Da dove viene il nome
Negli anni 1950 Kodak vendeva una carta a colori per la stampa da negativo con il nome Type C, insieme a una carta Type R per la stampa da diapositiva. I prodotti sono cambiati, ma il nome è rimasto legato al processo: qualsiasi stampa realizzata su carta a colori cromogenica è diventata una C-type, C-print o stampa Type C.
Incontrerai diversi altri nomi per la stessa cosa. Una C-type digitale è una C-type esposta a partire da un file digitale invece che attraverso un negativo in un ingranditore. Una stampa Lambda o stampa LightJet è una C-type digitale che prende il nome dalla marca della macchina che l'ha esposta. Una stampa agli alogenuri d'argento o stampa cromogenica è lo stesso oggetto descritto attraverso la sua chimica. Qualunque sia l'etichetta, la carta e il processo chimico appartengono alla stessa famiglia. Le nostre sono C-type digitali realizzate con stampanti Chromira, su carta Fuji Crystal Archive.
Come si realizza una stampa C-type
La carta C-type ha nell'emulsione tre strati fotosensibili sovrapposti, ciascuno fatto di cristalli di alogenuro d'argento e ciascuno sensibile a una banda della luce: rosso, verde o blu. Ogni strato contiene anche un composto incolore chiamato copulante cromogeno.
- Esposizione. All'interno di una macchina al buio, la stampante scrive l'immagine sulla carta con luce rossa, verde e blu, pixel per pixel. Non si vede ancora nulla: l'esposizione lascia un'immagine latente nell'alogenuro d'argento.
- Sviluppo. La carta passa attraverso un rivelatore cromogeno. Dove uno strato è stato esposto, il rivelatore agisce sull'argento, e il sottoprodotto di quella reazione si combina con il copulante dello strato per formare il colorante: ciano nello strato sensibile al rosso, magenta nello strato sensibile al verde e giallo nello strato sensibile al blu.
- Sbianca e fissaggio. A questo punto l'argento ha fatto il suo lavoro. Viene sbiancato e sciolto fuori dalla carta, lasciando soltanto le tre immagini di colorante.
- Lavaggio e asciugatura. La stampa esce dalla macchina asciutta e finita.
Una C-type è quindi a base di argento nel modo in cui si forma l'immagine, ma la stampa finita non contiene né argento né inchiostro: solo colorante ciano, magenta e giallo, trattenuto all'interno dell'emulsione. Questo solo fatto spiega gran parte dell'aspetto e del comportamento di una C-type.
Cosa fa il processo all'immagine
Il tono è continuo. Una stampante inkjet costruisce il tono con una trama di punti piccolissimi di un numero fisso di inchiostri. Una C-type non ha punti: in ogni punto la carta forma più o meno colorante, in proporzione alla luce ricevuta. Ne risultano le sfumature più morbide e la massima finezza tonale, ed è per questo che i fotografi scelgono la C-type per l'incarnato, i cieli e i passaggi tonali delicati.
L'immagine è dentro la superficie, non sopra. L'inchiostro a pigmento si deposita sopra la carta. In una C-type il colorante è dentro l'emulsione, quindi la superficie è la stessa dalla luce più chiara all'ombra più profonda, con un'unica lucentezza uniforme su tutto il foglio.
La superficie è resistente. Poiché l'immagine è protetta dall'emulsione, una C-type è più durevole e resistente alle abrasioni di una stampa inkjet. È in buona parte per questo che le gallerie la scelgono per le stampe esposte senza vetro davanti, ed è il motivo per cui è la carta che consigliamo per il montaggio a secco.
La carta è carta fotografica. Le carte C-type sono politenate: un'anima di carta sigillata tra sottili strati di polimero. Sono lisce, di un bianco brillante e costanti. Non esiste una C-type testurizzata, né una C-type in cotone, né una C-type dal tono caldo. Se la carta stessa deve far parte dell'opera, quello è un lavoro per la giclée.
