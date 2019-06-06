Introduction

Bienvenue dans la politique de confidentialité de Printspace Studios Limited.

Printspace Studios Limited (Printspace ) respecte votre vie privée et s’engage à protéger vos données à caractère personnel. La présente politique de confidentialité vous informe de la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel lorsque vous visitez notre site web (quel que soit l’endroit d’où vous le consultez), lorsque vous utilisez nos logiciels et services, et vous renseigne sur vos droits en matière de protection de la vie privée ainsi que sur la protection que vous accorde la loi. Les informations relatives à notre utilisation des cookies figurent dans notre Politique relative aux cookies

La présente politique de confidentialité est présentée sous une forme structurée en sections, afin que vous puissiez accéder directement aux parties spécifiques indiquées ci-dessous. Veuillez également consulter le Glossaire pour comprendre la signification de certains termes utilisés dans la présente politique de confidentialité.

Informations importantes et qui nous sommes Les données que nous collectons à votre sujet Comment vos données à caractère personnel sont-elles collectées Comment nous utilisons vos données à caractère personnel Communication de vos données à caractère personnel Transferts internationaux Sécurité des données Conservation des données Vos droits légaux Glossaire

1. Informations importantes et qui nous sommes

Objet de la présente politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité a pour objet de vous informer sur la manière dont Printspace collecte et traite vos données à caractère personnel dans le cadre de votre utilisation de nos sites web : www.theprintspace.co.uk et creativehub.io, y compris toutes les données que vous pouvez fournir par l’intermédiaire de ce site web, lorsque vous utilisez nos logiciels et services, lorsque vous vous inscrivez à notre lettre d’information, lorsque vous achetez un produit ou un service ou lorsque vous participez à un concours.

Nos sites web ne sont pas destinés aux enfants et nous ne collectons pas sciemment de données relatives à des enfants.

Il est important que vous lisiez la présente politique de confidentialité conjointement avec toute autre politique de confidentialité ou politique de traitement loyal que nous pourrions vous communiquer à des occasions particulières lorsque nous collectons ou traitons des données à caractère personnel vous concernant, afin que vous soyez pleinement informé(e) de la manière dont nous utilisons vos données et des raisons pour lesquelles nous le faisons. La présente politique de confidentialité complète les autres avis et politiques de confidentialité et n’a pas vocation à s’y substituer. Responsable du traitement

Printspace est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel (désigné collectivement par « nous », « notre » ou « nos » dans la présente politique de confidentialité).

Nous avons désigné un responsable de la protection des données chargé de superviser les questions relatives à la présente politique de confidentialité. Si vous avez des questions concernant la présente politique de confidentialité, y compris toute demande visant à exercer vos droits légaux , veuillez contacter le responsable de la protection des données en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous. Coordonnées

Si vous avez des questions concernant la présente politique de confidentialité ou nos pratiques en matière de protection de la vie privée, veuillez contacter notre responsable de la protection des données de l’une des manières suivantes :

Dénomination sociale complète : Printspace Studios Limited (exerçant sous les noms commerciaux theprintspace et Creative Hub )

Adresse électronique : Info@theprintspace.co.uk

Adresse postale : 74 Kingsland Road London E2 8DL

Vous avez le droit d’introduire à tout moment une réclamation auprès de l’Information Commissioner’s Office (ICO ) , l’autorité de contrôle britannique en matière de protection des données (www.ico.org.uk ). Si vous résidez dans l’Union européenne, vous pouvez également introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des données de votre pays de résidence (en France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL, www.cnil.fr). Nous vous serions toutefois reconnaissants de nous donner l’occasion de répondre à vos préoccupations avant de vous adresser à l’ICO ; nous vous invitons donc à nous contacter en premier lieu.

Modifications de la politique de confidentialité et votre obligation de nous informer de tout changement

Nous réexaminons régulièrement notre politique de confidentialité. La présente version a été mise à jour pour la dernière fois en septembre 2019.

Les versions antérieures peuvent être obtenues en nous contactant.

Il est important que les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet soient exactes et à jour. Veuillez nous tenir informés de toute modification de vos données à caractère personnel pendant la durée de notre relation.

