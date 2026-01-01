Da dove viene il nome Negli anni 1950 Kodak vendeva una carta a colori per la stampa da negativo con il nome Type C, insieme a una carta Type R per la stampa da diapositiva. I prodotti sono cambiati, ma il nome è rimasto legato al processo: qualsiasi stampa realizzata su carta a colori cromogenica è diventata una C-type, C-print o stampa Type C. Incontrerai diversi altri nomi per la stessa cosa. Una C-type digitale è una C-type esposta a partire da un file digitale invece che attraverso un negativo in un ingranditore. Una stampa Lambda o stampa LightJet è una C-type digitale che prende il nome dalla marca della macchina che l'ha esposta. Una stampa agli alogenuri d'argento o stampa cromogenica è lo stesso oggetto descritto attraverso la sua chimica. Qualunque sia l'etichetta, la carta e il processo chimico appartengono alla stessa famiglia. Le nostre sono C-type digitali realizzate con stampanti Chromira, su carta Fuji Crystal Archive.

Come si realizza una stampa C-type La carta C-type ha nell'emulsione tre strati fotosensibili sovrapposti, ciascuno fatto di cristalli di alogenuro d'argento e ciascuno sensibile a una banda della luce: rosso, verde o blu. Ogni strato contiene anche un composto incolore chiamato copulante cromogeno. Esposizione. All'interno di una macchina al buio, la stampante scrive l'immagine sulla carta con luce rossa, verde e blu, pixel per pixel. Non si vede ancora nulla: l'esposizione lascia un'immagine latente nell'alogenuro d'argento. Sviluppo. La carta passa attraverso un rivelatore cromogeno. Dove uno strato è stato esposto, il rivelatore agisce sull'argento, e il sottoprodotto di quella reazione si combina con il copulante dello strato per formare il colorante: ciano nello strato sensibile al rosso, magenta nello strato sensibile al verde e giallo nello strato sensibile al blu. Sbianca e fissaggio. A questo punto l'argento ha fatto il suo lavoro. Viene sbiancato e sciolto fuori dalla carta, lasciando soltanto le tre immagini di colorante. Lavaggio e asciugatura. La stampa esce dalla macchina asciutta e finita. Una C-type è quindi a base di argento nel modo in cui si forma l'immagine, ma la stampa finita non contiene né argento né inchiostro: solo colorante ciano, magenta e giallo, trattenuto all'interno dell'emulsione. Questo solo fatto spiega gran parte dell'aspetto e del comportamento di una C-type.

Cosa fa il processo all'immagine Il tono è continuo. Una stampante inkjet costruisce il tono con una trama di punti piccolissimi di un numero fisso di inchiostri. Una C-type non ha punti: in ogni punto la carta forma più o meno colorante, in proporzione alla luce ricevuta. Ne risultano le sfumature più morbide e la massima finezza tonale, ed è per questo che i fotografi scelgono la C-type per l'incarnato, i cieli e i passaggi tonali delicati. L'immagine è dentro la superficie, non sopra. L'inchiostro a pigmento si deposita sopra la carta. In una C-type il colorante è dentro l'emulsione, quindi la superficie è la stessa dalla luce più chiara all'ombra più profonda, con un'unica lucentezza uniforme su tutto il foglio. La superficie è resistente. Poiché l'immagine è protetta dall'emulsione, una C-type è più durevole e resistente alle abrasioni di una stampa inkjet. È in buona parte per questo che le gallerie la scelgono per le stampe esposte senza vetro davanti, ed è il motivo per cui è la carta che consigliamo per il montaggio a secco. La carta è carta fotografica. Le carte C-type sono politenate: un'anima di carta sigillata tra sottili strati di polimero. Sono lisce, di un bianco brillante e costanti. Non esiste una C-type testurizzata, né una C-type in cotone, né una C-type dal tono caldo. Se la carta stessa deve far parte dell'opera, quello è un lavoro per la giclée.

