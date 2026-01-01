D'où vient le nom Dans les années 1950, Kodak vendait un papier couleur destiné au tirage d'après négatif sous le nom de Type C, à côté d'un papier Type R pour le tirage d'après diapositive. Les produits ont changé, mais le nom est resté attaché au procédé : tout tirage réalisé sur papier couleur chromogène est devenu un C-type, un C-print ou un tirage Type C. Tu rencontreras plusieurs autres noms pour la même chose. Un C-type numérique est un C-type exposé à partir d'un fichier numérique et non à travers un négatif dans un agrandisseur. Un tirage Lambda ou tirage LightJet est un C-type numérique qui porte le nom de la marque de la machine qui l'a exposé. Un tirage argentique couleur ou tirage chromogène est le même objet, décrit par sa chimie. Quelle que soit l'étiquette, le papier et le procédé chimique appartiennent à la même famille. Les nôtres sont des C-types numériques réalisés sur des imprimantes Chromira, sur papier Fuji Crystal Archive.

Comment est fabriqué un tirage C-type Le papier C-type porte trois couches photosensibles superposées dans son émulsion, chacune composée de cristaux d'halogénure d'argent et chacune sensible à une bande de lumière : le rouge, le vert ou le bleu. Chaque couche contient aussi un composé incolore appelé coupleur de colorant. Exposition. Dans une machine à l'abri de la lumière, l'imprimante écrit l'image sur le papier avec de la lumière rouge, verte et bleue, pixel par pixel. Rien n'est encore visible : l'exposition laisse une image latente dans l'halogénure d'argent. Développement. Le papier passe dans un révélateur chromogène. Là où une couche a été exposée, le révélateur agit sur l'argent, et le sous-produit de cette réaction se combine au coupleur de la couche pour former un colorant : cyan dans la couche sensible au rouge, magenta dans la couche sensible au vert et jaune dans la couche sensible au bleu. Blanchiment et fixage. L'argent a maintenant fait son travail. Il est blanchi puis dissous hors du papier, ne laissant que les trois images de colorant. Lavage et séchage. Le tirage sort de la machine sec et terminé. Un C-type est donc argentique par la façon dont l'image se forme, mais le tirage fini ne contient ni argent ni encre : seulement des colorants cyan, magenta et jaune, retenus à l'intérieur de l'émulsion. Ce seul fait explique l'essentiel de l'aspect et du comportement d'un C-type.

Ce que le procédé fait à l'image Le ton est continu. Une imprimante jet d'encre construit les tons à partir d'une trame de très petits points d'un jeu d'encres fixe. Un C-type n'a pas de points : en chaque endroit, le papier forme plus ou moins de colorant, en proportion de la lumière reçue. Cela donne les dégradés les plus lisses et les nuances de ton les plus subtiles, et c'est pourquoi les photographes se tournent vers le C-type pour la peau, les ciels et les transitions tonales douces. L'image est dans la surface, pas dessus. L'encre pigmentaire se dépose à la surface du papier. Sur un C-type, le colorant est dans l'émulsion : la surface est donc la même de la haute lumière la plus claire à l'ombre la plus profonde, avec un brillant uniforme sur toute la feuille. La surface est résistante. Comme l'image est protégée par l'émulsion, un C-type est plus durable et résiste mieux aux frottements qu'un tirage jet d'encre. C'est en grande partie pour cela que les galeries le choisissent pour les tirages présentés sans verre, et que c'est le papier que nous recommandons pour le contrecollage. Le papier est un papier photographique. Les papiers C-type sont des papiers RC, couchés résine : une âme en papier scellée entre de fines couches de polymère. Ils sont lisses, d'un blanc éclatant et réguliers. Il n'existe pas de C-type texturé, pas de C-type sur papier coton et pas de C-type à ton chaud. Si le papier lui-même doit faire partie de l'œuvre, c'est un travail pour la giclée.

C-type et giclée, propriété par propriété Aucun des deux procédés n'est meilleur que l'autre. Ce sont des outils différents, et les différences sont assez précises pour être listées. C-type Giclée Image formée par La lumière, puis un développement chimique De l'encre projetée sur le papier Matière colorante Trois colorants, formés à l'intérieur de l'émulsion Des encres pigmentaires, à la surface du papier Ton Continu Construit à partir de points très fins Gamme de couleurs Naturelle et lisse, avec une gamme plus étroite de couleurs très saturées Gamut large : atteint des couleurs plus saturées Noirs Profonds sur brillant, un peu plus doux sur mat Selon le papier : les plus profonds sur baryté et semi-brillant, plus doux sur coton mat Papier Papier photographique RC, lisse, blanc éclatant Papiers fine art, du lisse au très texturé, du blanc éclatant au blanc chaud Nos papiers 2 : Fuji Matt et Fuji Gloss 7, de Hahnemühle, Canson, Ilford et Epson Plus grand tirage 50 x 150 pouces (127 x 381 cm) 60 x 180 pouces (152 x 457 cm) sur Hahnemühle Photo Rag et Epson Semi-Gloss ; 43,5 x 120 pouces (110,5 x 305 cm) sur les autres papiers Longévité Qualité conservation, plus de 80 ans dans des conditions de galerie standard Plus de 80 ans dans des conditions de galerie standard, et bien au-delà de 100 ans dans des conditions de musée Résistance de la surface Élevée : l'image est à l'intérieur de l'émulsion Plus délicate, surtout sur les papiers mats Prix Inférieur à la giclée dans tous les formats Un seul prix pour les sept papiers à format donné Nos tirages giclée sont réalisés sur des imprimantes Epson SureColor P9000 avec des encres pigmentaires Epson UltraChrome HDX. Si tu veux la même présentation pour ce procédé, lis qu'est-ce que l'impression giclée ? et, pour une courte comparaison côte à côte avec une vidéo, la différence entre les tirages C-type et giclée. Les prix actuels des deux figurent sur la page des tarifs.

Les deux papiers C-type Nous tirons en C-type sur deux papiers de la gamme Fuji Crystal Archive. Fuji Matt. Un papier photographique semi-mat, avec un léger satiné et une fine texture grainée. Il donne des couleurs naturelles et un rendu détaillé, avec du relief, et c'est notre choix le plus populaire auprès des photographes. C'est aussi le seul papier utilisable pour le contrecollage Acrylic Reverse.

Un papier photographique semi-mat, avec un léger satiné et une fine texture grainée. Il donne des couleurs naturelles et un rendu détaillé, avec du relief, et c'est notre choix le plus populaire auprès des photographes. C'est aussi le seul papier utilisable pour le contrecollage Acrylic Reverse. Fuji Gloss. Un papier brillant professionnel qui accentue la couleur, pour un résultat percutant et riche, très contrasté et d'une grande netteté. Les papiers C-type métallisés et spéciaux que certains laboratoires proposaient autrefois (Kodak Metallic, Fuji Pearl et Fuji Flex) ne sont plus fabriqués, et nous n'imprimons plus dessus. Si tu cherches à retrouver le rendu d'un ancien tirage réalisé sur l'un d'eux, le Fuji Gloss ou le Fuji Matt est l'option actuelle la plus proche. Le papier est une décision à prendre la feuille en main. Notre pack d'échantillons contient neuf tirages A4, un sur chaque papier que nous avons en stock : les sept papiers giclée, plus le Fuji Matt et le Fuji Gloss.

Quand choisir le C-type, et quand l'éviter Choisis le C-type quand : L'œuvre est photographique et repose sur la douceur des tons : portraits, ciels, dégradés doux, couleurs subtiles.

Le tirage sera contrecollé, ou contrecollé sous acrylique.

Le tirage sera présenté sans verre et doit résister aux manipulations et à l'accrochage.

Tu veux une surface photographique classique, mate ou brillante, sans texture de papier qui s'interpose.

Tu imprimes en quantité et le prix plus bas par tirage compte. Choisis la giclée quand : Le papier fait partie de l'œuvre : une surface texturée, une base coton, un blanc chaud.

L'image est la reproduction d'une illustration, d'une peinture ou d'un dessin, pour laquelle une surface fine art mate est plus proche de l'original.

L'image comporte des couleurs très saturées que tu veux conserver dans toute leur intensité.

Le petit côté du tirage dépasse 127 cm. Le noir et blanc est un cas à part. Un C-type fabrique le gris à partir de trois colorants de couleur : un noir et blanc neutre dépend donc de l'équilibre entre les trois, et un C-type monochrome peut présenter une légère dominante qui change selon la lumière sous laquelle on le regarde. Beaucoup de photographes aiment le résultat, d'autres non. Si la neutralité compte pour toi, commande d'abord une bande test, et lis notre guide de l'impression noir et blanc. Nous ne proposons pas de tirage gélatino-argentique en chambre noire : les options les plus proches sont un C-type sur Fuji Matt ou Fuji Gloss, ou une giclée sur Hahnemühle Pearl ou Photo Rag.

Préparer un fichier pour un tirage C-type Les exigences pour le fichier sont les mêmes que pour tous les tirages que nous réalisons, et le détail se trouve dans comment préparer ton fichier pour l'envoi à l'impression. En bref : Format. JPEG en qualité maximale, ou TIFF aplati sans calques. 8 bits.

JPEG en qualité maximale, ou TIFF aplati sans calques. 8 bits. Résolution. 300 pixels par pouce à la taille à laquelle tu veux imprimer.

300 pixels par pouce à la taille à laquelle tu veux imprimer. Couleur. RVB, pas CMJN. Fournis le fichier en Adobe RGB (1998), ou converti dans le profil ICC du papier sur lequel tu imprimes, avec le profil incorporé. N'envoie jamais un fichier sans profil.

RVB, pas CMJN. Fournis le fichier en Adobe RGB (1998), ou converti dans le profil ICC du papier sur lequel tu imprimes, avec le profil incorporé. N'envoie jamais un fichier sans profil. Noir et blanc. Ne convertis pas dans nos profils papier. Exporte en Adobe RGB (1998). Comme un C-type a une gamme de couleurs saturées plus étroite qu'un écran à gamut large, l'épreuvage écran prend ici tout son intérêt. Charge le profil Fuji Matt ou Fuji Gloss, active l'affichage de l'épreuve et regarde ce qui arrive à tes couleurs les plus fortes avant de commander, pas après. Les étapes sont décrites dans comment faire l'épreuvage écran de ton tirage avec Adobe Photoshop, et le côté écran du travail est traité dans notre guide pour calibrer ton écran et faire correspondre ton tirage. Pour tout ce qui est grand ou important, une bande test de ta propre image est l'épreuve qui compte. C'est une bande de 4 x 30 pouces, et elle coûte moins cher en C-type qu'en giclée.

Formats, délais et entretien Formats. Les tirages C-type sont réalisés dans n'importe quel format, de 4 x 6 pouces jusqu'à 50 x 150 pouces (127 x 381 cm). La limite de 50 pouces correspond à la largeur du rouleau : elle s'applique donc au petit côté du tirage.

Les tirages C-type sont réalisés dans n'importe quel format, de 4 x 6 pouces jusqu'à 50 x 150 pouces (127 x 381 cm). La limite de 50 pouces correspond à la largeur du rouleau : elle s'applique donc au petit côté du tirage. Délai. La date de livraison pour ton adresse est affichée au moment de la commande, avant que tu paies. Le contrecollage et l'encadrement s'y ajoutent.

La date de livraison pour ton adresse est affichée au moment de la commande, avant que tu paies. Le contrecollage et l'encadrement s'y ajoutent. Longévité. Nos tirages C-type sont de qualité conservation, plus de 80 ans dans des conditions de galerie standard : présentation en intérieur, sans lumière directe du soleil, avec une température et une humidité stables.

Nos tirages C-type sont de qualité conservation, plus de 80 ans dans des conditions de galerie standard : présentation en intérieur, sans lumière directe du soleil, avec une température et une humidité stables. Entretien. Les conditions de présentation comptent plus que les petites différences entre papiers. Garde les tirages à l'abri du soleil direct et dans une pièce en dessous d'environ 60 % d'humidité relative.

Questions fréquentes Un tirage C-type est-il la même chose qu'un tirage Lambda ? Oui, pour ce qui compte. Lambda et LightJet sont des marques de machines qui exposent du papier C-type à partir d'un fichier numérique. Le papier et le procédé chimique sont les mêmes que pour tout autre C-type numérique. Les nôtres sont réalisés sur des imprimantes Chromira. Un tirage C-type contient-il de l'argent ? Pas une fois terminé. Le papier utilise l'halogénure d'argent pour enregistrer l'image, c'est pourquoi les C-types sont qualifiés d'argentiques, mais l'argent est éliminé pendant le traitement. Il reste des colorants cyan, magenta et jaune à l'intérieur de l'émulsion. Le C-type est-il meilleur que la giclée ? Aucun des deux n'est meilleur. Le C-type offre un ton continu, une surface photographique résistante et un prix plus bas. La giclée offre un gamut plus large et un choix de papiers fine art, dont des papiers texturés et des papiers coton. Les travaux photographiques destinés à être contrecollés conviennent en général au C-type. Les œuvres où le papier compte conviennent en général à la giclée. Les tirages C-type sont-ils de conservation ? Nos tirages C-type sont de qualité conservation, plus de 80 ans dans des conditions de galerie standard. Cela suppose une présentation en intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil, avec une température et une humidité stables. Puis-je tirer du noir et blanc en C-type ? Oui. Un C-type construit le gris à partir de trois colorants de couleur : un tirage monochrome peut donc présenter une légère dominante selon la lumière. Commande une bande test si la neutralité compte. Pour les fichiers noir et blanc, exporte en Adobe RGB (1998) et ne convertis pas dans le profil du papier. Quel est le plus grand tirage C-type que vous pouvez réaliser ? 50 x 150 pouces (127 x 381 cm), mesurés petit côté par grand côté. Un tirage dont le petit côté dépasse 127 cm ne peut pas être réalisé en C-type, mais peut être imprimé en giclée sur Hahnemühle Photo Rag ou Epson Semi-Gloss. Quel papier C-type choisir ? Le Fuji Matt pour des couleurs naturelles et une surface semi-mate avec un léger satiné. C'est notre papier le plus populaire auprès des photographes. Le Fuji Gloss pour plus de contraste et un résultat plus percutant et plus brillant. Un pack d'échantillons te permet de les comparer sous ta propre lumière.

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