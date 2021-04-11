Les types de fixation pour l’accrochage des tirages d’art contrecollés

Ce guide pratique détaille les modes d’accrochage adaptés aux tirages photo et impressions Fine Art contrecollés.

Nous vous proposons plusieurs types de fixation pour vos œuvres contrecollées :

Le ruban auto-agrippant (ou velcro)

Idéal associé aux supports de contrecollage les plus légers, comme le carton, le carton plume et le PVC.

Le velcro est composé de deux parties : un ruban à la surface rugueuse, couvert de minuscules crochets, et un ruban plus lisse comportant des boucles microscopiques.

Mieux vaut appliquer le côté lisse, plus agréable au toucher, au dos de votre œuvre, et fixer le côté rugueux au mur.

Le ruban auto-agrippant n’est pas recommandé sur des murs de briques ou de pierres apparentes, mais plutôt sur des murs peints à la texture lisse. Quand on enlève le velcro du mur, il est possible qu’il entraîne avec lui un peu de peinture (tout dépend du type de peinture et de surface) : nous vous suggérons donc de faire un essai préalable avec un petit morceau de ruban avant d’accrocher toutes vos œuvres.

Pour appliquer le ruban auto-agrippant au dos de votre panneau, nous vous conseillons de le placer sur tout le périmètre du support, à 10-15 mm du bord. Si votre panneau mesure 60 x 50 cm ou plus, placez une bande supplémentaire de velcro au milieu pour l’empêcher de s’incurver vers le mur.

Vous souhaitez acheter du velcro ? theprintspace vend du ruban auto-agrippant séparément à £3.30 + TVA le mètre, ou bien vous pouvez acheter un rouleau de 25 m pour £40 + TVA.

Les barres d’accrochage

2 lattes de bois sont fixées au dos de votre tirage contrecollé. La barre du haut sert à accrocher le panneau au mur, le rôle de la barre du bas étant d’assurer un espacement similaire entre le mur et le bas du panneau. L’œuvre sera accrochée à environ 10 mm du mur.

Nous vous fournirons séparément une troisième barre, qui sera généralement attachée avec du ruban adhésif au dos du support. Celle-ci devra être solidement vissée au mur, à l’horizontale.

Pour finir vous n’aurez plus qu’à emboîter la barre fixée en haut du panneau sur la barre vissée au mur.

Les barres d’accrochage conviennent aux supports en alu Dibond ou en alu, pour des tirages à partir de 25 x 20 cm.

Le châssis en métal

Avec cette méthode, un châssis rentrant en métal est fixé au dos du panneau. Un châssis laissera plus d’espace entre l’œuvre et le mur que ne le feraient des tasseaux : comptez environ 20 mm.

Une barre est fournie à part et devra être solidement vissée au mur, à l’horizontale.

Il suffira alors d’emboîter le renfoncement en haut du châssis sur cette barre murale.

À réserver aux tirages à partir de 25 x 20 cm, la fixation au moyen d’un châssis rentrant convient aux supports en Dibond ou en alu, ainsi qu’aux contrecollages sous plexi.

Les fixations pour MDF

Nous proposons 4 types d’accrochage pour les panneaux en MDF :

Anneaux en D et ficelle

2 anneaux en D sont vissés au dos du panneau en MDF avec une ficelle attachée entre eux. La ficelle peut être accrochée à une simple tête de vis ou à un clou planté dans le mur.

Cette méthode est recommandée pour les cadres jusqu’à 75 x 50 cm.

Plaque de suspension à trou

Une plaque de suspension percée d’un trou « de serrure » est encastrée dans le MDF au dos du panneau, en haut et au centre.

Vous n’aurez plus qu’à accrocher l’œuvre à une tête de vis ou à un clou, et elle reposera parfaitement à plat contre le mur.

Cette méthode convient à des tirages jusqu’à 75 x 50 cm.

Attache crocodile

Une attache crocodile (crantée) est fixée au dos du panneau, en haut et au centre.

Il suffit alors de l’accrocher à une tête de vis ou à un clou planté dans le mur. Avec cette méthode, le haut de l’œuvre sera légèrement incliné par rapport au mur.

L’attache crocodile convient à des œuvres jusqu’à 75 x 50 cm.

Plaques de fixation murale

2 plaques de fixation métalliques sont vissées au dos du panneau en MDF : une de chaque côté, à environ un tiers de la hauteur en mesurant à partir du bord supérieur.

Pour attacher le panneau au mur, positionnez-le et, à l’aide d’un crayon, faites deux marques sur le mur à travers les trous des plaques. Pour les œuvres de grande taille, faites-vous aider.

Percez des trous dans le mur à l’endroit des marques et enfoncez-y des chevilles. Puis positionnez de nouveau le panneau et vissez-le en place à travers les plaques pour le fixer solidement au mur.

Cette méthode est recommandée pour des cadres jusqu’à 125 x 100 cm.

Les plaques de fixation murale offrent l’option la plus sûre puisqu’il faut un tournevis pour pouvoir décrocher l’œuvre du mur.

Veuillez noter que nous ne fournissons pas les chevilles, ni les vis.

Encore des questions ?

Contactez-nous pour discuter avec l’un des membres de notre équipe des différentes méthodes d’accrochage pour vos tirages contrecollés.