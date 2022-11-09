Waarom kan ik afdrukken verkopen als beperkte oplages?

Waarom het online verkopen van je kunst als beperkte oplages voordelig kan zijn.

Waarom beperkte oplages verkopen?

Het verkopen van beperkte oplageproducten kan je merkbekendheid verhogen en voordelig zijn voor het opbouwen van je persoonlijke merk.

Beperkte oplages betekenen beperkte beschikbaarheid, en schaarste neigt naar gelijke waarde, vooral voor werk dat populair is en veel gevraagd is. Het aantal afdrukken in een editie maakt ook een verschil. Een beperkte oplage van 20 zal bijvoorbeeld waardevoller zijn dan een beperkte oplage van 100.

De beslissing is echter geheel aan jou en hangt af van verschillende dingen, waaronder het kunstwerk in kwestie, je doelen en andere factoren.

Je kunt nummers met beperkte edities instellen met creativehub. Als je dat doet, raden we je aan een digitale handtekening te uploaden voor het echtheidscertificaat dat bij de bestelling wordt verzonden.

Klik hier om te leren hoe je beperkte oplage-afdrukken verkoopt.