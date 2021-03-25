Comment faire le soft proofing de votre tirage dans Adobe Photoshop

Apprenez à faire l’épreuvage écran de votre tirage en utilisant nos profils ICC dans Adobe Photoshop.

Le soft proofing, qu’est-ce que c’est ?

Le soft proofing (ou épreuvage écran) consiste à visualiser sur écran une simulation de votre tirage, en fonction de l’imprimante et du type de papier spécifiques choisis pour l’impression.

Téléchargez nos profils ICC

Le soft proofing, ou simulation d’impression, fait appel à des profils d’impression que vous pouvez télécharger ici et installer dans Adobe Photoshop.

Il existe un profil différent pour chaque combinaison d’imprimante et de papier que nous proposons chez theprintspace. Nos profils ICC sont personnalisés ; ils sont élaborés par nos spécialistes de production pour correspondre à notre équipement de pointe et à notre vaste gamme de papiers qualité archive, destinés aux professionnels.

Astuce : Actualisez régulièrement les profils ICC de nos papiers

Nous recommandons à nos clients d’actualiser et de réinstaller nos profils ICC régulièrement. Mais pas d’inquiétude : à chaque fois que nous effectuerons une mise à jour de nos profils d’impression, nous vous préviendrons par e-mail.

Vous aimeriez en savoir plus sur le soft proofing ou le calibrage de votre moniteur ?

N’hésitez pas à nous contacter : notre équipe reste à votre disposition pour vous aider.