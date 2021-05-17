Les options de montage réversible de qualité musée pour l’encadrement

En savoir plus sur les possibilités de montage réversible pour un encadrement qualité musée.

Le montage permet de protéger et d’exposer votre œuvre de façon professionnelle. Découvrez ici les types de montage que nous vous proposons quand vous nous commandez un tirage.

Les options d’encadrement de qualité musée ne sont considérées comme telles que si l’œuvre d’art peut facilement être enlevée de son support (montage ou cadre) sans subir aucune détérioration.

Le montage flottant avec charnière en T de qualité musée

Un encadrement de qualité musée implique que l’œuvre d’art ne soit pas compressée ou collée contre le support de montage. Chez theprintspace nous proposons un montage haut de gamme complètement réversible : le montage avec charnière, ou montage flottant.

Pour les œuvres d’art rares ou de valeur, on peut faire un montage à deux éléments, qui s’ouvre comme un livre, en utilisant un carton de montage en chiffon 100 % coton, fixé en place avec un minimum de ruban adhésif qualité musée.

Note : Avec ces deux méthodes, les tirages ne reposent pas parfaitement à plat. En revanche, elles sont complètement réversibles, ce qui les rend tout indiquées dans le cas d’œuvres uniques ou de grande valeur.

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