1. INFORMATIE OVER ONS EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

1.1 Wie wij zijn. Wij zijn Printspace Studios Limited (handelend onder de namen theprintspace en Creative Hub), een vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales. Ons bedrijfsregistratienummer is 06043884 en onze statutaire zetel is gevestigd te 74 Kingsland Road, London, E2 8DL. Wij exploiteren de websites www.theprintspace.co.uk en creativehub.io.

1.1.1 theprintspace is een drukkerij voor kunst- en fotoprints; en

1.1.2 Creative Hub is een multifunctioneel platform waarmee kunstenaars hun digitale kunstwerken kunnen printen, verkopen, opslaan en delen.

1.2 Hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt contact met ons opnemen door onze klantenservice te bellen op +44 (0) 207 739 1060, door ons te schrijven op Info@theprintspace.co.uk en 74 Kingsland Road London E2 8DL (tussen 9.00 en 19.00 uur, maandag tot en met vrijdag) of via onze pagina Contact opnemen . Wij streven ernaar alle vragen binnen een passende termijn te beantwoorden, maar zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging daarbij.

1.3 Hoe wij contact met u kunnen opnemen. Indien wij contact met u moeten opnemen, doen wij dat telefonisch of schriftelijk via het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt verstrekt.

1.4 “Schriftelijk” omvat e-mails. Wanneer wij in deze voorwaarden de woorden “schriftelijk” of “geschreven” gebruiken, omvat dit ook e-mails.

2. DEZE VOORWAARDEN

2.1 Onze overeenkomst. Deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op uw gebruik van en toegang tot onze software en websites, en op de bestelling door u en de levering van goederen en diensten door ons aan u (Overeenkomst). Er gelden geen andere voorwaarden die worden geïmpliceerd door handelsgebruik, gewoonte, praktijk of eerdere handelsrelaties. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Telkens wanneer u gebruik wenst te maken van onze goederen of diensten, verzoeken wij u deze voorwaarden te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de op dat moment geldende voorwaarden begrijpt. Deze

Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in september 2019.

2.2 Uitsluitend van toepassing op bedrijven. Onze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op bedrijven. Indien u goederen of diensten koopt als consument, dient u contact met ons op te nemen voordat u onze goederen of diensten aanschaft.

2.3 Waarom u ze moet lezen. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een account bij ons aanmaakt of een uitnodiging van een bestaande accounthouder aanvaardt om gebruik te maken van onze diensten. Deze Voorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe wij goederen en diensten aan u leveren, hoe u en wij de Overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, hoe een bestelling kan worden geannuleerd, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Indien u denkt dat deze Voorwaarden een fout bevatten, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

2.4 Volledige overeenkomst. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp daarvan. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, voorstelling, toezegging of garantie die niet in de Overeenkomst is opgenomen.

3. ONZE OVEREENKOMST MET U VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

3.1 Uw bestelling plaatsen. Volg de aanwijzingen op het scherm om een bestelling voor goederen of diensten te plaatsen. Elke bestelling is een aanbod van u om de in de bestelling gespecificeerde goederen of diensten te kopen onder toepassing van deze Voorwaarden.

3.2 Invoerfouten corrigeren. Ons bestelproces stelt u in staat eventuele fouten te controleren en te corrigeren voordat u uw bestelling bij ons indient. Controleer de bestelling zorgvuldig voordat u deze bevestigt. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bestelling en elke specificatie die u via een onlineformulier indient of die in een door ons verstrekte factuur is opgenomen voordat de goederen of diensten worden geleverd (Bestelformulier) volledig en juist is.

3.3 Ontvangstbevestiging van uw bestelling. Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u van ons een e-mail waarin wij bevestigen dat wij deze hebben ontvangen. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is aanvaard. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats zoals beschreven in artikel 3.3.

3.4 Aanvaarding van uw bestelling. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats wanneer wij de betaling ontvangen; op dat moment komt de Overeenkomst tussen u en ons tot stand (Bestelbevestiging). De Overeenkomst tussen u en ons komt pas tot stand wanneer wij u de Bestelbevestiging toezenden.

3.5 Indien wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden. Indien wij na aanvaarding van uw bestelling niet in staat zijn uw bestelling te verwerken, nemen wij contact met u op en brengen wij u geen kosten in rekening voor de goederen of diensten. Dit kan het geval zijn omdat de goederen niet op voorraad zijn, vanwege onverwachte beperkingen van onze middelen waarmee wij redelijkerwijs geen rekening konden houden, omdat wij een fout hebben vastgesteld in de prijs of beschrijving van de goederen of diensten, omdat wij een door u opgegeven leveringstermijn niet kunnen halen, of omdat uw bestelling in strijd is met een van onze voorwaarden of ons beleid.

3.6 Uw bestelnummer. Wij kennen een bestelnummer toe aan uw bestelling en delen u dit mee wanneer wij uw bestelling aanvaarden. Het helpt ons als u uw bestelnummer vermeldt telkens wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

4. UW CREATIVE HUB-ACCOUNT

4.1 Onze diensten. Dit zijn de Voorwaarden waaronder u de Creative Hub-website mag gebruiken om

onze diensten te gebruiken of goederen te bestellen. Om onze diensten te gebruiken, dient u een Creative Hub-account te openen (CH-account ) . Het openen van een CH-account is gratis.

4.2 Creative Hub-account. Om onze diensten aan u te kunnen verlenen, moet u:

4.2.1 zich registreren en een CH-account aanmaken; en

4.2.2 de stappen op de website volgen om uw foto's, video's en teksten te uploaden

(hierna aangeduid als Afbeeldingen of Bestanden, al naargelang van toepassing) naar uw CH-account, in overeenstemming met artikel 4.7 en artikel 10.

4.3 Het kan ook vereist zijn dat u uw CH-account koppelt aan een eigen e-commerce webwinkel, met uw eigen domein, met behulp van een API of plug-in/app voor uw e-commerce winkelaccount (Uw Winkel ).

4.4 Gebruik van onze websites. Wij kunnen onze websites van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. Wij zijn echter niet verplicht deze bij te werken. Wij geven geen verklaringen, waarborgen of garanties, uitdrukkelijk noch impliciet, dat de inhoud van onze websites juist, volledig of actueel is.

4.5 Geen garantie met betrekking tot het gebruik van de website. Wij garanderen niet dat onze website, of enige inhoud daarvan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze website wordt op tijdelijke basis verleend. Wij kunnen onze websites geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien onze website(s) of uw CH-account om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

4.6 Naleving van andere voorwaarden. Bij het gebruik van onze diensten bent u verantwoordelijk voor de naleving van:

4.6.1 ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik , en ervoor te zorgen dat inhoud die anderen bij uw Afbeeldingen plaatsen daar eveneens aan voldoet; en

4.6.2 onze Gebruiksvoorwaarden van de website .

