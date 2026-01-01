La vente aux enchères est-elle la bonne façon de vendre cette œuvre ? Il y a deux façons de fixer le prix d'un original. Tu peux lui attribuer un montant et attendre que quelqu'un soit d'accord, ou tu peux laisser ceux qui le veulent décider entre eux de ce qu'il vaut. La vente aux enchères, c'est la seconde. Elle fonctionne quand plusieurs personnes veulent le même objet, et elle donne à la vente une date, ce qu'une étiquette de prix sur un site web n'a jamais. Une vente aux enchères convient à une œuvre quand : C'est une pièce unique, et tu connais plusieurs personnes qui aimeraient la posséder.

Tu as du mal à en fixer le prix, ou tu soupçonnes que tes prix étaient trop bas.

Tu veux un événement : quelque chose à annoncer, à attendre avec un compte à rebours et à raconter ensuite. Elle ne convient pas à une œuvre que tu serais malheureux de voir partir au prix le plus bas que tu as fixé, ni à une œuvre dont personne ne connaît encore l'existence. Une vente aux enchères n'est pas un moyen de trouver une audience. Comme pour toutes les autres façons de vendre en ligne, les enchérisseurs viennent des personnes qui te suivent déjà. Ce qui peut être mis aux enchères. Uniquement des originaux uniques : une peinture, un dessin, une sculpture, une céramique, une œuvre textile, un tirage photographique unique ou une œuvre en technique mixte. L'œuvre doit avoir été réalisée par toi, ou par un artiste de ton compte, et être mise en vente pour la première fois. Les éditions et les reproductions ne sont pas des lots d'enchères : un tirage en édition limitée ne peut donc pas être mis aux enchères. Un lot peut mesurer jusqu'à 150 cm sur son plus grand côté et peser jusqu'à 30 kg.

Le vocabulaire, en clair Les enchères ont leurs propres mots. Voici ceux que tu rencontreras, et ce que chacun veut dire ici. Terme Ce qu'il veut dire Lot Une œuvre mise en vente. Une vente peut compter de 1 à 200 lots, et chacun fait l'objet d'enchères séparées. Estimation Un montant bas et un montant haut affichés sur la page du lot, pour guider les enchérisseurs. C'est ta déclaration publique de ce que tu penses que l'œuvre vaut. Prix de réserve Le prix le plus bas auquel tu acceptes de vendre. Il est facultatif et caché. Les enchérisseurs voient seulement s'il a été atteint. Mise à prix Le point de départ des enchères. Par défaut, chaque lot démarre à 100 dans la devise de la vente, quelle que soit l'estimation. Pas d'enchère Le palier dont les enchères augmentent. Le palier standard est de 100. Tu peux en fixer un autre pour un lot. Enchère maximale Un plafond privé que fixe un enchérisseur. Le système enchérit à sa place, seulement autant que nécessaire pour rester en tête. Prix d'adjudication L'enchère gagnante : l'enchère en cours au moment où le lot se clôture. Il n'y a pas de marteau en ligne, mais le « prix marteau » est resté dans le vocabulaire. Frais acheteur Un pourcentage supplémentaire que beaucoup de maisons de vente ajoutent au prix d'adjudication, à la charge de l'acheteur. Ici, il n'y en a pas. Dépôt de garantie Une empreinte prise sur la carte d'un enchérisseur la première fois qu'il enchérit sur un lot : 20 % de son enchère maximale, et jamais moins de 100. C'est une empreinte, pas un débit, et elle montre que l'enchérisseur peut payer. Clôture prolongée Une enchère placée dans les deux dernières minutes prolonge ce lot de deux minutes, pour que personne ne puisse gagner en enchérissant à la dernière seconde. Un lot ne se clôture jamais plus de 60 minutes après son heure initiale.

Ce que tu gagnes : le calcul L'argent est plus simple que dans une maison de vente traditionnelle. L'acheteur paie le prix d'adjudication plus la livraison. Rien d'autre ne s'ajoute pour la vente : pas de frais acheteur.

Nous prenons 20 % du prix d'adjudication à titre de commission. Elle est déduite de ton versement. Elle ne t'est jamais facturée à part, et elle n'est jamais mise à la charge de l'acheteur.

