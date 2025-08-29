1. INFORMAZIONI SU DI NOI E COME CONTATTARCI

1.1 Chi siamo. Siamo Printspace Studios Limited (operante con i nomi commerciali theprintspace e Creative Hub), una società registrata in Inghilterra e Galles. Il nostro numero di registrazione societaria è 06043884 e la nostra sede legale è in 74 Kingsland Road, London, E2 8DL. Gestiamo i siti web www.theprintspace.co.uk e creativehub.io.

1.1.1 theprintspace è uno stampatore specializzato in stampe fine art e fotografiche; e

1.1.2 Creative Hub è una piattaforma multifunzione che consente agli artisti di stampare, vendere, archiviare e condividere le proprie opere digitali.

1.2 Come contattarci. È possibile contattarci telefonando al nostro servizio clienti al numero +44 (0) 207 739 1060, scrivendoci a Info@theprintspace.co.uk e a 74 Kingsland Road London E2 8DL (dalle 9:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì) oppure tramite la nostra pagina Contatta ci . Ci impegneremo a rispondere a tutte le richieste entro un termine adeguato, ma non saremo responsabili di eventuali ritardi nel farlo.

1.3 Come potremmo contattare l’utente. Qualora dovessimo contattare l’utente, lo faremo telefonicamente o per iscritto all’indirizzo e-mail o postale da lui fornito nell’ordine.

1.4 “Per iscritto” include le e-mail. Quando nei presenti termini utilizziamo le espressioni “per iscritto” o “scritto”, queste includono le e-mail.

2. I PRESENTI TERMINI

2.1 Il nostro contratto. I presenti termini e condizioni (Termini) si applicano all’utilizzo e all’accesso al nostro software e ai nostri siti web, nonché agli ordini effettuati dall’utente e alla fornitura di beni e servizi da parte nostra all’utente (Contratto). Nessun altro termine è implicito in virtù di usi commerciali, consuetudini, prassi o rapporti pregressi. Potremmo modificare i presenti termini di volta in volta. Ogni volta che l’utente desidera utilizzare i nostri beni o servizi, lo invitiamo a verificare i presenti termini per assicurarsi di comprendere quelli applicabili in quel momento. I presenti

Termini sono stati aggiornati l’ultima volta nel settembre 2019.

2.2 Applicabili esclusivamente alle imprese. I nostri Termini si applicano esclusivamente alle imprese. Se l’utente acquista beni o servizi in qualità di consumatore, deve contattarci prima di procedere all’acquisto dei nostri beni o servizi.

2.3 Perché è opportuno leggerli. La preghiamo di leggere attentamente i presenti Termini prima di creare un account presso di noi o di accettare un invito a interagire con i nostri servizi da parte di un titolare di account esistente. I presenti Termini indicano chi siamo, come forniremo beni e servizi all’utente, come l’utente e noi possiamo modificare o risolvere il Contratto, annullare un ordine, cosa fare in caso di problemi e altre informazioni importanti. Qualora l’utente ritenga che vi sia un errore nei presenti Termini, lo invitiamo a contattarci per discuterne.

2.4 Intero accordo. Il Contratto costituisce l’intero accordo tra le parti in relazione al suo oggetto. L’utente riconosce di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione, promessa, rappresentazione, assicurazione o garanzia che non sia contenuta nel Contratto.

3. IL NOSTRO CONTRATTO CON L’UTENTE PER BENI E SERVIZI

3.1 Effettuare l’ordine. Si prega di seguire le istruzioni a schermo per effettuare un ordine di beni o servizi. Ogni ordine costituisce un’offerta da parte dell’utente di acquistare i beni o i servizi specificati nell’ordine, ai sensi dei presenti Termini.

3.2 Correzione degli errori di inserimento. La nostra procedura d’ordine consente all’utente di verificare e correggere eventuali errori prima di inviarci l’ordine. Si prega di controllare attentamente l’ordine prima di confermarlo. L’utente è responsabile di garantire che l’ordine e qualsiasi specifica inviata dall’utente tramite un modulo online, o qualsiasi fattura da noi emessa prima della fornitura dei beni o servizi (Modulo d’Ordine), siano completi e accurati.

3.3 Conferma di ricezione dell’ordine. Dopo aver effettuato un ordine, l’utente riceverà da noi un’e-mail di conferma della ricezione; si noti tuttavia che ciò non significa che l’ordine sia stato accettato. L’accettazione dell’ordine da parte nostra avverrà secondo quanto descritto alla Clausola 3.3.

3.4 Accettazione dell’ordine. L’accettazione dell’ordine da parte nostra avviene al momento della ricezione del pagamento, momento in cui il Contratto tra l’utente e noi viene a esistenza (Conferma d’Ordine). Il Contratto tra l’utente e noi si perfeziona esclusivamente al momento dell’invio della Conferma d’Ordine.

3.5 Impossibilità di accettare l’ordine. Qualora, a seguito dell’accettazione dell’ordine, non fossimo in grado di elaborarlo, contatteremo l’utente e non gli addebiteremo i beni o i servizi. Ciò potrebbe verificarsi perché i beni non sono disponibili, a causa di limiti imprevisti delle nostre risorse che non potevamo ragionevolmente prevedere, perché abbiamo individuato un errore nel prezzo o nella descrizione dei beni o servizi, perché non siamo in grado di rispettare un termine di consegna specificato dall’utente o perché l’ordine viola uno qualsiasi dei nostri termini o delle nostre politiche.

3.6 Il numero d’ordine. Assegneremo un numero all’ordine dell’utente e glielo comunicheremo al momento dell’accettazione dell’ordine. Sarà utile che l’utente indichi il numero d’ordine ogni volta che ci contatta in merito al proprio ordine.

4. L’ACCOUNT CREATIVE HUB DELL’UTENTE

4.1 I nostri servizi. Questi sono i Termini in base ai quali l’utente può utilizzare il sito web Creative Hub per usufruire

dei nostri servizi o ordinare beni. Per utilizzare i nostri servizi, l’utente deve aprire un account Creative Hub (Account CH ) . L’apertura di un Account CH è gratuita.

4.2 Account Creative Hub. Affinché possiamo fornire i nostri servizi, l’utente deve:

4.2.1 registrarsi e creare un Account CH; e

4.2.2 seguire i passaggi indicati sul sito web per caricare le proprie foto, i propri video e i propri testi

(di seguito denominati Immagini o File, a seconda dei casi) sul proprio Account CH, in conformità alla clausola 4.7 e alla clausola 10.

4.3 All’utente potrebbe inoltre essere richiesto di collegare il proprio Account CH a un negozio online di e-commerce di sua proprietà, con il proprio dominio, utilizzando un’API o un plugin/app per l’account del proprio negozio di e-commerce (Negozio dell’Utente ).

4.4 Utilizzo dei nostri siti web. Potremmo aggiornare i nostri siti web di volta in volta e modificarne i contenuti in qualsiasi momento. Tuttavia, non siamo tenuti ad aggiornarli. Non rilasciamo alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione, espressa o implicita, circa l’accuratezza, la completezza o l’aggiornamento dei contenuti dei nostri siti web.