4.7 CH-account als opslagfaciliteit. Hoewel uw CH-account een opslagfaciliteit voor uw Bestanden is, moet u ervoor zorgen dat u ook over eigen opslag en back-ups van deze Bestanden beschikt; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verlies van de Bestanden in uw CH-account.

4.8 Afbeeldingen uploaden en delen. Telkens wanneer u Afbeeldingen naar uw CH-account uploadt, moet u de instructies volgen voor het uploaden van afbeeldingen, het delen, het bepalen van prijzen en het afhandelen van printverkopen van uw Afbeeldingen. Ons uploadproces stelt u in staat eventuele fouten te controleren en te corrigeren voordat u uw Afbeeldingen met derden deelt of gebruikmaakt van een van onze Diensten. Neem de tijd om uw inzendingen grondig te lezen en te controleren. Wanneer u uw Bestanden deelt, bent u ervoor verantwoordelijk dat:

4.8.1 alle gegevens van de ontvanger juist zijn;

4.8.2 de te delen informatie juist is; en

4.8.3 de ontvanger deze Voorwaarden heeft gelezen en begrepen.

4.9 Geen misbruik van het CH-account. U stemt ermee in dat u geen misbruik maakt van uw CH-account en dat u het op een eerlijke en te verwachten wijze gebruikt, in overeenstemming met ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik. Elk misbruik van uw CH-account (al dan niet in strijd met ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik) kan leiden tot onmiddellijke opzegging van uw CH-account. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit de opzegging van uw CH-account door ons op grond van dit artikel.

4.10 Wij printen bepaalde afbeeldingen niet. Het is gebruikers niet toegestaan ons te verzoeken afbeeldingen te printen die het volgende bevatten of daarmee verband houden:

4.10.1 racistisch materiaal;

4.10.2 materiaal dat waarschijnlijk aanzet tot haat tegen een persoon of groep;

4.10.3 lasterlijk of anderszins in rechte aanvechtbaar materiaal;

4.10.4 materiaal van smadelijke aard;

4.10.5 afbeeldingen van een strafbaar feit;

4.10.6 materiaal waarvan het gebruik of de opname inbreuk maakt op een auteursrecht, merkrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde; of

4.10.7 materiaal dat in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

4.11 U mag bepaalde informatie niet delen. Het is gebruikers niet toegestaan financiële informatie, staatsgeheimen, gestolen of gehackte bestanden, uitvoerbare code, medische informatie, pornografie, gokken, illegale handel, cryptovalutatransacties of andere bij wet of door ons verboden informatie te delen.

4.12 Onze rechten met betrekking tot uw gedrag. Wij behouden ons het recht voor om:

4.12.1 contact op te nemen met rechtshandhavingsinstanties of autoriteiten (en hun alle

noodzakelijke informatie te verstrekken) indien wij van oordeel zijn dat een van de Afbeeldingen onrechtmatig is of relevant is voor een onderzoek van dien aard;

4.12.2 te weigeren printopdrachten uit te voeren die naar ons oordeel in strijd zijn met een van deze Voorwaarden;

4.12.3 verdere dienstverlening te weigeren aan een of meer personen die bewust of onbewust een van deze voorwaarden of een van de in dit artikel genoemde Voorwaarden hebben geschonden.

4.13 Inhoud geplaatst op uw CH-account. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van inhoud die via uw CH-account wordt gedeeld of anderszins verspreid.

4.14 Geen verplichting om Afbeeldingen of gepubliceerde inhoud te controleren. Wij zijn niet verplicht enige Afbeelding of andere inhoud te controleren die u of een derde op onze websites plaatst of die aan uw CH-account is gekoppeld. Wij kunnen dit echter op elk moment doen, en indien wij ervan in kennis worden gesteld of anderszins vernemen en naar ons eigen oordeel van mening zijn dat uw Afbeelding of andere inhoud niet aan deze Voorwaarden voldoet, kunnen wij die Afbeelding of andere inhoud verwijderen.

4.15 Bestanden verwijderen of uw CH-account opzeggen. U kunt uw Bestanden op elk moment van onze website en/of Uw Winkel verwijderen en/of uw CH-account opzeggen (met inachtneming van artikel 4.17), maar u stemt ermee in dat wij bestellingen die reeds zijn geplaatst door personen die uw Afbeeldingen bestellen (Klanten ) mogen blijven uitvoeren en dat u moet betalen voor de verleende Diensten en/of voor de uitvoering van die reeds geplaatste bestellingen.

4.16 Uw verantwoordelijkheid voor uw CH-account. U bevestigt ons dat alle informatie die u in uw CH-account verstrekt waar en juist is. U moet de informatie in uw CH-account actueel houden. Wij kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken om uw identiteit te verifiëren. Wij kunnen naar eigen oordeel weigeren een registratie te aanvaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste verkoopinformatie in Uw Winkel.

4.17 Vertrouwelijkheid van het CH-account. U moet uw gebruikersnaam, wachtwoord en alle andere registratie- en CH-accountgegevens vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken. Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersnaam of wachtwoord kent, moet u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en uw gegevens in uw CH-account wijzigen.

4.18 Opzegging van uw CH-account. U kunt uw CH-account op elk moment opzeggen.

4.18.1 Om op te zeggen, logt u in op uw CH-account en volgt u de instructies. U kunt ook per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze pagina Contact opnemen.

4.18.2 Indien uw CH-account wordt opgezegd (door u of door ons), hebt u geen verdere toegang meer tot uw CH-account. Uw Bestanden worden uit uw CH-account verwijderd

en wij faciliteren uw kunstverkopen niet langer door kunstprints van uw Afbeeldingen te produceren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies voor uw bedrijf wanneer de opzegging van uw CH-account het gevolg was van uw schending van deze Voorwaarden.

4.18.3 Indien u gebruikmaakt van een van de Diensten of van Aanvullende Gegevensopslag voordat u of wij uw CH-account opzeggen en/of indien een Klant een bestelling plaatst voor een van uw Afbeeldingen, dan moet u voor die Diensten en/of Aanvullende Gegevensopslag betalen in overeenstemming met artikel 10.6(f), voor zover van toepassing.

4.18.4 Indien een Klant een bestelling voor prints van uw Afbeeldingen heeft geplaatst voordat uw CH-account wordt opgezegd, stemt u ermee in dat wij die bestelling in overeenstemming met deze Voorwaarden mogen blijven uitvoeren, onze vergoedingen in rekening mogen brengen en uw CH-account mogen afrekenen. Wij kunnen besluiten die bestelling niet uit te voeren, in welk geval wij u daarvan op de hoogte stellen.

