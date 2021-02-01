Quanto durerà la mia stampa?

La durata prevista delle stampe fotografiche e artistiche C Print e Giclée.

Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione per determinare quanto dureranno le tue stampe fotografiche.

Se si considera la stabilità dell’immagine di una stampa fotografica o Giclée, i fattori principali che influenzano la sua longevità sono l’ambiente e le condizioni di conservazione dell’opera d’arte.

La carta è sensibile all’ambiente circostante e può essere influenzata da cambiamenti di temperatura, dall’umidità e dall’esposizione a luce intensa e a sostanze contaminanti presenti nell’aria.

I cinque fattori principali

I cinque fattori principali che influenzano la durata della tua stampa sono:

Esposizione a fonti di calore

Esposizione a luci intense

Esposizione all’umidità

Inquinanti atmosferici

Modalità di conservazione

Durata prevista carta C Print

Condizioni di normale luce diurna – 40 anni

Conservazione al buio in scatola d’archivio – 80 anni

Durata prevista carta Giclée

Condizioni di normale luce diurna – 80 anni

Conservazione al buio in scatola d’archivio – 200 anni

Come allungare la durata della tua stampa

Come discusso in precedenza, la luce, il calore ed agenti atmosferici inquinanti sono i fattori principali a cui fare attenzione, ma ci sono altri aspetti da tenere in considerazione quando si tratta di conservare opere d’arte.

Questi includono adesivi che causano degradazione nel tempo e i composti di zolfo prodotti da materiali come la gomma e il legno, che possono causare sbiadimento e instabilità.

A tal fine, assicurati che le tue stampe siano conservate in materiali d’archivio, come manicotti in acetato, e che siano collocate in scatole d’archivio in cartone prive di sostanze acide.

Una volta che la stampa è conservata con materiali d’archivio, si consiglia di collocarle in un luogo con una temperatura costante e privo di livelli di umidità elevati.

Evita le soffitte, gli scantinati o i muri esterni che sono più soggetti a cambiamenti atmosferici e dove è più probabile che si formi condensa.

È bene controllare di tanto in tanto le scatole di conservazione per assicurarsi che siano libere da parassiti, umidità, polvere e che siano in buone condizioni.

Conservare le opere d’arte a fini espositivi

Il modo migliore per conservare opere d’arte a fini espositivi è quello di utilizzare cornici. Mettere l’opera d’arte dietro il vetro la protegge dall’ambiente circostante.

Quando si montano le stampe sulla cornice, si consiglia di usare tavole di montaggio in fibra di cotone al 100%, senza acidi e non tamponata. Il vetro trasparente di conservazione protettivo contro i raggi UV riduce anche l’impatto dell’esposizione a fonti luminose.

A theprintspace abbiamo una vasta gamma di cornici per garantire che la tua opera d’arte resista nel tempo.

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