4.5 Nessuna garanzia sull’utilizzo del sito web. Non garantiamo che il nostro sito web, o qualsiasi suo contenuto, sia sempre disponibile o privo di interruzioni. L’accesso al nostro sito web è consentito a titolo temporaneo. Potremmo sospendere, ritirare, interrompere o modificare tutto o parte dei nostri siti web senza preavviso. Non saremo responsabili nei confronti dell’utente qualora, per qualsiasi motivo, i nostri siti web o il suo Account CH non siano disponibili in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo.

4.6 Conformità ad altri termini. Nell’ambito della fornitura dei nostri servizi, l’utente è responsabile del rispetto:

4.6.1 della nostra Politica di Utilizzo Accettabile , assicurandosi che anche i contenuti pubblicati da terzi sulle sue Immagini vi si conformino; e

4.6.2 dei nostri Termini e Condizioni del Sito Web .

4.7 L’Account CH come spazio di archiviazione. Sebbene l’Account CH costituisca uno spazio di archiviazione per i File dell’utente, l’utente deve assicurarsi di disporre anche di un proprio sistema di archiviazione e backup di tali File, e non accettiamo alcuna responsabilità per la perdita totale o parziale dei File presenti nell’Account CH.

4.8 Caricamento e condivisione delle Immagini. Ogni volta che l’utente carica Immagini sul proprio Account CH, deve seguire le istruzioni per il caricamento, la condivisione, la determinazione dei prezzi e l’evasione delle vendite di stampe delle proprie Immagini. La nostra procedura di caricamento consente all’utente di verificare e correggere eventuali errori prima di condividere le Immagini con terzi o di utilizzare uno qualsiasi dei nostri Servizi. La invitiamo a leggere e controllare attentamente quanto inviato. Quando condivide i propri File, l’utente è responsabile di garantire che:

4.8.1 tutti i dati dei destinatari siano corretti;

4.8.2 le informazioni da condividere siano accurate; e

4.8.3 il destinatario abbia letto e compreso i presenti Termini.

4.9 Divieto di abuso dell’Account CH. L’utente accetta di non abusare dell’utilizzo del proprio Account CH e di utilizzarlo in modo corretto, secondo quanto previsto e in conformità alla nostra Politica di Utilizzo Accettabile. Qualsiasi abuso dell’Account CH (anche se non in violazione della nostra Politica di Utilizzo Accettabile) può comportare la cancellazione immediata dell’Account CH. Non saremo responsabili di alcuna perdita causata dalla cancellazione dell’Account CH da parte nostra ai sensi della presente clausola.

4.10 Non stamperemo determinate immagini. Gli utenti non sono autorizzati a richiedere la stampa di immagini contenenti o relative a quanto segue:

4.10.1 materiale razzista;

4.10.2 materiale suscettibile di incitare all’odio contro qualsiasi persona o gruppo;

4.10.3 materiale diffamatorio o altrimenti perseguibile;

4.10.4 materiale di natura calunniosa;

4.10.5 immagini di qualsiasi atto criminale;

4.10.6 materiale il cui utilizzo o la cui inclusione violi diritti d’autore, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi; oppure

4.10.7 materiale che violi qualsiasi legge o normativa applicabile.

4.11 Divieto di condivisione di determinate informazioni. Gli utenti non sono autorizzati a condividere informazioni finanziarie, segreti di Stato, file rubati o ottenuti tramite accesso illecito, codice eseguibile, informazioni mediche, pornografia, gioco d’azzardo, commercio illecito, transazioni in criptovalute o qualsiasi altra informazione vietata dalla legge o da noi.

4.12 I nostri diritti in relazione alla condotta dell’utente. Ci riserviamo il diritto di:

4.12.1 contattare le forze dell’ordine o le autorità (fornendo loro tutte le

informazioni necessarie) qualora riteniamo che una qualsiasi delle Immagini sia illecita o pertinente a indagini di natura rilevante;

4.12.2 rifiutare di eseguire ordini di stampa che riteniamo in violazione di uno qualsiasi dei presenti Termini;

4.12.3 rifiutare ulteriori servizi a qualsiasi persona che abbia, consapevolmente o inconsapevolmente, violato uno qualsiasi dei presenti termini o dei Termini stabiliti nella presente clausola.

4.13 Contenuti pubblicati sull’Account CH. Non saremo responsabili, né saremo tenuti a rispondere nei confronti di terzi, per il contenuto o l’accuratezza di qualsiasi contenuto condiviso o altrimenti distribuito tramite l’Account CH dell’utente.

4.14 Nessun obbligo di revisione delle Immagini o dei contenuti pubblicati. Non siamo tenuti a esaminare alcuna Immagine o altro contenuto pubblicato dall’utente o da terzi sui nostri siti web o associato all’Account CH dell’utente. Tuttavia, potremmo farlo in qualsiasi momento e, qualora ci venga segnalato o veniamo altrimenti a conoscenza del fatto, e riteniamo a nostra discrezione, che un’Immagine o altro contenuto dell’utente non sia conforme ai presenti Termini, potremmo rimuovere tale Immagine o altro contenuto.

4.15 Rimozione dei File o cancellazione dell’Account CH. L’utente può rimuovere i propri File dal nostro sito web e/o dal Negozio dell’Utente e/o cancellare il proprio Account CH (fatta salva la clausola 4.17) in qualsiasi momento, ma accetta che possiamo continuare a evadere gli ordini già effettuati da persone che hanno ordinato le sue Immagini (Clienti ) e che dovrà pagare per qualsiasi Servizio fornito e/o per l’evasione di tali ordini già effettuati.

4.16 Responsabilità dell’utente per il proprio Account CH. L’utente ci conferma che tutte le informazioni fornite nel proprio Account CH sono veritiere e accurate. L’utente deve mantenere aggiornate le informazioni del proprio Account CH. Potremmo utilizzare le informazioni fornite dall’utente per verificarne l’identità. Potremmo rifiutare qualsiasi registrazione a nostra discrezione. Non siamo responsabili di eventuali informazioni di vendita errate presenti nel Negozio dell’Utente.

4.17 Riservatezza dell’Account CH. L’utente deve trattare come riservati il proprio nome utente, la password e qualsiasi altra informazione di registrazione e relativa all’Account CH. Non deve divulgarli a terzi. Qualora l’utente sappia o sospetti che qualcuno diverso da lui conosca il suo nome utente o la sua password, deve informarci tempestivamente e modificare i propri dati nell’Account CH.

4.18 Cancellazione dell’Account CH. L’utente può cancellare il proprio Account CH in qualsiasi momento.

4.18.1 Per procedere alla cancellazione, l’utente deve accedere al proprio Account CH e seguire le istruzioni. In alternativa, può contattarci via e-mail o telefono utilizzando i recapiti indicati nella nostra pagina Contattaci.

4.18.2 In caso di cancellazione dell’Account CH (da parte dell’utente o nostra), l’utente non avrà più alcun accesso al proprio Account CH. I File dell’utente verranno eliminati dall’Account CH

e non faciliteremo più le vendite delle sue opere mediante la produzione di stampe artistiche delle sue Immagini. Non saremo responsabili di alcuna perdita subita dall’attività dell’utente qualora la cancellazione dell’Account CH sia conseguenza della violazione dei presenti Termini da parte dell’utente.

4.18.3 Qualora l’utente utilizzi uno qualsiasi dei Servizi o lo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo prima che l’utente o noi cancelliamo l’Account CH e/o qualora un Cliente effettui un ordine per una qualsiasi delle sue Immagini, l’utente dovrà pagare tali Servizi e/o lo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo in conformità alla clausola 10.6(f), a seconda dei casi.

