L’art reste un achat entièrement facultatif, basé sur des opinions et des goûts subjectifs. Par conséquent, il est difficile de donner à un artiste des conseils infaillibles pour fixer le prix de ses œuvres. Il existe cependant plusieurs facteurs communs qui peuvent affecter la valeur d’une œuvre. Nous allons envisager les cinq principaux facteurs : la demande, le processus, la taille, les éditions limitées et la valeur d’investissement.

Pour étudier ces différents points, nous nous sommes fondés sur les succès respectifs des artistes qui font imprimer et commercialisent leurs œuvres avec nous, sur nos observations au cours de nos 11 années d’expérience dans le monde de l’art, ainsi que sur les recherches et les enquêtes que nous avons effectuées sur les clients et leurs habitudes d’achat. Soulignons que ce guide ne concerne que notre expérience de la vente en ligne de tirages d’art (et non d’originaux). Il est évident que chaque artiste pourra avoir une expérience et un point de vue personnels sur la question.

À quel stade de votre carrière vous situez-vous ?

Pour les besoins de cet article, nous avons subdivisé nos conseils de prix en fonction de quatre étapes de carrière : Débutant, Étoile montante, Établi et Investissement.

Plus vous et votre art comptez d’amateurs, plus votre travail sera recherché. Par exemple, disons que pour être une « étoile montante », votre art aura été présenté sur des blogs d’art ou dans des magazines d’art à plusieurs reprises, et vous aurez eu au minimum une exposition solo. Pour être « établi », vous devrez avoir obtenu ce type de publicité sur une période d’au moins cinq ans, et vous pourriez avoir remporté des prix ou d’autres distinctions ou récompenses dans le domaine de l’art. Si vous n’avez pas encore bénéficié d’une couverture médiatique ou d’une exposition individuelle, du point de vue de l’acheteur, vous vous placez dans la catégorie des « débutants ».

Combien de temps vous faut-il pour créer vos œuvres d’art ?

Le temps nécessaire à la production de l’œuvre constitue un facteur de la valeur perçue. Il comprend le temps, l’effort et la réflexion qui ont été consacrés à la conception, ainsi qu’à l’élaboration de l’œuvre elle-même. Ce point est un peu subjectif du point de vue de l’acheteur. De même que pour les éditions limitées, ce facteur n’est pertinent que si vos œuvres sont déjà recherchées.

Quel est le format de vos œuvres ?

Plus la taille du tirage est importante, plus les acheteurs seront prêts à payer, et plus la reproduction vous coûtera cher, ce qui doit être pris en compte quand vous déterminez le prix des tirages que vous souhaitez vendre en ligne. Notre service d’impression d’art à la demande vous permettra de minimiser au maximum ces coûts de reproduction, mais à mesure que la taille augmente, nous vous conseillons d’augmenter vos prix proportionnellement. Pour plus de conseils pour choisir le format de vos tirages d’art et pour découvrir comment theprintspace vous permet de déterminer un format optimal pour une œuvre, cliquez ici.

L’œuvre est-elle une édition limitée, et combien existe-t-il de tirages ?

Les éditions limitées sont synonymes de disponibilité limitée, ce qui a tendance à être aussi synonyme de valeur, en particulier pour les œuvres très demandées. Le nombre de tirages dans une édition est crucial : par exemple une édition limitée de 20 tirages aura plus de valeur qu’une édition limitée de 100. Vous pouvez définir des numéros d’édition limitée en utilisant les services de theprintspace. Si vous le faites, nous vous conseillons de télécharger une signature pour le certificat qui sera envoyé avec l’œuvre. Pour en savoir plus sur les éditions limitées personnalisées que nous proposons en 2022, cliquez ici.

L’art que vous produisez a-t-il une valeur d’investissement ?

La plupart des collectionneurs d’art ont évidemment pour objectif de découvrir le prochain grand artiste et d’acheter ses œuvres au plus tôt pour les voir ensuite prendre de la valeur. Mais en réalité, ce n’est pas dans le but d’effectuer un investissement que la grande majorité du public achète de l’art en ligne. Nous avons réalisé une enquête auprès d’acheteurs d’art en ligne, et elle révèle qu’à peine 6 % des acheteurs décident d’acheter de l’art à des fins d’investissement. La majorité d’entre eux le chisissent pour des raisons esthétiques, parce que l’œuvre s’accorde avec leur intérieur, qu’ils se sentent proches de la vision de l’artiste ou de l’artiste lui-même, ou encore parce que l’œuvre leur rappelle un lieu qu’ils ont visité ou un moment important de leur vie.

Les artistes s’inquiètent souvent de la manière dont leur potentiel d’investissement sera affecté par le prix de leurs œuvres. Disons que pour attirer des investisseurs sérieux, vous devrez posséder de solides antécédents en termes d’expositions, de revue de presse, de commentaires de critiques, ainsi qu’un historique de prix sur le marché de la revente.

Prix suggérés pour les tirages d’art en édition limitée

Comment theprintspace peut vous aider à fixer le prix de vos tirages en ligne

Vendre vos tirages d’art en ligne avec theprintspace par l’intermédiaire de votre propre boutique en ligne vous permet de vous concentrer sur la création, la mise en valeur et la promotion de vos produits, tandis que nous prenons en charge la production des tirages et la gestion de la commande, que nous expédions ensuite directement à votre client. Rien de plus facile !