4.19 Registratie van een CH-account weigeren of een CH-account uitschakelen. Wij behouden ons het recht voor om elke aanvraag voor registratie van een CH-account en/of elke aanvraag voor Aanvullende Gegevensopslag op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen oordeel te weigeren. Wij hebben het recht om elk CH-account, elke gebruikersnaam of elk wachtwoord op elk moment uit te schakelen. Wij stellen u daarvan op de hoogte indien wij dit doen.

4.20 Vereiste om een back-up van Afbeeldingen te hebben. De Afbeeldingen worden op meerdere geografische locaties opgeslagen om de veiligheid en beschikbaarheid van de afbeeldingen te waarborgen. Desondanks is uw CH-account geen opslagfaciliteit voor uw Afbeeldingen en moet u ervoor zorgen dat u over eigen opslag en back-ups beschikt, aangezien u geen verdere toegang tot uw Afbeeldingen zult hebben.

5. ONZE GOEDEREN (PRINTEN, OPZETTEN EN INLIJSTEN)

5.1 Onze goederen. Wij leveren diverse goederen, waaronder printen, opzetten en inlijsten. Om goederen te bestellen, moet u het proces in artikel 4.2 doorlopen. De soorten print-, opzet- en inlijstopties zijn beschikbaar op onze website, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt. De afbeeldingen van de goederen op onze site dienen uitsluitend ter illustratie. Wij zorgen ervoor dat de prints, binnen de in de branche gangbare toleranties, overeenkomen met de afbeeldingen die u op uw scherm ziet, mits u de op onze website beschreven kleurbeheerprocedure (https://www.theprintspace.co.uk/guides/colour-accuracy/) zorgvuldig hebt gevolgd en uw apparatuur en software actueel zijn. Hoewel wij in deze kwestie doorgaans naar eigen inzicht en met hoge normen van klantenzorg zullen handelen om uw tevredenheid als klant te waarborgen, doen wij dit naar eigen oordeel en is ons oordeel over wat als een aanvaardbare kleurafwijking wordt beschouwd definitief

5.2 Proefpakketten. U kunt een proefpakket met prints bestellen. De prijs van de proefprints staat op onze website. Wij aanvaarden geen retourzendingen van proefpakketten.

5.3 Betaling voor goederen. Betaling voor de goederen geschiedt in overeenstemming met artikel 11.2.

5.4 Levering van de goederen. Wij sturen u een e-mail ter bevestiging dat de goederen zijn verzonden en streven ernaar de goederen als volgt te verzenden:

5.4.1 prints worden binnen 48 uur na aanvaarding van uw bestelling door ons naar het door u opgegeven adres verzonden; of

5.4.2 opgezette prints worden binnen vijf werkdagen na aanvaarding van uw bestelling door ons verzonden; of

5.4.3 handgemaakte ingelijste prints worden binnen 10 werkdagen na aanvaarding van uw bestelling door ons verzonden; of

Bovenstaande termijnen zijn uitsluitend streeftermijnen.

5.5 Indien u vóór 15.00 uur bestelt, kunt u dezelfde dag afhalen op 74 Kingsland Road, London, E2 8DL.

5.6 Bezorgkosten. De kosten van bezorging aan u overeenkomstig artikel 5.4.1 – 5.4.3 zijn zoals weergegeven op onze website.

5.7 Afhalen door u. Indien u hebt verzocht de goederen bij ons bedrijfspand af te halen in overeenstemming met artikel 5.5, kunt u deze bij ons afhalen op elk moment tijdens onze openingstijden van 9.00 tot 19.00 uur op werkdagen (met uitzondering van officiële feestdagen). Wij behouden ons het recht voor deze openingstijden zonder kennisgeving aan u te wijzigen.

5.8 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze macht. Indien onze levering van de goederen vertraging oploopt door een gebeurtenis buiten onze macht, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u daarvan op de hoogte te stellen en nemen wij maatregelen om de gevolgen van de vertraging te beperken. Mits wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen die door de gebeurtenis zijn veroorzaakt, maar indien er een risico op aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u

contact met ons opnemen om uw bestelling te annuleren en terugbetaling te ontvangen voor goederen waarvoor u hebt betaald maar die u niet hebt ontvangen.

5.9 Indien u niet thuis bent wanneer het product wordt bezorgd. Indien er niemand op uw adres aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen en de goederen niet door uw brievenbus kunnen worden bezorgd, zal het bezorgbedrijf u informeren over hoe u uw goederen kunt ontvangen. Raadpleeg de algemene voorwaarden van het bezorgbedrijf voor meer informatie.

5.10 Indien u geen nieuwe bezorging regelt. Indien u de goederen niet zoals afgesproken bij ons afhaalt of indien u, na een mislukte bezorging aan u, geen nieuwe bezorging regelt of de goederen niet bij een bezorgdepot afhaalt, nemen wij contact met u op voor nadere instructies en kunnen wij u opslagkosten en eventuele verdere bezorgkosten in rekening brengen. Indien wij, ondanks onze redelijke inspanningen, geen contact met u kunnen krijgen of geen nieuwe bezorging of afhaling kunnen regelen, kunnen wij de Overeenkomst beëindigen en ontvangt u terugbetaling voor goederen waarvoor u hebt betaald maar die u niet hebt ontvangen, verminderd met eventuele bezorgkosten en andere administratieve kosten in verband met het bezorgen, behandelen en opslaan van uw goederen.

5.11 Internationale bezorging.

5.11.1 Wij bezorgen in de landen die op onze website worden vermeld (Internationale Bezorgbestemmingen). Voor bepaalde Internationale Bezorgbestemmingen gelden echter beperkingen voor sommige goederen; lees daarom de informatie op die pagina zorgvuldig door voordat u goederen bestelt.

5.11.2 Indien u goederen op onze site bestelt voor bezorging naar een van de Internationale Bezorgbestemmingen, kan uw bestelling onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die worden geheven wanneer de zending die bestemming bereikt. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over deze kosten en de hoogte ervan niet kunnen voorspellen.

5.11.3 U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Neem voor nadere informatie contact op met uw lokale douanekantoor voordat u uw bestelling plaatst.

5.11.4 U moet alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven van het land waarvoor de goederen bestemd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk indien u een dergelijke wet overtreedt.

5.12 Kwaliteit van geüploade bestanden. U moet ervoor zorgen dat alle Afbeeldingen die u naar onze website uploadt van goede kwaliteit zijn. Wij reproduceren uitsluitend goederen die overeenkomen met de geüploade afbeelding en binnen de beperkingen van het type en het papier. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een slechte printkwaliteit van een afbeelding wanneer de geüploade afbeelding van slechte kwaliteit was. De maximale uploadgrootte is 2 GB (2048 MB). Het niet naleven van dit artikel kan ertoe leiden dat wij uw bestelling niet kunnen uitvoeren.

5.13 Nauwkeurigheid van lijsten. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om zo nauwkeurig mogelijk te zijn,

geldt, omdat sommige van onze lijsten handgemaakt zijn, voor de op onze site aangegeven maten, gewichten, capaciteiten, afmetingen en metingen een redelijke, in de branche gangbare tolerantie.

5.14 Verpakking van goederen kan afwijken. De verpakking van het product kan afwijken van die op de afbeeldingen op onze websites.

5.15 Zorg ervoor dat uw afmetingen juist zijn. Indien wij een lijst maken volgens door u opgegeven afmetingen, bent u ervoor verantwoordelijk dat deze afmetingen juist zijn. U kunt geen terugbetaling ontvangen voor fouten die het gevolg zijn van onjuiste aan ons verstrekte afmetingen.

5.16 Wanneer u verantwoordelijk wordt voor de goederen. De goederen zijn uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij de goederen bezorgen op het adres dat u ons hebt opgegeven of aan u of een door u gemachtigde persoon die ze bij ons afhaalt (deze persoon moet het bestelnummer en het aantal af te halen prints opgeven).

5.17 Wanneer u eigenaar wordt van de goederen. U wordt eigenaar van de goederen zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen.

6. ONZE RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN GOEDEREN AAN TE BRENGEN

6.1 Kleine wijzigingen aan de goederen. Wij kunnen de goederen wijzigen:

6.1.1 om wijzigingen in relevante wet- en regelgeving weer te geven; en

6.1.2 om kleine technische aanpassingen en verbeteringen van de kwaliteit van de gebruikte materialen door te voeren. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw gebruik van de goederen.

7. ANNULERING VAN UW BESTELLING VAN GOEDEREN

7.1 U kunt uw bestelling mogelijk annuleren of wijzigen voordat wij met de productie van uw goederen beginnen, en terugbetaling ontvangen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op (overeenkomstig artikel 1.2) om te bepalen of u uw bestelling kunt annuleren of wijzigen. Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Indien dit mogelijk is, informeren wij u over eventuele wijzigingen in de prijs van de goederen, het tijdstip van levering of andere zaken die als gevolg van de door u gevraagde wijziging noodzakelijk zijn, en vragen wij u te bevestigen of u de wijziging wilt doorzetten.

7.2 Tenzij door ons anders overeengekomen, geldt het annuleringsrecht in artikel 7.1 echter niet in het geval

van:

7.2.1 goederen waarvan de productie is begonnen; en

7.2.2 op maat gemaakte goederen of goederen die op maat/op bestelling worden gemaakt.

7.3 Uw bestelling annuleren vanwege iets dat wij hebben gedaan of gaan doen. Indien u uw bestelling wenst te annuleren om een van de redenen genoemd in artikel 7.3.1 tot en met 7.3.4 hieronder, eindigt de overeenkomst onmiddellijk en betalen wij u het volledige bedrag terug voor goederen die niet zijn geleverd. De redenen zijn:

7.3.1 wij hebben u geïnformeerd over een aanstaande wijziging van de goederen of van deze voorwaarden waarmee u niet instemt;

7.3.2 wij hebben u geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van de door u bestelde goederen en u wenst niet verder te gaan;

7.3.3 er bestaat een risico dat de levering van de goederen aanzienlijk vertraagd wordt door gebeurtenissen buiten onze macht; of

7.3.4 u hebt een wettelijk recht om de overeenkomst te beëindigen omdat wij iets verkeerd hebben gedaan.

7.4 Wanneer wij de retourkosten betalen. Wij betalen de retourkosten:

7.4.1 indien de goederen gebrekkig of verkeerd beschreven zijn; of

7.4.2 indien u uw bestelling annuleert omdat wij u hebben geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product of van deze voorwaarden, een fout in de prijs of beschrijving, een vertraging

in de levering door gebeurtenissen buiten onze macht, of omdat u daartoe een wettelijk recht hebt als gevolg van iets dat wij verkeerd hebben gedaan.

In alle overige gevallen moet u de retourkosten betalen.

7.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze macht. Indien onze levering van de goederen vertraging oploopt door een gebeurtenis buiten onze macht, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u daarvan op de hoogte te stellen en nemen wij maatregelen om de gevolgen van de vertraging te beperken. Bijvoorbeeld wanneer er vertraging kan optreden bij de ontvangst van de goederen of onderdelen daarvan van een buitenlandse leverancier. Mits wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen die door de gebeurtenis zijn veroorzaakt, maar indien er een risico op aanzienlijke vertraging bestaat, kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en terugbetaling te ontvangen voor goederen waarvoor u hebt betaald maar die u niet hebt ontvangen.

8. ONZE GARANTIE VOOR GOEDEREN

8.1 Uw rechten met betrekking tot gebrekkige goederen. Wij garanderen dat alle goederen bij levering:

8.1.1 in alle wezenlijke opzichten overeenkomen met hun beschrijving en elke relevante specificatie in het Bestelformulier;

8.1.2 vrij zijn van wezenlijke gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap;

8.1.3 van bevredigende kwaliteit zijn (in de zin van de Sale of Goods Act 1979); en

8.1.4 geschikt zijn voor elk door ons aangegeven doel.

8.2 Geen aansprakelijkheid indien de goederen niet aan de garantie voldoen. Wij zijn niet aansprakelijk indien de goederen niet aan de garantie in artikel 8.1 voldoen wanneer:

8.2.1 u die goederen verder gebruikt nadat u ons van een gebrek in kennis hebt gesteld;

8.2.2 het gebrek ontstaat omdat u onze mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot de opslag, installatie, inbedrijfstelling, het gebruik of het onderhoud van het product, of (bij ontbreken daarvan) de goede handelspraktijk, niet hebt gevolgd;

8.2.3 het gebrek ontstaat doordat wij een door u aangeleverde tekening, een ontwerp of een specificatie in het Bestelformulier hebben gevolgd;

8.2.4 u het product zonder onze schriftelijke toestemming wijzigt of repareert; of

8.2.5 het gebrek ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of abnormale gebruiksomstandigheden.

Wij verlenen geen terugbetaling of vervanging voor enige kwestie die onder dit artikel valt.

9. TERUGBETALING/VERVANGING VAN GOEDEREN

9.1 Terugbetalingen. Indien het volgende zich voordoet, bieden wij een volledige terugbetaling aan of leveren wij de volgende werkdag vervangende goederen:

9.1.1 de goederen zijn beschadigd (niet als gevolg van artikel 8.2);

9.1.2 de goederen voldoen niet aan de garantie in artikel 8.1; of

9.1.3 de goederen komen niet overeen met het geüploade bestand binnen een redelijke, in de branche gangbare tolerantie.

9.2 Bewijs ter ondersteuning van een retourzending. Elke aanspraak op terugbetaling overeenkomstig artikel 9.1 moet worden onderbouwd door retournering van het beschadigde product en een geldig aankoopbewijs.