Liens vers des sites tiers

Nos sites web peuvent contenir des liens vers des sites web, des modules d’extension et des applications de tiers. En cliquant sur ces liens ou en activant ces connexions, vous pouvez permettre à des tiers de collecter ou de partager des données vous concernant. Nous ne contrôlons pas ces sites web tiers et ne sommes pas responsables de leurs déclarations de confidentialité. Lorsque vous quittez notre site web, nous vous encourageons à lire la politique de confidentialité de chaque site web que vous visitez.

2. Les données que nous collectons à votre sujet

Les données à caractère personnel, ou informations personnelles, désignent toute information relative à une personne physique permettant de l’identifier. Elles ne comprennent pas les données dont l’identité a été supprimée (données anonymes).

Nous pouvons collecter, utiliser, stocker et transférer différents types de données à caractère personnel vous concernant, que nous avons regroupées comme suit :

Les Données d’identité comprennent le prénom, le nom, le nom d’utilisateur ou un identifiant similaire, la situation matrimoniale, la civilité, la date de naissance et le sexe.

comprennent le prénom, le nom, le nom d’utilisateur ou un identifiant similaire, la situation matrimoniale, la civilité, la date de naissance et le sexe. Les Données de contact comprennent l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, l’adresse électronique et les numéros de téléphone.

comprennent l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, l’adresse électronique et les numéros de téléphone. Les Données financières comprennent les coordonnées bancaires et les informations relatives aux cartes de paiement.

comprennent les coordonnées bancaires et les informations relatives aux cartes de paiement. Les Données de transaction comprennent les informations relatives aux paiements effectués par vous et à votre profit, ainsi que d’autres informations sur les produits et services que vous avez achetés auprès de nous.

comprennent les informations relatives aux paiements effectués par vous et à votre profit, ainsi que d’autres informations sur les produits et services que vous avez achetés auprès de nous. Les Données techniques comprennent l’adresse de protocole Internet (IP), vos données de connexion, le type et la version du navigateur, le réglage du fuseau horaire et la localisation, les types et versions des modules d’extension du navigateur, le système d’exploitation et la plateforme, ainsi que d’autres technologies présentes sur les appareils que vous utilisez pour accéder à ce site web.

comprennent l’adresse de protocole Internet (IP), vos données de connexion, le type et la version du navigateur, le réglage du fuseau horaire et la localisation, les types et versions des modules d’extension du navigateur, le système d’exploitation et la plateforme, ainsi que d’autres technologies présentes sur les appareils que vous utilisez pour accéder à ce site web. Les Données de profil comprennent votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, les achats ou commandes que vous avez effectués, votre passage à un compte payant, vos centres d’intérêt, vos préférences, vos commentaires et vos réponses aux enquêtes.

comprennent votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, les achats ou commandes que vous avez effectués, votre passage à un compte payant, vos centres d’intérêt, vos préférences, vos commentaires et vos réponses aux enquêtes. Les Données d’utilisation comprennent des informations sur la manière dont vous utilisez notre site web, nos produits et services et votre compte, y compris le partage, la modification, la consultation et le déplacement de fichiers ou de dossiers.

comprennent des informations sur la manière dont vous utilisez notre site web, nos produits et services et votre compte, y compris le partage, la modification, la consultation et le déplacement de fichiers ou de dossiers. Les Données de marketing et de communication comprennent vos préférences quant à la réception de communications marketing de notre part et vos préférences en matière de communication.

comprennent vos préférences quant à la réception de communications marketing de notre part et vos préférences en matière de communication. Les Données d’image comprennent les fichiers, documents, photos, commentaires, messages (ainsi que les informations qui s’y rapportent) associés à toute image que vous téléversez sur nos sites web.

comprennent les fichiers, documents, photos, commentaires, messages (ainsi que les informations qui s’y rapportent) associés à toute image que vous téléversez sur nos sites web. Les Données de contacts comprennent les coordonnées de vos contacts avec lesquels vous pouvez ou non partager des informations sur nos sites web.

Nous collectons, utilisons et partageons également des Données agrégées, telles que des données statistiques ou démographiques, à quelque fin que ce soit. Les Données agrégées peuvent être dérivées de vos données à caractère personnel, mais ne sont pas considérées comme des données à caractère personnel au sens de la loi, car elles ne révèlent pas, directement ou indirectement, votre identité. Par exemple, nous pouvons agréger vos Données d’utilisation pour calculer le pourcentage d’utilisateurs accédant à une fonctionnalité spécifique du site web. Toutefois, si nous combinons ou associons des Données agrégées à vos données à caractère personnel de telle sorte qu’elles permettent de vous identifier directement ou indirectement, nous traitons les données combinées comme des données à caractère personnel, qui seront utilisées conformément à la présente politique de confidentialité.

Nous ne collectons aucune Catégorie particulière de données à caractère personnel vous concernant (cela inclut les informations relatives à votre origine raciale ou ethnique, vos convictions religieuses ou philosophiques, votre vie sexuelle, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, votre appartenance syndicale, les informations relatives à votre santé, ainsi que les données génétiques et biométriques). Nous ne collectons pas non plus d’informations relatives aux condamnations pénales et aux infractions.

Si vous ne fournissez pas de données à caractère personnel

Lorsque nous devons collecter des données à caractère personnel en vertu de la loi ou des termes d’un contrat conclu avec vous, et que vous ne fournissez pas ces données lorsqu’elles vous sont demandées, il est possible que nous ne soyons pas en mesure d’exécuter le contrat que nous avons conclu ou tentons de conclure avec vous (par exemple, pour vous fournir des biens ou des services). Dans ce cas, nous pourrions être amenés à annuler un produit ou un service que vous avez souscrit auprès de nous, mais nous vous en informerons le cas échéant au moment opportun.

3. Comment vos données à caractère personnel sont-elles collectées ?

Nous utilisons différentes méthodes pour collecter des données auprès de vous et à votre sujet, notamment :

Interactions directes. Vous pouvez nous communiquer vos Données d’identité, de contact, d’image, de profil et financières en remplissant des formulaires ou en correspondant avec nous par courrier, téléphone, courriel ou tout autre moyen. Cela inclut les données à caractère personnel que vous fournissez lorsque vous :

Vous pouvez nous communiquer vos Données d’identité, de contact, d’image, de profil et financières en remplissant des formulaires ou en correspondant avec nous par courrier, téléphone, courriel ou tout autre moyen. Cela inclut les données à caractère personnel que vous fournissez lorsque vous : créez un compte sur nos sites web ;

souscrivez à nos services ;

passez une commande de produits ou de services ;

demandez à recevoir des communications marketing ;

participez à un concours, à une promotion ou à une enquête ; ou

nous faites part de vos commentaires ou nous contactez ;

communiquez avec nous.

Technologies ou interactions automatisées. Lorsque vous interagissez avec notre site web, nous collectons automatiquement des Données techniques relatives à votre équipement, à vos actions de navigation et à vos habitudes. Nous collectons ces données à caractère personnel au moyen de cookies, de journaux de serveur et d’autres technologies similaires. Nous pouvons également recevoir des Données techniques vous concernant si vous visitez d’autres sites web utilisant nos cookies. Veuillez consulter notre Politique relative aux cookies

Lorsque vous interagissez avec notre site web, nous collectons automatiquement des Données techniques relatives à votre équipement, à vos actions de navigation et à vos habitudes. Nous collectons ces données à caractère personnel au moyen de cookies, de journaux de serveur et d’autres technologies similaires. Nous pouvons également recevoir des Données techniques vous concernant si vous visitez d’autres sites web utilisant nos cookies. Veuillez consulter notre Politique relative aux cookies Tiers ou sources accessibles au public. Nous recevons des données à caractère personnel vous concernant de la part de divers tiers et de sources publiques, comme indiqué ci-dessous :

Nous recevons des données à caractère personnel vous concernant de la part de divers tiers et de sources publiques, comme indiqué ci-dessous : Données techniques provenant de fournisseurs de services d’analyse, tels que Google, établis en dehors de l’UE.

Données de contact, financières et de transaction provenant de fournisseurs de services techniques, de paiement et de livraison.

Données d’identité et de contact provenant de sources accessibles au public.

4. Comment nous utilisons vos données à caractère personnel

Nous n’utiliserons vos données à caractère personnel que lorsque la loi nous y autorise. Le plus souvent, nous utiliserons vos données à caractère personnel dans les circonstances suivantes :

Lorsque nous devons exécuter le contrat que nous sommes sur le point de conclure ou que nous avons conclu avec vous.

Lorsque cela est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes et que vos intérêts et droits fondamentaux ne prévalent pas sur ces intérêts.

