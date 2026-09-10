D'abord, la question qui décide de tout : qui va acheter ? Il est tentant de commencer par la technologie : quel site, quelle plateforme, quelle application. Commence plutôt par les gens. D'après notre expérience, les ventes de tirages dépendent davantage de ton audience que de ton sujet ou de ton style. Les acheteurs suivent un artiste, regardent l'œuvre se faire et achètent à quelqu'un dont ils se sentent proches. « Audience » désigne simplement les personnes qui prêtent déjà attention à ton travail : tes abonnés sur Instagram, les personnes qui t'ont donné leur adresse e-mail, tes anciens clients, les visiteurs de tes expositions. Si tu en as quelques-unes, même en nombre modeste, le meilleur endroit pour vendre est celui qui porte ton nom et celui de personne d'autre. Si tu n'en as pas encore, une marketplace peut présenter ton travail à des inconnus, mais c'est lent, et le plus utile que tu puisses faire en attendant est de commencer à construire ta propre audience. Si tu veux un chiffre sur lequel t'appuyer, l'estimateur de ventes de creativehub est gratuit et prend environ deux minutes. Il se sert de ton nombre d'abonnés Instagram et de ta liste de diffusion pour estimer ce qu'un drop de tirages pourrait rapporter, et il s'appuie sur plus de 700 drops réels. Une estimation est un repère, pas une garantie.

Les quatre voies en un coup d'œil Voie Qui amène les acheteurs Ce que coûte le fait d'y être À qui appartient le client Idéal pour Une marketplace Les clients de la marketplace, plus ceux que tu y envoies Les frais de la marketplace sur les annonces et les ventes En grande partie à la marketplace Être trouvé par des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi Ta propre boutique Toi En général un abonnement mensuel à la plateforme de boutique À toi Un catalogue permanent sous ton propre nom Un drop de tirages à durée limitée Toi, sur quelques jours seulement Rien à avancer sur une page que nous hébergeons À toi Lancer de nouvelles œuvres et des éditions limitées Une vente aux enchères Toi Une commission, uniquement si l'œuvre se vend À toi Les œuvres originales uniques, pas les tirages Quelle que soit la voie choisie, l'impression peut fonctionner de la même manière. Avec le print on demand, rien n'est imprimé tant que personne n'achète. Tu configures chaque tirage une seule fois (le fichier, le papier, les formats, les options d'encadrement, ton prix) et, quand une commande arrive, nous l'imprimons, l'encadrons si nécessaire, l'emballons et l'envoyons à ton acheteur. Tu n'as aucun stock et tu n'avances rien. Plus de détails ci-dessous.

1. Une marketplace Une marketplace est un grand site marchand où de nombreux vendeurs proposent leur travail côte à côte : Etsy et eBay sont les plus connus, et il existe aussi des marketplaces d'art sélectives. Tu y ouvres une boutique, tu y mets tes tirages en vente, et le moteur de recherche de la marketplace fait passer les clients devant eux. Ce qui est bien. Les gens sont déjà là, carte bancaire en main. Ils font confiance au paiement. Tu peux mettre en vente quelques tirages et apprendre ce qui se vend sans rien construire. Ce qui l'est moins. Ton tirage se retrouve dans une grille à côté de milliers d'autres, souvent moins chers, et le client compare. La marketplace fixe les règles et les frais, et peut changer les deux. Et la relation appartient surtout à la marketplace : l'acheteur se souvient de l'endroit où il a acheté, pas toujours de la personne à qui il a acheté, et tu as peu de moyens de lui parler de ta prochaine œuvre. Ce que nous connectons. Nous ne nous connectons pas à Etsy. Notre intégration Etsy a été définitivement arrêtée le 10 septembre 2026, à la suite de changements dans les conditions d'Etsy applicables aux partenaires de production tiers. Il n'existe pas non plus d'intégration eBay, ni d'intégration avec la boutique d'Instagram ou toute autre boutique de réseau social. Cela ne t'empêche pas de vendre des tirages sur une marketplace et de nous les faire fabriquer. Configure chaque tirage comme un produit dans ton compte vendeur creativehub et, quand une vente arrive, passe-la en commande manuelle avec l'adresse de livraison de l'acheteur. Une commande manuelle porte ton certificat d'authenticité, ta signature et ton image de marque, exactement comme une commande automatique. C'est une étape de plus par vente. Vois comment passer une commande manuelle.

