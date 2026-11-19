Offriamo due carte C-type, Fuji Matt e Fuji Gloss. Fuji Pearl, Fuji Flex e Kodak Endura Metallic sono uscite di produzione e non torneranno disponibili. Le carte attuali più vicine sono Fuji Gloss, Hahnemühle Pearl e Canson Baryta, a seconda di ciò che ti piaceva dell'originale.

Le nostre carte C-type attuali

Fuji Matt (231gsm): una carta fotografica semi-opaca con una leggera lucentezza e una fine texture puntinata. È la nostra carta C-type più richiesta, rende bene sotto illuminazione diretta e ha neri leggermente più morbidi rispetto a Fuji Gloss.

una carta fotografica semi-opaca con una leggera lucentezza e una fine texture puntinata. È la nostra carta C-type più richiesta, rende bene sotto illuminazione diretta e ha neri leggermente più morbidi rispetto a Fuji Gloss. Fuji Gloss (246gsm): una carta lucida con colori ricchi e brillanti e i neri e il contrasto più intensi tra le due. Si presta bene al montaggio.

Entrambe sono carte Fuji Crystal Archive. Per ordinare, carica il tuo file su order.creativehub.io, scegli C-type come tipo di stampa, poi seleziona Fuji Matt o Fuji Gloss. Maggiori informazioni nella pagina sulla stampa C-type.

Carte uscite di produzione

Fuji Pearl e Fuji Flex (C-type) sono uscite di produzione a settembre 2025.

(C-type) sono uscite di produzione a settembre 2025. Kodak Endura Metallic è uscita di produzione già da tempo.

Questi cambiamenti sono definitivi. Nessuna delle due carte C-type attuali ha un effetto metallizzato o perlato, e non offriamo un sostituto metallizzato diretto.

Le alternative più vicine

Carta attuale Perché sceglierla Fuji Gloss (C-type) La più vicina per profondità e saturazione del colore. Non riproduce la lucentezza perlata o metallizzata. Hahnemühle Pearl (giclée, 285gsm) Finitura perlata con una fine texture a buccia d'arancia; la superficie più simile a Fuji Pearl. Canson Baryta (giclée, 310gsm) Da considerare per i lavori che prima erano su Fuji Flex: i neri e i bianchi più intensi della nostra gamma, con una finitura leggermente lucida. Fuji Matt (C-type) Se ora preferisci una superficie non riflettente.

Una striscia di prova della tua immagine su ciascuna carta candidata è il modo affidabile per scegliere. Se ordini strisce sia su Canson Baryta sia su Fuji Gloss, la Baryta è il foglio più spesso e pesante.

Proseguire una serie esistente

Per continuare una serie stampata su Fuji Flex, stampa prima un'immagine su Fuji Gloss e confrontala fianco a fianco con una stampa Flex esistente prima di ristampare l'intera serie.

Anche un campionario per fotografia permette di confrontare dal vivo le carte attuali prima di scegliere.

Se non sai con certezza quale carta è stata usata per un ordine precedente, inviaci i dati dell'ordine originale tramite la pagina dei contatti: controlleremo e ti confermeremo l'opzione attuale più vicina. Gli ordini effettuati prima del 29 giugno 2026 non compaiono nel tuo account, ma ne conserviamo comunque i dati.

Altre carte che non abbiamo e l'equivalente più vicino

Carta che forse stai cercando Carta più vicina tra quelle che abbiamo Hahnemühle Glossy FineArt Baryta Canson Baryta (310gsm, leggermente lucida) Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gsm, carte martellate o avorio Canson Baryta 310gsm, l'unica carta baritata che abbiamo. Per lavori da mostra in bianco e nero, Hahnemühle Photo Rag 308gsm è l'alternativa opaca. Epson Semi Matte Pro Epson Semi-Gloss Somerset Enhanced (Radiant White Satin) 330gsm Hahnemühle Pearl o Hahnemühle Photo Rag "FineArt Pearl" Hahnemühle Pearl (285gsm)

Se una carta non è una delle nostre nove, non la offriamo, e non possiamo stampare su carta fornita da te.

Se la stampa C-type è in ritardo

Le stampe C-type sono normalmente pronte entro due giorni lavorativi. Di tanto in tanto la stampante C-type resta ferma mentre il nostro tecnico ci lavora. Quando succede, gli ordini C-type possono subire ritardi e all'inizio potremmo non sapere quando la stampa riprenderà.

Contattaci indicando il tuo numero d'ordine. Ti diremo quello che sappiamo e ti aggiorneremo appena ci sarà una data confermata.

Se la stampa ti serve in fretta, chiedici di passare alla giclée. Epson Semi-Gloss è la carta giclée più vicina all'aspetto di una stampa C-type.

Fuji Matt e Fuji Gloss sono messe a confronto nella nostra pagina dedicata alla stampa C-type, dove trovi anche il campionario se vuoi toccarle con mano.