C-type e giclée, caratteristica per caratteristica Nessuno dei due processi è migliore dell'altro. Sono strumenti diversi, e le differenze sono abbastanza precise da poterle elencare. C-type Giclée Immagine formata da Luce, poi sviluppo chimico Inchiostro spruzzato sulla carta Sostanza colorante Tre coloranti, formati all'interno dell'emulsione Inchiostri a pigmento, sulla superficie della carta Tono Continuo Costruito con punti finissimi Gamma cromatica Naturale e morbida, con una gamma più ristretta di colori molto saturi Gamut ampio: raggiunge colori più saturi Neri Profondi sulla carta lucida, un po' più morbidi su quella opaca Dipende dalla carta: più profondi su baritata e semilucida, più morbidi su cotone opaca Carta Carta fotografica politenata, liscia, bianco brillante Carte fine art da lisce a molto testurizzate, da bianco brillante a bianco caldo Le nostre carte 2: Fuji Matt e Fuji Gloss 7, di Hahnemühle, Canson, Ilford ed Epson Formato massimo 50 x 150 pollici (127 x 381 cm) 60 x 180 pollici (152 x 457 cm) su Hahnemühle Photo Rag ed Epson Semi-Gloss; 43,5 x 120 pollici (110,5 x 305 cm) sulle altre carte Durata Classificata come conservativa, oltre 80 anni in condizioni standard da galleria Oltre 80 anni in condizioni standard da galleria, e ben più di 100 in condizioni museali Resistenza della superficie Alta: l'immagine è dentro l'emulsione Più delicata, soprattutto sulle carte opache Prezzo Inferiore alla giclée in ogni formato Un unico prezzo per tutte e sette le carte a parità di formato Le nostre stampe giclée sono realizzate con stampanti Epson SureColor P9000 e inchiostri a pigmento Epson UltraChrome HDX. Se vuoi una trattazione analoga di quel processo, leggi cos'è la stampa giclée?, e per un breve confronto diretto con un video, la differenza tra stampe C-type e giclée. I prezzi aggiornati di entrambe sono nella pagina dei prezzi.

Le due carte C-type Stampiamo in C-type su due carte della gamma Fuji Crystal Archive. Fuji Matt. Una carta fotografica semiopaca con una leggera lucentezza e una fine trama puntinata. Dà colori naturali e una resa dettagliata e tridimensionale, ed è la nostra scelta più richiesta tra i fotografi. È anche l'unica carta utilizzabile per il montaggio Acrylic Reverse.

Una carta fotografica semiopaca con una leggera lucentezza e una fine trama puntinata. Dà colori naturali e una resa dettagliata e tridimensionale, ed è la nostra scelta più richiesta tra i fotografi. È anche l'unica carta utilizzabile per il montaggio Acrylic Reverse. Fuji Gloss. Una carta lucida professionale che esalta il colore, per un risultato ricco e d'impatto, con contrasto elevato e una definizione netta. Le carte C-type metallizzate e speciali che alcuni laboratori proponevano in passato (Kodak Metallic, Fuji Pearl e Fuji Flex) sono uscite di produzione, e non le usiamo più. Se devi abbinare una stampa più vecchia realizzata su una di queste, Fuji Gloss o Fuji Matt è l'opzione attuale più vicina. La carta è una decisione da prendere con il foglio in mano. Il nostro pacchetto campione contiene nove stampe A4, una per ogni carta che abbiamo a catalogo: le sette carte giclée più Fuji Matt e Fuji Gloss.

Quando scegliere la C-type, e quando no Scegli la C-type quando: Il lavoro è fotografico e dipende dalla morbidezza dei toni: ritratti, cieli, sfumature delicate, colori tenui.

La stampa verrà montata a secco, oppure montata sotto acrilico.

La stampa verrà esposta senza vetro e deve reggere la movimentazione e l'allestimento.

Vuoi una superficie fotografica classica, opaca o lucida, senza la texture della carta di mezzo.

Stampi in quantità e il prezzo più basso per stampa conta. Scegli la giclée quando: La carta fa parte dell'opera: una superficie testurizzata, una base in cotone, un bianco caldo.

L'immagine è la riproduzione di un'illustrazione, di un dipinto o di un disegno, per cui una superficie fine art opaca è più vicina all'originale.

L'immagine ha colori molto saturi che vuoi conservare in tutta la loro forza.

Il lato corto della stampa supera i 127 cm. Il bianco e nero è un caso a parte. Una C-type ottiene il grigio da tre coloranti cromatici, quindi un bianco e nero neutro dipende dal fatto che quei tre restino in equilibrio, e una C-type monocromatica può presentare una leggera dominante che cambia con la luce in cui la si guarda. A molti fotografi il risultato piace, ad alcuni no. Se per te la neutralità è importante, ordina prima una striscia di prova, e leggi la nostra guida alla stampa in bianco e nero. Non offriamo la stampa in camera oscura ai sali d'argento: le opzioni più vicine sono una C-type su Fuji Matt o Fuji Gloss, oppure una giclée su Hahnemühle Pearl o Photo Rag.

Preparare un file per una stampa C-type I requisiti del file sono gli stessi di qualsiasi stampa che realizziamo, e i dettagli sono in come preparare il file per il caricamento in stampa. In breve: Formato. JPEG alla massima qualità, oppure un TIFF a livello unico, senza livelli. 8 bit.

JPEG alla massima qualità, oppure un TIFF a livello unico, senza livelli. 8 bit. Risoluzione. 300 pixel per pollice al formato in cui vuoi stampare.

300 pixel per pollice al formato in cui vuoi stampare. Colore. RGB, non CMYK. Fornisci il file in Adobe RGB (1998), oppure convertito nel profilo ICC della carta su cui stampi, con il profilo incorporato. Non inviare mai un file senza profilo.

