In unserem letzten Blogbeitrag haben Sie erfahren, wie du Besucher anlocken kannst, aber jetzt kommt der Clou… es muss die richtige Art von Besuchern sein, sie müssen zur Konversion führen. Mit anderen Worten: Wie viele der Besucher Ihrer Website kaufen etwas von Ihnen? Dies wird anhand der Konversionsrate gemessen, d.h. dem Prozentsatz der Besucher Ihrer Website, die etwas kaufen, und beim Online-Verkauf ist dies eine der wichtigsten Statistiken, die Sie beachten müssen. Hier sind einige Faktoren, die sich positiv auf die Konversionsrate auswirken:

Vertrauen in den Anbieter

Kunstkauf entsteht meist aus einer Entdeckung und nicht aus einer gezielten Suche. Sobald ein neuer Künstler oder ein neues Kunstwerk entdeckt wurde, muss der Käufer Vertrauen zu dem Künstler oder dem Anbieter des Kunstwerks aufbauen, bevor er den Schritt wagt und es kauft. Dies ist online schwieriger, da es einfacher ist, etwas als echt darzustellen, was es gar nicht ist. Hier sind also einige Schritte, um Vertrauen zu schaffen und damit deine Konversionsraten zu erhöhen:

Fotos des Künstlers/Verkäufers. Füge diese Bilder an wichtigen Stellen in deinem Shop ein, ebenso wie einen ausführlichen “Über mich/uns”-Bereich. Zu sehen, dass auf der anderen Seite einer Online-Transaktion ein echter Mensch steht, schafft schnell Vertrauen.

Bewertungen. Wir bei theprintspace nutzen Trustpilot, damit unsere Kunden uns unabhängig bewerten können. Derzeit haben wir über 4.500 Bewertungen für unsere Website, die zu 97 % positiv ausfallen. Das hilft Fotografen und Künstlern sehr, uns mit dem Druck ihrer Kunstwerke zu vertrauen.

Einfacher Kontakt. Zeige die Kontaktdaten deines Kundendienstes klar und deutlich auf deiner Website an. Eine gute Möglichkeit dazu ist eine Live-Chat-Funktion auf der Website, die den Facebook Messenger nutzt. Sei dir jedoch bewusst, dass die Menschen im Live-Chat eine schnelle Antwort erwarten.

Erklären Sie das Rückgaberecht. Das gibt dem Käufer die Gewissheit, dass er das Werk problemlos zurückgeben kann, wenn es ihm nicht gefällt. Wir können mit Gewissheit sagen, dass unser 100%iges Rückgaberecht bei theprintspace für Künstler und ihre Druckerzeugnisse einer der größten Wachstumstreiber für unser Unternehmen war, und wir raten Ihnen daher, Ihre Rückgabebedingungen möglichst großzügig zu gestalten.

Akzeptieren Sie Paypal. Wenn Sie Ihren Kunden die Möglichkeit bieten, mit Paypal oder Amazon Pay zu bezahlen, bietet dies einen zusätzlichen Käuferschutz und ist wichtig, um ihnen das Vertrauen zu vermitteln, den Kauf zu tätigen. Außerdem geht es so schneller, da sie nicht erst ihre Kreditkarte suchen müssen, um den Kauf zu bezahlen.

Biete Kontext für die Arbeit

Vertrauen gibt Käufern die nötige Sicherheit, einen Kauf abzuschließen, wenn sie bereits einen Kaufimpuls haben. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, ist der Kontext der größte Treiber für diesen Kaufimpuls. Das kann Folgendes bedeuten:

(1) Name des Werks

(2) Datum und Ort der Produktion

(3) Details zum Druck- und Produktionsprozess

(4) Eine detaillierte Beschreibung des Werks und des Projekts

(5) Unabhängige Beschreibungen des Projekts

(6) Hintergrundinformationen über den Künstler

Ein Online-Shop mit hoher Benutzerfreundlichkeit

Es gibt eine Reihe von Faktoren in deinem Online-Shop, die entscheidend sind, um Online-Käufer zu überzeugen. Hier sind einige wichtige Überlegungen:

Mobile Responsive Design. Das bedeutet, dass sich die Internetseite an verschiedene Geräte anpasst. Heutzutage sollte jede Website standardmäßig über Seiten verfügen, die schnell geladen werden und sich an Smartphone-und Tablet-Bildschirme anpassen.