C-type e giclée, caratteristica per caratteristica
Nessuno dei due processi è migliore dell'altro. Sono strumenti diversi, e le differenze sono abbastanza precise da poterle elencare.
|C-type
|Giclée
|Immagine formata da
|Luce, poi sviluppo chimico
|Inchiostro spruzzato sulla carta
|Sostanza colorante
|Tre coloranti, formati all'interno dell'emulsione
|Inchiostri a pigmento, sulla superficie della carta
|Tono
|Continuo
|Costruito con punti finissimi
|Gamma cromatica
|Naturale e morbida, con una gamma più ristretta di colori molto saturi
|Gamut ampio: raggiunge colori più saturi
|Neri
|Profondi sulla carta lucida, un po' più morbidi su quella opaca
|Dipende dalla carta: più profondi su baritata e semilucida, più morbidi su cotone opaca
|Carta
|Carta fotografica politenata, liscia, bianco brillante
|Carte fine art da lisce a molto testurizzate, da bianco brillante a bianco caldo
|Le nostre carte
|2: Fuji Matt e Fuji Gloss
|7, di Hahnemühle, Canson, Ilford ed Epson
|Formato massimo
|50 x 150 pollici (127 x 381 cm)
|60 x 180 pollici (152 x 457 cm) su Hahnemühle Photo Rag ed Epson Semi-Gloss; 43,5 x 120 pollici (110,5 x 305 cm) sulle altre carte
|Durata
|Classificata come conservativa, oltre 80 anni in condizioni standard da galleria
|Oltre 80 anni in condizioni standard da galleria, e ben più di 100 in condizioni museali
|Resistenza della superficie
|Alta: l'immagine è dentro l'emulsione
|Più delicata, soprattutto sulle carte opache
|Prezzo
|Inferiore alla giclée in ogni formato
|Un unico prezzo per tutte e sette le carte a parità di formato
Le nostre stampe giclée sono realizzate con stampanti Epson SureColor P9000 e inchiostri a pigmento Epson UltraChrome HDX. Se vuoi una trattazione analoga di quel processo, leggi cos'è la stampa giclée?, e per un breve confronto diretto con un video, la differenza tra stampe C-type e giclée. I prezzi aggiornati di entrambe sono nella pagina dei prezzi.
Le due carte C-type
Stampiamo in C-type su due carte della gamma Fuji Crystal Archive.
- Fuji Matt. Una carta fotografica semiopaca con una leggera lucentezza e una fine trama puntinata. Dà colori naturali e una resa dettagliata e tridimensionale, ed è la nostra scelta più richiesta tra i fotografi. È anche l'unica carta utilizzabile per il montaggio Acrylic Reverse.
- Fuji Gloss. Una carta lucida professionale che esalta il colore, per un risultato ricco e d'impatto, con contrasto elevato e una definizione netta.
Le carte C-type metallizzate e speciali che alcuni laboratori proponevano in passato (Kodak Metallic, Fuji Pearl e Fuji Flex) sono uscite di produzione, e non le usiamo più. Se devi abbinare una stampa più vecchia realizzata su una di queste, Fuji Gloss o Fuji Matt è l'opzione attuale più vicina.
La carta è una decisione da prendere con il foglio in mano. Il nostro pacchetto campione contiene nove stampe A4, una per ogni carta che abbiamo a catalogo: le sette carte giclée più Fuji Matt e Fuji Gloss.
Quando scegliere la C-type, e quando no
Scegli la C-type quando:
- Il lavoro è fotografico e dipende dalla morbidezza dei toni: ritratti, cieli, sfumature delicate, colori tenui.
- La stampa verrà montata a secco, oppure montata sotto acrilico.
- La stampa verrà esposta senza vetro e deve reggere la movimentazione e l'allestimento.
- Vuoi una superficie fotografica classica, opaca o lucida, senza la texture della carta di mezzo.
- Stampi in quantità e il prezzo più basso per stampa conta.
Scegli la giclée quando:
- La carta fa parte dell'opera: una superficie testurizzata, una base in cotone, un bianco caldo.
- L'immagine è la riproduzione di un'illustrazione, di un dipinto o di un disegno, per cui una superficie fine art opaca è più vicina all'originale.
- L'immagine ha colori molto saturi che vuoi conservare in tutta la loro forza.
- Il lato corto della stampa supera i 127 cm.
Il bianco e nero è un caso a parte. Una C-type ottiene il grigio da tre coloranti cromatici, quindi un bianco e nero neutro dipende dal fatto che quei tre restino in equilibrio, e una C-type monocromatica può presentare una leggera dominante che cambia con la luce in cui la si guarda. A molti fotografi il risultato piace, ad alcuni no. Se per te la neutralità è importante, ordina prima una striscia di prova, e leggi la nostra guida alla stampa in bianco e nero. Non offriamo la stampa in camera oscura ai sali d'argento: le opzioni più vicine sono una C-type su Fuji Matt o Fuji Gloss, oppure una giclée su Hahnemühle Pearl o Photo Rag.