4.18.4 Qualora un Cliente abbia effettuato un ordine di stampe delle Immagini dell’utente prima della cancellazione dell’Account CH, l’utente accetta che possiamo continuare a evadere tale ordine in conformità ai presenti Termini, addebitare le nostre commissioni e regolare il saldo del suo Account CH. Potremmo decidere di non evadere tale ordine, nel qual caso informeremo l’utente.

4.19 Rifiuto della registrazione o disattivazione dell’Account CH. Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di registrazione di un Account CH e/o qualsiasi richiesta di Spazio di Archiviazione Aggiuntivo in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e a nostra discrezione. Abbiamo il diritto di disattivare qualsiasi Account CH, nome utente o password in qualsiasi momento. In tal caso, informeremo l’utente.

4.20 Obbligo di disporre di un backup delle Immagini. Le Immagini sono archiviate in più sedi geografiche per garantirne la sicurezza e la disponibilità. Ciononostante, l’Account CH non costituisce uno spazio di archiviazione per le Immagini dell’utente, il quale deve assicurarsi di disporre di un proprio sistema di archiviazione e backup, poiché non avrà più alcun accesso alle proprie Immagini.

5. I NOSTRI BENI (STAMPA, MONTAGGIO E INCORNICIATURA)

5.1 I nostri beni. Forniamo una serie di beni, tra cui stampa, montaggio e incorniciatura. Per ordinare i beni, l’utente deve seguire la procedura di cui alla clausola 4.2. I tipi di stampa e le opzioni di montaggio e incorniciatura sono disponibili sul nostro sito web, aggiornato di volta in volta. Le immagini dei beni presenti sul nostro sito hanno scopo puramente illustrativo. Faremo corrispondere, entro le tolleranze standard del settore, le immagini visualizzate sullo schermo dell’utente con le stampe, a condizione che l’utente abbia seguito diligentemente la procedura di gestione del colore descritta sul nostro sito web (https://www.theprintspace.co.uk/guides/colour-accuracy/) e che le sue apparecchiature e il suo software siano aggiornati. Sebbene in tale ambito ci avvarremo verosimilmente della nostra discrezionalità e di elevati standard di assistenza clienti per garantire la soddisfazione dell’utente in qualità di cliente, lo faremo a nostra discrezione e il nostro giudizio su ciò che costituisce una variazione cromatica accettabile è definitivo

5.2 Pacchetti campione. L’utente può ordinare un pacchetto campione di stampe. Il prezzo delle stampe campione è indicato sul nostro sito web. Non accettiamo resi di pacchetti campione.

5.3 Pagamento dei beni. Il pagamento dei beni deve essere effettuato in conformità alla clausola 11.2.

5.4 Consegna dei beni. Invieremo all’utente un’e-mail di conferma della spedizione dei beni e cercheremo di spedirli come segue:

5.4.1 stampe spedite all’indirizzo indicato dall’utente entro 48 ore dall’accettazione dell’ordine da parte nostra; oppure

5.4.2 stampe montate spedite entro cinque giorni lavorativi dall’accettazione dell’ordine da parte nostra; oppure

5.4.3 stampe incorniciate a mano spedite entro 10 giorni lavorativi dall’accettazione dell’ordine da parte nostra; oppure

I tempi sopra indicati sono puramente indicativi.

5.5 Per gli ordini effettuati prima delle 15:00, il ritiro è possibile lo stesso giorno presso 74 Kingsland Road, London, E2 8DL.

5.6 Costi di consegna. I costi di consegna all’utente ai sensi delle clausole 5.4.1 – 5.4.3 saranno quelli indicati sul nostro sito web.

5.7 Ritiro da parte dell’utente. Qualora l’utente abbia chiesto di ritirare i beni presso la nostra sede in conformità alla clausola 5.5, potrà ritirarli in qualsiasi momento durante il nostro orario di lavoro, dalle 9:00 alle 19:00 nei giorni feriali (esclusi i giorni festivi). Ci riserviamo il diritto di modificare tali orari di apertura senza preavviso all’utente.

5.8 Non siamo responsabili dei ritardi al di fuori del nostro controllo. Qualora la fornitura dei beni subisca ritardi a causa di un evento al di fuori del nostro controllo, contatteremo l’utente il prima possibile per informarlo e adotteremo misure per ridurre al minimo l’effetto del ritardo. A condizione che facciamo ciò, non saremo responsabili dei ritardi causati dall’evento; tuttavia, in caso di rischio di ritardo sostanziale, l’utente potrà

contattarci per annullare l’ordine e ricevere il rimborso dei beni pagati ma non ricevuti.

5.9 Assenza dell’utente al momento della consegna del prodotto. Qualora nessuno sia disponibile all’indirizzo dell’utente per ricevere la consegna e i beni non possano essere inseriti nella cassetta postale, il corriere informerà l’utente su come ricevere i beni. Per ulteriori informazioni, l’utente è invitato a consultare i termini e condizioni del corriere.

5.10 Mancata riprogrammazione della consegna. Qualora l’utente non ritiri i beni presso di noi come concordato oppure, a seguito di una consegna non riuscita, non riprogrammi la consegna né ritiri i beni presso un deposito del corriere, lo contatteremo per ulteriori istruzioni e potremmo addebitargli i costi di magazzinaggio e gli eventuali ulteriori costi di consegna. Qualora, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, non riuscissimo a contattare l’utente o a riprogrammare la consegna o il ritiro, potremmo risolvere il Contratto e l’utente riceverà il rimborso dei beni pagati ma non ricevuti, al netto delle spese di consegna e degli altri oneri amministrativi sostenuti per la consegna, la movimentazione e il magazzinaggio dei beni.

5.11 Consegne internazionali.

5.11.1 Effettuiamo consegne nei Paesi elencati sul nostro sito web (Destinazioni di Consegna Internazionali). Tuttavia, esistono restrizioni su alcuni beni per determinate Destinazioni di Consegna Internazionali; si prega pertanto di esaminare attentamente le informazioni riportate in tale pagina prima di ordinare i beni.

5.11.2 Qualora l’utente ordini beni dal nostro sito per la consegna in una delle Destinazioni di Consegna Internazionali, l’ordine potrebbe essere soggetto a dazi e imposte all’importazione applicati al momento dell’arrivo della consegna a destinazione. Si noti che non abbiamo alcun controllo su tali oneri e non possiamo prevederne l’importo.

5.11.3 L’utente sarà responsabile del pagamento di tali dazi e imposte all’importazione. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’ufficio doganale locale prima di effettuare l’ordine.

5.11.4 L’utente deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili del Paese di destinazione dei beni. Non saremo responsabili qualora l’utente violi tali leggi.

5.12 Qualità dei file caricati. L’utente deve assicurarsi che le Immagini caricate sul nostro sito web siano di buona qualità. Riprodurremo esclusivamente beni corrispondenti all’immagine caricata e in base ai vincoli del tipo di stampa e della carta. Non siamo responsabili della scarsa qualità di stampa di un’immagine qualora l’immagine caricata fosse di scarsa qualità. La dimensione massima di caricamento è di 2 GB (2048 MB). Il mancato rispetto della presente clausola potrebbe comportare l’impossibilità di evadere l’ordine.

