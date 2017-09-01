Guide de l'impression noir et blanc

Apprends à préparer un fichier noir et blanc avec Adobe Photoshop.

Préparer un fichier pour une impression en noir et blanc diffère légèrement de la préparation d'une image couleur. Dans ce guide, on t'explique les étapes pour tirer le meilleur de tes images N&B à l'impression.

Étape 1 : vérifie ton profil

Pour obtenir le rendu le plus neutre possible en noir et blanc, le mieux est d'utiliser le profil colorimétrique par défaut Adobe RGB 1998.

Pour vérifier le profil colorimétrique d'une image dans Adobe Photoshop, repère le petit triangle en bas à gauche de la fenêtre de l'image et sélectionne « Profil du document ».

Le profil ICC associé à l'image ouverte s'affiche alors dans la barre d'état, à côté du triangle.

Si tu imprimes en N&B à partir d'un fichier couleur RVB ou CMJN, tu dois d'abord supprimer toutes les informations de couleur. Pour cela, va dans Image >> Mode >> Niveaux de gris.

Une fenêtre s'ouvre pour te demander si tu veux supprimer les informations de couleur : clique sur Supprimer.

Ton fichier passe alors en niveaux de gris, c'est-à-dire en noir et blanc. Il faut maintenant le reconvertir en Adobe RGB 1998 pour l'impression, car chez theprintspace nous ne pouvons pas imprimer directement à partir d'un fichier en niveaux de gris.

Pour cela, va dans Édition >> Convertir en profil .

. Une nouvelle fenêtre intitulée « Convertir en profil » s'ouvre. Fais les réglages suivants :

Dans Espace de destination, sélectionne Adobe RGB 1998 ; les options de conversion en dessous doivent rester sur leurs valeurs par défaut. Clique sur OK. En bas à gauche, tu verras que le fichier est de nouveau dans le bon profil, Adobe RGB 1998.

Étape 2 : fais un épreuvage écran de tes images

Passons maintenant à l'épreuvage écran (soft proofing) avec nos profils d'impression personnalisés, téléchargeables sur notre site. L'épreuvage écran est un aperçu à l'écran du rendu de ton fichier une fois imprimé sur le papier choisi. Pour le noir et blanc, il est surtout utile pour ajuster le contraste et la luminosité.

Pour afficher un épreuvage écran, tu dois télécharger et utiliser nos profils colorimétriques personnalisés, disponibles ici.

Une fois les profils installés, tu y accèdes dans Photoshop via le menu Affichage > Format d'épreuve > Personnalisé.

Une fenêtre intitulée Personnaliser les conditions d'épreuve s'ouvre.

Dans Périphérique de simulation, sélectionne dans la liste le profil du papier sur lequel tu vas imprimer. Dans cet exemple, nous avons choisi le papier Hahnemühle Photo Rag.

Vérifie que Conserver les numéros RVB est décoché et que le Mode de rendu est toujours réglé sur Perception pour l'épreuvage d'images en noir et blanc.

Vérifie que Compensation du point noir est coché et que, dans les options d'affichage, Simuler la teinte du papier et Simuler l'encre noire sont décochés.

Déplace légèrement la fenêtre vers la droite et coche/décoche Aperçu : tu verras comment le papier choisi affecte ton image.

C'est utile pour repérer les zones de l'image modifiées par le choix du papier, afin de les corriger en retouche avant l'impression.

Rappel : chaque papier agit différemment sur ton fichier, selon ses caractéristiques propres.

Quand le résultat te convient, clique sur OK : en haut de la fenêtre de l'image, tu constates que le profil d'épreuvage est bien chargé.

En revanche, si tu regardes en bas de la fenêtre, le fichier est toujours dans le profil Adobe RGB 1998 : nous avons simplement utilisé le profil d'impression pour épreuver le contraste et la luminosité.

Étape 3 : ajuste tes images

C'est le moment de faire les ajustements nécessaires en fonction de ce que l'épreuvage écran t'a montré. Dans cet exemple, nous allons ajouter un peu de contraste en renforçant les noirs et en éclaircissant légèrement les tons moyens et les hautes lumières.

Voilà, c'est aussi simple que ça de préparer ton fichier pour une impression en N&B chez theprintspace. Le fichier est en Adobe RGB 1998, le bon profil à utiliser, et nous avons épreuvé puis ajusté le contraste et la luminosité en conséquence.

Pour une impression en noir et blanc, contrairement à la couleur, tu ne dois pas convertir le profil via Édition >> Convertir en profil. Tu dois laisser le fichier dans l'espace colorimétrique par défaut Adobe RGB 1998 pour obtenir le rendu le plus neutre.

Conseil : nos papiers les plus populaires pour le noir et blanc

Parmi nos papiers les plus appréciés pour le noir et blanc, le Hahnemühle Pearl offre une fine texture « peau d'orange » et une base blanc neutre lumineuse, pour des images N&B au rendu naturel.

Le Hahnemühle Photo Rag est un autre grand classique, avec son fini ultra-mat : c'est l'un de nos papiers préférés des artistes, illustrateurs et photographes. Il donne des noirs feutrés, une reproduction homogène des couleurs et un excellent niveau de détail.

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