Nasza szybka i przyjazna obsługa za każdym razem tworzy doskonały wydruk. Używamy papierów i procesów najlepszej jakości, dlatego Twoje wydruki będą zapierać dech w piersiach odwzorowaniem kolorów i detali.
Lubimy sprawiać, aby nasi klienci byli zadowoleni z naszych produktów i usług. Jeśli nie dostarczymy produktu wysokiej jakości zgodnego z Twoimi dokładnymi specyfikacjami, wymienimy go!
Druk Fine Art & Giclée
Druk Giclée to najwyższej jakości druk atramentowy. Niezwykle popularny wybór wśród artystów wizualnych. Świetna selekcja papierów FineArt o rozmaitej fakturze, genialny zakres tonalności i wrażenie ręcznego wykonania.
Wydruki C-type, znane również jako C-print, otrzymywane są w profesjonalnym procesie fotograficznym, bazującym na naświetlaniu cyfrowym. Mają głęboką i bogatą paletę tonalności, która doceniana jest przez fotografów na całym świecie.
Najbardziej skuteczna agencja marketingowa dla artystów na świecie
Wyobraź sobie agencję marketingową skoncentrowaną na sprzedaży sztuki online, połączoną z wiodącą na świecie firmą zajmującą się drukiem artystycznym na żądanie. Realizujemy to na każdy możliwy sposób — przyspieszamy Twoją sprzedaż, pomagamy poszerzyć grono odbiorców i zachwycamy Twoich kolekcjonerów doskonałym produktem.
Artyści w naszej agencji zamieniają obserwatorów w kupujących 4× szybciej
Dzięki 18-letniemu doświadczeniu w innowacjach na rynku sztuki nasz zespół stosuje taktyki oparte na naukach behawioralnych oraz autorską technologię e-commerce, aby Twoje prace sprzedawały się online w błyskawicznym tempie. Współpracujemy z ograniczoną liczbą artystów, aby wyniki były naprawdę wyjątkowe. Rekrutacja otwarta.
Jesteśmy najlepsi w Europie w profesjonalnym druku dzieł sztuki i fotografii, dlatego gwarantujemy satysfakcję z zamówienia. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z funkcji czatu na żywo, klikając niebieską ikonę w prawym dolnym rogu strony.
Dostawa w 24 Godziny
Szybka wysyłka, z możliwością realizacji tego samego lub następnego dnia.
Bezkonkurencyjna Jakość
Dokładnie odwzorowujemy każdy kolor dzięki naszemu precyzyjnemu systemowi zarządzania barwą.
Gwarancja Satysfakcji
Satysfakcja gwarantowana, a w przypadku niezadowolenia zwrócimy pieniądze za zamówienie.
Zaufanie Profesjonalistów
Nagrodzeni drukarze, którym ufają galerie i artyści w całej Europie.
Neutralność Węglowa
Świadczymy w 100% neutralne pod względem emisji CO₂ usługi od początku do końca.
Dostawa bez Opłat Celnych
Produkcja w Niemczech i Wielkiej Brytanii oznacza, że dostawy w UE są wolne od opłat celnych.
Druki i ramy produkowane w USA, Wielkiej Brytanii i UE
Nasze profesjonalne zakłady w Londynie, Düsseldorfie i Brooklynie gwarantują identyczną dokładność kolorów i najwyższą jakość wykonania. Ciesz się dostawami bez ceł, niezrównaną szybkością i stale niższymi kosztami wysyłki, niezależnie od tego, gdzie mieszkają Twoi klienci.
Dbamy o środowisko
Zerowy bilans emisji dwutlenku węgla🍃
theprintspace to profesjonalna drukarnia Fine Art & fotograficzna, której usługi nie zwiększają emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że kompensujemy emisję, za którą odpowiadamy.
Drukujemy na najlepszych papierach od producentów najwyższej klasy, np. Canson, Hahnemühle i Fuji Film Professional. Wzornik papierów to najlepszy sposób na sprawdzenie, jak wyglądają i zachowują się nasze materiały.
Ponad 20 000 artystów i profesjonalnych fotografów uważa, że jesteśmy najlepsi! 5.000 recenzji klientów ze średnią oceną 4.9 na 5 potwierdza, że theprintspace jest wiodącym biznesem w kategorii drukarni fotograficznych.
Referencje
Artyści uwielbiają zaangażowanie theprintspace w jakość
Ponad 30 000 artystów i profesjonalnych fotografów uważa, że jesteśmy najlepszym wyborem. Wywodząc się z Wielkiej Brytanii, theprintspace jest ulubioną na świecie firmą zajmującą się drukiem fotograficznym i artystycznym.