Un lot qui ne se vend pas ne te coûte rien. Il n'y a ni frais de mise en vente ni commission sur un lot invendu. Un exemple chiffré, quelle que soit la devise de ta vente. Un dessin se clôture à un prix d'adjudication de 2 000. L'acheteur paie 2 000 plus la livraison. Notre commission est de 400. Tu reçois 1 600 et, si tu as expédié l'œuvre toi-même, les frais de livraison payés par l'acheteur en plus. Tu es payé par virement bancaire 35 jours après la livraison de l'œuvre. Le délai est le même pour chaque vente : il couvre la période pendant laquelle un acheteur peut signaler un problème ou, dans certains pays, se rétracter, afin que l'argent qui t'est versé te reste acquis. Deux remarques sur les taxes. Si tu es assujetti à la TVA ou à une taxe sur les ventes dans le lieu où l'œuvre est livrée, cette taxe est calculée à la clôture du lot, ajoutée à la facture de l'acheteur et t'est versée pour que tu la déclares. Si tu n'es pas assujetti, aucune taxe n'est ajoutée. Et quand une œuvre part dans un autre pays, le prix de la livraison comprend les éventuels droits et taxes d'importation, prépayés auprès du transporteur, de sorte que l'acheteur n'a aucune facture de douane à régler à la livraison. Ces frais sont à la charge de l'acheteur et ne sont pas prélevés sur ton versement.

Fixer l'estimation et le prix de réserve Ce sont les deux chiffres qui comptent, et tous deux sont figés dès l'ouverture des enchères. L'estimation est une invitation. Fixe le montant bas à un prix que l'œuvre devrait, selon toi, atteindre sans difficulté, en te basant sur les prix auxquels tes originaux se sont déjà vendus et sur ceux d'œuvres comparables d'artistes au même stade que toi. Une estimation qui paraît ambitieuse peut décourager les enchérisseurs avant même qu'ils commencent. Une estimation modeste les invite à entrer, et la concurrence fait le reste. Le prix de réserve est ta protection. Deux règles le limitent : il ne peut jamais être supérieur à l'estimation basse, ni inférieur à 500 dans la devise de la vente. Fixe-le au montant que tu accepterais réellement, pas à celui que tu espères. Un lot qui attire des enchères mais n'atteint pas son prix de réserve est une vente que tu as refusée. Ne touche pas à la mise à prix. Chaque lot démarre à 100 par défaut, et c'est voulu. Une mise à prix basse lance les enchères. Les enchères inférieures au prix de réserve sont les bienvenues : elles ne vendent pas le lot, mais elles font venir du monde. Une mise à prix fixée près du prix de réserve peut donner l'impression que personne ne voulait de l'œuvre. Si un lot se clôture sans atteindre son prix de réserve, il est invendu et personne n'est débité.

Décris-la et photographie-la comme tu validerais l'épreuve d'un tirage Aucun enchérisseur n'a vu l'œuvre en vrai. Il achète d'après tes photographies et ta description, de la même façon qu'un client achète un tirage sur un écran. Si tu tiens à ce qu'un tirage soit fidèle à son fichier, tu comprends déjà l'exigence : ce qui arrive doit être ce qui a été montré. Chaque lot a besoin d'un titre, du type d'œuvre, de l'année, de la technique, de ses dimensions en centimètres entiers (hauteur, largeur et profondeur), de son poids, et de l'indication qu'il est encadré ou non, signé ou non. Il lui faut aussi une note sur son état, et c'est là que l'honnêteté paie. De petits écarts dans les dimensions mesurées ne sont pas un motif pour qu'un acheteur refuse une œuvre. Un défaut non signalé en est un. Pour les photographies : Commence par une vue de face bien nette. Elle devient l'image principale du lot.

Ajoute des détails, le dos, la signature, et le cadre ou le coffret s'il y en a un.

Éclaire l'œuvre de façon uniforme, bien de face, sans aucun reflet sur la surface, et compare les couleurs avec l'œuvre elle-même sur un écran auquel tu fais confiance. Notre guide pour numériser tes œuvres traite de l'éclairage et de la prise de vue.

Mentionne toute marque, tout pli, toute réparation ou décoloration, et photographie-les. Un défaut que tu as montré fait partie de la description. Un défaut que tu n'as pas montré est un litige. Ensuite, une fois l'œuvre vendue et avant de l'emballer, photographie-la de nouveau : face, dos, signature, bords et toute marque existante. Si un acheteur signale un dommage ou affirme que l'œuvre n'est pas conforme à la description, la décision se prend en comparant ses photographies aux tiennes.

