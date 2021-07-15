De kunstafdruk API voor professionals
theprintspace biedt een premium API-dienst voor kunstafdrukken met snelle, white-label verwerking, competitieve tarieven en een ongeëvenaarde klantendienst. Neem contact op als je op zoek bent naar een kunstafdruk API voor je online kunstwinkel, app of galerij. Of integreer de API zelf via de onderstaande link.
Vertrouwd door kunstindustrie professionals
Waarom onze bekroonde kunst- en foto afdrukdienst ongeëvenaard is
Museumkwaliteit kunstafdrukken
Gebruikt door galerijen & kunstenaars wereldwijd
Snelle verwerking
Kunstprint orders worden binnen 24u verzonden
Competitief geprijsd
Premiumproducten, eerlijke prijs
Kwaliteitsproducten
Kunstafdrukken van galerijkwaliteit
Kies uit 11 professionele C-Type en Giclée fine art papiersoorten. Ons prachtige aanbod van archivaal papier zal je verrassen.
Jouw Merk
White-label dienst
Je kunstafdrukbestellingen worden automatisch on-demand verwerkt met onze white-label dienst. Voeg eenvoudig je merk toe aan het adreslabel en aan een optioneel certificaat van beperkte oplage.
Makkelijk Instellen
Eenvoudige integratie
Met onze self-service API kun je direct aan de slag met de API-documenten en configuratiegids. Heb je hulp nodig of andere vragen?
Neem contact op!
Orderbeheer
Belangrijkste API-functies
Onze kunstafdruk API biedt uitgebreide functies zodat je snel je printproducten kunt instellen en je kunstverkoop beheren. Houd je klanten tevreden met snelle verwerking en levertijdschattingen.
Creëer orders
Creëer en bewerk eenvoudig de kunstafdruk orders van je klanten
Leveringsopties
Kies uit post- en koeriersdiensten. We rekenen een vast tarief van 9 € voor wereldwijd verzenden
Leveringsnotificaties
Ontvang automatisch notificaties bij verzending en trackingcodes via webhooks
Betaal tijdens verwerking
We brengen je de productiekosten in rekening tijdens het verwerken van je orders
"The API that theprintspace has developed allows us to easily list artworks for sale, fulfil customers orders, ship them at a reasonable cost thanks to their drop shipping options, and even notify our customers when their prints ship to bring the customer service experience full circle. It's allowed us to grow sales, save time, and provide an A1 service to our readers."