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Tempistiche di produzione

Indice

Informazioni riguardanti le tempistiche di produzione per ordini di stampe C Print e Glicée, di montaggio e di incorniciatura.

The printspace offre una vasta gamma di stampe d’archivio, così come opzioni di montatura e di incorniciatura su misura.

Per garantire la massima qualità del tuo ordine, necessitiamo delle seguenti tempistiche di produzione.

Stampa

2-5 giorni lavorativi

Montaggio

5 giorni lavorativi

(*Si prega di notare che l’opzione di montaggio Acryl Reverse necessita di 10 giorni lavorativi).

Incorniciatura

10 giorni lavorativi

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Aggiornato il 2 Novembre 2022

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