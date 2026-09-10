Eerst de vraag die alles bepaalt: wie gaat er kopen? Het is verleidelijk om bij de techniek te beginnen: welke website, welk platform, welke app. Begin liever bij de mensen. Onze ervaring is dat de verkoop van prints meer afhangt van je publiek dan van je onderwerp of je stijl. Kopers volgen een kunstenaar, zien het werk ontstaan en kopen van iemand met wie ze zich verbonden voelen. ‘Publiek’ betekent alleen de mensen die nu al aandacht hebben voor je werk: volgers op Instagram, mensen die je hun e-mailadres hebben gegeven, eerdere klanten, bezoekers van je exposities. Heb je er daar een paar van, ook al is het een bescheiden aantal, dan verkoop je het best op een plek die jouw naam draagt en die van niemand anders. Heb je ze nog niet, dan kan een marktplaats je werk onder de aandacht van onbekenden brengen, maar dat gaat langzaam, en het nuttigste wat je in de tussentijd kunt doen is beginnen met het opbouwen van een eigen publiek. Wil je een getal om van uit te gaan, dan is de verkoopschatter van creativehub gratis en kost hij je ongeveer twee minuten. Hij gebruikt je aantal volgers op Instagram en je mailinglijst om te schatten wat een print drop kan opleveren, en hij is gebaseerd op meer dan 700 echte print drops. Een schatting is een richtlijn, geen garantie.

De vier routes in één oogopslag Route Wie de kopers brengt Wat het kost om er te staan Van wie de klant is Het meest geschikt voor Een marktplaats De eigen bezoekers van de marktplaats, plus iedereen die jij stuurt De kosten die de marktplaats rekent voor aanbiedingen en verkopen Grotendeels van de marktplaats Gevonden worden door mensen die nog nooit van je hebben gehoord Je eigen webshop Jij Meestal een maandbedrag voor het webshopplatform Van jou Een vaste catalogus onder je eigen naam Een tijdelijke print drop Jij, geconcentreerd in een paar dagen Niets vooraf op een pagina die wij hosten Van jou Nieuw werk en gelimiteerde edities lanceren Een veiling Jij Een commissie, alleen als het werk verkoopt Van jou Unieke originele werken, geen prints Welke route je ook kiest, het printen kan op dezelfde manier werken. Bij print on demand wordt er niets geprint tot iemand koopt. Je stelt elke print één keer in (het bestand, het papier, de formaten, de lijstopties, je prijs), en als er een bestelling binnenkomt, printen wij hem, lijsten we hem zo nodig in, verpakken we hem en sturen we hem naar je koper. Je houdt geen voorraad aan en betaalt niets vooraf. Meer daarover lees je verderop.

1. Een marktplaats Een marktplaats is een grote winkelsite waar veel verkopers hun werk naast elkaar aanbieden: Etsy en eBay zijn de bekendste, en er bestaan ook gecureerde marktplaatsen voor kunst. Je opent er een winkel, zet je prints erin, en de zoekfunctie van de marktplaats leidt bezoekers erlangs. Wat er goed aan is. De mensen zijn er al, met hun betaalkaart in de hand. Ze vertrouwen de kassa. Je kunt een paar prints aanbieden en leren wat verkoopt zonder zelf iets te bouwen. Wat er niet goed aan is. Je print staat in een raster tussen duizenden andere, vaak goedkopere, en de bezoeker vergelijkt. De marktplaats bepaalt de regels en de kosten, en kan beide veranderen. En de relatie is vooral van de marktplaats: de koper onthoudt waar hij heeft gekocht, niet altijd van wie, en je hebt maar beperkte manieren om hem over je volgende werk te vertellen. Waar wij op aansluiten. Wij hebben geen koppeling met Etsy. Onze Etsy-integratie is op 10 september 2026 definitief stopgezet, na wijzigingen in de voorwaarden van Etsy voor externe productiepartners. Er is ook geen integratie met eBay, en geen integratie met de eigen shop van Instagram of met welke andere socialemediashop dan ook. Dat belet je niet om prints op een marktplaats te verkopen en ze door ons te laten maken. Stel elke print in als product in je verkopersaccount bij creativehub, en plaats een verkoop die binnenkomt als handmatige bestelling met de bezorggegevens van de koper. Een handmatige bestelling krijgt je certificaat van echtheid, je handtekening en je branding mee, precies zoals een automatische. Het is één extra stap per verkoop. Zie hoe je een handmatige bestelling plaatst.

