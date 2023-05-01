Introduction au contrecollage de tirages

Un guide d'introduction aux options de contrecollage, archival et non archival, proposées par theprintspace.

Qu'est-ce que le contrecollage ?

Le contrecollage (ou dry mounting) consiste à coller un tirage sur un support rigide à l'aide d'un adhésif de qualité archive. C'est la solution idéale pour présenter ton travail au plus haut niveau.



Le contrecollage de tirages photo et fine art protège et met en valeur tes œuvres de façon épurée et minimaliste. Il est parfait pour des expositions à fort impact, où le regard du public se concentre sur l'œuvre.

Guide vidéo : un aperçu rapide de nos différentes options de contrecollage

Contrecollage archival

Le terme « archival » désigne la longévité de l'œuvre contrecollée : elle ne se dégrade pas et se conserve sur une très longue durée.

Garde toutefois en tête que le contrecollage est un procédé irréversible : l'œuvre ne peut plus être décollée de son support. Il est donc déconseillé pour les œuvres originales uniques ou les tirages de grande valeur.

Les options de contrecollage les plus professionnelles, à savoir le contrecollage sous acrylique (Acrylic Reverse), l'aluminium et le Dibond, sont considérées comme entièrement archivales et garantissent la stabilité de tes tirages dans le temps.

Contrecollage non archival

Les options de contrecollage plus abordables et non archivales, comme le carton de présentation (Display Card), le PVC Foamex, le carton mousse (Foamboard) et le MDF, contiennent des contaminants, notamment des acides, qui dégradent la composition du tirage sur le long terme. Elles ne sont donc pas considérées comme des formes archivales de contrecollage.

Le tableau ci-dessous te donne un aperçu des matériaux de contrecollage et de leurs propriétés techniques.

Note que notre délai de production pour le contrecollage est de 5 jours ouvrés, sauf pour l'option sous acrylique (Acrylic Reverse) qui est de 10 jours ouvrés.

Aperçu des matériaux de contrecollage et de leurs propriétés techniques

Conseil : le papier que nous recommandons pour le contrecollage

Pour un contrecollage, nous te recommandons vivement l'un de nos papiers C-type : tu obtiendras un fini professionnel avec des bords nets.

Le revêtement d'émulsion durable d'un tirage C-type le rend très résistant. En comparaison, notre gamme de papiers Giclée est plus délicate, en particulier nos papiers 100 % coton non couchés.

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