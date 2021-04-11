Quel impact ont leurs conditions d’exposition sur vos tirages d’art contrecollés ?

La température, l’humidité et l’exposition à la lumière naturelle peuvent toutes avoir un impact négatif sur les œuvres contrecollées.

La papier réagit à son environnement et peut être affecté par l’exposition à la lumière du jour, ainsi qu’à des changements de la température et du niveau d’humidité.

Évitez l’exposition à la lumière directe du soleil

Pour assurer leur longévité, protégez vos tirages contrecollés de la lumière directe du soleil.

Évitez les endroits trop humides

Les environnements très humides sont à écarter car l’humidité aggrave la détérioration du papier et autres matériaux. Elle favorise aussi le développement de moisissures ou la prolifération d’insectes.

Les fluctuations du niveau d’humidité peuvent également créer des tensions à la surface de votre œuvre ainsi que sur le support de contrecollage, entraînant l’apparition de rides et d’ondulations.

Évitez les murs humides

Dans une pièce, mieux vaut ne pas accrocher vos œuvres en contact avec un mur extérieur sujet à l’humidité : de la moisissure risque d’apparaître et d’affecter également les tranches du papier de vos tirages contrecollés.

Vos tirages d’art jaunissent ?

Précisons encore que si vous remarquez qu’une œuvre se détériore et a tendance à jaunir, cela peut s’expliquer par ses conditions de conservation et son environnement.

Besoin de plus de conseils ?

Contactez-nous pour discuter avec un membre de notre équipe de l’impact que peut avoir leur environnement sur la longévité de vos tirages contrecollés.