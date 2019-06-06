Notre labo photo en ligne réalise des impressions de qualité professionnelle avec rapidité et efficacité. Nous produisons des tirages d'une grande finesse de détails, aux couleurs d’une fidélité parfaite, sur du papier haut de gamme avec des techniques de pointe.
L’agence de marketing la plus performante au monde pour les artistes
Imaginez une agence de marketing spécialisée dans les ventes d’art en ligne, combinée à la principale entreprise mondiale d’impression d’art à la demande. Nous tenons cette promesse de toutes les manières possibles — nous accélérons vos ventes, vous aidons à élargir votre audience et ravissons vos collectionneurs avec un produit parfait.
Les artistes de notre agence transforment leurs abonnés en acheteurs 4× plus rapidement
Forte de 18 ans d’innovation sur le marché de l’art, notre équipe applique des techniques issues des sciences comportementales et des technologies e-commerce exclusives pour que vos œuvres se vendent en ligne. Nous collaborons avec un nombre limité d’artistes afin de garantir des résultats extraordinaires. Les candidatures sont maintenant ouvertes.
Nos services de tirage jet d’encre pigmentaire et impression photo qualité pro sont les meilleurs d‘Europe, c’est pourquoi nous offrons une garantie de satisfaction sur les commandes. Pour toute question, cliquez sur l’icône bleue de la chatbox en bas à droite de la page.
Livraison rapide 24 heures
Expédition rapide, possibilité de livraison le jour même ou le lendemain
Qualité incomparable
Chaque nuance est fidèlement reproduite grâce à notre système de gestion des couleurs précis
Satisfaction garantie
Satisfaction garantie, ou nous remboursons votre commande
Le choix des professionnels
Des galeries et artistes de toute l’Europe font appel à notre labo photo primé
Neutralité carbone
Nous offrons un service 100 % neutre en carbone
Livraison libre de douane
Livraisons sans droits de douane dans l’UE grâce à la production en Allemagne plutôt qu’au Royaume-Uni
Impressions et cadres fabriqués aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE
Nos ateliers dirigés par des experts à Londres, Düsseldorf et Brooklyn garantissent une précision des couleurs identique et un savoir-faire haut de gamme. Profitez de livraisons sans droits de douane, d’une rapidité imbattable et de frais d’expédition constamment réduits, où que vivent vos clients.
Kohlenstoffneutralität
Un service entièrement neutre en carbone 🍃
Chez theprintspace, nous offrons un service d’impression photo et jet d’encre neutre en carbone. Cela signifie que nous compensons toutes les émissions de gaz à effet de serre dont nous sommes responsables.
Pour nos impressions photo et jet d’encre, nous employons uniquement du papier haute qualité de marques reconnues telles que Fujifilm et Hahnemühle. Nos 2 lots d'échantillons vous donneront un aperçu de nos différentes finitions de papier.
Plus de 20 000 artistes et photographes professionnels font confiance à theprintspace. Avec un indice de satisfaction client optimal de 4,9/5 calculé à partir de plus de 5 000 avis d’utilisateurs, notre labo photo est classé no 1 pour les services d’impression photo de haute qualité.
Témoignages
Les artistes adorent l’engagement de theprintspace envers la qualité
Plus de 30 000 artistes et photographes professionnels pensent que nous sommes au top. Originaire du Royaume-Uni, theprintspace est l’entreprise de tirage photo et d’art la plus appréciée au monde.