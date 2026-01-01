Da dove viene il termine Il termine fu coniato nel 1991 dallo stampatore americano Jack Duganne, dal francese gicler, «spruzzare», per descrivere le stampe fine art realizzate con le prime stampanti inkjet Iris. Non è mai stato uno standard tecnico, solo un modo per distinguere una stampa a pigmento archivistica da una stampa inkjet da ufficio. Oggi indica una stampa che soddisfa quattro condizioni: inchiostri a base di pigmento, una carta archivistica (senza acidi, di solito in cotone o alfa-cellulosa), una risoluzione di almeno 300 punti per pollice e una stampante di grande formato con otto o più canali di inchiostro, in modo che la gamma tonale sia uniforme.

Come si realizza una stampa giclée Il processo parte da un file digitale, una fotografia o una scansione dell'opera originale, con una risoluzione adeguata al formato di stampa. Il file viene gestito dal punto di vista del colore su un monitor calibrato, sottoposto a soft proof con il profilo della carta scelta e inviato a una stampante a pigmento a 12 canali. Da theprintspace stampiamo con macchine Epson SureColor e inchiostri a pigmento UltraChrome, con una risoluzione di uscita di 2880 × 1440 punti per pollice, e ogni file viene controllato da un tecnico prima di andare in stampa. La stampa viene poi lasciata asciugare prima di essere montata, incorniciata o imballata. Poiché gli inchiostri sono a pigmento e non a colorante (dye), il colore si deposita sulla superficie della carta invece di penetrarla. È questo a dare alla giclée la sua caratteristica superficie opaca e pittorica e la sua longevità: le stampe a pigmento su carta archivistica sono valutate per oltre 100 anni in normali condizioni di esposizione, e molto di più se conservate al buio.

La carta giclée: ciò che cambia tutto La carta è metà del risultato. Le carte fine art esistono con superfici testurizzate e lisce, in bianco brillante e bianco naturale caldo, e con grammature da circa 200 g/m² a 340 g/m². Una carta in cotone molto testurizzata come la Hahnemühle German Etching si adatta a dipinti, pastelli e illustrazioni dall'aspetto artigianale. Una carta in cotone liscia e leggermente calda come la Hahnemühle Photo Rag è la scelta universale per fotografia e arte digitale. Una carta baritata come la Canson Baryta dà un contrasto fotografico con una superficie semilucida. Da theprintspace proponiamo sette carte, tutte certificate FSC, e ti consigliamo di ordinare un pacchetto campione prima di impegnarti in un'edizione, così da valutare texture e grado di bianco con la tua luce.

Giclée, C-type e inkjet standard a confronto Giclée C-type Inkjet standard Processo Inchiostro a pigmento su carta fine art Esposizione alla luce su carta fotografica, sviluppo chimico Inchiostro a colorante su carta patinata Superficie Opaca o testurizzata, pittorica Lucida, lustre o metallica, fotografica Variabile, di solito lucida Ideale per Dipinti, illustrazione, fotografia fine art, edizioni limitate Fotografia a colori, neri profondi, finiture molto lucide Prove, poster, esposizioni temporanee Durata Oltre 100 anni Da 60 a 100 anni Spesso meno di 10 anni prima di sbiadire Formato massimo Fino a 152 cm (60 pollici) di larghezza Fino a 127 cm (50 pollici) di larghezza Di solito A3 o più piccolo Le stampe C-type (cromogeniche) restano la scelta dei fotografi che vogliono una vera lucentezza fotografica e un tono continuo, e sono leggermente più economiche nei grandi formati. La giclée vince per tutto ciò che nasce come dipinto o disegno, per le finiture opache e per le edizioni destinate a durare più a lungo di chi le acquista.

Quanto costa la stampa giclée I prezzi dipendono dal formato e dalla carta, non dalla quantità: per questo la giclée è adatta a stampe singole e piccole edizioni. A titolo indicativo, una stampa giclée da 30 × 20 cm (12 × 8 pollici) su Hahnemühle Photo Rag parte da circa 25 €, una da 60 × 40 cm (24 × 16 pollici) da circa 70 € e una da 100 × 75 cm (40 × 30 pollici) da circa 150 €. Montaggio, cornice e spedizione sono a parte. Non ci sono costi di avviamento né ordine minimo, quindi una singola stampa costa, per copia, quanto cinquanta.

Come preparare un file per la stampa giclée Acquisisci l'opera a una risoluzione che garantisca almeno 300 pixel per pollice al formato di stampa finale. Per una stampa larga 60 cm (24 pollici) servono 7.200 pixel di larghezza. Lavora in Adobe RGB o ProPhoto RGB se il tuo software lo consente, e conserva un master non compresso (TIFF o PSD). Calibra il monitor e fai il soft proof con il profilo della carta, così non ti sorprenderà il modo in cui una carta opaca schiarisce i neri. Lascia un bordo bianco se prevedi di incorniciare con un passe-partout; 25-50 mm è la misura tipica. Ordina una striscia di prova o una piccola prova di stampa prima di impegnarti in un grande formato o in un'edizione.

Stampe giclée per la vendita e le edizioni limitate Poiché ogni stampa è identica e archivistica, la giclée è lo standard per le edizioni limitate firmate e numerate, con certificato di autenticità. Se vendi online, un servizio di print on demand produce e spedisce ogni stampa giclée nel momento in cui viene ordinata, così non devi tenere scorte. theprintspace stampa, monta, incornicia e spedisce gli ordini giclée in white label dai suoi laboratori di Londra, Düsseldorf e Stati Uniti, con tracciamento in tutto il mondo e produzione a emissioni zero.

Domande frequenti La giclée è la stessa cosa di una stampa inkjet? Ogni giclée è una stampa inkjet, ma non ogni stampa inkjet è una giclée. Il termine è riservato alle stampe con inchiostri a pigmento su carta fine art archivistica, a 300 dpi o più, realizzate con una stampante di grande formato a otto o più inchiostri. Quanto dura una stampa giclée? I test indipendenti valutano le stampe a pigmento su carta di cotone archivistica a oltre 100 anni prima di uno sbiadimento percepibile in normali condizioni di esposizione in interni, e molto di più se conservate al buio. Evita la luce solare diretta e usa un vetro con filtro UV per i migliori risultati. La giclée è meglio della C-type per le fotografie? Dipende dal risultato che cerchi. La C-type offre una vera lucentezza fotografica e neri molto profondi; la giclée offre una stampa opaca e archivistica con una gamma di carte più ampia. Molti fotografi usano la C-type per il colore e la giclée per il bianco e nero o le serie fine art. Che risoluzione serve per una stampa giclée? Punta a 300 pixel per pollice al formato finale. Risoluzioni più basse possono comunque stampare bene su carte testurizzate, ma dettagli fini e bordi netti richiedono i 300 pieni. Posso ordinare una sola stampa giclée? Sì. Non c'è ordine minimo né costo di avviamento, quindi una stampa costa, per copia, quanto un'edizione. Sono disponibili pacchetti campione delle carte, così puoi scegliere la superficie prima di ordinare. Qual è la carta migliore per le stampe giclée? Per dipinti e illustrazione, una carta in cotone testurizzata come la Hahnemühle German Etching; per fotografia e arte digitale, una carta in cotone liscia come la Hahnemühle Photo Rag; per immagini ad alto contrasto, una carta baritata. Ordina un pacchetto campione e valuta con la tua luce.

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