5.13 Precisione delle cornici. Sebbene abbiamo compiuto ogni sforzo per essere il più precisi possibile,

poiché alcune delle nostre cornici sono realizzate a mano, le dimensioni, i pesi, le capacità e le misure indicate sul nostro sito presentano una tolleranza ragionevole secondo gli standard del settore.

5.14 L’imballaggio dei beni può variare. L’imballaggio del prodotto può differire da quello mostrato nelle immagini sui nostri siti web.

5.15 Accuratezza delle misure fornite. Qualora realizziamo una cornice sulla base di misure fornite dall’utente, questi è responsabile di garantire che tali misure siano corrette. L’utente non potrà ottenere alcun rimborso per errori derivanti da misure errate fornite a noi.

5.16 Quando l’utente diventa responsabile dei beni. I beni saranno sotto la responsabilità dell’utente dal momento in cui li consegniamo all’indirizzo da lui indicato o alla persona da lui autorizzata a ritirarli presso di noi (la quale dovrà fornire il numero d’ordine e il numero di stampe da ritirare).

5.17 Quando l’utente diventa proprietario dei beni. L’utente diventa proprietario dei beni al momento della ricezione del pagamento integrale da parte nostra.

6. IL NOSTRO DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AI BENI

6.1 Modifiche minori ai beni. Potremmo modificare i beni:

6.1.1 per riflettere modifiche delle leggi e dei requisiti normativi pertinenti; e

6.1.2 per attuare adeguamenti tecnici minori e miglioramenti della qualità dei materiali utilizzati. Tali modifiche non incideranno sull’utilizzo dei beni da parte dell’utente.

7. ANNULLAMENTO DELL’ORDINE DI BENI

7.1 L’utente potrebbe avere la possibilità di annullare o modificare il proprio ordine prima dell’avvio della produzione dei beni e ricevere un rimborso. La preghiamo di contattarci (secondo quanto indicato alla clausola 1.2) il prima possibile per verificare se è possibile annullare o modificare l’ordine. Comunicheremo all’utente se la modifica è possibile. In caso affermativo, lo informeremo di eventuali variazioni del prezzo dei beni, dei tempi di fornitura o di qualsiasi altro aspetto che si renda necessario a seguito della modifica richiesta e gli chiederemo di confermare se desidera procedere con la modifica.

7.2 Tuttavia, salvo nostro accordo, il diritto di annullamento di cui alla clausola 7.1 non si applica nel caso

di:

7.2.1 beni la cui produzione sia già iniziata; e

7.2.2 beni personalizzati o realizzati su misura/su ordinazione.

7.3 Annullamento dell’ordine a causa di qualcosa che abbiamo fatto o che intendiamo fare. Qualora l’utente intenda annullare l’ordine per uno dei motivi indicati alle Clausole da 7.3.1 a 7.3.4 di seguito, il contratto si risolverà immediatamente e rimborseremo integralmente all’utente i beni non forniti. I motivi sono:

7.3.1 abbiamo comunicato all’utente una modifica imminente dei beni o dei presenti termini che l’utente non accetta;

7.3.2 abbiamo comunicato all’utente un errore nel prezzo o nella descrizione dei beni ordinati e l’utente non desidera procedere;

7.3.3 vi è il rischio che la fornitura dei beni subisca ritardi significativi a causa di eventi al di fuori del nostro controllo; oppure

7.3.4 l’utente ha il diritto legale di risolvere il contratto a causa di un nostro inadempimento.

7.4 Quando sosterremo i costi di restituzione. Sosterremo i costi di restituzione:

7.4.1 se i beni sono difettosi o non conformi alla descrizione; oppure

7.4.2 se l’utente annulla l’ordine perché gli abbiamo comunicato una modifica imminente del prodotto o dei presenti termini, un errore nel prezzo o nella descrizione, un ritardo

nella consegna dovuto a eventi al di fuori del nostro controllo o perché l’utente ha il diritto legale di farlo a seguito di un nostro inadempimento.

In tutte le altre circostanze, i costi di restituzione sono a carico dell’utente.

7.5 Non siamo responsabili dei ritardi al di fuori del nostro controllo. Qualora la fornitura dei beni subisca ritardi a causa di un evento al di fuori del nostro controllo, contatteremo l’utente il prima possibile per informarlo e adotteremo misure per ridurre al minimo l’effetto del ritardo. Ad esempio, qualora vi sia un ritardo nella ricezione dei beni o di parti di essi da un fornitore estero. A condizione che facciamo ciò, non saremo responsabili dei ritardi causati dall’evento; tuttavia, in caso di rischio di ritardo sostanziale, l’utente potrà contattarci per risolvere il contratto e ricevere il rimborso dei beni pagati ma non ricevuti.

8. LA NOSTRA GARANZIA SUI BENI

8.1 I diritti dell’utente in caso di beni difettosi. Garantiamo che, al momento della consegna, i beni:

8.1.1 saranno conformi in ogni aspetto sostanziale alla loro descrizione e a qualsiasi specifica pertinente contenuta nel Modulo d’Ordine;

8.1.2 saranno privi di difetti sostanziali di progettazione, materiali e lavorazione;

8.1.3 saranno di qualità soddisfacente (ai sensi del Sale of Goods Act 1979); e

8.1.4 saranno idonei a qualsiasi scopo da noi dichiarato.

8.2 Nessuna responsabilità per la non conformità dei beni alla garanzia. Non saremo responsabili della non conformità dei beni alla garanzia di cui alla clausola 8.1 qualora:

8.2.1 l’utente faccia ulteriore uso di tali beni dopo averci notificato un difetto;

8.2.2 il difetto derivi dal mancato rispetto da parte dell’utente delle nostre istruzioni orali o scritte in merito a conservazione, installazione, messa in servizio, utilizzo o manutenzione del prodotto o (in loro assenza) delle buone prassi commerciali;

8.2.3 il difetto derivi dal fatto che abbiamo seguito un disegno, un progetto o una specifica contenuti nel Modulo d’Ordine e forniti dall’utente;

8.2.4 l’utente alteri o ripari il prodotto senza il nostro consenso scritto; oppure

8.2.5 il difetto derivi da normale usura, danno intenzionale, negligenza o condizioni di lavoro anomale.

Non forniremo alcun rimborso o sostituzione in relazione a qualsiasi questione rientrante nella presente clausola.

9. RIMBORSO/SOSTITUZIONE DEI BENI

9.1 Rimborsi. Qualora si verifichi quanto segue, offriremo un rimborso integrale o consegneremo nuovamente beni sostitutivi il giorno lavorativo successivo:

9.1.1 i beni sono danneggiati (non per effetto della clausola 8.2);

9.1.2 i beni non sono conformi alla garanzia di cui alla clausola 8.1; oppure

9.1.3 i beni non corrispondono al file caricato entro una tolleranza ragionevole secondo gli standard del settore.

9.2 Documentazione a supporto del reso. Qualsiasi richiesta di rimborso ai sensi della clausola 9.1 deve essere supportata dalla restituzione del prodotto danneggiato e da una ricevuta valida.