2. Ta propre boutique en ligne Ta propre boutique est un site web à ton nom, avec un paiement en ligne : un magasin où chaque produit est le tien. La plupart des artistes en créent une sur une plateforme de boutique, c'est-à-dire un service qui fournit les pages, le panier et les paiements contre un abonnement mensuel. Ce que nous connectons. Cinq plateformes de boutique se connectent à creativehub : Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace et Big Cartel. Une fois la connexion faite, tu crées tes produits tirages dans creativehub et tu les publies dans ta boutique. Ils apparaissent sur les pages de ta boutique, dans le design de ta boutique. Quand un acheteur commande, la commande nous parvient automatiquement, nous l'imprimons et l'expédions, et le traitement comme le suivi sont pris en charge pour toi. Pour un site sur mesure, il existe une API, qui demande un développeur. Ce que tu peux connecter donne la liste à jour. Ce qui est bien. Tout ce qui figure sur la page est à toi. Aucun concurrent n'est à un clic. Tu vois qui a acheté, et ces personnes peuvent rejoindre ta liste de diffusion. Tes tirages peuvent côtoyer tes originaux, tes livres ou tout ce que tu vends d'autre. Ce qui l'est moins. Une boutique sans visiteurs ne vend rien, et la boutique ne trouvera pas de visiteurs à ta place. C'est aussi un deuxième système à payer et à entretenir. Si tu n'as pas encore de boutique, ne commence pas par en construire une. Commence par la voie suivante, et ajoute une boutique quand les gens demandent à acheter entre deux drops.

3. Un drop de tirages à durée limitée Un drop de tirages est une vente avec une date de début et une date de fin. Tu annonces qu'une petite sélection de tirages sera disponible, par exemple, du jeudi soir au dimanche soir, puis la vente ferme. En langage marketing, c'est un lancement. En langage courant, c'est un événement, comme un vernissage avec une heure de fermeture. Cela fonctionne pour une raison qui n'a rien à voir avec la technologie : une date limite fait vendre. L'art est quelque chose que l'on compte acheter plus tard. Une boutique permanente le permet. Un drop donne à ton audience un rendez-vous et une raison de se décider maintenant, il te permet de vendre sans faire de remise, et une édition qui ferme se collectionne mieux qu'une édition toujours disponible. Il transforme aussi la vente, corvée de fond permanente, en quelques semaines bien ciblées par an. Où vit un drop. Une page de drop peut être publiée dans une boutique Shopify connectée, ou sur une boutique que nous hébergeons pour toi, ce qui ne demande aucune plateforme. Une page hébergée a sa propre adresse, ou s'installe sur ton propre domaine si tu en connectes un. Les acheteurs te paient directement via ton propre compte Stripe (Stripe est un service de paiement ; l'ouverture du compte est gratuite). Il n'y a ni frais de mise en place, ni abonnement mensuel, ni commission : nous ne facturons que le coût d'impression et d'expédition de chaque commande. Chaque drop dispose d'un lien d'accès anticipé pour ta liste de diffusion et d'une page publique avec un compte à rebours. La page des drops de tirages de creativehub montre à quoi cela ressemble. Ce qui est moins bien. Un drop a besoin de gens à qui l'annoncer. Sans audience, un compte à rebours ne mène à rien. Il demande aussi une période concentrée de publications et d'e-mails, et entre deux drops rien ne se vend, sauf si tu gardes aussi une page permanente ouverte. La rubrique conseils pour vendre son art du centre d'aide va plus loin, avec notamment quand commencer à vendre en drops à durée limitée, combien de drops organiser par an et faut-il garder une collection permanente.