9.3 Uw rechten bij een gebrek. Indien een product een gebrek of een ander probleem heeft dat onder onze verantwoordelijkheid valt, verzoeken wij om retournering van het product (indien mogelijk) en indien wij de verantwoordelijkheid aanvaarden, zullen wij naar eigen keuze:

9.3.1 het gebrek herstellen en het product zonder extra kosten voor u opnieuw aan u leveren; of

9.3.2 de Afbeelding opnieuw printen en zonder extra kosten voor u opnieuw aan u leveren; of

9.3.3 de bestelling annuleren en u het volledige bedrag terugbetalen.

Indien de bestelling opnieuw aan u wordt geleverd, worden u geen extra kosten voor het opnieuw printen en opnieuw leveren in rekening gebracht.

9.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor goederen. Wij zijn niet gehouden tot terugbetaling of vervanging van producten in de volgende situaties:

9.4.1 indien het gebrek of het andere probleem onder uw verantwoordelijkheid valt, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, pixelatieproblemen met het bestand of problemen met het kleurprofiel die tot een slechte kleurweergave leiden;

9.4.2 het product kleine afwijkingen in grootte vertoont als gevolg van onvoldoende voorbereiding

van bestanden; of

9.4.3 de goederen na levering onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere zaken; of

9.4.4 wanneer u artikel 5.12 niet hebt nageleefd.

9.5 Wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen. Wij behouden ons het recht voor de specificatie van de goederen in het Bestelformulier te wijzigen indien dit door toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten wordt verlangd.

9.6 Wat wij voor ophalen in rekening brengen. Indien u verantwoordelijk bent voor de retourkosten en wij het product bij u ophalen, brengen wij u de directe kosten die wij voor het ophalen maken in rekening.

9.7 Hoe wij u terugbetalen. Indien u op grond van deze voorwaarden recht hebt op terugbetaling, betalen wij u de prijs die u voor de goederen hebt betaald, inclusief bezorgkosten, terug via de betaalmethode die u hebt gebruikt. Wij kunnen echter inhoudingen op de prijs toepassen, zoals hieronder beschreven.

9.8 Wanneer uw terugbetaling plaatsvindt. Wij voeren alle aan u verschuldigde terugbetalingen zo snel mogelijk uit.

9.9 Voorwaarden van toepassing op vervangende goederen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vervangende goederen die wij op grond van artikel 8.2 leveren.

10. ONZE DIENSTEN

10.1 Naleving van de specificatie in het Bestelformulier. Onder voorbehoud van ons recht om de specificatie in het Bestelformulier te wijzigen (zie artikel 6.1) leveren wij de diensten aan u in alle wezenlijke opzichten in overeenstemming met de specificatie van de diensten zoals die op de datum van uw bestelling op onze website staat.

10.2 Wijzigingen in de specificatie in het Bestelformulier. Wij behouden ons het recht voor de specificatie van de Diensten te wijzigen indien dit door toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten wordt verlangd of indien de wijziging de aard of kwaliteit van de Diensten niet wezenlijk beïnvloedt, en wij stellen u vooraf van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte.

10.3 Intrekking en beëindiging van diensten. Wij behouden ons het recht voor het aanbod van een van onze Diensten in te trekken indien dit door toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten wordt verlangd of om een andere reden die relevant is voor de bedrijfsvoering van onze onderneming, en wij stellen u vooraf van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het wijzigen of intrekken van een van onze diensten door ons.

10.4 Redelijke zorg en vakbekwaamheid. Wij garanderen u dat de Diensten met redelijke zorg en vakbekwaamheid worden verleend.

10.5 Tijdstip van uitvoering. Wij doen alle redelijke inspanningen om de uitvoerings

data te halen die in de Bestelbevestiging zijn vermeld, maar dergelijke data zijn slechts schattingen en het niet uitvoeren van de diensten op die data geeft u niet het recht de Overeenkomst te beëindigen.

10.6 Onze diensten. Wij verlenen diverse diensten, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt en gewijzigd. Onze diensten omvatten (gezamenlijk “Diensten”):

10.6.1 Print Fulfilment-bestellingen: Koppel uw CH-account aan een eigen e-commerce webwinkel, met uw eigen domein, met behulp van een API of plug-in/app voor uw e-commerce winkelaccount (Uw Winkel). U dient onze website te raadplegen voor de actuele vereisten en beschikbare opties voor Uw Winkel. Wanneer een Klant een kunstprint van een Afbeelding koopt, verzorgen wij de afhandeling en schrijven wij de kosten van de print af van uw kaart. Uw Winkel valt onder uw eigen verantwoordelijkheid en is een systeem van een derde waarover wij geen controle hebben.

Klanten kunnen via Uw Winkel kunstprints van uw Afbeeldingen kopen. Wij printen en bezorgen deze prints namens u aan de Klant. Wij verkopen niet rechtstreeks aan de Klant. Wij verkopen de print aan u als onderdeel van onze Diensten en u verkoopt het eindproduct aan de Klant.

Indien u niet wilt dat wij een bestelling voor uw Afbeelding uitvoeren, moet u zo snel mogelijk en voordat de bestelling naar de Klant wordt verzonden contact met ons opnemen. Indien wij ermee instemmen dat wij de bestelling van de Klant kunnen annuleren, moet u nog steeds betalen voor de Diensten die wij reeds hebben verleend (zoals printen) en voor eventuele andere kosten die wij hebben gemaakt.

Onze contractuele relatie bestaat tussen ons en u. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige relatie met uw Klanten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vraag of uw Klant een product ontvangt zoals

beloofd, of of u de rechten had om die print te verkopen.

10.6.2 Open Calls: Stelt u in staat deel te nemen aan wedstrijden, prijzen en open calls.

10.6.3 Delen: U kunt de bestanden of projecten (groepen bestanden) die in uw CH-account zijn opgeslagen naar derden sturen met de volgende opties:

kies uit hoge, gemiddelde en lage resolutie;

verzend naar specifieke personen (met het e-mailadres als identificatie);

maak een link aan waarmee iedereen die over de link beschikt toegang heeft tot de bestanden en deze kan downloaden;

beveilig de link optioneel met een wachtwoord;

voeg optioneel watermerken toe.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schending van lokale wetgeving in enig rechtsgebied waar u de Bestanden deelt. Wij behouden ons het recht voor om al uw Bestanden of een deel daarvan en uw CH-account te verwijderen indien wij ervan in kennis worden gesteld dat er een wet is overtreden, of om informatie te verstrekken teneinde aan een wettelijke verplichting te voldoen.

10.6.4 Opslag: U kunt tot 2 GB aan media (afbeeldingen, video's, tekst) opslaan in uw

CH-account (Basis Account). Opslag boven 2 GB valt onder

Aanvullende Gegevensopslag. Voor Aanvullende Gegevensopslag gelden onze maandelijkse tarieven per TB, zoals vermeld in artikel 11.