RGB, non CMYK. Fornisci il file in Adobe RGB (1998), oppure convertito nel profilo ICC della carta su cui stampi, con il profilo incorporato. Non inviare mai un file senza profilo. Bianco e nero. Non convertire nei nostri profili carta. Esporta in Adobe RGB (1998). Poiché una C-type ha una gamma di colori saturi più ristretta rispetto a un monitor wide gamut, qui il soft proof si rivela davvero utile. Carica il profilo Fuji Matt o Fuji Gloss, attiva la visualizzazione di prova e guarda cosa succede ai tuoi colori più intensi prima di ordinare, non dopo. I passaggi sono in come fare il soft proof della tua stampa con Adobe Photoshop, e la parte del lavoro che riguarda lo schermo è trattata nella nostra guida per calibrare il monitor e far corrispondere la stampa. Per qualsiasi lavoro grande o importante, una striscia di prova della tua immagine è la prova che conta. È una striscia di 4 x 30 pollici, e in C-type costa meno che in giclée.

Formati, tempi e conservazione Formati. Le stampe C-type si realizzano in qualsiasi formato da 4 x 6 pollici fino a 50 x 150 pollici (127 x 381 cm). Il limite di 50 pollici è la larghezza del rotolo, quindi si applica al lato più corto della stampa.

Le stampe C-type si realizzano in qualsiasi formato da 4 x 6 pollici fino a 50 x 150 pollici (127 x 381 cm). Il limite di 50 pollici è la larghezza del rotolo, quindi si applica al lato più corto della stampa. Tempi. La data di consegna per il tuo indirizzo viene mostrata al checkout prima del pagamento. Montaggio e cornice la allungano.

La data di consegna per il tuo indirizzo viene mostrata al checkout prima del pagamento. Montaggio e cornice la allungano. Durata. Le nostre stampe C-type sono classificate di qualità conservativa, oltre 80 anni in condizioni standard da galleria: esposizione in interni, niente luce solare diretta, temperatura e umidità stabili.

Le nostre stampe C-type sono classificate di qualità conservativa, oltre 80 anni in condizioni standard da galleria: esposizione in interni, niente luce solare diretta, temperatura e umidità stabili. Conservazione. Le condizioni di esposizione contano più delle piccole differenze tra le carte. Tieni le stampe lontane dal sole diretto e in un ambiente al di sotto di circa il 60% di umidità relativa.

Domande frequenti Una stampa C-type è la stessa cosa di una stampa Lambda? Sì, nel senso che conta. Lambda e LightJet sono marche di macchine che espongono la carta C-type a partire da un file digitale. La carta e il processo chimico sono gli stessi di qualsiasi altra C-type digitale. Le nostre sono realizzate con stampanti Chromira. Una stampa C-type contiene argento? Non quando è finita. La carta usa l'alogenuro d'argento per registrare l'immagine, ed è per questo che le C-type vengono descritte come stampe a base di argento, ma l'argento viene eliminato durante il trattamento. Quello che resta è colorante ciano, magenta e giallo all'interno dell'emulsione. La C-type è meglio della giclée? Nessuna delle due è migliore. La C-type offre tono continuo, una superficie fotografica resistente e un prezzo più basso. La giclée offre un gamut cromatico più ampio e una scelta di carte fine art, comprese quelle testurizzate e in cotone. Ai lavori fotografici destinati al montaggio di solito si addice la C-type. Ai lavori in cui la carta conta di solito si addice la giclée. Le stampe C-type sono conservative? Le nostre stampe C-type sono classificate di qualità conservativa, oltre 80 anni in condizioni standard da galleria. Questo presuppone un'esposizione in interni, lontano dalla luce solare diretta, con temperatura e umidità stabili. Posso stampare il bianco e nero in C-type? Sì. Una C-type costruisce il grigio con tre coloranti cromatici, quindi una stampa monocromatica può mostrare una leggera dominante a seconda della luce. Ordina una striscia di prova se la neutralità è importante. Per i file in bianco e nero, esporta in Adobe RGB (1998) e non convertire nel profilo della carta. Qual è la stampa C-type più grande che potete realizzare? 50 x 150 pollici (127 x 381 cm), misurati come lato corto per lato lungo. Una stampa con il lato corto superiore a 127 cm non può essere realizzata in C-type, ma può essere stampata in giclée su Hahnemühle Photo Rag o Epson Semi-Gloss. Quale carta C-type dovrei scegliere? Fuji Matt per colori naturali e una superficie semiopaca con una leggera lucentezza. È la nostra carta più richiesta tra i fotografi. Fuji Gloss per più contrasto e un risultato più lucido e d'impatto. Un pacchetto campione ti permette di confrontarle con la tua luce.

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