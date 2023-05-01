Dimensioni massime di stampa per stampe C Print e Giclée

Le dimensioni massime di stampa disponibili per stampe artistiche e fotografiche C Print e Giclée.

Ogni tipologia di carta C-Type e Giclée ha diverse dimensioni massime a cui è possibile stampare.

Dimensioni massime stampe C Print

Tutte le nostre carte C Print digitali (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic & Fuji Flex) possono essere stampate fino ad un massimo di 50in o 127cm di larghezza. Nessuna limitazione in lunghezza.

Dimensioni massime stampe Giclée

Le stampa Giclée permettono di effettuare stampe più larghe.

La larghezza massima per Hahnemuhle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemuhle Bamboo und Hahnemuhle Pearl è di 43.5in or 110.5cm.

Le altre carte Giclée, incluse Epson Semi-Gloss e Hahnemühle Photo Rag, possono essere stampate fino ad una larghezza massima di 59.5in o 151cm.

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