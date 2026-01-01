Prima di tutto, la domanda che decide: chi comprerà? Viene spontaneo partire dalla tecnologia: quale sito, quale piattaforma, quale app. Parti invece dalle persone. Nella nostra esperienza, le vendite di stampe dipendono più dal tuo pubblico che dal soggetto o dallo stile. Chi compra segue un artista, guarda il lavoro mentre prende forma e acquista da qualcuno a cui si sente legato. «Pubblico» significa soltanto le persone che già prestano attenzione al tuo lavoro: i follower su Instagram, chi ti ha lasciato il proprio indirizzo email, i clienti passati, i visitatori delle tue mostre. Se ne hai, anche in numero modesto, il posto migliore per vendere è uno che porta il tuo nome e quello di nessun altro. Se non ne hai ancora, un marketplace può mettere il tuo lavoro davanti a degli sconosciuti, ma è una strada lenta, e la cosa più utile che puoi fare nel frattempo è cominciare a costruirti un pubblico tuo. Se vuoi un numero su cui basarti, lo strumento di stima delle vendite di creativehub è gratuito e richiede circa due minuti. Usa il tuo seguito su Instagram e la tua mailing list per stimare quanto potrebbe rendere un drop di stampe, ed è costruito su più di 700 drop reali. Una stima è un'indicazione, non una garanzia.

Le quattro strade in sintesi Strada Chi porta i compratori Quanto costa esserci Di chi è il cliente Ideale per Un marketplace I clienti del marketplace, più chiunque ci mandi tu Le commissioni del marketplace su inserzioni e vendite In gran parte del marketplace Farti trovare da chi non ha mai sentito parlare di te Un negozio tuo Tu Di solito un canone mensile per la piattaforma del negozio Tuo Un catalogo permanente a tuo nome Un drop di stampe a tempo Tu, concentrando tutto in pochi giorni Nessun costo anticipato su una pagina ospitata da noi Tuo Lanciare nuovi lavori ed edizioni limitate Un'asta Tu Una commissione, solo se l'opera si vende Tuo Opere originali in esemplare unico, non stampe Qualunque strada tu scelga, la stampa può funzionare allo stesso modo. Con il print on demand non si stampa nulla finché qualcuno non compra. Imposti ogni stampa una volta sola (il file, la carta, i formati, le opzioni di cornice, il tuo prezzo) e, quando arriva un ordine, noi la stampiamo, la incorniciamo se serve, la imballiamo e la spediamo al tuo acquirente. Non tieni scorte e non anticipi nulla. Ne parliamo meglio più sotto.

1. Un marketplace Un marketplace è un grande sito di vendita in cui molti venditori espongono i propri lavori fianco a fianco: Etsy ed eBay sono i più noti, ed esistono anche marketplace d'arte curati. Apri un negozio al suo interno, metti in vendita le tue stampe, e la ricerca interna del marketplace porta i clienti a passarci davanti. Cosa ha di buono. Le persone sono già lì con la carta in mano. Si fidano del checkout. Puoi mettere in vendita qualche stampa e capire cosa funziona senza costruire nulla. Cosa non va. La tua stampa sta in una griglia accanto a migliaia di altre, spesso meno care, e chi guarda sta confrontando. Il marketplace stabilisce le regole e le commissioni, e può cambiare le une e le altre. E il rapporto appartiene soprattutto al marketplace: chi compra ricorda dove ha comprato, non sempre da chi, e tu hai pochi modi per fargli sapere del tuo prossimo lavoro. A cosa ci colleghiamo. Non ci colleghiamo a Etsy. La nostra integrazione con Etsy è stata dismessa definitivamente il 10 settembre 2026, in seguito a modifiche delle condizioni di Etsy per i partner di produzione terzi. Non esiste nemmeno un'integrazione con eBay, né con lo shop di Instagram o con qualsiasi altro shop dei social media. Questo non ti impedisce di vendere stampe su un marketplace e di farle realizzare a noi. Imposta ogni stampa come prodotto nel tuo account venditore creativehub e, quando arriva una vendita, inseriscila come ordine manuale con i dati di consegna dell'acquirente. Un ordine manuale porta con sé il tuo certificato di autenticità, la tua firma e il tuo marchio, esattamente come un ordine automatico. È un passaggio in più per ogni vendita. Vedi come inserire un ordine manuale.

