La Print API di stampa artistica per professionisti
theprintspace offre un servizio API di stampa artistica premium, con evasione in white label rapida, prezzi competitivi e un servizio clienti senza rivali. Se stai cercando una API per la stampa artistica per il tuo negozio d'arte online, app o galleria, contattaci subito. In alternativa, puoi già iniziare a integrare l'API utilizzando il link sottostante.
Scelto dai professionisti del settore artistico
Perché il nostro pluripremiato servizio di stampa artistica e fotografica non ha eguali
Stampe con qualità museale
Utilizzato da gallerie e artisti di tutto il mondo
Evasione rapida
Gli ordini vengono spediti in 24 ore
Prezzi competitivi
Prodotti premium al giusto prezzo
Prodotti Di Qualità
Carte per stampa artistica con qualità da galleria d’arte
Scegli tra 11 carte per stampe professionali C-Print e Fine Art Giclée. La nostra bellissima gamma di supporti cartacei ti lascerà senza fiato.
Il Tuo Marchio
Servizio white label
I tuoi ordini di stampe artistiche vengono evasi automaticamente on-demand, utilizzando il nostro servizio white label. Aggiungi facilmente il tuo marchio all’etichetta postale e certificati opzionali a edizione limitata.
Facile da Configurare
Integrazione semplice
Con la nostra API self-service pubblica, puoi iniziare subito a utilizzare la documentazione API e la guida alla configurazione. Hai bisogno di aiuto o vuoi chattare con qualcuno?
Contattaci!
Gestione Degli Ordini
Funzionalità primarie API
La nostra Print API offre funzionalità avanzate in modo da poter configurare rapidamente i prodotti da stampare e gestire facilmente le vendite di opere d'arte.
Mantieni felici e soddisfatti i tuoi clienti con evasione rapida e date di consegna certe.
Crea ordini
Crea e modifica facilmente gli ordini di stampa artistica dei tuoi clienti
Opzioni di consegna
Scegli tra una gamma di servizi di consegna rapida
Notifiche di spedizione
Ricevi automaticamente notifiche di spedizione e codici di tracciamento tramite webhook
Addebito su evasione
Ti addebitiamo i costi di produzione durante l'evasione dell'ordine
"L'API sviluppata da theprintspace ci consente di elencare facilmente le opere d'arte in vendita, evadere gli ordini dei clienti, spedirli a un costo ragionevole grazie alle loro opzioni di dropshipping e persino avvisare i nostri clienti quando le loro stampe vengono spedite, favorendo così una customer experience completa. Ci ha permesso di aumentare le vendite, risparmiare tempo e fornire un servizio di prima scelta ai nostri lettori"