U kunt op elk moment een upgrade van uw CH-account naar een grotere opslagcapaciteit aanvragen, onder voorbehoud van betaling van de desbetreffende tarieven, en de upgrade gaat onmiddellijk in. Indien u uw CH-account tijdens een factureringsperiode upgradet, is de eerste aanvullende vergoeding een pro-ratabedrag tegen het hogere tarief voor de rest van de lopende factureringsperiode.

U bent de tarieven verschuldigd vanaf de datum waarop u overgaat op Aanvullende Gegevensopslag en op elke periodieke verlengingsdatum tot aan de opzegging. Tarieven worden niet terugbetaald, ook niet indien u de Aanvullende Gegevensopslag niet gebruikt en/of indien u uw CH-account in de loop van een maand opzegt of downgradet.

Indien wij binnen 14 dagen na de vervaldatum geen betaling voor Aanvullende Gegevensopslag hebben ontvangen, kunnen wij, onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, zonder aansprakelijkheid jegens u uw CH-account terugzetten naar een Basisaccount en de Afbeeldingen verwijderen die naar ons oordeel de opslaglimiet van een Basisaccount overschrijden. Wij kunnen op elk moment bedragen die u ons verschuldigd bent verrekenen met bedragen die wij u verschuldigd zijn.

U kunt op elk moment een downgrade van uw CH-account naar een kleinere opslagcapaciteit aanvragen; de downgrade gaat in aan het einde van de factureringsperiode.

Indien u op enig moment tijdens het gebruik van onze website de hoeveelheid opslagruimte voor afbeeldingsgegevens overschrijdt die u hebt aangevraagd en (indien van toepassing) betaald, kunnen wij, zonder aansprakelijkheid jegens u, de Afbeeldingen verwijderen die naar ons oordeel de opslaglimiet overschrijden.

Wij zijn gerechtigd onze tarieven voor Aanvullende Gegevensopslag op elk moment te verhogen; de nieuwe tarieven worden op onze website bijgewerkt. Indien u Aanvullende Gegevensopslag hebt aangevraagd, stellen wij u op de hoogte van elke verhoging van

de door u te betalen tarieven en kunt u uw CH-account en/of uw Aanvullende Gegevensopslag op elk moment opzeggen.

Wanneer u kiest voor onze ‘cold storage’-diensten, worden deze verleend onder de voorwaarden en tegen de vergoedingen die op onze website zijn vermeld. Wij streven ernaar deze gegevens binnen 48 uur na een schriftelijk verzoek daartoe op te halen.

10.7 Machine learning. Onze Diensten kunnen gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, zoals machine learning, om de Diensten efficiënter aan u te leveren en ons dienstenaanbod te verbeteren. Aanbevelingen die aan u worden gedaan, worden echter uitsluitend als aanbevelingen verstrekt en wij garanderen niet dat deze precies of juist zijn. U bent niet verplicht deze aanbevelingen te aanvaarden en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor handelingen die u naar aanleiding van deze aanbevelingen verricht.

11. PRIJS EN BETALING VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

11.1 Onze tarieven. Onze tarieven voor onze goederen en diensten, met inbegrip van Aanvullende Gegevensopslag, worden weergegeven op www.theprintspace.co.uk www.theprintspace.com www.creativehub.io. Wij behouden ons het recht voor de prijzen van tijd tot tijd te wijzigen.

11.2 Wanneer en hoe u moet betalen. Wij aanvaarden betaling met Mastercard, Visa of

PayPal. Wanneer u moet betalen, hangt af van het product dat u koopt:

11.2.1 Voor goederen moet u betalen voordat wij deze verzenden. Wij belasten uw creditcard of betaalkaart pas wanneer wij de goederen naar u verzenden.

11.2.2 Voor diensten moet u betalen voordat deze worden verleend.

11.3 Valuta. U wordt gefactureerd in euro's, dollars of Britse ponden, afhankelijk van uw lokale valuta. Indien uw lokale valuta niet een van deze valuta's is, kennen wij een standaardvaluta toe aan uw account.

11.4 Belasting. Voor alle Print Fulfilment-bestellingen berekenen wij de omzetbelasting op basis van een combinatie van de volgende gegevens:

11.4.1 het land waar u gevestigd bent;

11.4.2 het land waar wij de goederen produceren;

11.4.3 het bezorgadres waarnaar wij de goederen verzenden. Wanneer op een bestelling geen btw van toepassing is, dient dit bij het afrekenen te worden weergegeven. Wij kunnen de bestellingen uitvoeren in onze Britse of Duitse vestiging (en vanaf komend juni in onze vestiging in de VS). Waar wij de bestelling uitvoeren, is geheel onze eigen beslissing.

Deze berekening van de omzetbelasting is uitsluitend indicatief en mag niet als nauwkeurig worden beschouwd; alle belastingverplichtingen die voortvloeien uit bestellingen die op onze website worden geplaatst, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

11.5 Waar u de prijs van het product vindt. De prijs van het product (inclusief btw) is de prijs die op de bestelpagina's wordt aangegeven op het moment dat u uw bestelling plaatst. Wij nemen alle redelijke zorg in acht om ervoor te zorgen dat de aan u meegedeelde prijs van het product juist is. Zie echter artikel 11.7 voor wat er gebeurt indien wij een fout ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt.

11.6 Wij berekenen wijzigingen in het btw-tarief door. Indien het btw-tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum waarop wij het product leveren, passen wij het btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product reeds volledig hebt betaald voordat de wijziging van het btw-tarief van kracht wordt.

11.7 Wat er gebeurt indien wij de prijs verkeerd hebben vastgesteld. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de goederen die wij verkopen onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren wij de prijzen voordat wij uw bestelling aanvaarden, zodat wij, wanneer de juiste prijs van het product op de datum van uw bestelling lager is dan de door ons vermelde prijs op die datum, het lagere bedrag in rekening brengen. Indien de juiste prijs van het product op de datum van uw bestelling hoger is dan de aan u meegedeelde prijs, nemen wij contact met u op voor uw instructies voordat wij uw bestelling aanvaarden. Indien wij uw bestelling aanvaarden en verwerken terwijl een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en door u redelijkerwijs als een prijsfout had kunnen worden herkend, kunnen wij de overeenkomst beëindigen, u alle door u betaalde bedragen terugbetalen en de retournering van aan u geleverde goederen verlangen.

11.8 Ons recht op verrekening. U moet alle bedragen die u ons op grond van deze voorwaarden verschuldigd bent volledig betalen, zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (anders dan een wettelijk vereiste aftrek of inhouding van belasting).