2. Un negozio online tuo Un negozio tuo è un sito web con sopra il tuo nome e un checkout: un negozio in cui ogni prodotto è tuo. La maggior parte degli artisti lo costruisce su una piattaforma per negozi online, cioè un servizio che fornisce le pagine, il carrello e i pagamenti in cambio di un canone mensile. A cosa ci colleghiamo. A creativehub si collegano cinque piattaforme: Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace e Big Cartel. Una volta fatto il collegamento, crei i tuoi prodotti di stampa in creativehub e li pubblichi nel tuo negozio. Compaiono nelle pagine del tuo negozio, con la grafica del tuo negozio. Quando un acquirente ordina, l'ordine ci arriva automaticamente, noi lo stampiamo e lo spediamo, e l'evasione e il tracciamento vengono gestiti per te. Per un sito realizzato su misura c'è un'API, per la quale serve uno sviluppatore. In Cosa puoi collegare trovi l'elenco aggiornato. Cosa ha di buono. Tutto quello che c'è sulla pagina è tuo. Non c'è un concorrente a un clic di distanza. Vedi chi ha comprato, e chi compra può iscriversi alla tua mailing list. Le tue stampe possono stare accanto ai tuoi originali, ai tuoi libri o a qualsiasi altra cosa tu venda. Cosa non va. Un negozio senza visitatori non vende nulla, e il negozio non troverà i visitatori al posto tuo. È anche un secondo sistema da pagare e da tenere in ordine. Se non hai ancora un negozio, non cominciare costruendone uno. Comincia dalla strada successiva, e aggiungi un negozio quando le persone ti chiedono di comprare tra un drop e l'altro.

3. Un drop di stampe a tempo Un drop di stampe è una vendita con una data di inizio e una data di fine. Annunci che una piccola selezione di stampe sarà disponibile, per esempio, da giovedì sera a domenica notte, e poi la vendita si chiude. In termini di marketing è un lancio. In parole semplici è un evento, come un'inaugurazione con un orario di chiusura. Funziona per una ragione che non ha nulla a che vedere con la tecnologia: una scadenza fa vendere. L'arte è una di quelle cose che le persone si ripromettono di comprare più avanti. Un negozio permanente glielo consente. Un drop dà al tuo pubblico un momento in cui presentarsi e un motivo per decidere adesso, ti permette di vendere senza fare sconti, e un'edizione che si chiude è più collezionabile di una sempre disponibile. Inoltre trasforma la vendita da un'incombenza costante sullo sfondo in poche settimane concentrate all'anno. Dove vive un drop. La pagina di un drop può essere pubblicata in un negozio Shopify collegato, oppure in un negozio che ospitiamo noi per te e che non richiede alcuna piattaforma. Una pagina ospitata ha un indirizzo proprio, oppure sta sul tuo dominio se ne colleghi uno. Gli acquirenti pagano direttamente te attraverso il tuo account Stripe (Stripe è un servizio di pagamento; aprire l'account è gratuito). Non ci sono costi di attivazione, canoni mensili o commissioni: addebitiamo solo il costo di stampa e di evasione di ogni ordine. Ogni drop ha un link di accesso anticipato per la tua mailing list e una pagina pubblica con un conto alla rovescia. La pagina dei print drop di creativehub mostra che aspetto ha. Cosa non ha di buono. Un drop ha bisogno di persone a cui raccontarlo. Senza un pubblico, il conto alla rovescia scorre verso il nulla. Richiede anche uno sforzo concentrato di post ed email, e tra un drop e l'altro non si vende nulla, a meno che tu non tenga aperta anche una pagina permanente. La sezione consigli per la vendita d'arte del centro assistenza approfondisce il tema, e spiega tra l'altro quando iniziare a vendere con i drop a tempo, quanti drop fare in un anno e se tenere una collezione permanente.

4. Un'asta, per gli originali Un'asta serve per l'unica cosa che un laboratorio di stampa non può replicare: l'originale. Su creativehub puoi mettere all'asta opere uniche (un dipinto, un disegno, una scultura, una stampa fotografica in esemplare unico) in una vendita online a tempo e a tuo nome. Edizioni e riproduzioni non possono andare all'asta. Quelle si vendono come stampe. L'acquirente paga l'offerta vincente più la consegna, senza diritti d'asta aggiuntivi. Noi tratteniamo una commissione del 20% dell'offerta vincente, e un lotto che resta invenduto non ti costa nulla. La pagina di un'asta può proporre anche stampe del tuo catalogo, così chi non si aggiudica l'originale può comunque acquistare l'edizione. Se non hai mai venduto all'asta, leggi vendere un'opera originale all'asta, che spiega il lessico, i conti e le decisioni da prendere.

Cosa resta uguale qualunque strada tu scelga La strada di vendita e la realizzazione delle stampe sono decisioni separate. Qualunque strada tu prenda, se siamo noi a evadere gli ordini: Non paghi nulla per partire. Non ci sono costi anticipati né abbonamenti mensili per creare prodotti di stampa e venderli. Quando una stampa si vende, ti addebitiamo il costo di evasione (la stampa, l'eventuale cornice e la consegna) e il resto di quello che ha pagato il tuo acquirente è tuo. Il prezzo al pubblico lo decidi tu. La nostra pagina dei prezzi riporta i costi aggiornati.

Non ci sono costi anticipati né abbonamenti mensili per creare prodotti di stampa e venderli. Quando una stampa si vende, ti addebitiamo il costo di evasione (la stampa, l'eventuale cornice e la consegna) e il resto di quello che ha pagato il tuo acquirente è tuo. Il prezzo al pubblico lo decidi tu. La nostra pagina dei prezzi riporta i costi aggiornati. La stampa è la stessa stampa. Una stampa giclée o C-type realizzata nei nostri laboratori, con la cornice se la proponi.

