Waar de naam vandaan komt In de jaren 1950 verkocht Kodak een kleurenpapier voor het afdrukken van negatieven onder de naam Type C, naast een papier Type R voor het afdrukken van dia's. De producten veranderden, maar de naam bleef aan het procedé hangen: elke print op chromogeen kleurenpapier werd een C-type, C-print of Type C print. Je komt voor hetzelfde nog een aantal andere namen tegen. Een digitale C-type is een C-type die vanuit een digitaal bestand is belicht in plaats van door een negatief in een vergroter. Een Lambda print of LightJet print is een digitale C-type die is genoemd naar het merk van de machine die hem heeft belicht. Een zilverhalogenideprint of chromogene print is hetzelfde object, beschreven aan de hand van zijn chemie. Wat er ook op het etiket staat, het papier en het chemische procedé komen uit dezelfde familie. De onze zijn digitale C-types die op Chromira-printers worden gemaakt, op Fuji Crystal Archive papier.

Hoe een C-type print wordt gemaakt C-type papier heeft in zijn emulsie drie lichtgevoelige lagen boven elkaar, elk opgebouwd uit zilverhalogenidekristallen en elk gevoelig voor één band van het licht: rood, groen of blauw. Elke laag bevat ook een kleurloze verbinding die kleurkoppelaar wordt genoemd. Belichting. In een verduisterde machine schrijft de printer het beeld met rood, groen en blauw licht op het papier, pixel voor pixel. Er is nog niets te zien: de belichting laat een latent beeld achter in het zilverhalogenide. Ontwikkeling. Het papier gaat door een kleurontwikkelaar. Waar een laag is belicht, werkt de ontwikkelaar in op het zilver, en het bijproduct van die reactie verbindt zich met de koppelaar van de laag tot kleurstof: cyaan in de roodgevoelige laag, magenta in de groengevoelige laag en geel in de blauwgevoelige laag. Bleken en fixeren. Het zilver heeft nu zijn werk gedaan. Het wordt gebleekt en uit het papier opgelost, zodat alleen de drie kleurstofbeelden overblijven. Spoelen en drogen. De print komt droog en klaar uit de machine. Een C-type is dus op zilver gebaseerd in de manier waarop het beeld ontstaat, maar de voltooide print bevat geen zilver en geen inkt: alleen cyaan, magenta en gele kleurstof, vastgehouden in de emulsie. Dat ene feit verklaart het grootste deel van hoe een C-type eruitziet en zich gedraagt.

Wat het procedé met het beeld doet De toon is continu. Een inkjetprinter bouwt toon op uit een patroon van heel kleine druppels van een vaste set inkten. Een C-type heeft geen punten: op elk punt vormt het papier meer of minder kleurstof, in verhouding tot het licht dat het heeft ontvangen. Dat geeft de vloeiendste verlopen en de meeste subtiliteit in toon, en daarom grijpen fotografen naar C-type voor huid, luchten en zachte toonovergangen. Het beeld zit in het oppervlak, niet erop. Pigmentinkt ligt boven op het papier. Bij een C-type zit de kleurstof in de emulsie, dus het oppervlak is hetzelfde van het lichtste hooglicht tot de diepste schaduw, met één gelijkmatige glans over het hele vel. Het oppervlak is sterk. Omdat het beeld door de emulsie wordt beschermd, is een C-type duurzamer en beter bestand tegen schuren dan een inkjetprint. Dat is voor een groot deel de reden dat galeries ervoor kiezen bij prints die zonder glas ervoor worden getoond, en dat het het papier is dat wij aanraden voor opplakken. Het papier is fotopapier. C-type papieren zijn RC-papieren: een papieren kern die is ingesloten tussen dunne lagen kunststof. Ze zijn glad, helderwit en constant. Er bestaat geen gestructureerd C-type papier, geen C-type papier van katoen en geen C-type papier met een warme toon. Als het papier zelf deel van het werk moet zijn, is dat een klus voor giclée.

