Inleiding

Welkom bij het privacybeleid van Printspace Studios Limited.

Printspace Studios Limited (Printspace ) respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt (ongeacht vanwaar u deze bezoekt) en onze software en diensten gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en over hoe de wet u beschermt. Informatie over hoe wij met cookies omgaan vindt u in ons Cookiebeleid

Dit privacybeleid is opgebouwd in lagen, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke onderdelen die hieronder worden genoemd. Raadpleeg ook de Begrippenlijst om de betekenis te begrijpen van enkele termen die in dit privacybeleid worden gebruikt.

Belangrijke informatie en wie wij zijn De gegevens die wij over u verzamelen Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken Verstrekking van uw persoonsgegevens Internationale doorgifte Gegevensbeveiliging Bewaring van gegevens Uw wettelijke rechten Begrippenlijst

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid heeft als doel u te informeren over hoe Printspace uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via uw gebruik van onze websites: www.theprintspace.co.uk en creativehub.io, met inbegrip van alle gegevens die u via deze website kunt verstrekken, wanneer u onze software en diensten gebruikt en wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product of dienst koopt of deelneemt aan een wedstrijd.

Onze websites zijn niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest in samenhang met elk ander privacybeleid of beleid inzake behoorlijke verwerking dat wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid vormt een aanvulling op andere kennisgevingen en privacyverklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen. Verwerkingsverantwoordelijke

Printspace is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (in dit privacybeleid gezamenlijk aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”).

Wij hebben een privacymanager aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, met inbegrip van verzoeken tot uitoefening van uw wettelijke rechten , neem dan contact op met de privacymanager via de hieronder vermelde gegevens. Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid of over onze privacypraktijken, kunt u op de volgende manieren contact opnemen met onze privacymanager:

Volledige naam van de rechtspersoon: Printspace Studios Limited (handelend onder de namen theprintspace en Creative Hub )

E-mailadres: Info@theprintspace.co.uk

Postadres: 74 Kingsland Road London E2 8DL

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office (ICO ) , de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk ). Indien u in de Europese Unie woont, kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw eigen land; voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wij zouden het echter op prijs stellen de gelegenheid te krijgen uw zorgen te behandelen voordat u zich tot de ICO wendt, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in het privacybeleid en uw plicht om ons over wijzigingen te informeren

Wij herzien ons privacybeleid regelmatig. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in september 2019.

Eerdere versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte indien uw persoonsgegevens tijdens uw relatie met ons wijzigen.

Links naar derden

Onze websites kunnen links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

2. De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een natuurlijke persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, die wij als volgt hebben gegroepeerd:

Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.

omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht. Contactgegevens omvatten factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.

omvatten factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers. Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.

omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens. Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.

omvatten gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht. Technische gegevens omvatten het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om deze website te bezoeken.

omvatten het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om deze website te bezoeken. Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane aankopen of bestellingen, wanneer u upgradet naar een betaald account, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane aankopen of bestellingen, wanneer u upgradet naar een betaald account, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes. Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten en uw account gebruikt, met inbegrip van het delen, bewerken, bekijken en verplaatsen van bestanden of mappen.

omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten en uw account gebruikt, met inbegrip van het delen, bewerken, bekijken en verplaatsen van bestanden of mappen. Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren.

omvatten uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren. Beeldgegevens omvatten bestanden, documenten, foto's, opmerkingen, berichten (alsmede daarmee verband houdende informatie) die zijn gekoppeld aan afbeeldingen die u naar onze websites uploadt.

omvatten bestanden, documenten, foto's, opmerkingen, berichten (alsmede daarmee verband houdende informatie) die zijn gekoppeld aan afbeeldingen die u naar onze websites uploadt. Contactgegevens omvatten de gegevens van uw contacten met wie u al dan niet informatie deelt op onze websites.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde Gegevens kunnen zijn afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke websitefunctie gebruikt. Indien wij Geaggregeerde Gegevens echter combineren of koppelen met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die in overeenstemming met dit privacybeleid worden gebruikt.