Una stampa giclée o C-type realizzata nei nostri laboratori, con la cornice se la proponi. Può essere un'edizione vera e propria. Le edizioni limitate possono essere accompagnate da un certificato di autenticità. Se convenga o meno limitare un'edizione è l'argomento di vendere le mie stampe in edizione limitata porterà più vendite?

Le edizioni limitate possono essere accompagnate da un certificato di autenticità. Se convenga o meno limitare un'edizione è l'argomento di vendere le mie stampe in edizione limitata porterà più vendite? Il pacco porta il tuo nome, non il nostro. Gli ordini partono in un imballaggio neutro, e l'etichetta indica come mittente il nome del tuo negozio.

Gli ordini partono in un imballaggio neutro, e l'etichetta indica come mittente il nome del tuo negozio. Gli ordini vengono prodotti vicino all'acquirente. Ogni ordine è prodotto dal laboratorio competente per la destinazione di consegna: Londra per il Regno Unito, New York per Stati Uniti e Canada, Düsseldorf per l'UE e il resto del mondo, con poche eccezioni come le cornici su misura, che vengono realizzate a Londra. Gli acquirenti nel Regno Unito, nell'UE e negli Stati Uniti non pagano oneri di importazione sugli ordini di sole stampe e in dropshipping prodotti nella propria area. Una cosa non siamo: un marketplace. Non vendiamo il tuo lavoro a una nostra lista di clienti, e le persone che comprano da te entrano nella tua lista, non nella nostra.

Cosa faremmo noi Se ce lo chiedessi al banco, questo è l'ordine che ti suggeriremmo. Scegli un solo posto, a tuo nome. Se non hai un negozio, usa una pagina drop ospitata. Attivarla non costa nulla. Se hai già un negozio su una delle cinque piattaforme, collegalo. Comincia oggi a raccogliere indirizzi email. Una mailing list è l'unico pubblico che nessuno può portarti via o farti pagare per raggiungere. Posso vendere arte via email? spiega perché conta più del numero di follower. Fai un solo piccolo drop. Una selezione ristretta, non tutto il tuo archivio. Poche opere che stanno bene insieme sembrano più speciali e sono più facili da raccontare. Per il prezzo, leggi a quanto dovrei vendere la mia arte? Aggiungi una pagina permanente quando le persone te la chiedono. Non prima. Considera un marketplace come una seconda vetrina, non come l'attività. Se vendi già su un marketplace, tienilo e inviaci quegli ordini a mano. Se non lo fai, di rado è il posto da cui cominciare. Metti all'asta un originale quando ne hai uno che merita un evento. Niente di tutto questo richiede una formazione di marketing. Richiede poche cose fatte nell'ordine giusto. Se preferisci non farlo da solo, la nostra agenzia di marketing per l'arte aiuta gli artisti a far crescere gli iscritti e a pianificare e gestire campagne a proprio nome.

Domande frequenti Posso collegare il mio negozio Etsy a theprintspace? No. La nostra integrazione con Etsy è stata dismessa definitivamente il 10 settembre 2026, in seguito a modifiche delle condizioni di Etsy per i partner di produzione terzi. Puoi comunque vendere su Etsy e far realizzare le stampe a noi, inserendo ogni vendita come ordine manuale dal tuo account venditore creativehub. A quali piattaforme vi collegate? Shopify, WooCommerce, Wix, Squarespace e Big Cartel. I siti realizzati su misura possono usare l'API. Le pagine dei drop a tempo possono essere pubblicate in un negozio Shopify collegato o in un negozio che ospitiamo noi per te. Non esiste alcuna integrazione con eBay, con lo shop di Instagram o con qualsiasi altro shop dei social media. Mi serve un sito mio per vendere stampe? No. Puoi vendere da una pagina drop o da una pagina negozio ospitata da noi, senza piattaforma e senza canone mensile. Gli acquirenti pagano direttamente te attraverso il tuo account Stripe, e puoi far puntare alla pagina il tuo dominio. Quanto costa vendere stampe in questo modo? Non ci sono costi anticipati né abbonamenti mensili per creare e vendere prodotti di stampa. Quando una stampa si vende, paghi il costo di evasione di quell'ordine: la stampa, l'eventuale cornice e la consegna. Il prezzo al pubblico lo decidi tu, e la differenza è tua. Promuoverete il mio lavoro presso i vostri clienti? No. Non siamo un marketplace e non vendiamo il tuo lavoro a una nostra lista di clienti. Le vendite arrivano dal tuo pubblico. Quello che offriamo noi sono la stampa e la consegna, gli strumenti per gestire una vendita a tuo nome e, se la vuoi, la nostra agenzia di marketing. Posso vendere attraverso Instagram? Non attraverso lo shop di Instagram, con cui non abbiamo un'integrazione. Usa Instagram per mandare le persone al tuo negozio o alla pagina del tuo drop, dove possono comprare. Posso vendere originali oltre alle stampe? Sì. Molti artisti propongono gli originali accanto alle edizioni di stampe nel proprio negozio e spediscono gli originali da sé. Le opere originali uniche si possono vendere anche all'asta su creativehub, con le stampe proposte nella stessa pagina.

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