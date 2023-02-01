Tirage C-print ou impression giclée : quelle différence ?

Qu'est-ce qu'un tirage C-type ? Qu'est-ce qu'une impression giclée ?

Quelle est la différence ?

L'une des questions qu'on nous pose le plus souvent chez theprintspace est : « Quelle est la différence entre un tirage C-type et une impression giclée ? ».

Ces deux procédés d'impression professionnels donnent des résultats exceptionnels, mais il faut tenir compte des caractéristiques propres à chaque procédé et des particularités de chaque type de papier.



Besoin d'un conseil ? Ne cherche pas plus loin ! Regarde notre guide vidéo, qui explique les différences entre le tirage C-type et l'impression giclée pour t'aider à choisir la bonne méthode d'impression et le bon papier pour tes tirages photo et tes tirages d'art.

Tu ne sais pas quel papier choisir ?

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