9.3 I diritti dell’utente in caso di difetto. Qualora un prodotto presenti un difetto o un altro problema di nostra responsabilità, richiederemo la restituzione del prodotto (se possibile) e, qualora accettiamo la responsabilità, a nostra discrezione:

9.3.1 ripareremo il difetto e consegneremo nuovamente il prodotto all’utente senza costi aggiuntivi; oppure

9.3.2 ristamperemo l’Immagine e la consegneremo nuovamente all’utente senza costi aggiuntivi; oppure

9.3.3 annulleremo l’ordine e rimborseremo integralmente l’utente.

In caso di nuova consegna dell’ordine, all’utente non verrà addebitato alcun costo aggiuntivo per la ristampa e la nuova consegna.

9.4 Casi in cui non siamo responsabili dei beni. Non siamo tenuti a rimborsare o sostituire alcun prodotto nelle seguenti situazioni:

9.4.1 se il difetto o l’altro problema è responsabilità dell’utente, ad esempio, a titolo non esaustivo, problemi di pixelatura del file o problemi relativi al profilo colore che comportano una scarsa riproduzione cromatica;

9.4.2 il prodotto presenta variazioni minori di dimensione dovute a una preparazione inadeguata

dei file; oppure

9.4.3 i beni sono stati mescolati in modo inseparabile con altri articoli dopo la consegna; oppure

9.4.4 l’utente non ha rispettato la Clausola 5.12.

9.5 Modifiche dovute a modifiche di legge. Ci riserviamo il diritto di modificare la specifica dei beni contenuta nel Modulo d’Ordine qualora richiesto da qualsiasi requisito legale o normativo applicabile.

9.6 Costi di ritiro addebitati. Qualora i costi di restituzione siano a carico dell’utente e provvediamo noi al ritiro del prodotto, addebiteremo all’utente il costo diretto del ritiro da noi sostenuto.

9.7 Modalità di rimborso. Qualora l’utente abbia diritto a un rimborso ai sensi dei presenti termini, gli rimborseremo il prezzo pagato per i beni, inclusi i costi di consegna, con il metodo di pagamento utilizzato. Tuttavia, potremmo effettuare detrazioni dal prezzo, come descritto di seguito.

9.8 Tempi del rimborso. Effettueremo gli eventuali rimborsi dovuti all’utente il prima possibile.

9.9 Termini applicabili ai beni sostitutivi. I presenti termini si applicano a qualsiasi bene sostitutivo da noi fornito ai sensi della clausola 8.2.

10. I NOSTRI SERVIZI

10.1 Conformità alla specifica contenuta nel Modulo d’Ordine. Fatto salvo il nostro diritto di modificare la specifica contenuta nel Modulo d’Ordine (si veda la Clausola 6.1), forniremo i servizi all’utente in conformità, in ogni aspetto sostanziale, alla specifica dei servizi pubblicata sul nostro sito web alla data dell’ordine.

10.2 Modifiche alla specifica contenuta nel Modulo d’Ordine. Ci riserviamo il diritto di modificare la specifica dei Servizi qualora richiesto da qualsiasi requisito legale o normativo applicabile o qualora la modifica non incida in modo sostanziale sulla natura o sulla qualità dei Servizi; in tal caso, informeremo preventivamente l’utente.

10.3 Ritiro e cessazione dei servizi. Ci riserviamo il diritto di ritirare l’offerta di uno qualsiasi dei nostri Servizi qualora richiesto da qualsiasi requisito legale o normativo applicabile o per qualsiasi altro motivo attinente alla gestione della nostra attività; in tal caso, informeremo preventivamente l’utente. Non siamo responsabili di eventuali perdite o danni subiti dall’utente a seguito della modifica o del ritiro di uno qualsiasi dei nostri servizi.

10.4 Ragionevole cura e competenza. Garantiamo all’utente che i Servizi saranno forniti con ragionevole cura e competenza.

10.5 Tempi di esecuzione. Faremo ogni ragionevole sforzo per rispettare le eventuali date di esecuzione

specificate nella Conferma d’Ordine; tuttavia, tali date sono puramente indicative e la mancata esecuzione dei servizi entro tali date non conferisce all’utente il diritto di risolvere il Contratto.

10.6 I nostri servizi. Forniamo una serie di servizi, che potranno essere aggiornati e modificati di volta in volta. I nostri servizi includono (collettivamente, i “Servizi”):

10.6.1 Ordini di Evasione Stampe (Print Fulfilment): l’utente collega il proprio Account CH a un negozio online di e-commerce di sua proprietà, con il proprio dominio, utilizzando un’API o un plugin/app per l’account del proprio negozio di e-commerce (Negozio dell’Utente). L’utente deve consultare il nostro sito web per conoscere i requisiti aggiornati e le opzioni disponibili per il Negozio dell’Utente. Quando un Cliente acquista una stampa artistica di un’Immagine, noi gestiamo l’evasione dell’ordine e addebitiamo sulla carta dell’utente il costo della stampa. Il Negozio dell’Utente è di esclusiva responsabilità dell’utente ed è un sistema di terzi sul quale non abbiamo alcun controllo.

I Clienti possono acquistare stampe artistiche delle Immagini dell’utente tramite il Negozio dell’Utente. Stamperemo e consegneremo tali stampe al Cliente per conto dell’utente. Non vendiamo direttamente al Cliente. Vendiamo la stampa all’utente nell’ambito dei nostri Servizi e l’utente vende il prodotto finito al Cliente.

Qualora l’utente non desideri che evadiamo un ordine relativo a una sua Immagine, deve contattarci il prima possibile e prima che l’ordine venga spedito al Cliente. Qualora concordiamo di poter annullare l’ordine del Cliente, l’utente dovrà comunque pagare i Servizi già forniti (quale la stampa) e qualsiasi altro costo da noi sostenuto.

Il nostro rapporto contrattuale è tra noi e l’utente. Non siamo responsabili di alcun rapporto con i Clienti dell’utente.

Non siamo responsabili del fatto che il Cliente dell’utente riceva un prodotto come

promesso, né del fatto che l’utente avesse il diritto di vendere tale stampa.

10.6.2 Open Call: consente all’utente di partecipare a concorsi, premi e open call.

10.6.3 Condivisione: l’utente può inviare a terzi i file o i progetti (gruppi di file) archiviati nel proprio Account CH con le seguenti opzioni:

scelta tra alta, media e bassa risoluzione;

invio a persone specifiche (utilizzando l’e-mail come identificativo);

creazione di un link tramite il quale chiunque ne sia in possesso può accedere ai file e scaricarli;

protezione facoltativa del link con password;

aggiunta facoltativa di filigrane.

Non siamo responsabili di alcuna violazione delle leggi locali in qualsiasi giurisdizione in cui l’utente condivide i File. Ci riserviamo il diritto di eliminare tutti o parte dei File e l’Account CH dell’utente qualora ci venga segnalata una violazione di legge, nonché di fornire qualsiasi informazione per adempiere a qualsiasi obbligo previsto dalla legge.

10.6.4 Archiviazione: l’utente può archiviare fino a 2 GB di contenuti multimediali (immagini, video, testo) nel proprio

Account CH (Account Base). Qualsiasi archiviazione superiore a 2 GB è soggetta allo

Spazio di Archiviazione Aggiuntivo. Lo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo è soggetto ai nostri corrispettivi mensili calcolati per TB, come indicato alla clausola 11.

