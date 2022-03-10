Vous avez donc appris comment générer du trafic grâce à notre précédent article de blog, mais… pour que ce soit le bon type de trafic, encore faut-il qu’il se convertisse en ventes. Autrement dit, combien d’internautes consultent votre site et effectuent ensuite un achat ? Cela se mesure à l’aide du taux de conversion, c’est-à-dire le pourcentage des visiteurs de votre site qui se transforment en acheteurs. Dans le cadre de la vente en ligne, c’est l’une des statistiques clés que vous devez surveiller. Voici quelques facteurs qui ont un effet positif sur les taux de conversion :

La confiance dans le vendeur

L’art est un achat qui est le plus souvent suscité par une découverte plutôt que par une recherche. Une fois qu’un nouvel artiste ou une nouvelle œuvre d’art a été découvert, l’acheteur doit établir une relation de confiance avec l’artiste ou avec le vendeur de l’œuvre avant de se jeter à l’eau et de l’acheter. Ce processus s’avère plus délicat en ligne où il est facile de présenter une fausse image des choses. Voici donc quelques étapes à respecter pour établir la confiance et augmenter par conséquent vos taux de conversion :

Photos de l’artiste/vendeur. Incluez ces photos sur des pages bien visibles de votre boutique, ainsi que dans une section « à propos » détaillée. Le fait de voir qu’il y a une vraie personne de l’autre côté d’une transaction en ligne favorise un climat de confiance.

Avis clients. Chez theprintspace, nous utilisons Trustpilot pour que les clients puissent nous évaluer de manière indépendante. Nous avons actuellement plus de 4 500 avis clients sur notre site, avec 97 % de notes positives. Cela aide réellement les photographes et les artistes à nous faire confiance pour l’impression de leurs œuvres.

Facilité de contact. Affichez très clairement les coordonnées de votre service clientèle sur votre site. Une bonne façon de le faire est d’avoir une fonction de chat en direct sur le site en utilisant Facebook Messenger, mais n’oubliez pas que les clients s’attendent à une réponse rapide sur un chat en direct.

Indiquez la politique de retour. Cela donnera à l’acheteur l’assurance qu’il peut facilement renvoyer l’œuvre sans problème s’il décide qu’il n’en veut pas. Chez theprintspace, nous pouvons affirmer catégoriquement que la politique de remboursement intégral à 100 % et sans discussion que nous garantissons aux artistes pour leurs travaux d’impression a été l’un des principaux moteurs de croissance de notre entreprise. Nous vous conseillons donc d’être généreux pour ce qui est de votre politique de retour.

Acceptez Paypal. En offrant aux utilisateurs la possibilité de payer avec Paypal ou Amazon Pay, vous leur offrez une protection supplémentaire et vous leur donnez la confiance nécessaire pour effectuer leur achat. C’est également plus rapide, car ils n’ont pas à chercher leur carte de crédit pour effectuer un achat.

Fournir le contexte de l’œuvre

Quand ils ont déjà l’impulsion d’acheter, la confiance donne aux acheteurs l’assurance nécessaire pour conclure un achat. Or le contexte est le principal élément qui suscite cette impulsion d’achat. Il peut s’agir des éléments suivants :

(1) Le nom de la pièce

(2) La date et le lieu de production

(3) Des détails sur le processus d’impression et de production

(4) Une description détaillée de l’œuvre et du projet

(5) Un article indépendant sur le projet

(6) Des informations générales sur l’artiste

Une boutique en ligne offrant une bonne expérience utilisateur

Certains facteurs concernant votre boutique en ligne elle-même sont essentiels pour encourager les acheteurs en ligne. Voici quelques points essentiels :

Optimisation pour les portables. De nos jours, tous les sites doivent avoir des pages adaptées aux téléphones portables et être rapides à charger pour les utilisateurs mobiles.

Mise en page nette et attrayante. Un site doit être esthétique et se charger rapidement. Utilisez des vidéos et des éléments visuels pour vous présenter, et présenter votre processus et vos produits. Les prix doivent être clairs et les modalités de paiement aussi simples que possible afin de pouvoir conclure rapidement un achat.

Indication des délais de livraison. En termes de délais de livraison, la rapidité est un atout majeur. Idéalement, vous devriez incorporer les frais de livraison dans le prix de l’article et offrir la livraison gratuite, car les recherches ont montré que cela augmente les taux de conversion en ligne.

Créer l’urgence

Créer un sentiment d’urgence pour les achats en ligne, et en particulier dans le cas d’une œuvre d’art qui n’est pas un produit de première nécessité, est une tactique de e-commerce éprouvée. Voici quelques façons de créer ce sentiment d’urgence :

Ventes flash. Les ventes flash sont un excellent moyen d’encourager un grand nombre d’achats sur une courte période. En procédant ainsi, vous offrez aux clients une réduction ou autre forme d’incitation avec une date d’expiration, afin de créer une véritable urgence d’achat. Les clés d’une vente flash réussie sont les suivantes : (1) Ventes courtes, de 1 à 3 jours. (2) Faites-en la promotion à grande échelle via les médias sociaux et/ou marketing par e-mail. (3) Évitez la saturation, car si vos ventes deviennent trop fréquentes, vous perdez la notion d’urgence comme monnaie d’échange.

Les éditions limitées. Les tirages limités contribuent de façon cruciale à la notion d’urgence. En règle générale, au fur et à mesure qu’une édition se vend, les acheteurs intéressés seront plus enclins à acheter pour ne pas « manquer ». Il y a deux façons de traduire cela en tant que vendeur :

(1) Une édition limitée à 50 exemplaires va naturellement créer un sentiment d’urgence par rapport à un tirage en 500 exemplaires. Proposez donc des éditions de taille réduite.

(2) Sur votre boutique, indiquez clairement la taille des éditions et le nombre d’exemplaires déjà vendus, sinon aucune urgence n’est créée.

Pour en savoir plus sur les éditions limitées, consultez notre section d’aide & conseil.

Promotions. Les promotions offrent de nombreuses opportunités, et c’est là qu’un marketing créatif peut s’avérer utile. Cela ne gâte rien de faire quelques essais et de tirer les leçons de vos erreurs pour trouver ce qui fonctionnera pour vous. Il existe différentes options. Vous pouvez lancer un appel sur les médias sociaux : « Les 5 premiers followers qui se taguent dans ce post obtiennent 10 % de réduction sur un tirage ». Si une œuvre fait partie d’un ensemble ou d’une série, offrez une promotion du style « 1 exemplaire gratuit pour 2 achetés ». Une option plus classique consiste à offrir un code de livraison gratuite pendant une période limitée à vos clients existants. Chaque idée a ses avantages, mais gardez à l’esprit que votre objectif est de faire grimper les ventes.

Événements saisonniers. Il faut toujours penser à Noël, ce qui peut vous amener à créer des œuvres supplémentaires à vendre pendant cette période, ou à offrir une promotion saisonnière. Une autre idée consiste à proposer des œuvres dont la sortie coïncide avec un événement particulier. Par exemple, si vous êtes un illustrateur qui crée des œuvres sur le thème du cinéma, proposez un nouveau tirage qui fasse écho à la sortie d’un film à succès. Vous pouvez exploiter cette tendance grâce aux réseaux sociaux et à l’utilisation du SEO.

Autres facteurs

Tout ce qui précède se fonde sur la compréhension des facteurs les plus importants de la vente en ligne que nous avons acquise au fil de nos années d’expérience, ainsi que sur le sondage que nous avons effectué pour déterminer quels facteurs influencent la décision d’acheter de l’art en ligne :