Lorsque nous devons nous conformer à une obligation légale.

Reportez-vous au Glossaire ci-dessous (rubrique « Base juridique ») pour en savoir plus sur les types de bases juridiques sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données à caractère personnel.

Finalités pour lesquelles nous utiliserons vos données à caractère personnel

Nous avons présenté ci-dessous, sous forme de tableau, une description de toutes les manières dont nous prévoyons d’utiliser vos données à caractère personnel, ainsi que les bases juridiques sur lesquelles nous nous appuyons pour ce faire. Nous avons également précisé, le cas échéant, quels sont nos intérêts légitimes.

Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données à caractère personnel sur plusieurs fondements juridiques, selon la finalité spécifique pour laquelle nous utilisons vos données. Veuillez nous contacter si vous souhaitez obtenir des précisions sur le fondement juridique spécifique sur lequel nous nous appuyons pour traiter vos données à caractère personnel lorsque plusieurs fondements sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Finalité/Activité Type de données Base juridique du traitement, y compris le fondement de l’intérêt légitime Pour enregistrer votre compte (a) Identité (b) Contact (c) Financières (d) Profil Exécution d’un contrat conclu avec vous Pour traiter et livrer votre commande ou fournir nos services, y compris : (a) Gérer les paiements, les frais et les redevances (b) Recouvrer les sommes qui nous sont dues (a) Identité (b) Contact (c) Financières (d) Transaction (e) Marketing et communication (f) Image (g) Contacts (a) Exécution d’un contrat conclu avec vous (b) Nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes (recouvrer les créances qui nous sont dues) Pour gérer notre relation avec vous, ce qui comprend : (a) Vous informer des modifications apportées à nos conditions générales ou à notre politique de confidentialité (b) Vous inviter à laisser un avis ou à répondre à une enquête (a) Identité (b) Contact (c) Profil (d) Marketing et communication (a) Exécution d’un contrat conclu avec vous (b) Nécessaire au respect d’une obligation légale (c) Nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes (tenir nos dossiers à jour et étudier la manière dont les clients utilisent nos produits/services) Pour vous permettre de participer à un tirage au sort, à un concours ou de répondre à une enquête (a) Identité (b) Contact (c) Profil (d) Utilisation (e) Marketing et communication (a) Exécution d’un contrat conclu avec vous (b) Nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes (étudier la manière dont les clients utilisent nos produits/services, les développer et faire croître notre activité) Pour administrer et protéger notre activité et ce site web (y compris le dépannage, l’analyse de données, les tests, la maintenance des systèmes, l’assistance, les rapports et l’hébergement des données) (a) Identité (b) Contact (c) Techniques (a) Nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes (gérer notre activité, fournir des services administratifs et informatiques, assurer la sécurité du réseau, prévenir la fraude et dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise ou d’une restructuration du groupe) (b) Nécessaire au respect d’une obligation légale Pour vous proposer des contenus et des publicités pertinents sur le site web et mesurer ou comprendre l’efficacité des publicités que nous vous diffusons (a) Identité (b) Contact (c) Profil (d) Utilisation (e) Marketing et communication (f) Techniques Nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes (étudier la manière dont les clients utilisent nos produits/services, les développer, faire croître notre activité et orienter notre stratégie marketing) Pour utiliser l’analyse de données afin d’améliorer notre site web, nos produits/services, notre marketing, nos relations avec les clients et leur expérience (a) Techniques (b) Utilisation Nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes (définir des types de clients pour nos produits et services, maintenir notre site web à jour et pertinent, développer notre activité et orienter notre stratégie marketing) Pour vous faire des suggestions et des recommandations concernant nos biens ou services susceptibles de vous intéresser (a) Identité (b) Contact (c) Techniques (d) Utilisation (e) Profil (f) Marketing et communication Nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes (développer nos produits/services et faire croître notre activité)

Marketing

Nous nous efforçons de vous offrir des choix concernant certaines utilisations de vos données à caractère personnel, en particulier en matière de marketing et de publicité.

Si vous êtes déjà client, nous ne vous contacterons par voie électronique (courriel ou SMS) que pour vous communiquer des informations sur des biens et services similaires à ceux qui ont fait l’objet d’une vente antérieure ou de négociations en vue d’une vente avec vous.