Ce qui se passe, de la publication au versement Tu configures la vente. Dans l'application vendeur creativehub, tu ajoutes les lots, leurs estimations, la livraison, les dates et le design de la page. La vente peut durer jusqu'à 60 jours. La page est mise en ligne. Elle se trouve sur ta propre page de boutique creativehub, ou sur ton propre domaine si tu en as connecté un. Avant le début, elle affiche une page d'attente avec un compte à rebours, et chacun peut suivre la vente pour être prévenu de l'ouverture des enchères. Les enchères ouvrent. Les enchérisseurs n'ont pas besoin de compte. Pendant la vente, ils sont anonymes pour tout le monde, toi y compris : l'historique des enchères affiche « Enchérisseur 1 », « Enchérisseur 2 » et ainsi de suite. Les lots se clôturent. Ils se clôturent à une minute d'intervalle, dans l'ordre des lots, à partir de l'heure de fin de la vente, avec la clôture prolongée sur chacun : l'ordre de tes lots est donc l'ordre de la soirée. Le gagnant paie. La carte du gagnant est débitée automatiquement du prix d'adjudication plus la livraison, moins le dépôt de garantie déjà bloqué. Tu reçois le nom et les coordonnées du gagnant. L'œuvre est expédiée. Elle doit être emballée et expédiée dans les sept jours suivant le paiement, en envoi suivi. Tu es payé. 35 jours après la livraison, par virement bancaire, déduction faite de la commission. Tu restes le vendeur du début à la fin. La vente est conduite par theprintspace Inc en tant que ton mandataire : la société encaisse le paiement, conserve l'argent pour toi et te le verse. Tu n'as pas besoin d'avoir ton propre compte de paiement pour organiser une vente aux enchères.

Livraison, emballage et ce qui peut mal tourner L'acheteur paie la livraison, et elle est débitée avec le prix d'adjudication à la clôture du lot. Tu choisis, pour toute la vente, comment elle est organisée : soit tu emballes et expédies toi-même chaque lot vendu avec le transporteur de ton choix, soit tu l'emballes et nous réservons et payons un transporteur qui vient l'enlever chez toi. Dans les deux cas, l'emballage te revient, et il vaut la peine de le faire au niveau d'exigence d'une galerie. Un original ne peut pas être réimprimé. Protège la surface avec du papier de soie sans acide ou du papier cristal, ne laisse jamais le papier bulle ni le ruban adhésif toucher l'œuvre, rigidifie-la entre des plaques de carton et laisse au moins 5 cm de calage de chaque côté dans un carton double cannelure. Ne roule pas un original. Un lot qui se vend plus de 10 000 GBP (12 500 EUR ou USD) est enlevé et emballé par un transporteur spécialisé en œuvres d'art que nous mandatons. Ce qui tourne parfois mal, et ce qui se passe alors : Le gagnant ne paie pas. Si la carte ne peut pas être débitée, il dispose de 48 heures. Passé ce délai, la vente est annulée, son dépôt de garantie est perdu et le lot est proposé au deuxième meilleur enchérisseur, au montant de sa dernière enchère.

Si la carte ne peut pas être débitée, il dispose de 48 heures. Passé ce délai, la vente est annulée, son dépôt de garantie est perdu et le lot est proposé au deuxième meilleur enchérisseur, au montant de sa dernière enchère. L'acheteur change d'avis. Un consommateur situé au Royaume-Uni ou dans l'Espace économique européen peut se rétracter dans les 14 jours suivant la livraison et renvoyer l'œuvre à ses frais. Les acheteurs situés ailleurs, et les acheteurs professionnels, n'ont pas de droit de rétractation.

Un consommateur situé au Royaume-Uni ou dans l'Espace économique européen peut se rétracter dans les 14 jours suivant la livraison et renvoyer l'œuvre à ses frais. Les acheteurs situés ailleurs, et les acheteurs professionnels, n'ont pas de droit de rétractation. L'œuvre est endommagée pendant le transport. L'acheteur est remboursé, et tu reçois ce que le transporteur ou l'assureur verse au titre de la réclamation. Si une réclamation est refusée parce que l'œuvre était mal emballée, la perte est pour toi. Le temps passé à emballer est du temps bien employé.

L'acheteur est remboursé, et tu reçois ce que le transporteur ou l'assureur verse au titre de la réclamation. Si une réclamation est refusée parce que l'œuvre était mal emballée, la perte est pour toi. Le temps passé à emballer est du temps bien employé. L'œuvre n'est pas expédiée. Si un lot vendu n'a toujours pas été expédié 21 jours après le paiement, la vente est annulée et l'acheteur remboursé.

Vends des tirages à côté de l'original C'est là que quelqu'un qui fait des tirages a un avantage sur la plupart de ceux qui vendent aux enchères. Une page d'enchères peut aussi vendre tes tirages. Tu choisis des produits dans ton catalogue existant, ils apparaissent sur la page avec les lots, et nous les imprimons, les encadrons et les expédions comme pour n'importe quelle commande. Une seule personne peut remporter l'original. Tous les autres, venus suivre la vente, viennent de passer des jours à regarder l'œuvre et à la désirer. Un tirage de la même image, ou d'une œuvre proche, leur donne quelque chose à acheter, et te procure un revenu tiré de la vente qui ne dépend pas du prix d'adjudication. Les deux ne sont pas réglés de la même façon. Les lots d'enchères sont payés à theprintspace Inc en tant que ton mandataire, puis te sont versés après la livraison. Les tirages sont vendus via ton propre compte Stripe, comme sur n'importe quelle page de boutique creativehub : tu n'as donc besoin de Stripe que pour les tirages. Si tu prépares l'édition en ce moment, nos guides sur l'impression giclée et C-type t'aideront à choisir le procédé, et un pack d'échantillons t'aidera à choisir le papier.

Si un lot ne se vend pas Un lot est invendu quand il se clôture sans enchère, ou quand son prix de réserve n'est pas atteint. L'œuvre reste chez toi, et il n'y a ni frais ni commission. Tu as alors deux possibilités. Tu peux le remettre dans une vente ultérieure, aussi souvent que tu le souhaites. Un lot qui a attiré des enchères sans atteindre son prix de réserve se vend généralement avec un prix de réserve plus bas. Ou bien, une fois la vente clôturée, tu peux le vendre de gré à gré à qui tu veux, y compris à quelqu'un qui a enchéri dessus, sans commission pour nous. Après la clôture, tu peux exporter les coordonnées de toutes les personnes qui ont enchéri, lot par lot, et leur écrire au sujet du lot sur lequel elles ont enchéri. Ce que tu ne peux pas faire, c'est changer d'avis en cours de route. Une fois les enchères ouvertes, les lots, leurs prix et les dates sont figés, chaque enchère engage l'enchérisseur et, en contrepartie, un lot dont une enchère atteint ou dépasse le prix de réserve est vendu. Tu ne peux pas le retirer, le vendre ailleurs ni accepter une offre privée à la place.

Comment commencer Les ventes aux enchères se configurent dans l'application vendeur creativehub, sous Sell Art, puis Auctions, puis Create auction. Si tu ne vois pas Auctions dans le menu, demande-le-nous et nous l'activerons pour ton compte. Il te faudra une page de boutique creativehub configurée, de bonnes photographies de chaque œuvre, ses dimensions et son poids, et une note sur son état. La page des enchères de creativehub montre à quoi ressemble une vente du côté de l'enchérisseur, et son guide pas à pas détaille la configuration écran par écran.

Questions fréquentes Quelle commission prenez-vous sur une vente aux enchères ? 20 % du prix d'adjudication, prélevés sur ton versement. Elle n'est jamais mise à la charge de l'acheteur, il n'y a pas de frais acheteur, et un lot qui ne se vend pas ne coûte rien. Puis-je mettre aux enchères un tirage en édition limitée ? Non. Les lots d'enchères doivent être des originaux uniques, comme une peinture, un dessin, une sculpture ou un tirage photographique unique, vendus pour la première fois. Les éditions et les reproductions se vendent comme produits tirages, et des tirages peuvent être proposés sur la même page qu'une vente aux enchères. Quand suis-je payé après une vente aux enchères ? Par virement bancaire, 35 jours après la livraison de l'œuvre. Ce délai couvre la période pendant laquelle un acheteur peut signaler un problème ou, lorsqu'il en a le droit, se rétracter. Un signalement en cours gèle le versement jusqu'à ce qu'il soit tranché. Que se passe-t-il si le meilleur enchérisseur ne paie pas ? Si sa carte ne peut pas être débitée, il reçoit un lien de paiement et dispose de 48 heures. Passé ce délai, la vente est annulée, son dépôt de garantie est perdu et il ne peut plus enchérir. Le lot est alors proposé au deuxième meilleur enchérisseur, au montant de sa dernière enchère. Puis-je retirer un lot une fois les enchères commencées ? Non. Dès l'ouverture des enchères, les lots, leurs prix et les dates sont figés, et un lot dont une enchère atteint ou dépasse le prix de réserve est vendu à la clôture. Jusqu'à l'heure de début, tu peux modifier ou retirer des lots librement. Combien de temps une vente peut-elle durer, et combien d'œuvres peut-elle compter ? Jusqu'à 60 jours, avec entre 1 et 200 lots. Chaque lot peut mesurer jusqu'à 150 cm sur son plus grand côté et peser jusqu'à 30 kg. Les enchérisseurs ont-ils besoin d'un compte ? Non. La première fois qu'ils enchérissent sur un lot, un dépôt de garantie remboursable de 20 % de leur enchère maximale, et jamais moins de 100, est bloqué sur la carte. Il est libéré à la clôture du lot, sauf s'ils gagnent, auquel cas il est déduit de leur facture.

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