2. Je eigen webshop Je eigen webshop is een website met jouw naam erop en een kassa: een winkel waarin elk product van jou is. De meeste kunstenaars bouwen er een op een webshopplatform, een dienst die voor een maandbedrag de pagina's, het winkelmandje en de betalingen levert. Waar wij op aansluiten. Vijf webshopplatforms zijn te koppelen aan creativehub: Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace en Big Cartel. Na het koppelen maak je je printproducten aan in creativehub en publiceer je ze naar je webshop. Ze verschijnen op de pagina's van je eigen webshop, in het ontwerp van je eigen webshop. Als een koper bestelt, komt de bestelling automatisch bij ons binnen, printen en verzenden wij hem, en worden fulfilment en tracking voor je geregeld. Voor een op maat gebouwde website is er een API, waarvoor je een ontwikkelaar nodig hebt. In Wat je kunt koppelen staat de actuele lijst. Wat er goed aan is. Alles op de pagina is van jou. Er is geen concurrent op één klik afstand. Je ziet wie er heeft gekocht, en kopers kunnen zich inschrijven op je mailinglijst. Je prints kunnen naast je originelen staan, naast je boeken of naast wat je verder nog verkoopt. Wat er niet goed aan is. Een webshop zonder bezoekers verkoopt niets, en de webshop gaat geen bezoekers voor je zoeken. Het is ook een tweede systeem waarvoor je betaalt en dat je moet onderhouden. Heb je nog geen webshop, begin er dan niet mee er een te bouwen. Begin met de volgende route, en voeg een webshop toe wanneer mensen vragen of ze tussen de drops door kunnen kopen.

3. Een tijdelijke print drop Een print drop is een verkoop met een begindatum en een einddatum. Je kondigt aan dat een kleine selectie prints verkrijgbaar is van, laten we zeggen, donderdagavond tot zondagnacht, en daarna sluit de verkoop. In marketingtermen is het een lancering. In gewone taal is het een evenement, zoals een vernissage met een sluitingstijd. Het werkt om een reden die niets met techniek te maken heeft: een deadline verkoopt. Kunst is iets wat mensen later nog eens willen kopen. Een permanente winkel laat dat toe. Een drop geeft je publiek een moment om voor op te komen dagen en een reden om nu te beslissen, je kunt ermee verkopen zonder korting te geven, en een editie die sluit is beter te verzamelen dan een die altijd verkrijgbaar is. Het maakt van verkopen ook een paar geconcentreerde weken per jaar, in plaats van een klus die altijd op de achtergrond doorloopt. Waar een drop staat. Een droppagina kan worden gepubliceerd in een gekoppelde Shopify-winkel, of in een winkel die wij voor je hosten en waarvoor je helemaal geen platform nodig hebt. Een gehoste pagina heeft een eigen adres, of staat op je eigen domein als je er een koppelt. Kopers betalen rechtstreeks aan jou via je eigen Stripe-account (Stripe is een betaaldienst; een account openen is gratis). Er zijn geen opstartkosten, geen maandelijkse kosten en geen commissie: wij rekenen alleen de print- en fulfilmentkosten van elke bestelling. Elke drop heeft een link voor vroege toegang voor je mailinglijst en een openbare pagina met een aftelklok. Op de pagina over print drops van creativehub zie je hoe dat eruitziet. Wat er niet goed aan is. Voor een drop heb je mensen nodig aan wie je het kunt vertellen. Zonder publiek telt een aftelklok af naar niets. Een drop vraagt ook om een korte, intensieve periode van posten en mailen, en tussen de drops door verkoop je niets, tenzij je daarnaast een permanente pagina openhoudt. Het onderdeel advies over kunstverkoop in het helpcentrum gaat verder, met onder meer wanneer je begint met verkopen in tijdelijke drops, hoeveel drops je per jaar houdt en of je een permanente collectie aanhoudt.

