Pour un artiste, éveiller l’intérêt de personnes qui apprécient l’art en ligne ne se résume pas à présenter ses images avec une description. Susciter l’engagement est une condition fondamentale si on a pour objectif de réaliser des ventes.

L’engagement commence par être réciproque, bien que ceci devienne évidemment moins évident quand vous totaliserez plusieurs dizaines de milliers de followers. Grâce à une participation naturelle et authentique, vous verrez augmenter votre nombre de followers et des opportunités se présenteront, qu’il s’agisse de ventes d’œuvres d’art, de contacts avec des éditeurs et des collectionneurs, ou de la possibilité d’exposer vos œuvres. Dans cet article, nous mettons l’accent sur quelques méthodes stratégiques pour créer de l’engagement sur Instagram.

Communiquer

La règle numéro un, c’est de communiquer. Cela peut sembler manifeste, mais une communication authentique reste un outil qui a fait ses preuves pour favoriser une croissance naturelle. Lorsque vous parcourez votre fil d’actualités, laissez des commentaires positifs sur les posts que vous appréciez vraiment. Lorsque vous découvrez un nouveau compte, ne vous contentez pas de le suivre, mais laissez un commentaire sur un post en expliquant pourquoi. Par exemple : « Je viens de tomber sur votre compte et j’adore votre utilisation des couleurs, c’est très inspirant ! Je suis illustrateur et je travaille aussi avec des couleurs audacieuses, j’aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de mes œuvres. »

En commentant de manière constructive, en posant des questions et en soulignant votre intérêt pour certaines créations, vous encouragerez l’interaction, qui débouchera à son tour sur des connexions authentiques avec des utilisateurs qui apprécient également votre travail. N’oubliez pas que cette communication doit être à double sens, donc si vous recevez un commentaire, veillez à y répondre, ne serait-ce que par un simple « merci ». La reconnaissance joue un rôle important dans l’acquisition de followers authentiques qui manifesteront un engagement durable envers votre contenu.

Des astuces pour communiquer

Ne spammez pas. C’est un point qui est ressorti dans toutes les interviews que nous avons effectuées. Traitez les commentaires comme s’il s’agissait d’un e-mail entre amis : si vous n’aimeriez pas le recevoir, il en sera probablement de même pour le destinataire. L’inspiration doit vous venir naturellement, donc si vous avez du mal à trouver quelque chose à dire, c’est peut-être le signe qu’il vaut mieux ne pas commenter du tout et vous contenter de liker leur post.

Utilisez des mots. Les émojis ont leur place sur les médias sociaux, mais ils sont faciles à ignorer et ils ne peuvent pas être utilisés pour exprimer une véritable opinion. Veillez plutôt à écrire ce que vous pensez et n’utilisez les émojis que pour ponctuer ou souligner vos propos.

Envoyez un message direct. Envoyez des messages directs aux personnes dont vous admirez sincèrement le travail. Cette communication plus personnelle permet d’entamer des conversations qui pourront à leur tour déboucher sur une connexion durable et entraîner une foule de possibilités : inspiration, collaboration, appréciation mutuelle et amitié. La meilleure façon de procéder est d’établir une connexion sans aucune arrière-pensée, puis d’en laisser les conséquences mutuellement bénéfiques se présenter naturellement au fil du temps.

Types de posts sur Instagram

Il n’existe pas de recette magique pour poster sur Instagram, car ce qui marche pour certains peut ne pas fonctionner pour d’autres. Quel que soit votre style, l’essentiel consiste à s’assurer que vos posts encouragent un élément d’interaction avec vos followers.

Poster des images sur votre profil. Quand vous postez des images, mettez toujours l’accent sur la production d’un contenu de qualité qui donne immédiatement un aperçu de votre personnalité et le type d’art que vous créez. Considérez votre profil comme une galerie ou un portfolio, qui impliquent une sélection rigoureuse.

Stories. La fonction Stories vous permet de publier un contenu plus informel d’une durée de vie limitée à 24 heures, qui n’entrera donc pas en conflit avec votre profil soigneusement étudié. Ces brèves histoires sont l’occasion d’ajouter de la personnalité, alors considérez-les comme un journal intime par opposition à votre profil/portfolio.