Gutes, ordentliches Design. Eine Website muss gut aussehen und schnell geladen werden. Verwende Videos und visuelle Elemente, um dich, deinen Arbeitsprozess und deine Produkte vorzustellen. Die Preise sollten transparent sein und die Kaufabwicklung sollte so einfach wie möglich sein, damit der Kauf schnell abgeschlossen werden kann.

Geben Sie die geplanten Lieferzeiten an. Schneller ist besser in Bezug auf die Lieferzeiten. Idealerweise sollten Sie die Lieferkosten in den Preis des Artikels einbeziehen und einen kostenlosen Versand anbieten, da Forschungen gezeigt haben, dass dies online zu höheren Konversionsraten führt.

Dringlichkeit erzeugen

Es ist eine bewährte E-Commerce-Taktik, bei Online-Käufen ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, insbesondere bei etwas so Subjektiven wie Kunst. Hier sind ein paar Beispiele, wie du ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen kannst:

Flash Sales. Blitzverkäufe sind eine gute Möglichkeit, eine große Anzahl von Käufen innerhalb eines kurzen Zeitraums zu erzielen. Auf diese Weise bietest du deinen Kunden eine Art Rabatt oder einen besonderen Anreiz mit einem festen Ablaufdatum und schaffst so einen echten Kaufanreiz. Die Schlüssel zu einem erfolgreichen Flash Sale sind: (1) Kurze Verkaufszeiträume von 1-3 Tagen. (2) Bewirb die Aktion ausgiebig über soziale Medien und/oder deine E-Mail-Marketingkanäle. (3) Übertreib es nicht mit den Verkäufen – wenn sie zu häufig stattfinden, verlierst du dein “Druckmittel”.

Limitierte Auflagen. Limitierte Auflagen und ihre Bedeutung im Hinblick auf die Dringlichkeit sind entscheidend. Als Faustregel gilt: Wenn die Auflagen begrenzt sind, werden interessierte Käufer eher kaufen, um ihre Chance nicht zu verpassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies als Verkäufer zu nutzen;

(1) Kunstwerke in einer Auflage von 50 Exemplaren sind natürlich schneller vergriffen als Kunstwerke in einer Auflage von 500 Exemplaren, also bieten Sie kleinere Auflagen an.

(2) Geben Sie in Ihrem Shop deutlich an, wie hoch die Auflagen sind und wie viele davon derzeit verkauft werden, da sonst keine Dringlichkeit entsteht.

Lesen Sie mehr über limitierte Editionen in unserem Leitfaden.

Werbeaktionen. Es gibt viele Möglichkeiten für Werbeaktionen, und hier kann etwas kreatives “Marketing-Know-how” nützlich sein. Aber wie bei vielen Dingen im Leben kann es nicht schaden, ein wenig zu experimentieren, um herauszufinden, was für dich funktioniert. Zu den Möglichkeiten gehören ein Aufruf in den sozialen Medien: “Die ersten 5 Follower, die sich selbst in diesem Beitrag markieren, erhalten 10 % auf einen Druck”, vielleicht ist dein Werk Teil eines Sets oder einer Serie, in diesem Fall biete eine ” 2 kaufen, 1 geschenkt bekommen”-Aktion an, oder etwas Traditionelles wie einen Rabattcode für den kostenlosen Versand für alle bisherigen Käufer für eine begrenzte Zeit. Jede Option hat ihre Vorteile, aber denk daran, dass dein Ziel darin besteht, die Verkaufszahlen zu steigern.

Saisonales/Events. Die Weihnachtszeit etwa sollte immer berücksichtigt werden, sei es durch die Erstellung zusätzlicher Werke, die in dieser Zeit verkauft werden sollen, oder durch eine entsprechende Sonderaktion – die Leute sind kauflustig, also biete einen Anreiz, bei dir zu kaufen. Eine andere Idee ist es, neue Arbeiten anzubieten, die zeitnah veröffentlicht werden. Wenn du z.B. ein Illustrator bist, der Arbeiten rund um das Thema Kino/Film erstellt, biete einen neuen Druck an, der mit einem großen Filmstart zusammenfällt – du kannst diese Trendwelle durch deine Präsenz in den sozialen Netzwerken und den Einsatz von SEO nutzen.

Andere Faktoren

All dies basiert auf unseren Erkenntnissen über die wichtigsten Faktoren aus jahrelanger Erfahrung im Online-Verkauf und unserer Umfrage, in der wir Kunden gefragt haben, welche Faktoren für ihre Entscheidung, Kunst online zu kaufen, ausschlaggebend waren: