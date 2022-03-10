La devise d’Internet est l’attention, que l’on peut mesurer en étudiant le trafic sur un site et le temps moyen passé par les utilisateurs sur ce site. N’importe quel logiciel d’analyse de site vous permettra de mesurer ces données par page ou à l’échelle du site. Voici quelques moyens de générer du trafic sur votre site :

Les réseaux sociaux

Nous connaissons plusieurs artistes prometteurs qui se sont constitués un large public sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram (sur lequel nous y reviendrons plus tard). Certains de ces artistes ont réalisé des revenus substantiels en vendant des tirages et en postant leurs nouvelles parutions. Cependant, les « likes » ne se convertissent pas toujours en ventes : cela dépend beaucoup du type d’œuvre et du niveau d’engagement de vos followers avec votre contenu.

En ce qui concerne le type de contenu qui suscite l’engagement sur les médias sociaux, les conseils ne manquent pas. Nous avons constaté que l’humour avait du succès, ainsi que les sujets d’actualité. La vidéo fonctionne bien et la vidéo en direct ajoute un élément interactif au contenu, les followers pouvant poser des questions. Autre exemple d’interactivité, nous avons vu des illustrateurs se constituer un bon public en utilisant le crowdsourcing pour trouver des idées de sujets à dessiner. Exposer une partie de votre processus créatif est également un excellent moyen de susciter l’intérêt, et n’ayez pas peur de révéler votre personnalité, et d’expliquer le parcours qui vous a amené à créer votre art.

« N’AYEZ PAS PEUR DE RÉVÉLER VOTRE PERSONNALITÉ »

Les moteurs de recherche

Pour obtenir du trafic des moteurs de recherche, votre site a besoin d’un bon SEO, c’est-à-dire d’une bonne optimisation pour les moteurs de recherche. Il s’agit de veiller à ce que le contenu et le marketing de votre boutique soient axés sur certains termes de recherche. Plus le terme de recherche est générique et donc concurrentiel, plus il est difficile d’obtenir un classement élevé dans les résultats de recherche pour ce terme sur les moteurs de recherche. Par exemple, il serait très difficile de s’afficher sur la première page de résultats pour « photographie de paysage », alors qu’un bon classement pour « photographie de paysage Normandie » est un objectif plus réaliste pour quelqu’un dont le site est relativement récent. Nous vous conseillons de faire en sorte d’être bien classé pour votre ou vos propre(s) nom(s) d’artiste(s), car la plupart des visiteurs d’un site nouvellement créé seront des personnes qui auront vu votre travail ailleurs et qui vous auront recherché en ligne.

Quand on se lance, on est fréquemment frustré. En effet, il ne suffit pas de créer un site web pour générer des ventes d’art. C’est une attente irréaliste, puisqu’il ne s’agit que du début du parcours. Comme souvent dans la vie, un travail persistant et régulier en vue d’atteindre votre objectif portera ses fruits à la longue. Chaque petite victoire et vente en cours de route vous apportera une grande satisfaction.

La publicité en ligne

En matière de publicité en ligne, le point essentiel est de déterminer ce que vous coûtent les dépenses publicitaires par vente et le profit que vous effectuez sur cette vente. Le coût publicitaire par vente est connu sous le nom de coût par conversion (une conversion étant la transformation d’un visiteur du site en acheteur). Il est également important de savoir si les acheteurs reviennent et achètent de nouveau après avoir effectué leur premier achat. Ce sont tous ces éléments qui détermineront si la publicité fonctionne pour vous.

C’est un point primordial. Pour un artiste individuel, la publicité sur les réseaux sociaux est à notre avis le moyen le plus efficace de faire de la publicité, car vos annonces sont visuelles et peuvent être montrées aux personnes qui ont « liké » des sujets liés à votre travail, ou qui ont déjà liké votre profil sur les réseaux sociaux. De plus, la publicité sur les réseaux sociaux peut fournir un contenu plus riche, comme une interview vidéo ou un diaporama d’un projet. Comparons-le avec Google, où l’annonce est essentiellement textuelle et de courte durée, et où le client potentiel dispose de très peu d’informations avant de cliquer pour savoir à quoi ressemble votre travail. Cela peut engendrer beaucoup de clics perdus qui vous seront facturés. Google AdWords peut avoir du succès si vous avez une large gamme de styles ou si vous pouvez être très spécifique sur les termes de recherche – par exemple, « Acheter un tirage photo de David Bowie ».

Le marketing d’influence et les relations publiques en ligne

On parle de relations publiques lorsqu’un site médiatique ou une publication vous présente, vous et votre travail. Le marketing d’influence est comparable, sauf que dans ce cas la publicité est obtenue par le biais d’influenceurs qui se sont constitués un public sur les réseaux sociaux, grâce à des blogs ou à des vidéos sur YouTube, plutôt que par le biais d’organisations. Les RP et le marketing d’influence vous présentent à un nouveau public avec leur approbation – à condition évidemment qu’ils écrivent de bonnes choses sur vous ! S’il s’agit d’une marque reconnue ou d’une personne qui a elle-même un fort taux d’engagement, et que leur public correspond au type de public que vous recherchez, cela peut être extrêmement profitable.

