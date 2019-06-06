Onze snelle en vriendelijke service levert elke keer de perfecte print voor jou op. We gebruiken alleen de beste papiersoorten en procedures om prints te maken die je de adem benemen met hun detail, kleurnauwkeurigheid en impact.
We houden onze klanten graag tevreden met onze producten en diensten. Als we er niet in geslaagd zijn een kwaliteitsproduct te leveren volgens de exacte specificaties van je bestelling, dan vervangen we het!
Giclée printen
Giclée fine art prints zijn geliefd bij beeldend kunstenaars vanwege hun handgemaakte uitstraling, mooi assortiment aan gestructureerd papier en een levendig briljant toonbereik.
Het succesvolste marketingbureau ter wereld voor kunstenaars
Stel je een marketingbureau voor dat zich richt op online kunstverkoop, gecombineerd met ’s werelds toonaangevende print-on-demandbedrijf voor kunst. Wij maken die belofte op alle mogelijke manieren waar—wij versnellen je verkoop, helpen je je publiek uit te breiden en verrassen je verzamelaars met een perfect product.
Kunstenaars in ons bureau zetten volgers 4× sneller om in kopers
Met 18 jaar aan innovatie in de kunstmarkt achter ons, past ons team gedragswetenschappelijke tactieken en eigen e-commercetechnologie toe om jouw werk online uit te laten verkopen. We werken met een beperkt aantal kunstenaars om buitengewone resultaten te garanderen. Aanmeldingen zijn nu geopend.
We zijn de beste in Europa voor professionele fine art & foto-afdrukken en daarom bieden we een tevredenheidsgarantie. Als je hulp nodig hebt, kun je gebruik maken van de live chat door rechtsonder op het blauwe icoontje te klikken
Bezorging in 24 uur
Snelle levering met dezelfde en volgende dag opties
Uitmuntende kwaliteit
We reproduceren kleuren met ons nauwkeurige kleurbeheersysteem
Tevredenheidsgarantie
Tevredenheid gegarandeerd of we betalen je bestelling terug
Vertrouwd door professionals
Bekroonde drukkers vertrouwd door galerijen en kunstenaars in heel Europa
Koolstofneutraal
We zijn een 100% complete koolstofneutrale dienst
Bezorging zonder invoerrechten
Productie in Duitsland & het VK betekent bezorging zonder invoerrechten in de EU
Prints en lijsten gemaakt in de VS, het VK en de EU
Onze door experts geleide productiefaciliteiten in Londen, Düsseldorf en Brooklyn garanderen identieke kleurnauwkeurigheid en vakmanschap van topkwaliteit. Profiteer van tariefvrije leveringen, ongeëvenaarde snelheid en consequent lagere verzendkosten, waar je klanten ook wonen.
CO2-neutraliteit
Een volledige CO2-neutrale service 🍃
theprintspace is de eerste fine art- en fotoprintservice in het Verenigd Koninkrijk die volledig CO2-neutraal is. Dit betekent dat we alle CO2-uitstoot compenseren waarvoor ons bedrijf verantwoordelijk is.
Meer dan 20,000 artiesten en professionele fotografen vinden ons het beste. Met een score van 4.9 op 5 uit meer dan 5,000 klanten recencies, is theprintspace de beste in de categorie Photo Printing Business in het Verenigd Koninkrijk.
Getuigenissen
Kunstenaars zijn dol op de toewijding van theprintspace aan kwaliteit
Meer dan 30.000 kunstenaars en professionele fotografen vinden ons de beste in het vak. Oorspronkelijk afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk is theprintspace ’s werelds favoriete bedrijf in de categorie foto- en kunstdruk.
"Ik druk mijn illustraties bijna altijd af op Hahnemühle German Etching. Er is niets dat daarmee te vergelijken is voor tentoonstellingen, mijn portfolio en vaak ook voor het grootste deel van mijn printverkopen."
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