11.9 Wij kunnen rente in rekening brengen bij te late betaling. Indien u een betaling niet op de vervaldatum aan ons verricht, kunnen wij u over het achterstallige bedrag rente in rekening brengen tegen een tarief van 8% per jaar boven de van tijd tot tijd geldende basisrente van NATWEST PLC. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot de datum van daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel vóór als na een rechterlijke uitspraak. U moet ons de rente samen met het achterstallige bedrag betalen.

12. AANBRENGEN VAN NIEUWE KLANTEN EN ANDERE AANBIEDINGEN

12.1 Indien u een nieuwe klant bij ons systeem aanbrengt, geven wij u 10% van de totale waarde (exclusief btw) van de uitgaven van de nieuwe klant in het eerste jaar, te rekenen vanaf zijn eerste bestelling (Referraltegoed), als tegoed dat u aan printen kunt besteden. Dit referraltegoed heeft geen geldwaarde en kan niet worden ingewisseld of overgedragen; het kan uitsluitend worden gebruikt ter verrekening met de kosten van online printbestellingen bij CH. Om voor het referraltegoed in aanmerking te komen, moet de nieuwe klant:

12.1.1 nooit eerder zijn gegevens hebben gebruikt om een CH-account te registreren of een creditcard- of betaalkaartidentificatie hebben gebruikt om een eerdere transactie te betalen, en niet door CH worden geacht waarschijnlijk dezelfde persoon te zijn of namens dezelfde persoon te handelen; en

12.1.2 meer dan £25 (exclusief btw en vóór toepassing van eventuele kortingen) hebben besteed aan een printbestelling of aan Aanvullende Gegevensopslag; en

12.1.3 uw eigen unieke referralcode (door ons aan u verstrekt) hebben ingevoerd op het moment van zijn eerste aankoop, of door u naar ons zijn verwezen als gevolg van een deel- of bestandsverzendactie waarbij u zijn e-mailadres hebt ingevoerd, en bij het afrekenen geen referralcode van een andere gebruiker hebben gebruikt.

12.2 Referraltegoeden vervallen na 36 maanden indien zij niet zijn gebruikt.

12.3 Bij het inwisselen van printtegoed op printbestellingen blijft er bij elke bestelling altijd een klein bedrag te betalen. Printtegoed zal nooit de volledige printkosten dekken. Indien het beschikbare printtegoed

hoger is dan de totale printkosten, blijft het resterende printtegoed beschikbaar voor toekomstige bestellingen.

12.4 Elk misbruik van de referralregeling leidt tot het vervallen van de referraltegoeden. Bij het bepalen van wat misbruik van de referralregeling inhoudt, heeft CH in deze kwestie de uitsluitende beoordelingsvrijheid en is de beslissing van CH definitief. Over deze kwestie wordt niet gecorrespondeerd.

12.5 Wij behouden ons het recht voor de hoogte van het referraltegoed te wijzigen of deze aanbieding op elk moment zonder kennisgeving in te trekken.

12.6 Van tijd tot tijd kunnen wij diverse stimulansen en aanbiedingen doen voor het gebruik van onze diensten of het aanbrengen van nieuwe klanten (Aanbiedingen ). De voorwaarden van Aanbiedingen zijn beschikbaar op onze website. Wij behouden ons het recht voor Aanbiedingen op elk moment te wijzigen of in te trekken. Wij honoreren Aanbiedingen die aan de voorwaarden voldoen tot de datum waarop zij van onze website zijn verwijderd.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 Definitie van Intellectuele Eigendomsrechten. Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent Intellectuele Eigendomsrechten: octrooien, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige en aanverwante rechten, handelsmerken en dienstmerken, handelsnamen en domeinnamen, rechten op vormgeving en handelsuiterlijk (get-up en trade dress), goodwill en het recht om op te treden tegen misleidende voorstelling (passing off) of oneerlijke concurrentie, rechten op modellen, databankrechten, rechten op het gebruik en de bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en bedrijfsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval al dan niet geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen en rechten om dergelijke rechten aan te vragen en verleend te krijgen, te verlengen of uit te breiden, en rechten om daarvan prioriteit te claimen, alsmede alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan of zullen bestaan.

13.2 Wanneer u ons uw Afbeeldingen, inhoud, berichten of contacten verstrekt (Uw Materialen), bent u

eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op Uw Materialen. Wij verkrijgen geen rechten op Uw Materialen, behalve met betrekking tot de in artikel 13.5 verleende Licentie.

13.3 Uw garanties. U garandeert ons dat:

13.3.1 u de enige juridische en economische eigenaar bent van, en alle Intellectuele Eigendomsrechten bezit op (of over de vereiste licentie beschikt voor), alle Afbeeldingen die u naar uw CH-account uploadt;

13.3.2 u geen Intellectuele Eigendomsrechten op de Afbeeldingen in licentie hebt gegeven of hebt overgedragen aan een andere partij;

13.3.3 de Afbeeldingen uw oorspronkelijke werk zijn en niet geheel of gedeeltelijk uit een andere bron zijn gekopieerd;

13.3.4 u volledig bevoegd bent om ons een licentie te verlenen voor het printen (en opnieuw printen) van de Afbeeldingen;

13.3.5 indien u uw Afbeeldingen deelt, u volledig bevoegd bent om de

derde een licentie te verlenen en toe te staan uw Afbeeldingen te downloaden, te printen en/of te verkopen in overeenstemming met deze Voorwaarden en de door u verleende toestemmingen;

13.3.6 de Afbeeldingen geen materiaal bevatten dat inbreuk maakt op het auteursrecht of andere rechten van een derde, met inbegrip van enig recht op vertrouwelijkheid, en dat de exploitatie ervan niemand in minachting van de rechtbank zal brengen noch in strijd zal zijn met enige wettelijke bepaling; en

13.3.7 u, na volledig en redelijk onderzoek, niet op de hoogte bent van enige vordering van een derde dat de Afbeeldingen of enig reeds bestaand materiaal dat in de Afbeeldingen is opgenomen, of de exploitatie van de Afbeeldingen door u, ons of een Klant, inbreuk heeft gemaakt of zal maken op rechten van een derde, en u stemt ermee in ons onmiddellijk te informeren indien u van een dergelijke vordering kennis krijgt.

13.4 Bekendmaking van uw identiteit aan derden. U begrijpt en stemt ermee in dat wij het recht hebben uw identiteit bekend te maken aan een derde die beweert dat Afbeeldingen die door u op uw CH-account zijn geplaatst of geüpload een inbreuk vormen op zijn Intellectuele Eigendomsrechten, wanneer het niet voldoen aan een dergelijke bekendmaking ertoe zou leiden dat wij (of onze agenten of dochterondernemingen) de wet overtreden.

