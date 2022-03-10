(1) La taille et la croissance du marché de l’art

Pour la plupart des artistes, connaître le volume du marché de l’art en ligne n’a peut-être que peu d’intérêt : ils sont, à juste titre, plus intéressés par le côté créatif des choses. Cependant, une fois que l’on a réalisé l’importance de ce marché, on comprendra pourquoi la vente en ligne doit être prise au sérieux. Les ventes en ligne connaissent également une croissance rapide, c’est donc le moment idéal pour se lancer.

Avant de poursuivre, il faut faire la distinction entre le marché de la décoration murale et le marché de l’art :

LE MARCHÉ DE L’ART INCLUT:

Peinture

Sculpture

Photographie

Art numérique

Installation, audio-visuel

Dessin : illustration,

fusain, pastel

Estampe : eau-forte, linogravure,

gravure sur bois…

LE MARCHÉ DE LA DÉCORATION MURALE INCLUT:

Art mural

Cadres

Horloges murales

Tapisserie, posters, sculptures

Rangement mural, étagères et vitrines murales

Miroirs muraux décoratifs

Autres éléments de décoration

Il existe une intersection entre les deux catégories qu’il est difficile d’estimer à sa juste mesure, car les statistiques sont compilées à partir de sources diverses.

En ce qui concerne le marché de l’art, les diverses études que nous avons consultées estiment un total de ventes moyen d’environ 38 milliards d’euros dans le monde chaque année. La part des ventes en ligne, estimée entre 3,2 et 3,6 milliards d’euros en 2016, augmente d’environ 15 % par an. Le marché de l’art se révèle donc plus important que l’industrie de la musique enregistrée, un fait auquel on ne s’attend pas !

Le marché plus informel de la décoration murale représente environ 12 milliards d’euros de ventes pour les États-Unis et l’Europe combinés, avec une croissance d’environ 12 % par an, la part en ligne progressant de 19 % par an. Il s’agit encore une fois d’un marché énorme et en pleine croissance.

Des technologies telles que la réalité augmentée qui permet aux consommateurs de visualiser des œuvres d’art sur leurs murs avant de les acheter sont sur le point d’aboutir, et ces avancées vont favoriser une croissance encore accrue des ventes d’art en ligne dans un avenir proche.

(2) Pourquoi les gens achètent-ils de l’art en ligne ?

En 2017 creativehub a interrogé 10 000 internautes pour leur demander quelles étaient leurs motivations pour acheter de l’art en ligne. Nous avons mis en lumière un certain nombre de facteurs clés qui influencent la décision d’acheter de l’art en ligne, notamment l’accessibilité financière, les fourchettes de prix et la valeur en tant qu’investissement.

Les acheteurs sont-ils susceptibles d’acheter de l’art en ligne à des fins d’investissement ?

L’investissement est rarement un facteur important dans les ventes d’art en ligne, les achats dans un but d’investissement étant plus susceptibles de se faire en personne. En fait, les deux principaux moteurs des achats en ligne sont les suivants :

(1) L’esthétique et la correspondance avec le style et le décor de leur maison

(2) le contexte émotionnel au moment de l’achat. Le contexte émotionnel fait référence à la connexion qui s’établit entre l’acheteur et l’œuvre d’art, par exemple s’il a déjà rencontré l’artiste ou s’il a un lien avec lui, ou si l’œuvre elle-même lui rappelle des vacances, un lieu ou un événement particulier. La vente d’art en ligne est très différente de la vente d’art dans une galerie. Fournir une description détaillée et le contexte de l’œuvre sont essentiels pour la vente en ligne, car vous n’avez pas la possibilité de discuter avec l’acheteur pour éveiller son intérêt.

En général, les gens paient moins pour une œuvre d’art achetée en ligne que pour une œuvre achetée dans une galerie.

Cependant, les volumes de ventes sont plus élevés car le public touché est plus large et on bénéficie du phénomène de longue traîne (« long tail » : il s’agit d’une référence à la théorie du commerce sur Internet, qui prévoyait que les intérêts de niche deviendraient plus durables en raison de la portée accrue et de la facilité de recherche des sites web). Comme nous l’avons déjà constaté, l’investissement n’est pas un facteur clé dans l’achat d’œuvres d’art en ligne. Par conséquent, il est tout à fait logique de rechercher un prix abordable, alors que la valeur d’investissement a tendance à faire monter les prix à l’extrémité supérieure du marché. En d’autres termes, les questions qu’un acheteur en ligne a tendance à se poser sont les suivantes : est-ce que j’aime cette œuvre et est-ce qu’elle ira avec mon style d’intérieur ? Il y a donc une limite à ce que l’acheteur est disposé à payer pour le produit. À ce propos, une petite remarque sur les éditions limitées : les éditions limitées suscitent l’urgence et possèdent une valeur d’investissement. Nous vous recommandons donc de les envisager même si l’investissement n’est pas la raison principale qui motive l’achat.

Fourchettes de prix de l’art acheté en ligne :

Un prix abordable influence-t-il la décision des acheteurs ?

Nous avons constaté que la principale raison pour laquelle les gens n’achètent pas plus d’œuvres d’art en ligne reste le prix. Autrement dit, les gens peuvent aimer une œuvre et vouloir l’acheter, mais beaucoup ne l’achèteront pas si son prix dépasse un certain seuil. Bien sûr, cela implique de définir ce que signifie « abordable ».

Cela dépend de facteurs tels que le coût de la vie dans un pays donné et la taille de l’œuvre d’art, et donc le coût de sa production. Les économistes ont établi une comparaison du coût de la vie grâce au fameux Indice Big Mac, en comparant le prix d’un Big Mac dans chaque pays. Il s’agit d’une unité de mesure pratique, puisque le même produit est disponible dans plus de 50 pays. D’après notre vaste expérience du marché britannique, pour de nombreux acheteurs d’art, un prix abordable signifie moins de 300 €, mais cela reste évidemment très subjectif.

Vous pouvez lire nos recommandations sur le prix des œuvres d’art destinées à être vendues en ligne dans notre récent article de blog intitulé « Comment fixer le prix de vos tirages d’art pour la vente en ligne ».