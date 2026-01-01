Is een veiling de juiste manier om dit werk te verkopen? Er zijn twee manieren om een origineel te prijzen. Je kunt er een bedrag op zetten en wachten tot iemand het ermee eens is, of je laat de mensen die het willen hebben onderling uitmaken wat het waard is. Een veiling is het tweede. Het werkt wanneer meer dan één persoon hetzelfde object wil hebben, en het geeft de verkoop een datum, iets wat een prijskaartje op een website nooit heeft. Een veiling past bij een werk wanneer: Het een uniek stuk is, en je meerdere mensen kent die het graag zouden bezitten.

Je het moeilijk vindt er een prijs op te zetten, of vermoedt dat je je prijzen te laag hebt gehouden.

Je een gelegenheid wilt: iets om aan te kondigen, naar af te tellen en achteraf verslag van te doen. Een veiling past niet bij een werk wanneer je het vervelend zou vinden als het voor de laagste prijs die je hebt ingesteld wordt verkocht, of wanneer nog niemand weet dat het bestaat. Een veiling is geen manier om een publiek te vinden. Net als bij elke andere manier van online verkopen komen de bieders uit de mensen die je al volgen. Wat je kunt veilen. Alleen unieke originelen: een schilderij, een tekening, een sculptuur, een keramisch werk, een textielwerk, een unieke fotografische print of een werk in gemengde techniek. Het werk moet gemaakt zijn door jou, of door een kunstenaar in je account, en voor het eerst te koop worden aangeboden. Edities en reproducties zijn geen veilingkavels, dus een print uit een gelimiteerde editie kan niet worden geveild. Een kavel mag aan de langste zijde maximaal 150 cm meten en maximaal 30 kg wegen.

De woordenschat, in gewone taal Veilingen hebben hun eigen woorden. Dit zijn de woorden die je tegenkomt, en wat elk ervan hier betekent. Term Wat het betekent Kavel Eén werk dat te koop wordt aangeboden. Een veiling kan 1 tot 200 kavels hebben, en op elk kavel wordt apart geboden. Richtprijs Een laag en een hoog bedrag die op de kavelpagina staan, als houvast voor bieders. Het is je openbare uitspraak over wat je denkt dat het werk waard is. Limiet De laagste prijs waarvoor je verkoopt. De limiet is optioneel en verborgen. Bieders zien alleen of hij is gehaald. Openingsbod Waar het bieden begint. Standaard opent elk kavel op 100 in de valuta van de veiling, wat de richtprijs ook is. Biedstap De stap waarmee de biedingen omhooggaan. De standaardstap is 100. Je kunt voor een kavel een andere instellen. Maximumbod Een persoonlijk plafond dat een bieder instelt. Het systeem biedt namens hem, alleen zo ver als nodig is om voorop te blijven. Hamerprijs Het winnende bod: het actuele bod op het moment dat het kavel sluit. Online is er geen hamer, maar de naam is gebleven. Opgeld Een extra percentage dat veel veilinghuizen boven op de hamerprijs zetten en dat de koper betaalt. Hier is er geen. Waarborg Een reservering op de kaart van een bieder, de eerste keer dat hij op een kavel biedt: 20% van zijn maximumbod, en nooit minder dan 100. Het is een reservering, geen afschrijving, en hij laat zien dat de bieder kan betalen. Soft close Een bod in de laatste twee minuten verlengt dat kavel met twee minuten, zodat niemand kan winnen door in de allerlaatste seconde te bieden. Een kavel sluit nooit meer dan 60 minuten na zijn oorspronkelijke tijd.

Wat je verdient: de rekensom Het geld zit eenvoudiger in elkaar dan bij een traditioneel veilinghuis. De koper betaalt de hamerprijs plus de bezorging. Voor de veiling komt er verder niets bij: geen opgeld.

Wij nemen 20% van de hamerprijs als commissie. Die gaat van je uitbetaling af. Je krijgt er nooit een factuur voor, en ze wordt nooit aan de koper gerekend.

