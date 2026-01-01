Waar het woord vandaan komt De term werd in 1991 bedacht door de Amerikaanse drukker Jack Duganne, naar het Franse gicler, "spuiten", om fine art prints te beschrijven die op de vroege Iris-inkjetprinters werden gemaakt. Het was nooit een technische standaard, alleen een manier om een archiefbestendige pigmentprint te onderscheiden van een kantoorinkjet. Tegenwoordig betekent het een print die aan vier voorwaarden voldoet: inkten op pigmentbasis, een archiefbestendig (zuurvrij, meestal katoenen of alfacellulose) papier, een resolutie van minimaal 300 dots per inch en een grootformaatprinter met acht of meer inktkanalen, zodat het toonbereik vloeiend is.

Hoe een giclée print wordt gemaakt Het proces begint met een digitaal bestand, een foto of een scan van het originele kunstwerk, in een resolutie die past bij het printformaat. Het bestand wordt kleurbeheerd op een gekalibreerde monitor, ge-soft-prooft met een profiel voor het gekozen papier en naar een 12-kanaals pigmentprinter gestuurd. Bij theprintspace printen we op Epson SureColor-machines met UltraChrome-pigmentinkten en een uitvoer van 2880 bij 1440 dots per inch, en elk bestand wordt door een technicus gecontroleerd voordat het wordt geprint. De print krijgt daarna de tijd om uit te harden voordat hij wordt opgeplakt, ingelijst of verpakt. Omdat de inkten pigment zijn en geen kleurstof, ligt de kleur op het oppervlak van het papier in plaats van erin te trekken. Dat geeft giclée zijn kenmerkende matte, schilderachtige oppervlak en zijn levensduur: pigmentprints op archiefbestendig papier gaan onder normale expositieomstandigheden meer dan 100 jaar mee, en in het donker aanzienlijk langer.

Giclée papier: het onderdeel dat alles verandert Het papier is de helft van het resultaat. Fine art papier is er met een gestructureerd en een glad oppervlak, in helderwit en warm natuurlijk wit, en in gewichten van ongeveer 200 gsm tot 340 gsm. Een sterk gestructureerd katoenpapier zoals Hahnemühle German Etching past bij schilderijen, pastels en illustraties met een handgemaakte uitstraling. Een glad, licht warm katoenpapier zoals Hahnemühle Photo Rag is de allrounder voor fotografie en digitale kunst. Een barytapapier zoals Canson Baryta geeft fotografisch contrast met een halfglanzend oppervlak. Bij theprintspace voeren we zeven papiersoorten, allemaal FSC-gecertificeerd, en we raden aan een sample pack te bestellen voordat je een editie laat printen, zodat je textuur en witheid in je eigen licht kunt beoordelen.

Giclée vs C-type vs gewone inkjet Giclée C-type Gewone inkjet Proces Pigmentinkt op fine art papier Belichting op fotopapier, chemisch ontwikkeld Kleurstofinkt op gecoat papier Oppervlak Mat of gestructureerd, schilderachtig Glanzend, lustre of metallic, fotografisch Wisselend, meestal glanzend Het beste voor Schilderijen, illustratie, fine art fotografie, gelimiteerde edities Kleurenfotografie, diepe zwarten, hoogglansafwerking Proefdrukken, posters, kortdurende presentatie Levensduur 100+ jaar 60 tot 100 jaar Vaak minder dan 10 jaar voordat het verbleekt Grootste formaat Tot 152 cm (60 inch) breed Tot 127 cm (50 inch) breed Meestal A3 of kleiner C-type (chromogene) prints blijven de keuze voor fotografen die echte fotografische glans en continue tonen willen, en ze zijn op grote formaten iets goedkoper. Giclée wint voor alles wat begon als schilderij of tekening, voor matte afwerkingen en voor edities die hun koper moeten overleven.