L’utente può richiedere in qualsiasi momento di aggiornare il proprio Account CH a una capacità di archiviazione superiore, previo pagamento dei relativi corrispettivi; l’aggiornamento avrà effetto immediato. Qualora l’utente aggiorni il proprio Account CH durante un periodo di fatturazione, il primo addebito aggiuntivo sarà un importo pro rata alla tariffa superiore per la parte restante del periodo di fatturazione in corso.

L’utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dalla data di passaggio allo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo e a ogni data di rinnovo periodico fino alla cancellazione. I corrispettivi non sono rimborsabili, anche qualora l’utente non utilizzi lo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo e/o cancelli o riduca il proprio Account CH nel corso di un mese.

Qualora non ricevessimo il pagamento di qualsiasi Spazio di Archiviazione Aggiuntivo entro 14 giorni dalla data di scadenza, fatti salvi tutti gli altri diritti e rimedi a nostra disposizione, potremmo, senza alcuna responsabilità nei confronti dell’utente, riportare il suo Account CH a un Account Base e rimuovere le Immagini che, a nostra discrezione, superano il limite di archiviazione di un Account Base. Potremmo in qualsiasi momento compensare le somme dovute dall’utente con le somme da noi dovute all’utente.

L’utente può richiedere in qualsiasi momento di ridurre il proprio Account CH a una capacità di archiviazione inferiore; la riduzione avrà effetto dalla fine del periodo di fatturazione.

Qualora, in qualsiasi momento durante l’utilizzo del nostro sito web, l’utente superi la quantità di spazio di archiviazione per immagini richiesta e (se applicabile) pagata, potremmo, senza alcuna responsabilità nei confronti dell’utente, rimuovere le Immagini che, a nostra discrezione, superano il limite di archiviazione.

Avremo il diritto di aumentare in qualsiasi momento i nostri corrispettivi per lo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo, che verranno aggiornati sul nostro sito web. Qualora l’utente abbia richiesto lo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo, lo informeremo di qualsiasi aumento

dei corrispettivi dovuti e l’utente potrà cancellare il proprio Account CH e/o lo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo in qualsiasi momento.

Qualora l’utente scelga di usufruire dei nostri servizi di ‘cold storage’ (archiviazione a freddo), questi saranno forniti secondo i termini e i corrispettivi indicati sul nostro sito web. Ci impegneremo a recuperare tali dati entro 48 ore da una richiesta scritta in tal senso.

10.7 Apprendimento automatico. I nostri Servizi possono utilizzare l’intelligenza artificiale, come l’apprendimento automatico (machine learning), per fornire i Servizi all’utente in modo più efficiente e per migliorare la nostra offerta di servizi. Tuttavia, le eventuali raccomandazioni fornite all’utente sono da intendersi esclusivamente come tali e non garantiamo che siano precise o accurate. L’utente non è tenuto ad accettare tali raccomandazioni e non accettiamo alcuna responsabilità per qualsiasi azione che l’utente possa intraprendere in conseguenza di esse.

11. PREZZO E PAGAMENTO DI BENI E SERVIZI

11.1 I nostri corrispettivi. I corrispettivi per i nostri beni e servizi, incluso lo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo, sono indicati su www.theprintspace.co.uk www.theprintspace.com www.creativehub.io. Ci riserviamo il diritto di variare i prezzi di volta in volta.

11.2 Quando e come effettuare il pagamento. Accettiamo pagamenti con Mastercard, Visa o

PayPal. Il momento del pagamento dipende dal prodotto acquistato:

11.2.1 Per i beni, l’utente deve pagare prima della spedizione. Non addebiteremo la carta di credito o di debito dell’utente fino al momento della spedizione dei beni.

11.2.2 Per i servizi, l’utente deve pagare prima che vengano forniti.

11.3 Valuta. L’addebito sarà effettuato in euro, dollari o sterline britanniche, a seconda della valuta locale dell’utente. Qualora la valuta locale dell’utente non sia una di queste, assegneremo una valuta predefinita al suo account.

11.4 Imposte. Per tutti gli Ordini di Evasione Stampe calcoliamo l’imposta sulle vendite sulla base di una combinazione delle seguenti informazioni:

11.4.1 il Paese di domicilio dell’utente;

11.4.2 il Paese in cui produciamo i beni;

11.4.3 l’indirizzo di consegna a cui spediamo i beni. Pertanto, qualora un ordine non sia soggetto a IVA, ciò dovrebbe essere riflesso al momento del pagamento. Possiamo evadere gli ordini presso la nostra sede nel Regno Unito o in Germania (e, dal prossimo giugno, negli Stati Uniti). La decisione su dove evadere l’ordine è di nostra esclusiva competenza.

Il presente calcolo dell’imposta sulle vendite ha valore puramente indicativo e non deve essere considerato accurato; tutti gli oneri fiscali derivanti da ordini effettuati sul nostro sito web sono a carico dell’utente.

11.5 Dove trovare il prezzo del prodotto. Il prezzo del prodotto (IVA inclusa) sarà quello indicato nelle pagine dell’ordine al momento dell’effettuazione dell’ordine. Adottiamo ogni ragionevole cura per garantire che il prezzo del prodotto comunicato all’utente sia corretto. Si rimanda tuttavia alla clausola 11.7 per quanto accade qualora individuiamo un errore nel prezzo del prodotto ordinato.

11.6 Trasferiremo le variazioni dell’aliquota IVA. Qualora l’aliquota IVA cambi tra la data dell’ordine e la data di fornitura del prodotto, adegueremo l’aliquota IVA pagata dall’utente, salvo che l’utente abbia già pagato integralmente il prodotto prima dell’entrata in vigore della variazione dell’aliquota IVA.

11.7 Cosa accade in caso di errore nel prezzo. È sempre possibile che, nonostante i nostri migliori sforzi, alcuni dei beni che vendiamo presentino un prezzo errato. Di norma verifichiamo i prezzi prima di accettare l’ordine, in modo che, qualora il prezzo corretto del prodotto alla data dell’ordine sia inferiore al prezzo da noi indicato a tale data, addebiteremo l’importo inferiore. Qualora il prezzo corretto del prodotto alla data dell’ordine sia superiore al prezzo indicato all’utente, lo contatteremo per ricevere istruzioni prima di accettare l’ordine. Qualora accettiamo ed elaboriamo l’ordine in presenza di un errore di prezzo evidente e inequivocabile, che l’utente avrebbe potuto ragionevolmente riconoscere come tale, potremmo risolvere il contratto, rimborsare all’utente le somme pagate e richiedere la restituzione dei beni forniti.

11.8 Il nostro diritto di compensazione. L’utente deve pagare integralmente tutti gli importi dovuti ai sensi dei presenti termini, senza alcuna compensazione, domanda riconvenzionale, detrazione o ritenuta (ad eccezione delle detrazioni o ritenute fiscali previste dalla legge).

11.9 Possiamo addebitare interessi in caso di ritardo nel pagamento. Qualora l’utente non effettui un pagamento entro la data di scadenza, potremmo addebitargli interessi sull’importo scaduto a un tasso annuo dell’8% superiore al tasso di riferimento di NATWEST PLC in vigore di volta in volta. Tali interessi matureranno su base giornaliera dalla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento dell’importo scaduto, sia prima che dopo un’eventuale sentenza. L’utente deve corrisponderci gli interessi unitamente a qualsiasi importo scaduto.