Een kavel dat niet verkoopt kost je niets. Er zijn geen plaatsingskosten en er is geen commissie op een onverkocht kavel. Een rekenvoorbeeld, in welke valuta je veiling ook loopt. Een tekening sluit op een hamerprijs van 2.000. De koper betaalt 2.000 plus de bezorging. Onze commissie is 400. Jij ontvangt 1.600, en als je het werk zelf hebt verstuurd ook de bezorgkosten die de koper heeft betaald. Je wordt per bankoverschrijving uitbetaald, 35 dagen nadat het werk is bezorgd. Die wachttijd is voor elke verkoop gelijk: ze dekt de periode waarin een koper een probleem kan melden of, in sommige landen, kan annuleren, zodat geld dat aan jou is uitbetaald ook van jou blijft. Twee opmerkingen over belasting. Ben je geregistreerd voor btw of sales tax op de plaats waar het werk wordt bezorgd, dan wordt die belasting berekend wanneer het kavel sluit, op de factuur van de koper gezet en aan jou uitbetaald, zodat jij die kunt afdragen. Ben je niet geregistreerd, dan komt er geen belasting bij. En als een werk naar een ander land gaat, zijn eventuele invoerrechten en belasting bij de bezorgprijs inbegrepen en vooraf bij de vervoerder betaald, zodat de koper aan de deur geen douanerekening krijgt. Die kosten zijn voor de koper en gaan niet van je uitbetaling af.

De richtprijs en de limiet bepalen Dit zijn de twee getallen die ertoe doen, en beide liggen vast zodra het bieden opent. De richtprijs is een uitnodiging. Zet het lage bedrag op een prijs die het werk volgens jou gemakkelijk zou moeten halen, en ga daarbij uit van wat je originelen eerder hebben opgebracht en van wat vergelijkbaar werk van kunstenaars in jouw fase opbrengt. Een richtprijs die ambitieus oogt kan bieders afschrikken voordat ze beginnen. Een bescheiden richtprijs nodigt ze uit, en de concurrentie doet de rest. De limiet is je bescherming. Twee regels begrenzen hem: hij kan nooit hoger zijn dan de lage richtprijs, en nooit lager dan 500 in de valuta van de veiling. Zet hem op het bedrag dat je werkelijk zou accepteren, niet op het bedrag waarop je hoopt. Een kavel dat biedingen trekt maar zijn limiet niet haalt, is een verkoop die je hebt afgewezen. Blijf van het openingsbod af. Elk kavel opent standaard op 100, en dat is met opzet zo. Een laag openingsbod brengt het bieden op gang. Biedingen onder de limiet zijn welkom: het kavel wordt er niet door verkocht, maar ze halen mensen binnen. Een startbod dat dicht bij de limiet ligt, kan de indruk wekken dat niemand het werk wilde hebben. Als een kavel sluit zonder dat de limiet is gehaald, is het onverkocht en wordt er bij niemand iets afgeschreven.

Beschrijf en fotografeer het werk zoals je een proefdruk zou beoordelen Geen enkele bieder heeft het werk in het echt gezien. Ze kopen op basis van je foto's en je beschrijving, net zoals een klant een print koopt vanaf een scherm. Als je het belangrijk vindt dat een print overeenkomt met het bestand, begrijp je de norm al: wat aankomt moet zijn wat is getoond. Elk kavel heeft een titel nodig, het soort werk, het jaar, de techniek, de afmetingen in hele centimeters (hoogte, breedte en diepte), het gewicht, of het is ingelijst en of het is gesigneerd. Het heeft ook een conditiebeschrijving nodig, en hier loont eerlijkheid. Kleine afwijkingen in de gemeten afmetingen zijn voor een koper geen grond om een werk te weigeren. Een verzwegen gebrek is dat wel. Voor de foto's: Begin met een duidelijk vooraanzicht. Dat wordt de hoofdafbeelding van het kavel.

Voeg details toe, de achterkant, de signatuur, en de lijst of de kist als die er is.

Belicht het werk gelijkmatig, recht van voren, zonder dat er iets in het oppervlak weerspiegelt, en vergelijk de kleur met het werk zelf op een scherm dat je vertrouwt. Onze gids over het digitaliseren van je kunstwerk behandelt belichting en opname.

Vermeld elke vlek, vouw, reparatie of verkleuring, en fotografeer die. Een gebrek dat je hebt laten zien, hoort bij de beschrijving. Een gebrek dat je niet hebt laten zien, is een geschil. Fotografeer het werk daarna, zodra het is verkocht en voordat je het inpakt, nog een keer: voorkant, achterkant, signatuur, randen en alle bestaande beschadigingen. Als een koper schade meldt of zegt dat het werk niet overeenkomt met de beschrijving, valt de beslissing door zijn foto's met de jouwe te vergelijken.

