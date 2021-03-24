Comment préparer votre fichier à imprimer pour le télécharger

La configuration des fichiers JPEG and TIFF avec Adobe Photoshop.

Chaque fichier téléchargé dans le système de commande de theprintspace pour commander un tirage doit être formaté comme suit :

Enregistré sous forme de fichier JPEG ou TIFF aplati .

ou . 300 pixels par pouce (PPP, ou DPI)

Sauvegardé en 8 bits

Quand vous commandez un tirage sur notre plateforme creativehub, nous disposons d’un outil intégré permettant de redimensionner et d’ajouter une bordure : il est destiné à nos clients qui ne maîtrisent pas totalement Adobe Photoshop.

Espace colorimétrique RVB, ou converti vers le profil ICC du papier sur lequel vous imprimez.

Pour en savoir plus sur la fidélité du rendu des couleurs et comment utiliser les profils ICC, regardez le tutoriel ci-dessous.

Tutoriel : Configurer vos fichiers pour l’impression

Pour l’impression en noir et blanc

Il est important de ne pas utiliser les profils colorimétriques de theprintspace pour l’impression en noir et blanc.

Pour imprimer des images en noir et blanc, utilisez le profil Adobe RVB (1998). Il vaut mieux convertir votre image en mode niveaux de gris, puis revenir en RVB dans Photoshop pour supprimer toutes les informations couleurs qui pourraient figurer dans le fichier.

Sauvegarder vos fichiers

Quand vous sauvegardez votre fichier en dehors d’Adobe Photoshop, nous vous recommandons de l’enregistrer en format JPEG de qualité maximale (12), option format de base (« standard »). Cela vous permettra de télécharger votre fichier beaucoup plus rapidement, avec un minimum de perte de qualité visuelle.

Besoin de conseils supplémentaires sur la préparation des fichiers ?

Vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire de notre formulaire ou grâce à notre messagerie instantanée.