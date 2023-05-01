Dimensioni massime di stampa per stampe C Print e Giclée

Le dimensioni massime di stampa disponibili per stampe artistiche e fotografiche C Print e Giclée.
Ogni tipologia di carta C-Type e Giclée ha diverse dimensioni massime a cui è possibile stampare.
Dimensioni massime stampe C Print
- Tutte le nostre carte C Print digitali (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic & Fuji Flex) possono essere stampate fino ad un massimo di 50in o 127cm di larghezza. Nessuna limitazione in lunghezza.
Dimensioni massime stampe Giclée
Le stampa Giclée permettono di effettuare stampe più larghe.
- La larghezza massima per Hahnemuhle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemuhle Bamboo und Hahnemuhle Pearl è di 43.5in or 110.5cm.
- Le altre carte Giclée, incluse Epson Semi-Gloss e Hahnemühle Photo Rag, possono essere stampate fino ad una larghezza massima di 59.5in o 151cm.
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