13.5 Onze licentie om de Afbeeldingen te gebruiken. U stemt ermee in ons voor de duur van de Overeenkomst een volledig betaalde, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie te verlenen om de Afbeeldingen te kopiëren ten behoeve van onze verlening van de Diensten, teneinde:

13.6 prints (en eventueel vereiste herdrukken) van uw Afbeeldingen te produceren zoals door Klanten via Uw Winkel besteld;

13.7 u functies te bieden zoals miniaturen van Afbeeldingen, voorvertoningen van Afbeeldingen, opmerkingen, sorteren, bewerken en delen;

13.8 de kunstprints van die Afbeeldingen die u voor uw Klanten hebt besteld in overeenstemming met deze Voorwaarden af te handelen; en

13.9 voor zodanig gebruik door ons als nodig is voor de dienstverlening door onze onderneming.

13.10 Uw verplichting om ons te informeren. U stelt ons onmiddellijk op de hoogte van:

13.10.1 elke daadwerkelijke, dreigende of vermoede inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten waarvan u kennis krijgt; en

13.10.2 elke vordering van een derde waarvan u kennis krijgt, inhoudende dat de Afbeeldingen inbreuk maken op rechten van een ander.

13.11 Verwijdering van Afbeeldingen uit uw CH-account. U stemt ermee in dat wij dergelijke Afbeeldingen onmiddellijk uit uw CH-account kunnen verwijderen en Klantbestellingen voor die Afbeeldingen die nog niet zijn verzonden kunnen annuleren. Indien Klantbestellingen voor uw Afbeeldingen reeds zijn verzonden, stemt u ermee in dat wij om retournering van de goederen kunnen verzoeken (indien mogelijk) en/of als uw vertegenwoordiger met de Klanten kunnen handelen.

13.12 Uw aansprakelijkheid. U zult ons volledig vergoeden en schadeloosstellen voor alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen die wij lijden of maken als gevolg van of in verband met vorderingen inzake Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot uw Afbeeldingen.

13.13 Overige Intellectuele Eigendomsrechten. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op, voortvloeiend uit of in verband met de Diensten (met uitzondering van intellectuele eigendomsrechten op door u verstrekte Afbeeldingen) berusten bij ons.

14. VERTROUWELIJKHEID

14.1 Wij verbinden ons er ieder toe om op geen enkel moment gedurende de Overeenkomst aan enige persoon vertrouwelijke informatie bekend te maken over elkaars bedrijf, zaken, klanten, opdrachtgevers of leveranciers, behalve voor zover toegestaan door artikel 14.2.

14.2 Wij mogen ieder de vertrouwelijke informatie van de ander bekendmaken:

14.2.1 aan die werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, onderaannemers of adviseurs van ons die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van onze respectieve verplichtingen uit de Overeenkomst. Wij zorgen er ieder voor dat die werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, onderaannemers of adviseurs dit artikel 14 naleven; en

14.2.2 voor zover vereist door de wet, een bevoegde rechter of een overheids- of toezichthoudende instantie.

14.3 Ieder van ons mag de vertrouwelijke informatie van de ander uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van onze respectieve verplichtingen uit de Overeenkomst.

15. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

15.1 Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor:

15.1.1 overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers (voor zover van toepassing);

15.1.2 fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

15.1.3 schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door section 12 van de Sale of Goods Act 1979 of section 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982; of

15.1.4 gebrekkige goederen op grond van de Consumer Protection Act 1987; of

15.1.5 enige kwestie ten aanzien waarvan het voor ons onrechtmatig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of

te beperken.

15.2 Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in artikel 8.1 zijn alle voorwaarden die worden geïmpliceerd door sections 13 tot en met 15 van de Sale of Goods Act 1979 en sections 3 tot en met 5 van de Supply of Goods and Services Act 1982 uitgesloten.

15.3 Onder voorbehoud van artikel 15.1:

15.3.1 zijn wij niet aansprakelijk jegens u, hetzij uit overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor enige winstderving of enig indirect verlies of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met enige overeenkomst tussen ons;

15.3.2 zijn wij niet aansprakelijk voor verliezen, vorderingen of rechtsvorderingen van derden; en

15.3.3 is onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle overige verliezen die voortvloeien uit of verband houden met enige overeenkomst tussen ons, hetzij uit overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, beperkt tot

100% van de totale bedragen die u op grond van deze Overeenkomst voor goederen en diensten hebt betaald en zal deze in geen geval meer bedragen dan £50.000.

16. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

16.1 Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

17. OVERIGE BELANGRIJKE BEPALINGEN

17.1 Wij kunnen deze Overeenkomst aan een ander overdragen. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie.

17.2 U hebt onze toestemming nodig om uw rechten aan een ander over te dragen (behalve dat u onze garantie altijd kunt overdragen). U mag uw rechten of verplichtingen uit deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen indien wij daar schriftelijk mee instemmen.

17.3 Niemand anders heeft rechten uit deze overeenkomst (behalve degene aan wie u uw garantie overdraagt). Deze Overeenkomst bestaat tussen u en ons. Geen andere persoon heeft het recht enige bepaling ervan af te dwingen.

17.4 Indien een rechter een deel van deze overeenkomst onrechtmatig acht, blijft de rest van kracht. Elk van de bepalingen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechter of bevoegde autoriteit besluit dat een van deze bepalingen onrechtmatig is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

17.5 Wijziging van deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om beter rekening te houden met:

17.5.1 wijzigingen in de wet;

17.5.2 regelgevende vereisten; of

17.5.3 verbeteringen aan onze Diensten.

17.6 Ook als wij de nakoming van deze overeenkomst met vertraging afdwingen, kunnen wij dit later alsnog doen. Indien wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet waartoe u op grond van deze voorwaarden verplicht bent, of indien wij vertraging oplopen bij het nemen van maatregelen tegen u wegens uw schending van deze overeenkomst, betekent dit niet dat u die dingen niet hoeft te doen en belet het ons niet om op een later tijdstip maatregelen tegen u te nemen. Indien u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u daar niet op aanspreken maar de goederen blijven leveren, kunnen wij op een later tijdstip alsnog van u verlangen dat u de betaling verricht.

17.7 Geen partnerschap. Niets in deze overeenkomst heeft tot doel, of wordt geacht, een partnerschap of joint venture tussen de partijen tot stand te brengen, of een partij te machtigen om namens of ten behoeve van een andere partij verplichtingen aan te gaan of onze merken of diensten te gebruiken, behalve voor zover uitdrukkelijk in de artikelen bepaald.

17.8 Welk recht op deze overeenkomst van toepassing is en waar u als bedrijf een gerechtelijke procedure kunt aanspannen. Indien u een bedrijf bent, wordt elk geschil en elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een overeenkomst tussen ons, het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales, en zijn de rechtbanken van Engeland en Wales bij uitsluiting bevoegd om een dergelijk geschil of een dergelijke vordering te beslechten.