Wat er gebeurt, van publicatie tot uitbetaling Je zet de veiling op. In de verkopersapp van creativehub voeg je de kavels toe, hun richtprijzen, de bezorging, de data en het ontwerp van de pagina. De veiling kan maximaal 60 dagen lopen. De pagina gaat online. Ze staat op je eigen winkelpagina bij creativehub, of op je eigen domein als je er een hebt gekoppeld. Voor de start toont ze een wachtpagina met een aftelklok, en iedereen kan de veiling volgen om bericht te krijgen wanneer het bieden opent. Het bieden opent. Bieders hebben geen account nodig. Zolang de veiling loopt zijn ze anoniem voor iedereen, ook voor jou: in de biedgeschiedenis staat ‘Bidder 1’, ‘Bidder 2’ enzovoort. De kavels sluiten. Ze sluiten met één minuut ertussen, in kavelvolgorde, vanaf de eindtijd van de veiling, elk met de soft close, dus de volgorde van je kavels is de volgorde van de avond. De winnaar betaalt. Van de kaart van de winnaar wordt automatisch de hamerprijs plus de bezorging afgeschreven, min de waarborg die al was gereserveerd. Jij krijgt de naam en de contactgegevens van de winnaar toegestuurd. Het werk wordt verstuurd. Het moet binnen zeven dagen na betaling zijn ingepakt en verstuurd, met tracking. Je wordt uitbetaald. 35 dagen na bezorging, per bankoverschrijving, min de commissie. Jij bent van begin tot eind de verkoper. De veiling wordt gehouden door theprintspace Inc als jouw agent: die int de betaling, houdt het geld voor je aan en betaalt je uit. Je hebt geen eigen betaalaccount nodig om een veiling te houden.

Bezorging, verpakking en wat er mis kan gaan De koper betaalt de bezorging, en die wordt samen met de hamerprijs afgeschreven wanneer het kavel sluit. Jij kiest, voor de hele veiling, hoe ze wordt geregeld: ofwel je verpakt en verstuurt elk verkocht kavel zelf met een vervoerder naar keuze, ofwel je verpakt het en wij boeken en betalen een vervoerder die het bij je ophaalt. In beide gevallen is het inpakken jouw werk, en het loont om dat op galerieniveau te doen. Een origineel kan niet opnieuw worden geprint. Bescherm het oppervlak met zuurvrij zijdepapier of pergamijn, laat noppenfolie of tape nooit in aanraking komen met het werk, maak het stijf tussen platen, en zorg in een dubbelwandige doos aan elke kant voor minstens 5 cm opvulling. Rol een origineel niet op. Een kavel dat voor meer dan 10.000 GBP (12.500 EUR of USD) wordt verkocht, wordt opgehaald en verpakt door een kunsttransporteur die wij regelen. De dingen die af en toe misgaan, en wat er dan gebeurt: De winnaar betaalt niet. Als er niet van de kaart kan worden afgeschreven, heeft de winnaar 48 uur. Daarna wordt de verkoop geannuleerd, vervalt zijn waarborg, en wordt het kavel aangeboden aan de op één na hoogste bieder tegen diens laatste bod.

Als er niet van de kaart kan worden afgeschreven, heeft de winnaar 48 uur. Daarna wordt de verkoop geannuleerd, vervalt zijn waarborg, en wordt het kavel aangeboden aan de op één na hoogste bieder tegen diens laatste bod. De koper bedenkt zich. Een consument in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte mag binnen 14 dagen na bezorging annuleren en het werk op eigen kosten terugsturen. Kopers elders, en zakelijke kopers, hebben geen recht om te annuleren.

Een consument in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte mag binnen 14 dagen na bezorging annuleren en het werk op eigen kosten terugsturen. Kopers elders, en zakelijke kopers, hebben geen recht om te annuleren. Het werk raakt onderweg beschadigd. De koper krijgt zijn geld terug, en jij krijgt wat de vervoerder of verzekeraar op de claim uitkeert. Wordt een claim afgewezen omdat het werk slecht was verpakt, dan is het verlies voor jou. Tijd die je aan inpakken besteedt, is goed besteed.

De koper krijgt zijn geld terug, en jij krijgt wat de vervoerder of verzekeraar op de claim uitkeert. Wordt een claim afgewezen omdat het werk slecht was verpakt, dan is het verlies voor jou. Tijd die je aan inpakken besteedt, is goed besteed. Het werk wordt niet verstuurd. Als een verkocht kavel 21 dagen na betaling nog steeds niet is verstuurd, wordt de verkoop geannuleerd en krijgt de koper zijn geld terug.