Offres promotionnelles de notre part

Nous pouvons utiliser vos Données d’identité, de contact, techniques, d’utilisation et de profil pour nous forger une opinion sur ce que nous pensons que vous pourriez vouloir ou dont vous pourriez avoir besoin, ou sur ce qui pourrait vous intéresser. C’est ainsi que nous déterminons quels produits, services et offres peuvent être pertinents pour vous (nous appelons cela le marketing).

Vous recevrez des communications marketing de notre part si vous nous avez demandé des informations ou si vous avez acheté des biens ou des services auprès de nous et que vous n’avez pas refusé de recevoir ces communications marketing. Désinscription

Vous pouvez nous demander à tout moment de cesser de vous envoyer des messages marketing en vous connectant aux sites web et en cochant ou décochant les cases correspondantes pour ajuster vos préférences marketing, en suivant les liens de désinscription figurant dans tout message marketing qui vous est envoyé, ou en nous contactant à tout moment.

Si vous refusez de recevoir ces messages marketing, cela ne s’appliquera pas aux données à caractère personnel qui nous ont été fournies dans le cadre de l’achat d’un produit/service, de l’expérience d’un produit/service ou d’autres transactions.

Changement de finalité

Nous n’utiliserons vos données à caractère personnel qu’aux fins pour lesquelles nous les avons collectées, sauf si nous estimons raisonnablement devoir les utiliser pour une autre raison et que cette raison est compatible avec la finalité initiale. Si vous souhaitez obtenir une explication sur la manière dont le traitement pour la nouvelle finalité est compatible avec la finalité initiale, veuillez nous contacter.

Veuillez noter que nous pouvons traiter vos données à caractère personnel sans que vous en ayez connaissance ou sans votre consentement, dans le respect des règles ci-dessus, lorsque la loi l’exige ou le permet.

5. Communication de vos données à caractère personnel

Nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec les parties indiquées ci-dessous aux fins énoncées dans le tableau

Finalités pour lesquelles nous utiliserons vos données à caractère personnel ci-dessus.

Les Tiers externes tels que définis dans le Glossaire .

Des tiers spécifiques, tels que les autres utilisateurs de nos sites web. Vos Données de profil et vos Données d’image ne sont rendues visibles aux autres utilisateurs que si vous avez expressément choisi de le faire ou si les services exigent que ces informations soient visibles. Lorsque ces informations sont visibles, elles ne le sont qu’aux fins initialement prévues.

Les tiers auxquels nous pourrions choisir de vendre, de transférer ou avec lesquels nous pourrions fusionner des parties de notre activité ou de nos actifs. Nous pourrions également chercher à acquérir d’autres entreprises ou à fusionner avec elles. En cas de changement affectant notre activité, les nouveaux propriétaires pourront utiliser vos données à caractère personnel de la même manière que celle décrite dans la présente politique de confidentialité.

Nous exigeons de tous les tiers qu’ils respectent la sécurité de vos données à caractère personnel et qu’ils les traitent conformément à la loi. Nous n’autorisons pas nos prestataires de services tiers à utiliser vos données à caractère personnel à leurs propres fins et nous ne leur permettons de traiter vos données à caractère personnel qu’à des fins déterminées et conformément à nos instructions.

6. Transferts internationaux

Un grand nombre de nos tiers externes sont établis en dehors de l’EEE, de sorte que leur traitement de vos données à caractère personnel implique un transfert de données en dehors de l’EEE.

Chaque fois que nous transférons vos données à caractère personnel en dehors de l’EEE, nous veillons à ce qu’elles bénéficient d’un niveau de protection similaire en nous assurant qu’au moins l’une des garanties suivantes est mise en œuvre :

Lorsque nous faisons appel à certains prestataires de services, nous pouvons utiliser des contrats types approuvés par la

Commission européenne, qui confèrent aux données à caractère personnel la même protection que celle dont elles bénéficient en Europe. Pour plus de détails, voir Commission européenne : Clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.

Lorsque nous faisons appel à des prestataires établis aux États-Unis, nous pouvons leur transférer des données s’ils adhèrent au Bouclier de protection des données (Privacy Shield), qui leur impose d’assurer une protection similaire aux données à caractère personnel partagées entre l’Europe et les États-Unis. Pour plus de détails, voir Commission européenne : Bouclier de protection des données UE-États-Unis (EU-US Privacy Shield) .

Veuillez nous contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le mécanisme spécifique que nous utilisons lors du transfert de vos données à caractère personnel en dehors de l’EEE.

7. Sécurité des données

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour empêcher que vos données à caractère personnel soient accidentellement perdues, utilisées ou consultées de manière non autorisée, modifiées ou divulguées. En outre, nous limitons l’accès à vos données à caractère personnel aux employés, agents, sous-traitants et autres tiers qui ont un besoin professionnel d’en connaître. Ceux-ci ne traiteront vos données à caractère personnel que sur nos instructions et sont soumis à une obligation de confidentialité.

Nous avons mis en place des procédures pour faire face à toute violation présumée de données à caractère personnel et nous vous informerons, ainsi que toute autorité de contrôle compétente, de toute violation lorsque la loi nous y oblige.

8. Conservation des données

Pendant combien de temps utiliserez-vous mes données à caractère personnel ?

Nous ne conserverons vos données à caractère personnel que pendant la durée raisonnablement nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles nous les avons collectées, y compris pour satisfaire à toute exigence légale, réglementaire, fiscale, comptable ou de déclaration. Nous pouvons conserver vos données à caractère personnel plus longtemps en cas de réclamation ou si nous estimons raisonnablement qu’il existe une perspective de contentieux concernant notre relation avec vous.

Pour déterminer la durée de conservation appropriée des données à caractère personnel, nous tenons compte de la quantité, de la nature et de la sensibilité des données à caractère personnel, du risque potentiel de préjudice résultant d’une utilisation ou d’une divulgation non autorisée de vos données à caractère personnel, des finalités pour lesquelles nous traitons vos données à caractère personnel et de la possibilité d’atteindre ces finalités par d’autres moyens, ainsi que des exigences légales, réglementaires, fiscales, comptables ou autres applicables.

Les détails des durées de conservation applicables aux différents aspects de vos données à caractère personnel figurent dans notre politique de conservation, que vous pouvez obtenir en nous contactant.

9. Vos droits légaux

Dans certaines circonstances, vous disposez de droits en vertu de la législation sur la protection des données en ce qui concerne vos données à caractère personnel. Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur ces droits :

Demander l’accès à vos données à caractère personnel.

Demander la rectification de vos données à caractère personnel.

Demander l’effacement de vos données à caractère personnel.

Vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel.

Demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel.

Demander le transfert de vos données à caractère personnel.

Droit de retirer votre consentement.

Si vous souhaitez exercer l’un des droits énoncés ci-dessus, veuillez nous contacter.

Aucuns frais en principe

Vous n’aurez pas à payer de frais pour accéder à vos données à caractère personnel (ni pour exercer l’un quelconque de vos autres droits).

Toutefois, nous pouvons facturer des frais raisonnables si votre demande est manifestement infondée, répétitive ou excessive.

Nous pouvons également refuser de donner suite à votre demande dans ces circonstances.

Ce dont nous pourrions avoir besoin de votre part

Nous pourrions avoir besoin de vous demander des informations spécifiques pour nous aider à confirmer votre identité et à garantir votre droit d’accès à vos données à caractère personnel (ou d’exercer l’un quelconque de vos autres droits). Il s’agit d’une mesure de sécurité visant à garantir que les données à caractère personnel ne sont pas divulguées à une personne qui n’a pas le droit de les recevoir. Nous pouvons également vous contacter pour vous demander des informations complémentaires concernant votre demande afin d’accélérer notre réponse.

Délai de réponse

Nous nous efforçons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai d’un mois. Il peut arriver que ce délai soit dépassé si votre demande est particulièrement complexe ou si vous avez formulé plusieurs demandes. Dans ce cas, nous vous en informerons et vous tiendrons au courant.

10. Glossaire

BASE JURIDIQUE

L’Intérêt légitime désigne l’intérêt de notre entreprise à conduire et gérer son activité afin de pouvoir vous offrir le meilleur service/produit ainsi que l’expérience la meilleure et la plus sûre. Nous veillons à prendre en compte et à mettre en balance toute incidence potentielle sur vous (positive ou négative) et sur vos droits avant de traiter vos données à caractère personnel aux fins de nos intérêts légitimes. Nous n’utilisons pas vos données à caractère personnel pour des activités dans lesquelles l’incidence sur vous prévaut sur nos intérêts (sauf si nous disposons de votre consentement ou si la loi nous l’impose ou nous y autorise par ailleurs). Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la manière dont nous évaluons nos intérêts légitimes au regard de toute incidence potentielle sur vous pour des activités spécifiques en nous contactant.

L’Exécution d’un contrat désigne le traitement de vos données lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou à l’exécution de mesures prises à votre demande avant la conclusion d’un tel contrat.

Le Respect d’une obligation légale désigne le traitement de vos données à caractère personnel lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle nous sommes soumis.

TIERS

Tiers externes

Les prestataires de services agissant en qualité de sous-traitants qui fournissent des services informatiques et d’administration des systèmes.

Les conseillers professionnels agissant en qualité de sous-traitants ou de responsables conjoints du traitement, y compris les avocats, banquiers, auditeurs et assureurs qui fournissent des services de conseil, bancaires, juridiques, d’assurance et de comptabilité.

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière britannique), les autorités de régulation et autres autorités agissant en qualité de sous-traitants ou de responsables conjoints du traitement qui exigent, dans certaines circonstances, la déclaration des activités de traitement.

Les autres applications et services que vous avez connectés, tels que shopify, qui se relient à nos sites web au moyen de nos API.

Intercom, qui nous fournit des services de relation client et d’analyse.

VOS DROITS LÉGAUX

Vous avez le droit de :

Demander l’accès à vos données à caractère personnel (communément appelé « demande d’accès de la personne concernée »). Cela vous permet de recevoir une copie des données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet et de vérifier que nous les traitons licitement.

Demander la rectification des données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. Cela vous permet de faire corriger toute donnée incomplète ou inexacte que nous détenons à votre sujet, bien que nous puissions avoir besoin de vérifier l’exactitude des nouvelles données que vous nous fournissez.

Demander l’effacement de vos données à caractère personnel. Cela vous permet de nous demander de supprimer ou de retirer des données à caractère personnel lorsqu’il n’existe aucune raison valable pour que nous continuions à les traiter. Vous avez également le droit de nous demander de supprimer ou de retirer vos données à caractère personnel lorsque vous avez exercé avec succès votre droit d’opposition au traitement (voir ci-dessous), lorsque nous pourrions avoir traité vos informations de manière illicite ou lorsque nous sommes tenus d’effacer vos données à caractère personnel pour nous conformer au droit local. Veuillez toutefois noter que nous ne serons pas toujours en mesure de donner suite à votre demande d’effacement pour des raisons juridiques spécifiques qui vous seront, le cas échéant, communiquées au moment de votre demande.

Vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel lorsque nous nous fondons sur un intérêt légitime et que votre situation particulière vous amène à vous opposer au traitement sur ce fondement, car vous estimez qu’il porte atteinte à vos libertés et droits fondamentaux. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel à des fins de prospection directe. Dans certains cas, nous pouvons démontrer que nous disposons de motifs légitimes impérieux pour traiter vos informations qui prévalent sur vos droits et libertés.

Demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. Cela vous permet de nous demander de suspendre le traitement de vos données à caractère personnel dans les cas suivants :

Si vous souhaitez que nous établissions l’exactitude des données.

Lorsque notre utilisation des données est illicite mais que vous ne souhaitez pas que nous les effacions.

Lorsque vous avez besoin que nous conservions les données, même si nous n’en avons plus besoin, car elles vous sont nécessaires pour constater, exercer ou défendre des droits en justice.

Vous vous êtes opposé(e) à notre utilisation de vos données, mais nous devons vérifier si nous disposons de motifs légitimes prépondérants pour les utiliser.

Demander le transfert de vos données à caractère personnel à vous-même ou à un tiers. Nous vous fournirons, ou fournirons au tiers que vous aurez désigné, vos données à caractère personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Veuillez noter que ce droit ne s’applique qu’aux informations automatisées pour lesquelles vous avez initialement consenti à notre utilisation ou que nous avons utilisées pour exécuter un contrat conclu avec vous.

Retirer votre consentement à tout moment lorsque nous nous fondons sur le consentement pour traiter vos données à caractère personnel. Toutefois, cela n’affectera pas la licéité de tout traitement effectué avant le retrait de votre consentement. Si vous retirez votre consentement, il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir certains produits ou services. Nous vous en informerons le cas échéant au moment du retrait de votre consentement.