Wij verzamelen geen Bijzondere Categorieën van Persoonsgegevens over u (hieronder vallen gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksueel gedrag, seksuele gerichtheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelen wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien u geen persoonsgegevens verstrekt

Wanneer wij op grond van de wet of op grond van de voorwaarden van een overeenkomst die wij met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen, en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat wij de overeenkomst die wij met u hebben of trachten aan te gaan niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dat geval kan het zijn dat wij een product of dienst die u bij ons hebt moeten annuleren, maar wij zullen u daarvan op dat moment op de hoogte stellen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits-, Contact-, Beeld-, Profiel- en Financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

U kunt ons uw Identiteits-, Contact-, Beeld-, Profiel- en Financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u: een account aanmaakt op onze websites;

zich abonneert op onze diensten;

een bestelling plaatst voor onze producten of diensten;

verzoekt om marketing aan u toe te zenden;

deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of

ons feedback geeft of contact met ons opneemt;

met ons communiceert.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij automatisch Technische gegevens over uw apparatuur, uw browsegedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogbestanden en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook Technische gegevens over u ontvangen indien u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij automatisch Technische gegevens over uw apparatuur, uw browsegedrag en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogbestanden en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook Technische gegevens over u ontvangen indien u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid Derden of openbaar toegankelijke bronnen. Wij ontvangen persoonsgegevens over u van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

Wij ontvangen persoonsgegevens over u van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet: Technische gegevens van aanbieders van analysediensten zoals Google, gevestigd buiten de EU.

Contact-, Financiële en Transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten.

Identiteits- en Contactgegevens uit openbaar toegankelijke bronnen.

4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

Wanneer wij de overeenkomst die wij met u gaan sluiten of hebben gesloten moeten uitvoeren.

Wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen.

Wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Raadpleeg het onderdeel Rechtsgrond in de Begrippenlijst hieronder voor meer informatie over de soorten rechtsgronden waarop wij ons baseren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder hebben wij in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij uw persoonsgegevens willen gebruiken en op welke rechtsgronden wij ons daarbij baseren. Waar van toepassing hebben wij ook aangegeven wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens op grond van meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op indien u nadere informatie wenst over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren bij de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer in de onderstaande tabel meer dan één grond is vermeld.

Doel/Activiteit Soort gegevens Rechtsgrond voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag van het gerechtvaardigd belang Om uw account te registreren (a) Identiteit (b) Contact (c) Financieel (d) Profiel Uitvoering van een overeenkomst met u Om uw bestelling te verwerken en te leveren of onze diensten te verlenen, met inbegrip van: (a) Het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten (b) Het innen en terugvorderen van aan ons verschuldigde bedragen (a) Identiteit (b) Contact (c) Financieel (d) Transactie (e) Marketing en communicatie (f) Beeld (g) Contact (a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om aan ons verschuldigde vorderingen te innen) Om onze relatie met u te beheren, waaronder: (a) U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid (b) U vragen een beoordeling achter te laten of deel te nemen aan een enquête (a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze gegevens actueel te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken) Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking of wedstrijd of een enquête in te vullen (a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien) Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het voeren van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep) (b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen Om u relevante website-inhoud en advertenties te tonen en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de advertenties die wij u tonen (a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (f) Technisch Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen) Om gegevensanalyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en klantervaringen te verbeteren (a) Technisch (b) Gebruik Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, onze website actueel en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en onze marketingstrategie te bepalen) Om u suggesties en aanbevelingen te doen over onze goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn (a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (d) Gebruik (e) Profiel (f) Marketing en communicatie Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Marketing

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

Indien u een bestaande klant bent, nemen wij uitsluitend langs elektronische weg (e-mail of sms) contact met u op met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u of van onderhandelingen over een verkoop aan u.

Promotionele aanbiedingen van ons

Wij kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat u volgens ons mogelijk wenst of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Op deze manier bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (wij noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons indien u informatie bij ons hebt opgevraagd of goederen of diensten van ons hebt gekocht en u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing. Afmelden

U kunt ons te allen tijde verzoeken te stoppen met het verzenden van marketingberichten door in te loggen op de websites en de desbetreffende vakjes aan of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen, door de afmeldlinks te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegezonden, of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, geldt dit niet voor persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van de aankoop van een product/dienst, een product-/dienstervaring of andere transacties.

Wijziging van doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van oordeel zijn dat wij ze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien u een toelichting wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens, met inachtneming van bovenstaande regels, zonder uw kennis of toestemming kunnen verwerken wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. Verstrekking van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronder genoemde partijen voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de tabel

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken hierboven.

Externe Derden zoals vermeld in de Begrippenlijst .

Specifieke derden, zoals andere gebruikers van onze websites. Uw Profielgegevens en Beeldgegevens worden alleen zichtbaar gemaakt voor andere gebruikers wanneer u daar uitdrukkelijk voor hebt gekozen of wanneer de diensten vereisen dat deze informatie zichtbaar is. Wanneer deze informatie zichtbaar is, is zij uitsluitend zichtbaar voor de oorspronkelijk beoogde doeleinden.