Wat giclée printen kost De prijs hangt af van formaat en papier, niet van het aantal, en daarom is giclée geschikt voor losse prints en kleine edities. Als richtlijn: een giclée print van 30 bij 20 cm (12 bij 8 inch) op Hahnemühle Photo Rag begint vanaf ongeveer € 25, een print van 60 bij 40 cm (24 bij 16 inch) vanaf ongeveer € 65 en een print van 100 bij 75 cm (40 bij 30 inch) vanaf ongeveer € 140. Opplakken, inlijsten en verzending komen daar nog bij. Er zijn geen opstartkosten en geen minimale afname, dus één print kost per stuk hetzelfde als vijftig.

Een bestand voorbereiden voor giclée printen Leg het kunstwerk vast in een resolutie die op het uiteindelijke printformaat minimaal 300 pixels per inch oplevert. Voor een print van 60 cm (24 inch) breed is dat 7.200 pixels in de breedte. Werk in Adobe RGB of ProPhoto RGB als je software dat toelaat, en bewaar een ongecomprimeerd masterbestand (TIFF of PSD). Kalibreer je monitor en maak een soft proof met het papierprofiel, zodat je niet verrast wordt door hoe mat papier de zwarten oplicht. Laat een witrand staan als je wilt inlijsten met een passe-partout; 25 tot 50 mm is gebruikelijk. Bestel een teststrook of een kleine proefdruk voordat je een grote print of een editie laat maken.

Giclée prints om te verkopen en voor gelimiteerde edities Omdat elke print identiek en archiefbestendig is, is giclée de standaard voor gesigneerde, genummerde gelimiteerde edities met certificaten van echtheid. Verkoop je online, dan produceert en verzendt een print-on-demand service elke giclée print zodra hij wordt besteld, zodat je geen voorraad hoeft aan te houden. theprintspace print, plakt op, lijst in en verzendt giclée bestellingen white-label vanuit studio's in Londen, Düsseldorf en de VS, met wereldwijde tracking en CO2-neutrale productie.

Veelgestelde vragen Is een giclée hetzelfde als een inkjetprint? Elke giclée is een inkjetprint, maar niet elke inkjetprint is een giclée. Het woord is voorbehouden aan pigmentinktprints op archiefbestendig fine art papier met 300 dpi of meer, gemaakt op een grootformaatprinter met acht of meer inkten. Hoe lang gaat een giclée print mee? Onafhankelijke tests beoordelen pigmentprints op archiefbestendig katoenpapier op meer dan 100 jaar voordat ze merkbaar verbleken bij normale presentatie binnenshuis, en veel langer bij bewaring in het donker. Vermijd direct zonlicht en gebruik uv-werend glas voor het beste resultaat. Is giclée beter dan C-type voor foto's? Dat hangt af van de look die je wilt. C-type geeft echte fotografische glans en heel diepe zwarten; giclée geeft een matte, archiefbestendige print met een bredere keuze aan papier. Veel fotografen gebruiken C-type voor kleurenwerk en giclée voor zwart-wit of fine art series. Welke resolutie heeft een giclée print nodig? Streef naar 300 pixels per inch op het uiteindelijke formaat. Lagere resoluties kunnen op gestructureerd papier nog steeds goed printen, maar fijne details en scherpe randen hebben de volle 300 nodig. Kan ik één enkele giclée print bestellen? Ja. Er is geen minimale afname en er zijn geen opstartkosten, dus één print kost per stuk hetzelfde als een editie. Er zijn sample packs van de papiersoorten beschikbaar, zodat je een oppervlak kunt kiezen voordat je bestelt. Wat is het beste papier voor giclée prints? Voor schilderijen en illustratie een gestructureerd katoenpapier zoals Hahnemühle German Etching; voor fotografie en digitale kunst een glad katoenpapier zoals Hahnemühle Photo Rag; voor beelden met veel contrast een barytapapier. Bestel een sample pack en beoordeel het in je eigen licht.

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