theprintspace offre une API de service d’impression d’art haut de gamme, avec une exécution rapide en marque blanche, des prix compétitifs et un service client sans égal. Si vous recherchez une API d’impression d’art pour votre boutique en ligne, appli ou galerie, contactez-nous. Ou bien commencez votre intégration de l’API grâce au lien ci-dessous.
Vos commandes de tirages d’art sont réalisées automatiquement à la demande au moyen de notre service en marque blanche. Vous pourrez facilement ajouter votre branding sur l’étiquette d’expédition et sur le certificat d’édition limitée (optionnel).
Une Configuration Facile
Simplicité d’intégration
Avec notre API ouverte en libre-service, vous pouvez vous lancer immédiatement en utilisant la documentation de l’API et son guide d’installation. Vous avez besoin d’aide, ou vous aimeriez dialoguer avec quelqu’un ? Contactez-nous!
Notre API d’impression à la demande est riche en fonctionnalités afin de vous permettre de définir rapidement les paramètres de vos tirages et de gérer facilement vos ventes d’art. Assurez la satisfaction de vos clients grâce à une exécution rapide et une estimation de la date de livraison.
Création des commandes
Créez et modifiez facilement les commandes de tirages d’art de vos clients
Options de livraison
Choisissez un service d’expédition, par la poste ou par transporteur. Nous vous facturons un forfait de 9 € pour un envoi postal à l’international
Avis d’expédition
Recevez automatiquement les avis d’expédition et les numéros de suivi grâce aux webhooks
Paiement à la réalisation
Vous serez débité des coûts de production pendant la réalisation de la commande
« L’'API que theprintspace a développée nous permet de lister facilement les œuvres d'art à vendre, d'exécuter les commandes des clients, de les expédier à un coût raisonnable grâce aux options de dropshipping, et même de prévenir nos clients lorsque leurs tirages sont expédiés, afin de boucler la boucle du service client. Cela nous a permis d'augmenter nos ventes, de gagner du temps et de fournir un service optimal à nos lecteurs. »