IGTV et Reels. Ces formats vidéo occupent une place fixe sur votre profil Instagram et vous permettent de créer un contenu vidéo engageant. Les Reels ont une durée maximale de 60 secondes, tandis que les vidéos IGTV peuvent durer jusqu’à 60 minutes. Gardez les Reels insouciants et divertissants et utilisez les vidéos IGTV pour mettre en scène des discussions plus longues ou présenter de nouvelles œuvres.

Vidéo live. Une extension des Stories d’Instagram, la fonctionnalité de vidéo live donne à votre public la possibilité d’intervenir publiquement ou de poser des questions par le biais de commentaires ou d’emojis. C’est idéal si vous êtes à un vernissage ou si vous organisez une conférence d’artiste.

10 idées de posts sur Instagram

(1) Vous avez une réunion importante avec une galerie : postez une vidéo expliquant le sujet de la réunion, vos espoirs et vos attentes.

(2) Vous voulez expérimenter artistiquement : exploitez vos Stories pour crowdsourcer des idées de sujets auprès de votre communauté.

(3) Vous assistez à une expo d’un artiste que vous aimez : créez du contenu vidéo, soit sur Reels, soit sur IGTV, pour partager votre expérience et vos impressions autour de l’exposition.

(4) Pendant une séance de photos : utilisez vos Stories pour en faire découvrir les coulisses tout au long de la journée.

(5) Vous rendez visite à un autre artiste : postez une vidéo d’une interview ou d’un tour de son atelier, et offrez la possibilité de poser des questions.

(6) Vous créez une nouvelle œuvre : montrez votre progression du début à la fin en utilisant un carrousel d’images.

(7) Vous organisez une conférence : utilisez la vidéo en direct pour élargir votre audience et incluez les questions posées en ligne dans le cadre de la séance de questions-réponses.

(8) Vous travaillez sur un projet ou une collaboration inédite : créez de l’anticipation avec un teaser ou un contenu de type « Save the Date ».

(9) Vous travaillez sur un nouveau livre ou un nouveau projet : publiez des extraits ou avant-premières et demandez à vos followers de vous donner leur avis.

(10) Trouvez de nouvelles inspirations : utilisez vos Stories comme un journal visuel quotidien en partageant vos inspirations du matin.

La régularité peut également contribuer à susciter l’engagement : ne disparaissez pas pendant un mois avant de revenir avec une vague de publications. Pour vous aider, nous vous suggérons d’utiliser une application de programmation telle que Later, qui vous permet de préparer des posts à l’avance.

Partager

L’une des raisons pour lesquelles Instagram et les réseaux sociaux sont devenus de si bons outils pour fidéliser les utilisateurs est la possibilité de partager ce que vous aimez et ce que vous faites avec votre communauté.

Reposter. Reposter du contenu qui vous intéresse permet de confirmer vos goûts. Cela témoigne aussi d’une approche généreuse dans votre utilisation des réseaux sociaux et signale que vous n’êtes pas simplement là pour faire votre promotion. L’objectif est d’obtenir une réciprocité, afin que vous puissiez, vous aussi, bénéficier des réseaux des autres. Plus vous serez actif dans ce domaine, plus vous aurez de chances d’obtenir la réciprocité.

Complimenter. Si vous avez acheté un nouveau livre ou une œuvre d’art d’un artiste que vous aimez, publiez-le. Les messages de ce type, dans lesquels vous complimentez directement un autre utilisateur, sont souvent partagés ou repostés par ce dernier, ce qui permet d’établir un lien et peut-être d’encourager son public à consulter votre compte.

Créditer si nécessaire. La clé du partage, qu’il s’agisse de reposter directement ou par le biais de votre propre contenu créatif, est de créditer les autres utilisateurs. Instagram a prévu des fonctionnalités à cet effet, telles que @ suivi du nom de l’artiste, ou le tagging d’autres utilisateurs.