D'où vient le mot Le terme a été inventé en 1991 par le graveur américain Jack Duganne, à partir du verbe français gicler, pour désigner les tirages fine art réalisés sur les premières imprimantes jet d'encre Iris. Il n'a jamais été une norme technique, seulement une façon de distinguer un tirage pigmentaire de conservation d'une impression jet d'encre de bureau. Aujourd'hui, il désigne une impression qui remplit quatre conditions : des encres pigmentaires, un papier de conservation (sans acide, généralement en coton ou en alpha-cellulose), une résolution d'au moins 300 points par pouce (dpi), et une imprimante grand format à huit canaux d'encre ou plus, pour une gamme tonale parfaitement lisse.

Comment est fabriquée une impression giclée Tout commence par un fichier numérique, une photographie ou un scan de l'œuvre originale, à une résolution adaptée à la taille du tirage. Le fichier passe par une gestion des couleurs sur un écran calibré, un épreuvage écran avec le profil du papier choisi, puis il est envoyé vers une imprimante pigmentaire à 12 canaux. Chez theprintspace, nous imprimons sur des machines Epson SureColor avec des encres pigmentaires UltraChrome, à une résolution de sortie de 2880 × 1440 dpi, et chaque fichier est vérifié par un technicien avant impression. Le tirage sèche ensuite avant d'être contrecollé, encadré ou emballé. Comme les encres sont pigmentaires et non à base de colorants, la couleur se dépose à la surface du papier au lieu de l'imprégner. C'est ce qui donne à l'impression giclée sa surface mate et picturale caractéristique, et sa longévité : les tirages pigmentaires sur papier de conservation sont garantis plus de 100 ans dans des conditions d'exposition normales, et bien davantage à l'abri de la lumière.

Le papier giclée : ce qui change tout Le papier fait la moitié du résultat. Les papiers fine art existent en surfaces texturées ou lisses, en blanc lumineux ou en blanc naturel chaud, et dans des grammages allant d'environ 200 à 340 g/m². Un papier coton très texturé comme le Hahnemühle German Etching convient aux peintures, aux pastels et aux illustrations au rendu fait main. Un papier coton lisse et légèrement chaud comme le Hahnemühle Photo Rag est le choix polyvalent pour la photographie et l'art numérique. Un papier baryté comme le Canson Baryta offre un contraste photographique avec une surface semi-brillante. Chez theprintspace, nous proposons sept papiers, tous certifiés FSC, et nous te conseillons de commander un pack d'échantillons avant de lancer une édition, pour juger la texture et la blancheur sous ta propre lumière.

Giclée, C-print ou jet d'encre classique Giclée C-print (C-type) Jet d'encre classique Procédé Encres pigmentaires sur papier fine art Exposition à la lumière sur papier photographique, développement chimique Encres à colorants sur papier couché Surface Mate ou texturée, picturale Brillante, lustrée ou métallisée, photographique Variable, généralement brillante Idéal pour Peinture, illustration, photographie fine art, éditions limitées Photographie couleur, noirs profonds, finis très brillants Épreuves, affiches, affichage temporaire Longévité Plus de 100 ans 60 à 100 ans Souvent moins de 10 ans avant décoloration Format maximal Jusqu'à 152 cm de large (60 pouces) Jusqu'à 127 cm de large (50 pouces) Généralement A3 ou moins Le tirage C-print (chromogénique) reste le choix des photographes qui veulent un vrai brillant photographique et des tons continus, et il est légèrement moins cher en grand format. L'impression giclée l'emporte pour tout ce qui est né peinture ou dessin, pour les finis mats, et pour les éditions qui doivent survivre à leur acheteur.

Combien coûte une impression giclée Les prix dépendent du format et du papier, pas de la quantité : c'est ce qui rend l'impression giclée adaptée aux tirages uniques et aux petites éditions. À titre indicatif, une impression giclée de 30 × 20 cm (12 × 8 pouces) sur Hahnemühle Photo Rag démarre à partir d'environ 25 €, un tirage de 60 × 40 cm (24 × 16 pouces) à partir d'environ 65 €, et un tirage de 100 × 75 cm (40 × 30 pouces) à partir d'environ 140 €. Le contrecollage, l'encadrement et la livraison sont en supplément. Il n'y a ni frais de mise en route ni minimum de commande : un tirage seul coûte le même prix unitaire que cinquante.

Comment préparer un fichier pour l'impression giclée Capture l'œuvre à une résolution qui donne au moins 300 pixels par pouce à la taille finale du tirage. Pour un tirage de 60 cm (24 pouces) de large, cela représente 7 200 pixels. Travaille en Adobe RGB ou en ProPhoto RGB si ton logiciel le permet, et conserve un master non compressé (TIFF ou PSD). Calibre ton écran et fais un épreuvage écran avec le profil du papier, pour ne pas être surpris par la façon dont un papier mat éclaircit les noirs. Laisse une marge blanche si tu prévois un encadrement avec passe-partout ; 25 à 50 mm est la norme. Commande une bande test ou une petite épreuve avant de lancer un grand format ou une édition.

L'impression giclée pour la vente et les éditions limitées Parce que chaque tirage est identique et de conservation, l'impression giclée est la référence des éditions limitées signées et numérotées, accompagnées de certificats d'authenticité. Si tu vends en ligne, un service d'impression à la demande produit et expédie chaque impression giclée au moment de la commande, sans que tu aies à gérer de stock. theprintspace imprime, contrecolle, encadre et expédie les commandes giclée en marque blanche depuis ses studios de Londres, de Düsseldorf et des États-Unis, avec suivi international et production neutre en carbone.

Questions fréquentes L'impression giclée, est-ce la même chose qu'une impression jet d'encre ? Toute impression giclée est une impression jet d'encre, mais toute impression jet d'encre n'est pas une giclée. Le terme est réservé aux tirages à encres pigmentaires sur papier fine art de conservation, à 300 dpi ou plus, réalisés sur une imprimante grand format à huit encres ou davantage. Combien de temps dure une impression giclée ? Des tests indépendants attribuent aux tirages pigmentaires sur papier coton de conservation plus de 100 ans avant toute décoloration visible dans des conditions normales d'exposition en intérieur, et bien plus lorsqu'ils sont conservés à l'abri de la lumière. Évite la lumière directe du soleil et utilise un verre anti-UV pour un résultat optimal. La giclée est-elle meilleure que le C-print pour les photographies ? Cela dépend du rendu recherché. Le C-print offre un vrai brillant photographique et des noirs très profonds ; la giclée donne un tirage mat et de conservation, avec un choix de papiers plus large. Beaucoup de photographes utilisent le C-print pour la couleur et la giclée pour le noir et blanc ou les séries fine art. Quelle résolution faut-il pour une impression giclée ? Vise 300 pixels par pouce à la taille finale. Des résolutions plus basses peuvent encore bien s'imprimer sur des papiers texturés, mais les détails fins et les contours nets exigent les 300 pleins. Puis-je commander une seule impression giclée ? Oui. Il n'y a ni minimum de commande ni frais de mise en route : un tirage seul coûte le même prix unitaire qu'une édition. Des packs d'échantillons de papiers sont disponibles pour choisir ta surface avant de commander. Quel est le meilleur papier pour une impression giclée ? Pour la peinture et l'illustration, un papier coton texturé comme le Hahnemühle German Etching ; pour la photographie et l'art numérique, un papier coton lisse comme le Hahnemühle Photo Rag ; pour les images très contrastées, un papier baryté. Commande un pack d'échantillons et juge sous ta propre lumière.

Découvre nos papiers giclée et nos tarifs