4. Une vente aux enchères, pour les originaux La vente aux enchères est faite pour la seule chose qu'un laboratoire d'impression ne peut pas reproduire : l'original. Sur creativehub, tu peux mettre aux enchères des œuvres uniques (une peinture, un dessin, une sculpture, un tirage photographique unique) dans une vente en ligne à durée limitée, sous ton propre nom. Les éditions et les reproductions ne peuvent pas être mises aux enchères. Elles se vendent en tant que tirages. L'acheteur paie l'enchère gagnante plus la livraison, sans frais acheteur en plus. Nous prenons une commission de 20 % de l'enchère gagnante, et un lot qui ne se vend pas ne te coûte rien. Une page d'enchères peut aussi proposer des tirages de ton catalogue, pour que ceux qui ne remportent pas l'original puissent quand même acheter l'édition. Si tu n'as jamais vendu aux enchères, lis vendre une œuvre originale aux enchères, qui explique le vocabulaire, l'argent et les décisions à prendre.

Ce qui ne change pas, quelle que soit la voie La voie de vente et la fabrication des tirages sont deux décisions distinctes. Quelle que soit la voie que tu prends, si nous traitons les commandes : Tu ne paies rien pour démarrer. Il n'y a ni frais initiaux ni abonnement mensuel pour créer des produits tirages et les vendre. Quand un tirage se vend, nous te facturons le coût de traitement (le tirage, l'encadrement éventuel et la livraison) et le reste de ce que ton acheteur a payé est à toi. C'est toi qui fixes le prix de vente. Notre page des tarifs donne les coûts actuels.

Il n'y a ni frais initiaux ni abonnement mensuel pour créer des produits tirages et les vendre. Quand un tirage se vend, nous te facturons le coût de traitement (le tirage, l'encadrement éventuel et la livraison) et le reste de ce que ton acheteur a payé est à toi. C'est toi qui fixes le prix de vente. Notre page des tarifs donne les coûts actuels. Le tirage est le même tirage. Un tirage giclée ou C-type réalisé dans nos propres studios, avec encadrement si tu le proposes.

Un tirage giclée ou C-type réalisé dans nos propres studios, avec encadrement si tu le proposes. Ce peut être une véritable édition. Les éditions limitées peuvent être accompagnées d'un certificat d'authenticité. La question de savoir s'il faut limiter une édition est traitée dans vendre mes tirages en édition limitée augmentera-t-il mes ventes ?

Les éditions limitées peuvent être accompagnées d'un certificat d'authenticité. La question de savoir s'il faut limiter une édition est traitée dans vendre mes tirages en édition limitée augmentera-t-il mes ventes ? Le colis porte ton nom, pas le nôtre. Les commandes partent dans un emballage neutre, et l'étiquette indique le nom de ta boutique comme expéditeur.

Les commandes partent dans un emballage neutre, et l'étiquette indique le nom de ta boutique comme expéditeur. Les commandes sont fabriquées près de l'acheteur. Chaque commande est produite par le studio correspondant à sa destination de livraison : Londres pour le Royaume-Uni, New York pour les États-Unis et le Canada, Düsseldorf pour l'UE et le reste du monde, à quelques exceptions près comme l'encadrement sur mesure, qui est réalisé à Londres. Les acheteurs du Royaume-Uni, de l'UE et des États-Unis ne paient aucuns frais d'importation sur les commandes de tirages seuls et les commandes en dropshipping fabriquées dans leur propre région. Une chose que nous ne sommes pas : une marketplace. Nous ne vendons pas ton travail à un fichier clients qui serait le nôtre, et les personnes qui t'achètent rejoignent ta liste, pas la nôtre.

