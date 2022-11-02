Informazioni riguardanti le tempistiche di produzione per ordini di stampe C Print e Glicée, di montaggio e di incorniciatura.
The printspace offre una vasta gamma di stampe d’archivio, così come opzioni di montatura e di incorniciatura su misura.
Per garantire la massima qualità del tuo ordine, necessitiamo delle seguenti tempistiche di produzione.
Stampa
2-5 giorni lavorativi
Montaggio
5 giorni lavorativi
(*Si prega di notare che l’opzione di montaggio Acryl Reverse necessita di 10 giorni lavorativi).
Incorniciatura
10 giorni lavorativi
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