4. Een veiling, voor originelen Een veiling is er voor het enige waarvan een printlab er niet meer kan maken: het origineel. Op creativehub kun je unieke werken (een schilderij, een tekening, een sculptuur, een unieke fotografische print) veilen in een tijdelijke online verkoop onder je eigen naam. Edities en reproducties kunnen niet worden geveild. Die worden als prints verkocht. De koper betaalt het winnende bod plus de bezorging, zonder opgeld daarbovenop. Wij nemen een commissie van 20% van het winnende bod, en een kavel dat niet verkoopt kost je niets. Een veilingpagina kan ook prints uit je catalogus aanbieden, zodat de mensen die het origineel niet winnen toch de editie kunnen kopen. Heb je nog nooit op een veiling verkocht, lees dan een origineel kunstwerk verkopen op een veiling, waarin de woordenschat, het geld en de beslissingen worden uitgelegd.

Wat hetzelfde blijft, welke route je ook kiest De verkooproute en het maken van de prints zijn twee aparte beslissingen. Welke route je ook neemt, als wij de bestellingen afhandelen geldt: Je betaalt niets om te beginnen. Er zijn geen kosten vooraf en er is geen maandabonnement voor het aanmaken en verkopen van printproducten. Als een print verkoopt, rekenen wij je de fulfilmentkosten (de print, een eventuele lijst en de bezorging) en de rest van wat je koper heeft betaald is van jou. Jij bepaalt de verkoopprijs. Op onze prijzenpagina staan de actuele kosten.

Er zijn geen kosten vooraf en er is geen maandabonnement voor het aanmaken en verkopen van printproducten. Als een print verkoopt, rekenen wij je de fulfilmentkosten (de print, een eventuele lijst en de bezorging) en de rest van wat je koper heeft betaald is van jou. Jij bepaalt de verkoopprijs. Op onze prijzenpagina staan de actuele kosten. De print is dezelfde print. Een giclée of C-type print uit onze eigen studio's, met een lijst als je die aanbiedt.

Een giclée of C-type print uit onze eigen studio's, met een lijst als je die aanbiedt. Het kan een echte editie zijn. Gelimiteerde edities kunnen een certificaat van echtheid meekrijgen. Of je een editie eigenlijk wel moet limiteren, lees je in levert het meer verkopen op als ik mijn prints als gelimiteerde editie verkoop?

Gelimiteerde edities kunnen een certificaat van echtheid meekrijgen. Of je een editie eigenlijk wel moet limiteren, lees je in levert het meer verkopen op als ik mijn prints als gelimiteerde editie verkoop? Op het pakket staat jouw naam, niet de onze. Bestellingen gaan de deur uit in neutrale verpakking, en op het etiket staat je winkelnaam als afzender.

Bestellingen gaan de deur uit in neutrale verpakking, en op het etiket staat je winkelnaam als afzender. Bestellingen worden dicht bij de koper gemaakt. Elke bestelling wordt geproduceerd door de studio die bij de bestemming hoort: Londen voor het Verenigd Koninkrijk, New York voor de Verenigde Staten en Canada, Düsseldorf voor de EU en de rest van de wereld, met een paar uitzonderingen zoals inlijsten op maat, dat in Londen gebeurt. Kopers in het Verenigd Koninkrijk, de EU en de VS betalen geen invoerkosten over bestellingen met alleen prints en over dropshipbestellingen die in hun eigen regio zijn gemaakt. Eén ding zijn wij niet: een marktplaats. Wij verkopen je werk niet aan een eigen klantenbestand, en de mensen die van jou kopen komen op jouw lijst, niet op de onze.