Verkoop prints naast het origineel Hier heeft iemand die prints maakt een voorsprong op de meeste mensen die op een veiling verkopen. Een veilingpagina kan ook je prints verkopen. Je kiest producten uit je bestaande catalogus, ze verschijnen op de pagina bij de kavels, en wij printen ze, lijsten ze in en verzenden ze zoals bij elke andere bestelling. Maar één persoon kan het origineel winnen. Alle anderen die kwamen kijken, hebben net dagenlang naar het werk gekeken en het willen hebben. Een print van hetzelfde beeld, of van verwant werk, geeft hun iets om te kopen, en geeft jou inkomsten uit de veiling die niet van de hamerprijs afhangen. De twee worden verschillend betaald. Veilingkavels worden betaald aan theprintspace Inc als jouw agent en na bezorging aan jou uitbetaald. Prints worden verkocht via je eigen Stripe-account, zoals op elke winkelpagina van creativehub, dus je hebt Stripe alleen voor de prints nodig. Ben je de editie nu aan het plannen, dan helpen onze gidsen over giclée en C-type printen je het procedé te kiezen, en helpt een sample pack je het papier te kiezen.

Als een kavel niet verkoopt Een kavel is onverkocht wanneer het sluit zonder biedingen, of wanneer de limiet niet is gehaald. Het werk blijft bij jou, en er zijn geen kosten en er is geen commissie. Je hebt dan twee keuzes. Je kunt het in een latere veiling opnemen, zo vaak als je wilt. Een kavel dat biedingen trok maar zijn limiet niet haalde, verkoopt meestal wel met een lagere limiet. Of je kunt het, zodra de veiling is gesloten, onderhands verkopen aan wie je maar wilt, ook aan iemand die erop heeft geboden, zonder commissie voor ons. Na de sluiting kun je de contactgegevens exporteren van iedereen die heeft geboden, per kavel, en hun schrijven over het kavel waarop ze hebben geboden. Wat je niet kunt doen, is je halverwege bedenken. Zodra het bieden open is, liggen de kavels, hun prijzen en de data vast, is elk bod bindend voor de bieder, en wordt daartegenover een kavel met een bod op of boven de limiet verkocht. Je kunt het niet terugtrekken, niet elders verkopen en er ook geen onderhands bod voor in de plaats accepteren.

Hoe je begint Veilingen zet je op in de verkopersapp van creativehub, onder Sell Art, dan Auctions, dan Create auction. Zie je Auctions niet in het menu, vraag het ons dan en wij zetten het aan voor je account. Je hebt een ingerichte winkelpagina bij creativehub nodig, goede foto's van elk werk, de afmetingen en het gewicht ervan, en een conditiebeschrijving. De veilingpagina van creativehub laat zien hoe een verkoop er van de kant van de bieder uitziet, en de stapsgewijze uitleg loopt scherm voor scherm door het opzetten heen.

Veelgestelde vragen Welke commissie rekenen jullie op een veiling? 20% van de hamerprijs, ingehouden op je uitbetaling. Ze wordt nooit aan de koper gerekend, er is geen opgeld, en een kavel dat niet verkoopt kost niets. Kan ik een print uit een gelimiteerde editie veilen? Nee. Veilingkavels moeten unieke originelen zijn, zoals een schilderij, een tekening, een sculptuur of een unieke fotografische print, die voor het eerst worden verkocht. Edities en reproducties worden als printproducten verkocht, en prints kunnen op dezelfde pagina als een veiling worden aangeboden. Wanneer word ik na een veiling uitbetaald? Per bankoverschrijving, 35 dagen nadat het werk is bezorgd. Die periode dekt de tijd waarin een koper een probleem kan melden of, waar hij dat recht heeft, kan annuleren. Een openstaande melding bevriest de uitbetaling tot erover is beslist. Wat gebeurt er als de winnende bieder niet betaalt? Als er niet van de kaart kan worden afgeschreven, krijgt de bieder een betaallink en heeft hij 48 uur. Daarna wordt de verkoop geannuleerd, vervalt zijn waarborg en wordt hij geblokkeerd, zodat hij niet opnieuw kan bieden. Het kavel wordt dan aangeboden aan de op één na hoogste bieder tegen diens laatste bod. Kan ik een kavel terugtrekken als het bieden is begonnen? Nee. Zodra het bieden opent liggen de kavels, hun prijzen en de data vast, en een kavel met een bod op of boven de limiet wordt bij de sluiting verkocht. Tot de starttijd kun je kavels vrij wijzigen of verwijderen. Hoe lang kan een veiling lopen, en hoeveel werken kan ze bevatten? Maximaal 60 dagen, met 1 tot 200 kavels. Elk kavel mag aan de langste zijde maximaal 150 cm meten en maximaal 30 kg wegen. Hebben bieders een account nodig? Nee. De eerste keer dat ze op een kavel bieden, wordt op de kaart een terugbetaalbare waarborg gereserveerd van 20% van hun maximumbod, en nooit minder dan 100. Die wordt vrijgegeven wanneer het kavel sluit, tenzij ze winnen: dan wordt hij met hun factuur verrekend.

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