Tous les types de relations publiques peuvent être rémunérés, voire, dans la plupart des cas, obtenus gratuitement si votre travail présente un élément original ou unique. Prenons l’exemple d’un artiste qui imprime par notre intermédiaire. Son travail a récemment fait l’objet d’un article dans le quotidien britannique The Independent et, à la suite de cet article, il a vendu l’équivalent d’une année d’impressions en une semaine. Nous vous conseillons de cultiver des relations authentiques avec les journalistes et les influenceurs par le biais du networking. Communiquez avec eux par e-mail et sur les réseaux sociaux. Assistez à des lectures de portfolios, des conférences et des vernissages. Suscitez une occasion où ils pourront à la fois faire votre connaissance et découvrir votre travail. Vous constituer un carnet d’adresse de 10 à 20 contacts qui croient en vous et se passionnent pour votre travail pourra s’avérer bien plus bénéfique que l’envoi d’un communiqué de presse à 100 personnes que vous n’avez jamais rencontrées.

« LES E-MAILS DOIVENT ÊTRE RÉGULIERS, TOUJOURS INFORMATIFS ET INTÉRESSANTS »

Le marketing par e-mail

À mesure que vous bâtissez votre réputation et votre marque, le marketing par e-mail offre un moyen efficace et rentable de générer du trafic et des ventes répétées auprès de votre public le plus engagé, c’est-à-dire les personnes qui ont déjà acheté chez vous ou qui ont choisi de s’abonner à votre newsletter. Les e-mails doivent être réguliers, toujours informatifs et intéressants. Par exemple, vous pouvez offrir à vos abonnés un accès anticipé à une nouvelle publication, une réduction spéciale ou des informations exclusives. Soulignons qu’un nouveau règlement européen de protection des données, le RGPD, est entré en vigueur en mai 2018. Assurez-vous donc que vous utilisez un outil professionnel de marketing par e-mail et un constructeur de boutique en ligne pour rester conforme au RGPD. Ils vous guideront à travers les nouvelles règles et ce qu’elles signifient.

Le blogging

La tenue régulière d’un blog peut être utile pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche et générer du trafic en soi. Pour susciter l’intérêt des visiteurs, le contenu doit être informatif et d’actualité. Nous vous conseillons d’éviter de bloguer uniquement pour le classement dans les moteurs de recherche. À la fin d’un article, veillez à ajouter un appel à l’action, par exemple en appelant le lecteur à s’inscrire à votre liste de diffusion, et publiez toujours vos nouveaux blogs sur les réseaux sociaux pour générer du trafic.

Les forums Internet

Si vous créez des œuvres pour un certain créneau ou dont le thème fait appel à une sous-culture spécifique, comme les films cultes ou le sport, les forums Internet ou les sites web basés sur des salons de discussion sont un excellent moyen de générer du trafic, car vous pouvez vous adresser directement à un public préexistant qui est spécifiquement intéressé par votre sujet. Un artiste que nous connaissons utilise Reddit comme principale plateforme pour générer des ventes de tirages d’art, et il obtient des résultats remarquables depuis des années. Rappelez-vous toutefois qu’il est essentiel d’être authentique et « actif » dans ces communautés, de prendre part aux discussions et de faire partager votre passion au public avant de présenter votre travail dans un contexte de vente.

Passer du mode hors ligne au mode en ligne

Les foires d’art, les expositions pop-up, les marchés locaux ou les journées portes ouvertes sont d’excellents moyens de placer vos œuvres entre les mains d’acheteurs potentiels. Les interactions authentiques que vous partagerez en personne créeront un climat de confiance pour ceux qui vous rendront visite en ligne par la suite. Vous susciterez chez le visiteur un sentiment de découverte qui est essentiel pour stimuler les ventes d’œuvres d’art.

L’interview que nous avons réalisée avec l’artiste Tom Lewis en offre un bon exemple. Tom a commencé par vendre ses œuvres au marché de Spitalfields à Londres avant d’être représenté par une galerie, mais des années plus tard, certains clients le contactaient encore pour lui dire : « J’ai vu vos œuvres à Spitalfields il y a dix ans, je viens d’acheter une maison et je suis prêt à vous acheter quelque chose. »

La leçon à en tirer, c’est qu’une expérience personnelle avec l’artiste reste le meilleur moyen d’acquérir de fidèles clients en ligne. Faites du repérage sur les marchés près de chez vous et envisagez de louer un emplacement pour un week-end ou deux, ou recherchez les foires d’art similaires à The Other Art Fair à Londres. Avant de vous engager, n’oubliez pas toutefois que la participation à ces événements entraîne certains coûts, tels que la location de l’espace, une commission potentielle sur les ventes réalisées, ainsi que des frais de mise en place pour les cartes de visite, le stock et les déplacements.

Nous pouvons vous aider à vous organiser pour débuter dans la vente d’art en ligne. Vous pouvez intégrer votre boutique facilement et immédiatement grâce à nos intégrations aux plateformes de e-commerce.

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