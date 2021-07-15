« L’'API que theprintspace a développée nous permet de lister facilement les œuvres d'art à vendre, d'exécuter les commandes des clients, de les expédier à un coût raisonnable grâce aux options de dropshipping, et même de prévenir nos clients lorsque leurs tirages sont expédiés, afin de boucler la boucle du service client. Cela nous a permis d'augmenter nos ventes, de gagner du temps et de fournir un service optimal à nos lecteurs. »

Evan Pricco Rédacteur en chef, Juxtapoz Magazine