le tirage risque de devoir ressortir un jour, fais-le plutôt encadrer avec un montage à charnières, flottant ou en livre. Quelle est la différence entre le carton plume et le Foamex ? Le carton plume est un carton Kappa à âme en mousse, de 5 mm ou 10 mm d'épaisseur, en blanc uniquement. Il est léger et économique, et il se marque aux chocs. Le Foamex est une plaque de PVC rigide, de 3 mm ou 5 mm d'épaisseur, noire ou blanche, et c'est le plus résistant des deux. N'importe quel tirage peut-il être contrecollé sous acrylique ? Non. L'Acrylic Reverse, notre contrecollage sous acrylique, est réalisé uniquement sur papier C-type Fuji Matt. Tous les autres supports que nous proposons peuvent être utilisés avec n'importe lequel de nos papiers. Le contrecollage est-il de conservation ? Cela dépend du support. L'aluminium, le Dibond et l'Acrylic Reverse sont des contrecollages de conservation, de qualité exposition. Le Display Card, le Foamex, le carton plume et le MDF ne le sont pas : ils contiennent des acides qui dégradent un tirage à long terme. Un contrecollage de conservation reste définitif : il protège le tirage mais ne peut pas être défait. Combien de temps prend le contrecollage ? Une commande avec un contrecollage standard est expédiée sous 5 jours ouvrés, impression comprise. L'Acrylic Reverse est expédié sous 10 jours ouvrés, impression comprise. Pouvez-vous contrecoller un tirage que j'ai déjà ? Non. Le contrecollage se fait sur les tirages que nous réalisons, sur nos propres supports, dans le cadre de la même commande. Nous ne pouvons pas contrecoller des tirages réalisés ailleurs ni des œuvres originales, et nous ne pouvons pas contrecoller sur un panneau que tu fournis.

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