Ce que nous ferions Si tu nous posais la question au comptoir, voici l'ordre que nous te suggérerions. Choisis un seul endroit, à ton nom. Si tu n'as pas de boutique, utilise une page de drop hébergée. Sa mise en place ne coûte rien. Si tu as déjà une boutique sur l'une des cinq plateformes, connecte-la. Commence à collecter des adresses e-mail dès aujourd'hui. Une liste de diffusion est la seule audience que personne ne peut te retirer ni te faire payer pour l'atteindre. Peut-on vendre de l'art par e-mail ? explique pourquoi elle compte plus que le nombre d'abonnés. Organise un petit drop. Une sélection resserrée, pas toutes tes archives. Quelques œuvres qui vont ensemble paraissent plus précieuses et il est plus facile d'en parler. Fixe leur prix à l'aide de à quel prix vendre mon art ? Ajoute une page permanente quand on te la demande. Pas avant. Considère une marketplace comme une seconde vitrine, pas comme ton activité. Si tu vends déjà sur l'une d'elles, garde-la et envoie-nous ces commandes à la main. Sinon, c'est rarement par là qu'il faut commencer. Mets un original aux enchères quand tu en as un qui mérite un événement. Rien de tout cela ne demande une formation en marketing. Il suffit de faire quelques choses dans le bon ordre. Si tu préfères ne pas le faire seul, notre agence de marketing pour artistes aide les artistes à développer leur nombre d'abonnés et à préparer et mener des campagnes en leur propre nom.

Questions fréquentes Puis-je connecter ma boutique Etsy à theprintspace ? Non. Notre intégration Etsy a été définitivement arrêtée le 10 septembre 2026, à la suite de changements dans les conditions d'Etsy applicables aux partenaires de production tiers. Tu peux toujours vendre sur Etsy et nous faire fabriquer les tirages en passant chaque vente en commande manuelle depuis ton compte vendeur creativehub. À quelles plateformes vous connectez-vous ? Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace et Big Cartel. Les sites sur mesure peuvent utiliser l'API. Les pages de drop à durée limitée peuvent être publiées dans une boutique Shopify connectée ou sur une boutique que nous hébergeons pour toi. Il n'existe aucune intégration avec eBay, avec la boutique d'Instagram ni avec aucune autre boutique de réseau social. Ai-je besoin de mon propre site web pour vendre des tirages ? Non. Tu peux vendre depuis une page de drop ou une page de boutique que nous hébergeons, sans plateforme de boutique ni abonnement mensuel. Les acheteurs te paient directement via ton propre compte Stripe, et tu peux faire pointer ton propre domaine vers la page. Combien coûte la vente de tirages de cette façon ? Il n'y a ni frais initiaux ni abonnement mensuel pour créer et vendre des produits tirages. Quand un tirage se vend, tu paies le coût de traitement de cette commande : le tirage, l'encadrement éventuel et la livraison. C'est toi qui fixes le prix de vente, et la différence est à toi. Allez-vous promouvoir mon travail auprès de vos propres clients ? Non. Nous ne sommes pas une marketplace et nous ne vendons pas ton travail à un fichier clients qui serait le nôtre. Les ventes viennent de ta propre audience. Ce que nous fournissons, c'est l'impression et la livraison, les outils pour mener une vente en ton nom et, si tu le souhaites, notre agence de marketing. Puis-je vendre via Instagram ? Pas via la boutique d'Instagram, avec laquelle nous n'avons pas d'intégration. Sers-toi d'Instagram pour envoyer les gens vers ta boutique ou ta page de drop, où ils peuvent acheter. Puis-je vendre des originaux en plus des tirages ? Oui. Beaucoup d'artistes proposent des originaux à côté d'éditions de tirages dans leur propre boutique et expédient eux-mêmes les originaux. Les œuvres originales uniques peuvent aussi être vendues aux enchères sur creativehub, avec des tirages proposés sur la même page.

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