12. SEGNALAZIONE DI NUOVI CLIENTI E ALTRE OFFERTE

12.1 Qualora l’utente presenti un nuovo cliente al nostro sistema, gli riconosceremo il 10% del valore totale (IVA esclusa) della spesa effettuata dal nuovo cliente nel primo anno a decorrere dal suo primo ordine (Credito di Segnalazione) sotto forma di credito da spendere in stampe. Tale credito di segnalazione non ha valore monetario e non può essere scambiato o trasferito; può essere utilizzato esclusivamente a compensazione dei costi degli ordini di stampa online effettuati con CH. Per avere diritto al credito di segnalazione, il nuovo cliente deve:

12.1.1 non aver mai utilizzato in precedenza i propri dati per registrare un Account CH né utilizzato un identificativo di carta di credito o di debito per pagare una transazione precedente, né essere ritenuto da CH verosimilmente la stessa persona o una persona che agisce per conto della stessa persona; e

12.1.2 aver speso oltre £25 (IVA esclusa e prima dell’applicazione di eventuali sconti) per un ordine di stampa o per lo Spazio di Archiviazione Aggiuntivo; e

12.1.3 aver inserito il codice di segnalazione univoco dell’utente (fornito da noi all’utente) al momento del primo acquisto, oppure essere stato segnalato a noi dall’utente a seguito di un’azione di condivisione o invio di file in cui l’utente ha inserito il suo indirizzo e-mail, senza che abbia utilizzato il codice di segnalazione di un altro utente al momento del pagamento.

12.2 I crediti di segnalazione scadono dopo 36 mesi se non utilizzati.

12.3 Al momento dell’utilizzo dei crediti di stampa sugli ordini di stampa, vi sarà sempre un piccolo saldo da pagare per ciascun ordine. Il credito di stampa non compenserà mai interamente il costo di una stampa. Qualora i crediti di stampa disponibili

superino il costo totale di stampa, i crediti di stampa residui saranno disponibili per ordini futuri.

12.4 Qualsiasi abuso del programma di segnalazione comporterà l’annullamento dei crediti di segnalazione. Nel determinare cosa costituisca un abuso del programma di segnalazione, CH ha piena discrezionalità in materia e la decisione di CH sarà definitiva. Non sarà intrattenuta alcuna corrispondenza al riguardo.

12.5 Ci riserviamo il diritto di modificare l’importo del credito di segnalazione o di ritirare la presente offerta in qualsiasi momento, senza preavviso.

12.6 Di volta in volta, potremmo proporre vari incentivi e offerte per l’utilizzo dei nostri servizi o per la segnalazione di nuovi clienti (Offerte ). I termini di qualsiasi Offerta saranno disponibili sul nostro sito web. Ci riserviamo il diritto di modificare o ritirare qualsiasi Offerta in qualsiasi momento. Onoreremo qualsiasi Offerta conforme ai termini fino alla data in cui è stata ritirata dal nostro sito web.

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

13.1 Definizione di Diritti di Proprietà Intellettuale. Ai fini del presente accordo, per Diritti di Proprietà Intellettuale si intendono brevetti, modelli di utilità, diritti su invenzioni, diritto d’autore e diritti connessi e affini, marchi di fabbrica e di servizio, denominazioni commerciali e nomi di dominio, diritti sull’aspetto e sulla presentazione dei prodotti (get-up e trade dress), avviamento e diritto di agire per passing off o concorrenza sleale, diritti su disegni e modelli, diritti sulle banche dati, diritti di utilizzare e tutelare la riservatezza delle informazioni confidenziali (inclusi know-how e segreti commerciali) e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, in ciascun caso registrati o non registrati, incluse tutte le domande e i diritti di richiedere e ottenere tali diritti, i loro rinnovi o estensioni e i diritti di rivendicarne la priorità, nonché tutti i diritti o le forme di tutela analoghi o equivalenti esistenti o che esisteranno, ora o in futuro, in qualsiasi parte del mondo.

13.2 Quando l’utente ci fornisce le proprie Immagini, contenuti, messaggi o contatti (Materiali dell’Utente), l’utente

è titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Materiali dell’Utente. Non acquisiamo alcun diritto sui Materiali dell’Utente, ad eccezione della Licenza di cui alla Clausola 13.5.

13.3 Le garanzie dell’utente. L’utente ci garantisce che:

13.3.1 è l’unico titolare legale ed effettivo di tutte le Immagini caricate sul proprio Account CH e ne detiene tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale (o dispone della necessaria licenza);

13.3.2 non ha concesso in licenza né ceduto ad altri alcun Diritto di Proprietà Intellettuale sulle Immagini;

13.3.3 le Immagini sono opera originale dell’utente e non sono state copiate, in tutto o in parte, da alcuna altra fonte;

13.3.4 dispone di piena autorità per concederci la licenza di stampare (e ristampare) le Immagini;

13.3.5 qualora condivida le proprie Immagini, dispone di piena autorità per concedere in licenza e consentire al

terzo di scaricare, stampare e/o vendere le Immagini in conformità ai presenti Termini e alle autorizzazioni concesse dall’utente;

13.3.6 le Immagini non incorporano alcun materiale che violi il diritto d’autore o qualsiasi altro diritto di terzi, incluso qualsiasi diritto alla riservatezza, e il loro sfruttamento non esporrà alcuna persona a oltraggio alla corte né alla violazione di alcuna disposizione di legge; e

13.3.7 non è a conoscenza, dopo aver svolto indagini complete e ragionevoli, di alcuna rivendicazione da parte di terzi secondo cui le Immagini o qualsiasi materiale preesistente in esse incorporato, o lo sfruttamento delle Immagini da parte dell’utente, nostra o di qualsiasi Cliente, abbia violato o violerà diritti di terzi, e accetta di informarci immediatamente qualora venga a conoscenza di una simile rivendicazione.

13.4 Comunicazione dell’identità dell’utente a terzi. L’utente comprende e accetta che abbiamo il diritto di comunicare la sua identità a qualsiasi terzo che sostenga che le Immagini pubblicate o caricate dall’utente sul proprio Account CH costituiscano una violazione dei propri Diritti di Proprietà Intellettuale, laddove la mancata comunicazione comporterebbe per noi (o per i nostri agenti o società controllate) una violazione della legge.

13.5 La nostra licenza di utilizzo delle Immagini. L’utente accetta di concederci una licenza interamente pagata, mondiale, non esclusiva e priva di royalty, per la durata del Contratto, per copiare le Immagini ai fini della fornitura dei Servizi, al fine di:

13.6 produrre stampe (e le eventuali ristampe necessarie) delle Immagini dell’utente ordinate dai Clienti tramite il Negozio dell’Utente;

13.7 fornire all’utente funzionalità quali miniature e anteprime delle Immagini, commenti, ordinamento, modifica e condivisione;

13.8 evadere le stampe artistiche di tali Immagini ordinate dall’utente per i propri Clienti in conformità ai presenti Termini; e

13.9 per qualsiasi altro utilizzo da parte nostra che si renda necessario per la fornitura dei servizi da parte della nostra impresa.

13.10 Obbligo di notifica da parte dell’utente. L’utente deve informarci immediatamente di:

13.10.1 qualsiasi violazione effettiva, minacciata o sospetta di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale di cui venga a conoscenza; e

13.10.2 qualsiasi rivendicazione da parte di terzi di cui venga a conoscenza secondo cui le Immagini violano i diritti di qualsiasi altra persona.