Preparare un file per una stampa C-type
I requisiti del file sono gli stessi di qualsiasi stampa che realizziamo, e i dettagli sono in come preparare il file per il caricamento in stampa. In breve:
- Formato. JPEG alla massima qualità, oppure un TIFF a livello unico, senza livelli. 8 bit.
- Risoluzione. 300 pixel per pollice al formato in cui vuoi stampare.
- Colore. RGB, non CMYK. Fornisci il file in Adobe RGB (1998), oppure convertito nel profilo ICC della carta su cui stampi, con il profilo incorporato. Non inviare mai un file senza profilo.
- Bianco e nero. Non convertire nei nostri profili carta. Esporta in Adobe RGB (1998).
Poiché una C-type ha una gamma di colori saturi più ristretta rispetto a un monitor wide gamut, qui il soft proof si rivela davvero utile. Carica il profilo Fuji Matt o Fuji Gloss, attiva la visualizzazione di prova e guarda cosa succede ai tuoi colori più intensi prima di ordinare, non dopo. I passaggi sono in come fare il soft proof della tua stampa con Adobe Photoshop, e la parte del lavoro che riguarda lo schermo è trattata nella nostra guida per calibrare il monitor e far corrispondere la stampa.
Per qualsiasi lavoro grande o importante, una striscia di prova della tua immagine è la prova che conta. È una striscia di 4 x 30 pollici, e in C-type costa meno che in giclée.
Formati, tempi e conservazione
- Formati. Le stampe C-type si realizzano in qualsiasi formato da 4 x 6 pollici fino a 50 x 150 pollici (127 x 381 cm). Il limite di 50 pollici è la larghezza del rotolo, quindi si applica al lato più corto della stampa.
- Tempi. La data di consegna per il tuo indirizzo viene mostrata al checkout prima del pagamento. Montaggio e cornice la allungano.
- Durata. Le nostre stampe C-type sono classificate di qualità conservativa, oltre 80 anni in condizioni standard da galleria: esposizione in interni, niente luce solare diretta, temperatura e umidità stabili.
- Conservazione. Le condizioni di esposizione contano più delle piccole differenze tra le carte. Tieni le stampe lontane dal sole diretto e in un ambiente al di sotto di circa il 60% di umidità relativa.
Domande frequenti
Una stampa C-type è la stessa cosa di una stampa Lambda?
Sì, nel senso che conta. Lambda e LightJet sono marche di macchine che espongono la carta C-type a partire da un file digitale. La carta e il processo chimico sono gli stessi di qualsiasi altra C-type digitale. Le nostre sono realizzate con stampanti Chromira.
Una stampa C-type contiene argento?
Non quando è finita. La carta usa l'alogenuro d'argento per registrare l'immagine, ed è per questo che le C-type vengono descritte come stampe a base di argento, ma l'argento viene eliminato durante il trattamento. Quello che resta è colorante ciano, magenta e giallo all'interno dell'emulsione.
La C-type è meglio della giclée?
Nessuna delle due è migliore. La C-type offre tono continuo, una superficie fotografica resistente e un prezzo più basso. La giclée offre un gamut cromatico più ampio e una scelta di carte fine art, comprese quelle testurizzate e in cotone. Ai lavori fotografici destinati al montaggio di solito si addice la C-type. Ai lavori in cui la carta conta di solito si addice la giclée.
Le stampe C-type sono conservative?
Le nostre stampe C-type sono classificate di qualità conservativa, oltre 80 anni in condizioni standard da galleria. Questo presuppone un'esposizione in interni, lontano dalla luce solare diretta, con temperatura e umidità stabili.
Posso stampare il bianco e nero in C-type?
Sì. Una C-type costruisce il grigio con tre coloranti cromatici, quindi una stampa monocromatica può mostrare una leggera dominante a seconda della luce. Ordina una striscia di prova se la neutralità è importante. Per i file in bianco e nero, esporta in Adobe RGB (1998) e non convertire nel profilo della carta.
Qual è la stampa C-type più grande che potete realizzare?
50 x 150 pollici (127 x 381 cm), misurati come lato corto per lato lungo. Una stampa con il lato corto superiore a 127 cm non può essere realizzata in C-type, ma può essere stampata in giclée su Hahnemühle Photo Rag o Epson Semi-Gloss.
Quale carta C-type dovrei scegliere?
Fuji Matt per colori naturali e una superficie semiopaca con una leggera lucentezza. È la nostra carta più richiesta tra i fotografi. Fuji Gloss per più contrasto e un risultato più lucido e d'impatto. Un pacchetto campione ti permette di confrontarle con la tua luce.
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