Derden aan wie wij ervoor kunnen kiezen delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of waarmee wij kunnen fuseren. Ook kunnen wij trachten andere bedrijven over te nemen of daarmee te fuseren. Indien er een wijziging plaatsvindt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde wijze als in dit privacybeleid is beschreven.

Wij eisen van alle derden dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale doorgifte

Veel van onze externe derden zijn gevestigd buiten de EER, zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een doorgifte van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbaar beschermingsniveau genieten door ten minste een van de volgende waarborgen te treffen:

Wanneer wij gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, kunnen wij specifieke overeenkomsten gebruiken die zijn goedgekeurd door de

Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als zij in Europa genieten. Zie voor nadere informatie Europese Commissie: Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

Wanneer wij gebruikmaken van in de VS gevestigde dienstverleners, kunnen wij gegevens aan hen doorgeven indien zij deelnemen aan het Privacy Shield, dat hen verplicht een vergelijkbare bescherming te bieden voor persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld. Zie voor nadere informatie Europese Commissie: EU-VS Privacy Shield .

Neem contact met ons op indien u nadere informatie wenst over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op onbevoegde wijze worden gebruikt of geraadpleegd, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, opdrachtnemers en andere derden die deze om zakelijke redenen moeten kennen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op onze instructies en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke bevoegde toezichthouder van een inbreuk op de hoogte stellen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Bewaring van gegevens

Hoe lang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de doeleinden te vervullen waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een gerechtelijke procedure met betrekking tot onze relatie met u.

Om de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op andere wijze kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

Nadere informatie over de bewaartermijnen voor de verschillende onderdelen van uw persoonsgegevens is beschikbaar in ons bewaarbeleid, dat u bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

Inzage in uw persoonsgegevens verzoeken.

Rectificatie van uw persoonsgegevens verzoeken.

Wissing van uw persoonsgegevens verzoeken.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken.

Overdracht van uw persoonsgegevens verzoeken.

Recht om toestemming in te trekken.

Indien u een van de hierboven genoemde rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op.

Doorgaans geen vergoeding vereist

U hoeft geen vergoeding te betalen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen).

Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen indien uw verzoek kennelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is.

In die omstandigheden kunnen wij er ook voor kiezen niet aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij van u nodig kunnen hebben

Het kan zijn dat wij specifieke informatie van u moeten opvragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op inzage in uw persoonsgegevens (of op uitoefening van een van uw andere rechten) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat persoonsgegevens worden verstrekt aan personen die daar geen recht op hebben. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie met betrekking tot uw verzoek te vragen, zodat wij sneller kunnen reageren.

Termijn om te reageren

Wij trachten op alle gerechtvaardigde verzoeken binnen één maand te reageren. Incidenteel kan het langer dan een maand duren indien uw verzoek bijzonder complex is of indien u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval stellen wij u daarvan op de hoogte en houden wij u op de hoogte.

10. Begrippenlijst

RECHTSGROND

Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het voeren en beheren van onze onderneming, zodat wij u de beste dienst/het beste product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat wij elke mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en op uw rechten afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de impact op u zwaarder weegt dan onze belangen (tenzij wij uw toestemming hebben of de wet dit anderszins vereist of toestaat). U kunt nadere informatie verkrijgen over hoe wij onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen elke mogelijke impact op u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van een overeenkomst betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

DERDEN

Externe Derden

Dienstverleners die als verwerker optreden en IT- en systeembeheerdiensten leveren.

Professionele adviseurs die als verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke optreden, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.

HM Revenue & Customs (de Britse belastingdienst), toezichthouders en andere autoriteiten die als verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke optreden en die in bepaalde omstandigheden rapportage over verwerkingsactiviteiten vereisen.

Andere applicaties en diensten die u hebt gekoppeld, zoals shopify, die via onze API's een verbinding maken met onze websites.

Intercom, die ons klantenservice- en analysediensten levert.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt het recht om:

Inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken (algemeen bekend als een “inzageverzoek van de betrokkene”). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Rectificatie te verzoeken van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren.

Wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken. Hiermee kunt u ons verzoeken persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht van bezwaar tegen de verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om aan het lokale recht te voldoen. Houd er echter rekening mee dat wij om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot wissing kunnen voldoen; indien van toepassing stellen wij u daarvan op het moment van uw verzoek op de hoogte.

Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen de verwerking, omdat u van mening bent dat deze uw grondrechten en fundamentele vrijheden aantast. U hebt ook het recht bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Hiermee kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende situaties:

Indien u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen.

Wanneer ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen.

Wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij deze niet langer nodig, omdat u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om deze te gebruiken.

De overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde te verzoeken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken, of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

Uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij ons op toestemming baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen op het moment dat u uw toestemming intrekt, indien dit het geval is.