C-type en giclée, eigenschap voor eigenschap Geen van beide procedés is beter. Het zijn verschillende gereedschappen, en de verschillen zijn concreet genoeg om ze op te sommen. C-type Giclée Beeld ontstaat door Licht, daarna chemische ontwikkeling Inkt die op het papier wordt gespoten Kleurmiddel Drie kleurstoffen, gevormd in de emulsie Pigmentinkten, op het oppervlak van het papier Toon Continu Opgebouwd uit heel fijne punten Kleurbereik Natuurlijk en vloeiend, met een smaller bereik aan zeer verzadigde kleuren Groot gamut: haalt meer verzadigde kleuren Zwarten Diep op glans, iets zachter op mat Hangt af van het papier: het diepst op baryta en halfglans, zachter op mat katoenpapier Papier Fotopapier met kunststoflaag (RC), glad, helderwit Fine art papieren van glad tot sterk gestructureerd, van helderwit tot warm Onze papieren 2: Fuji Matt en Fuji Gloss 7, van Hahnemühle, Canson, Ilford en Epson Grootste print 50 x 150 inch (127 x 381 cm) 60 x 180 inch (152 x 457 cm) op Hahnemühle Photo Rag en Epson Semi-Gloss; 43,5 x 120 inch (110,5 x 305 cm) op de andere papieren Levensduur Beoordeeld als archiefbestendig, 80+ jaar onder standaard galerieomstandigheden 80+ jaar onder standaard galerieomstandigheden, en ruim boven de 100 onder museumomstandigheden Duurzaamheid van het oppervlak Hoog: het beeld zit in de emulsie Kwetsbaarder, vooral op matte papieren Prijs Op elk formaat lager dan giclée Eén prijs voor alle zeven papieren op een bepaald formaat Onze giclée prints worden gemaakt op Epson SureColor P9000-printers met Epson UltraChrome HDX-pigmentinkten. Wil je dat procedé op dezelfde manier behandeld zien, lees dan wat is giclée printen?, en voor een korte vergelijking met een video het verschil tussen C-type en giclée prints. De actuele prijzen voor beide staan op de prijzenpagina.

De twee C-type papieren Wij printen C-type op twee papieren uit de reeks Fuji Crystal Archive. Fuji Matt. Een halfmat fotopapier met een lichte glans en een fijne korrelstructuur. Het geeft natuurlijke kleuren en een gedetailleerde, driedimensionale weergave, en het is onder fotografen onze populairste keuze. Het is ook het enige papier dat kan worden gebruikt voor Acrylic Reverse.

Een halfmat fotopapier met een lichte glans en een fijne korrelstructuur. Het geeft natuurlijke kleuren en een gedetailleerde, driedimensionale weergave, en het is onder fotografen onze populairste keuze. Het is ook het enige papier dat kan worden gebruikt voor Acrylic Reverse. Fuji Gloss. Een professioneel glanspapier dat kleur benadrukt, voor een krachtig, rijk resultaat met hoog contrast en scherpe definitie. De metallic en speciale C-type papieren die sommige labs vroeger aanboden (Kodak Metallic, Fuji Pearl en Fuji Flex) zijn uit productie genomen, en wij printen er niet meer op. Wil je een oudere print evenaren die op een daarvan is gemaakt, dan is Fuji Gloss of Fuji Matt de optie van nu die er het dichtst bij komt. Papier is een beslissing die je neemt met het vel in je hand. Ons sample pack bevat negen A4-prints, één op elk papier dat wij voeren: de zeven giclée papieren plus Fuji Matt en Fuji Gloss.

Wanneer je voor C-type kiest, en wanneer niet Kies voor C-type wanneer: Het werk fotografisch is en het van vloeiende toon moet hebben: portretten, luchten, zachte verlopen, subtiele kleur.

De print wordt opgeplakt, of achter acrylaat wordt gemonteerd.

De print zonder glas wordt getoond en tegen hanteren en ophangen moet kunnen.

Je een klassiek fotografisch oppervlak wilt, mat of glanzend, zonder papierstructuur die in de weg zit.

Je een oplage print en de lagere prijs per print ertoe doet. Kies voor giclée wanneer: Het papier deel van het werk is: een gestructureerd oppervlak, een basis van katoen, een warm wit.

Het beeld een reproductie is van een illustratie, een schilderij of een tekening, waarbij een mat fine art oppervlak dichter bij het origineel komt.

Het beeld zeer verzadigde kleuren heeft die je op volle sterkte wilt behouden.

De korte zijde van de print breder is dan 127 cm. Zwart-wit is een geval apart. Een C-type maakt grijs uit drie gekleurde kleurstoffen, dus een neutraal zwart-wit hangt ervan af of die drie in balans blijven, en een monochrome C-type kan een lichte zweem hebben die verandert met het licht waarin je hem bekijkt. Veel fotografen vinden het resultaat mooi en sommigen niet. Als neutraliteit voor jou belangrijk is, bestel dan eerst een teststrook en lees onze gids voor zwart-wit printen. Wij bieden geen zilvergelatineprints uit de doka aan: de opties die er het dichtst bij komen zijn een C-type op Fuji Matt of Fuji Gloss, of een giclée op Hahnemühle Pearl of Photo Rag.

Een bestand voorbereiden voor een C-type print De eisen aan het bestand zijn dezelfde als voor elke print die wij maken, en de details staan in hoe je je bestand voorbereidt voor het uploaden. In het kort: Formaat. JPEG op maximale kwaliteit, of een samengevoegde TIFF zonder lagen. 8-bits.

JPEG op maximale kwaliteit, of een samengevoegde TIFF zonder lagen. 8-bits. Resolutie. 300 pixels per inch op het formaat waarop je wilt printen.

300 pixels per inch op het formaat waarop je wilt printen. Kleur. RGB, geen CMYK. Lever het bestand aan in Adobe RGB (1998), of omgezet naar het ICC-profiel van het papier waarop je print, met het profiel ingesloten. Stuur nooit een bestand zonder profiel.