13.11 Rimozione delle Immagini dall’Account CH. L’utente accetta che possiamo rimuovere immediatamente tali Immagini dal suo Account CH e annullare gli ordini dei Clienti relativi a tali Immagini non ancora spediti. Qualora gli ordini dei Clienti relativi alle Immagini dell’utente siano già stati spediti, l’utente accetta che possiamo richiedere la restituzione dei beni (se possibile) e/o trattare con i Clienti in qualità di suo agente.

13.12 Responsabilità dell’utente. L’utente ci rimborserà e risarcirà integralmente per tutte le responsabilità, i costi, le spese, i danni e le perdite da noi subiti o sostenuti derivanti da o connessi a qualsiasi rivendicazione relativa ai Diritti di Proprietà Intellettuale in relazione alle sue Immagini.

13.13 Altri Diritti di Proprietà Intellettuale. Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Servizi o derivanti da o connessi ai Servizi (diversi dai diritti di proprietà intellettuale sulle Immagini fornite dall’utente) saranno di nostra proprietà.

14. RISERVATEZZA

14.1 Ciascuna parte si impegna a non divulgare ad alcuna persona, in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto, alcuna informazione riservata relativa all’attività, agli affari, ai clienti, alla clientela o ai fornitori dell’altra parte, salvo quanto consentito dalla Clausola 14.2.

14.2 Ciascuna parte può divulgare le informazioni riservate dell’altra:

14.2.1 ai propri dipendenti, dirigenti, rappresentanti, subappaltatori o consulenti che abbiano necessità di conoscere tali informazioni ai fini dell’adempimento delle rispettive obbligazioni ai sensi del Contratto. Ciascuna parte garantirà che tali dipendenti, dirigenti, rappresentanti, subappaltatori o consulenti rispettino la presente Clausola 14; e

14.2.2 laddove richiesto dalla legge, da un tribunale competente o da qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione.

14.3 Ciascuna parte può utilizzare le informazioni riservate dell’altra esclusivamente ai fini dell’adempimento delle rispettive obbligazioni ai sensi del Contratto.

15. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ PER PERDITE O DANNI SUBITI DALL’UTENTE

15.1 Nulla nei presenti termini limita o esclude la nostra responsabilità per:

15.1.1 morte o lesioni personali causate dalla nostra negligenza o dalla negligenza dei nostri dipendenti, agenti o subappaltatori (a seconda dei casi);

15.1.2 frode o dichiarazioni fraudolente;

15.1.3 violazione delle condizioni implicite ai sensi della section 12 del Sale of Goods Act 1979 o della section 2 del Supply of Goods and Services Act 1982; oppure

15.1.4 beni difettosi ai sensi del Consumer Protection Act 1987; oppure

15.1.5 qualsiasi questione in relazione alla quale sarebbe illecito per noi escludere o

limitare la responsabilità.

15.2 Salvo quanto espressamente previsto alla clausola 8.1, sono escluse tutte le condizioni implicite ai sensi delle sections da 13 a 15 del Sale of Goods Act 1979 e delle sections da 3 a 5 del Supply of Goods and Services Act 1982.

15.3 Fatta salva la clausola 15.1:

15.3.1 non saremo responsabili nei confronti dell’utente, né a titolo contrattuale, né extracontrattuale (inclusa la negligenza), né per violazione di obblighi di legge o ad altro titolo, per qualsiasi perdita di profitto o per qualsiasi perdita indiretta o consequenziale derivante da o connessa a qualsiasi contratto tra noi;

15.3.2 non saremo responsabili per perdite, rivendicazioni o azioni di terzi; e

15.3.3 la nostra responsabilità complessiva nei confronti dell’utente per tutte le altre perdite derivanti da o connesse a qualsiasi contratto tra noi, sia a titolo contrattuale, sia extracontrattuale (inclusa la negligenza), sia per violazione di obblighi di legge o ad altro titolo, sarà limitata al

100% delle somme totali pagate dall’utente per beni e servizi ai sensi del presente Contratto e, in ogni caso, non supererà £50.000.

16. COME POTREMMO UTILIZZARE LE INFORMAZIONI PERSONALI DELL’UTENTE

16.1 Come utilizzeremo le informazioni personali dell’utente. Utilizzeremo le informazioni personali dell’utente esclusivamente secondo quanto previsto dalla nostra Informativa sulla privacy.

17. ALTRE CONDIZIONI IMPORTANTI

17.1 Possiamo trasferire il presente Accordo a terzi. Possiamo trasferire i nostri diritti e obblighi ai sensi dei presenti termini a un’altra organizzazione.

17.2 L’utente necessita del nostro consenso per trasferire i propri diritti a terzi (fatta eccezione per la nostra garanzia, che può sempre essere trasferita). L’utente può trasferire i propri diritti o obblighi ai sensi dei presenti termini a un’altra persona solo con il nostro consenso scritto.

17.3 Nessun altro soggetto ha diritti ai sensi del presente contratto (fatta eccezione per la persona a cui l’utente trasferisce la garanzia). Il presente Contratto è tra l’utente e noi. Nessun altro soggetto avrà il diritto di far valere alcuna delle sue condizioni.

17.4 Qualora un tribunale ritenga illecita una parte del presente contratto, il resto rimarrà in vigore. Ciascuno dei paragrafi dei presenti termini opera separatamente. Qualora un tribunale o un’autorità competente stabilisca che uno di essi è illecito, i restanti paragrafi rimarranno pienamente validi ed efficaci.

17.5 Modifica dei presenti termini. Ci riserviamo il diritto di modificare i presenti termini di volta in volta per riflettere meglio:

17.5.1 eventuali modifiche della legge;

17.5.2 eventuali requisiti normativi; oppure

17.5.3 miglioramenti apportati ai nostri Servizi.

17.6 Anche qualora ritardiamo nel far valere il presente contratto, potremo comunque farlo valere in seguito. Qualora non esigiamo immediatamente che l’utente adempia a un obbligo previsto dai presenti termini, o qualora ritardiamo nell’intraprendere azioni nei suoi confronti per la violazione del presente contratto, ciò non significa che l’utente sia esonerato da tali obblighi e non ci impedirà di intraprendere azioni nei suoi confronti in un momento successivo. Ad esempio, qualora l’utente ometta un pagamento e noi non lo sollecitiamo ma continuiamo a fornire i beni, potremo comunque esigere il pagamento in un momento successivo.

17.7 Nessuna partnership. Nulla nel presente accordo è inteso a costituire, né sarà ritenuto costituire, alcuna partnership o joint venture tra le parti, né ad autorizzare alcuna parte ad assumere o stipulare impegni per conto di un’altra parte o a utilizzare il nostro marchio o i nostri servizi, salvo quanto espressamente previsto dalle clausole.

17.8 Quali leggi si applicano al presente contratto e dove l’utente può avviare procedimenti legali se è un’impresa. Se l’utente è un’impresa, qualsiasi controversia o rivendicazione derivante da o connessa a un contratto tra noi, al suo oggetto o alla sua formazione (incluse controversie o rivendicazioni extracontrattuali) sarà disciplinata e interpretata in conformità alla legge dell’Inghilterra e del Galles, e i tribunali dell’Inghilterra e del Galles avranno giurisdizione esclusiva per la risoluzione di tale controversia o rivendicazione.