Wat wij zouden doen Als je het ons aan de balie zou vragen, is dit de volgorde die wij zouden aanraden. Kies één plek, onder je eigen naam. Heb je geen webshop, gebruik dan een gehoste droppagina. Die opzetten kost niets. Heb je al een webshop op een van de vijf platforms, koppel die dan. Begin vandaag met het verzamelen van e-mailadressen. Een mailinglijst is het enige publiek dat niemand je kan afnemen en waarvoor niemand je kan laten betalen om het te bereiken. Kan ik kunst verkopen via e-mail? legt uit waarom dat zwaarder weegt dan je aantal volgers. Houd één kleine drop. Een strakke selectie, niet je hele archief. Een paar werken die bij elkaar horen voelen specialer en zijn makkelijker om over te vertellen. Bepaal de prijs met voor hoeveel moet ik mijn kunst verkopen? Voeg een permanente pagina toe wanneer mensen erom vragen. Niet eerder. Zie een marktplaats als een tweede etalage, niet als het bedrijf zelf. Verkoop je er al op een, houd die dan aan en stuur ons die bestellingen met de hand door. Zo niet, dan is het zelden de plek om te beginnen. Veil een origineel wanneer je er een hebt dat een evenement verdient. Voor niets hiervan heb je een marketingachtergrond nodig. Je moet een paar dingen in de juiste volgorde doen. Doe je het liever niet alleen, dan helpt ons marketingbureau voor kunst kunstenaars om meer abonnees te krijgen en om campagnes onder hun eigen naam te plannen en uit te voeren.

Veelgestelde vragen Kan ik mijn Etsy-winkel koppelen aan theprintspace? Nee. Onze Etsy-integratie is op 10 september 2026 definitief stopgezet, na wijzigingen in de voorwaarden van Etsy voor externe productiepartners. Je kunt nog steeds op Etsy verkopen en de prints door ons laten maken door elke verkoop als handmatige bestelling te plaatsen vanuit je verkopersaccount bij creativehub. Op welke platforms sluiten jullie aan? Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace en Big Cartel. Op maat gebouwde websites kunnen de API gebruiken. Tijdelijke droppagina's kunnen worden gepubliceerd naar een gekoppelde Shopify-winkel of naar een winkel die wij voor je hosten. Er is geen integratie met eBay, met de eigen shop van Instagram of met welke andere socialemediashop dan ook. Heb ik een eigen website nodig om prints te verkopen? Nee. Je kunt verkopen vanaf een droppagina of winkelpagina die wij hosten, zonder webshopplatform en zonder maandelijkse kosten. Kopers betalen rechtstreeks aan jou via je eigen Stripe-account, en je kunt je eigen domein naar de pagina laten verwijzen. Wat kost het om op deze manier prints te verkopen? Er zijn geen kosten vooraf en er is geen maandabonnement voor het aanmaken en verkopen van printproducten. Als een print verkoopt, betaal je de fulfilmentkosten van die bestelling: de print, een eventuele lijst en de bezorging. Jij bepaalt de verkoopprijs, en het verschil is van jou. Promoten jullie mijn werk bij jullie eigen klanten? Nee. Wij zijn geen marktplaats en we verkopen je werk niet aan een eigen klantenbestand. Verkopen komen uit je eigen publiek. Wat wij leveren is het printen en de bezorging, de tools om onder je eigen naam een verkoop te houden, en, als je dat wilt, ons marketingbureau. Kan ik via Instagram verkopen? Niet via de eigen shop van Instagram, want daar hebben wij geen integratie mee. Gebruik Instagram om mensen naar je webshop of je droppagina te sturen, waar ze kunnen kopen. Kan ik naast prints ook originelen verkopen? Ja. Veel kunstenaars bieden in hun eigen webshop originelen aan naast printedities en versturen de originelen zelf. Unieke originele werken kunnen ook via een veiling op creativehub worden verkocht, met prints op dezelfde pagina.

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