RGB, geen CMYK. Lever het bestand aan in Adobe RGB (1998), of omgezet naar het ICC-profiel van het papier waarop je print, met het profiel ingesloten. Stuur nooit een bestand zonder profiel. Zwart-wit. Zet niet om naar onze papierprofielen. Exporteer in Adobe RGB (1998). Omdat een C-type een smaller bereik aan verzadigde kleuren heeft dan een wide-gamutbeeldscherm, bewijst soft proofing hier zijn nut. Laad het profiel van Fuji Matt of Fuji Gloss, zet de proefweergave aan en kijk wat er met je sterkste kleuren gebeurt voordat je bestelt, niet erna. De stappen staan in hoe je een soft proof van je print maakt in Adobe Photoshop, en de schermkant van het werk komt aan bod in onze gids over het kalibreren van je monitor en het afstemmen van je print. Voor alles wat groot of belangrijk is, is een teststrook van je eigen beeld de proef die telt. Het is een strook van 4 x 30 inch, en hij kost op C-type minder dan op giclée.

Formaten, levertijd en verzorging Formaten. C-type prints worden op elk formaat gemaakt, van 4 x 6 inch tot 50 x 150 inch (127 x 381 cm). De grens van 50 inch is de breedte van de rol, dus hij geldt voor de kortste zijde van de print.

C-type prints worden op elk formaat gemaakt, van 4 x 6 inch tot 50 x 150 inch (127 x 381 cm). De grens van 50 inch is de breedte van de rol, dus hij geldt voor de kortste zijde van de print. Levertijd. De bezorgdatum voor jouw adres zie je bij het afrekenen, voordat je betaalt. Opplakken en inlijsten komen daar nog bij.

De bezorgdatum voor jouw adres zie je bij het afrekenen, voordat je betaalt. Opplakken en inlijsten komen daar nog bij. Levensduur. Onze C-type prints zijn beoordeeld als archiefkwaliteit, 80+ jaar onder standaard galerieomstandigheden: presentatie binnenshuis, geen direct zonlicht, en een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid.

Onze C-type prints zijn beoordeeld als archiefkwaliteit, 80+ jaar onder standaard galerieomstandigheden: presentatie binnenshuis, geen direct zonlicht, en een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid. Verzorging. Hoe je een print presenteert doet er meer toe dan kleine verschillen tussen papieren. Houd prints uit direct zonlicht en in een ruimte onder ongeveer 60% relatieve luchtvochtigheid.

Veelgestelde vragen Is een C-type print hetzelfde als een Lambda print? Ja, in de zin die ertoe doet. Lambda en LightJet zijn merken van machines die C-type papier belichten vanuit een digitaal bestand. Het papier en het chemische procedé zijn dezelfde als bij elke andere digitale C-type. De onze worden gemaakt op Chromira-printers. Bevat een C-type print zilver? Niet als hij klaar is. Het papier gebruikt zilverhalogenide om het beeld vast te leggen, en daarom worden C-types als op zilver gebaseerd omschreven, maar het zilver wordt tijdens de verwerking verwijderd. Wat overblijft is cyaan, magenta en gele kleurstof in de emulsie. Is C-type beter dan giclée? Geen van beide is beter. C-type geeft continue toon, een sterk fotografisch oppervlak en een lagere prijs. Giclée geeft een groter kleurgamut en een keuze uit fine art papieren, waaronder gestructureerde papieren en katoenpapieren. Bij fotografisch werk dat wordt opgeplakt past meestal C-type. Bij werk waar het papier ertoe doet past meestal giclée. Zijn C-type prints archiefbestendig? Onze C-type prints zijn beoordeeld als archiefkwaliteit, 80+ jaar onder standaard galerieomstandigheden. Dat gaat uit van presentatie binnenshuis, buiten direct zonlicht, bij een stabiele temperatuur en luchtvochtigheid. Kan ik zwart-wit als C-type laten printen? Ja. Een C-type bouwt grijs op uit drie kleurstoffen, dus een monochrome print kan afhankelijk van het licht een lichte zweem vertonen. Bestel een teststrook als neutraliteit belangrijk is. Exporteer zwart-witbestanden in Adobe RGB (1998) en zet ze niet om naar het papierprofiel. Wat is de grootste C-type print die jullie kunnen maken? 50 x 150 inch (127 x 381 cm), gemeten als korte zijde bij lange zijde. Een print die aan de korte zijde breder is dan 127 cm kan niet als C-type worden gemaakt, maar wel als giclée worden geprint op Hahnemühle Photo Rag of Epson Semi-Gloss. Welk C-type papier moet ik kiezen? Fuji Matt voor natuurlijke kleuren en een halfmat oppervlak met een lichte glans. Onder fotografen is het ons populairste papier. Fuji Gloss voor meer contrast en een krachtiger, glanzender resultaat. Met een sample pack kun je ze in je eigen licht vergelijken.

Bekijk C-type papieren en prijzen