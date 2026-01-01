L'asta è il modo giusto per vendere quest'opera?
Ci sono due modi per dare un prezzo a un originale. Puoi fissare una cifra e aspettare che qualcuno sia d'accordo, oppure puoi lasciare che siano le persone che lo vogliono a decidere tra loro quanto vale. L'asta è il secondo. Funziona quando più di una persona vuole lo stesso oggetto, e dà alla vendita una data, cosa che un cartellino del prezzo su un sito non ha mai.
Un'asta è adatta a un'opera quando:
- È un pezzo unico, e sai di diverse persone che vorrebbero possederlo.
- Fai fatica a darle un prezzo, o sospetti di aver tenuto finora prezzi troppo bassi.
- Vuoi un'occasione: qualcosa da annunciare, da attendere con un conto alla rovescia e da raccontare dopo.
Non è adatta a un'opera quando ti dispiacerebbe vederla venduta al prezzo più basso che hai fissato, o quando nessuno sa ancora che esiste. Un'asta non è un modo per trovare un pubblico. Come per ogni altro modo di vendere online, gli offerenti arrivano dalle persone che già ti seguono.
Cosa si può mettere all'asta. Solo originali unici: un dipinto, un disegno, una scultura, una ceramica, un'opera tessile, una stampa fotografica in esemplare unico o un'opera a tecnica mista. L'opera deve essere realizzata da te, o da un artista del tuo account, ed essere messa in vendita per la prima volta. Edizioni e riproduzioni non sono lotti d'asta, quindi una stampa in edizione limitata non può andare all'asta. Un lotto può misurare fino a 150 cm sul lato più lungo e pesare fino a 30 kg.
Il lessico, in parole semplici
Le aste hanno un vocabolario proprio. Questi sono i termini che incontrerai, e cosa significa ciascuno qui.
|Termine
|Cosa significa
|Lotto
|Una singola opera messa in vendita. Un'asta può avere da 1 a 200 lotti, e su ciascuno si fanno offerte separatamente.
|Stima
|Una cifra minima e una massima mostrate nella pagina del lotto, per orientare gli offerenti. È la tua dichiarazione pubblica di quanto pensi che valga l'opera.
|Riserva
|Il prezzo più basso a cui sei disposto a vendere. È facoltativa e nascosta. Gli offerenti vedono solo se è stata raggiunta.
|Offerta di apertura
|Il punto da cui partono le offerte. Per impostazione predefinita ogni lotto apre a 100 nella valuta dell'asta, qualunque sia la stima.
|Incremento
|Lo scatto con cui salgono le offerte. Lo scatto standard è 100. Per un lotto puoi impostarne uno diverso.
|Offerta massima
|Un tetto riservato fissato dall'offerente. Il sistema rilancia al suo posto, solo quanto basta per restare in testa.
|Prezzo di aggiudicazione
|L'offerta vincente: l'offerta corrente nel momento in cui il lotto si chiude. Online non c'è il martello del banditore, ma il nome inglese «hammer price» viene da lì.
|Diritti d'asta
|Una percentuale aggiuntiva che molte case d'asta sommano al prezzo di aggiudicazione, a carico dell'acquirente. Qui non ci sono.
|Deposito
|Un importo bloccato sulla carta dell'offerente la prima volta che fa un'offerta su un lotto: il 20% della sua offerta massima, e mai meno di 100. È un blocco, non un addebito, e dimostra che l'offerente è in grado di pagare.
|Chiusura prolungata
|Un'offerta negli ultimi due minuti prolunga quel lotto di due minuti, così nessuno può vincere offrendo all'ultimo secondo. Un lotto non si chiude mai più di 60 minuti dopo l'orario previsto in origine.
Quanto guadagni: i conti
I conti sono più semplici che in una casa d'aste tradizionale.
- L'acquirente paga il prezzo di aggiudicazione più la consegna. Per l'asta non si aggiunge altro: niente diritti d'asta.
- Noi tratteniamo il 20% del prezzo di aggiudicazione come commissione. Viene detratta dal tuo pagamento. Non ti viene mai fatturata, e non viene mai addebitata all'acquirente.
- Un lotto che resta invenduto non ti costa nulla. Non ci sono costi di inserimento né commissioni su un lotto invenduto.
Un esempio concreto, nella valuta in cui si svolge la tua asta, qualunque sia. Un disegno chiude a un prezzo di aggiudicazione di 2.000. L'acquirente paga 2.000 più la consegna. La nostra commissione è 400. Tu ricevi 1.600 e, se hai spedito l'opera tu, anche il costo di consegna pagato dall'acquirente.
Vieni pagato con bonifico bancario 35 giorni dopo la consegna dell'opera. L'attesa è la stessa per ogni vendita: copre il periodo in cui un acquirente può segnalare un problema o, in alcuni paesi, recedere, così il denaro che ti viene pagato resta pagato.
Due note sulle imposte. Se hai una partita IVA o sei registrato per l'imposta sulle vendite nel luogo in cui l'opera viene consegnata, l'imposta viene calcolata alla chiusura del lotto, aggiunta alla fattura dell'acquirente e versata a te, che ne rispondi verso il fisco. Se non sei registrato, non viene aggiunta alcuna imposta. E quando un'opera viaggia verso un altro paese, il prezzo della consegna comprende gli eventuali dazi e imposte di importazione, prepagati al corriere, così l'acquirente non riceve alcun conto doganale alla porta. Quell'onere è dell'acquirente e non viene detratto dal tuo pagamento.
Fissare la stima e la riserva
Sono i due numeri che contano, ed entrambi restano fissi una volta aperte le offerte.
La stima è un invito. Fissa la cifra minima a un prezzo che ritieni l'opera possa raggiungere senza difficoltà, basandoti su quanto hai venduto in passato i tuoi originali e su quanto si vendono opere paragonabili di artisti al tuo stesso punto del percorso. Una stima che appare ambiziosa può scoraggiare gli offerenti prima ancora che comincino. Una stima contenuta li invita a entrare, e al resto pensa la competizione.
La riserva è la tua tutela. Due regole la limitano: non può mai essere superiore alla stima minima, e mai inferiore a 500 nella valuta dell'asta. Fissala alla cifra che accetteresti davvero, non a quella che speri. Un lotto che riceve offerte ma non raggiunge la riserva è una vendita che hai rifiutato.
Non toccare l'offerta di apertura. Ogni lotto apre a 100 per impostazione predefinita, ed è una scelta voluta. Un'offerta di apertura bassa mette in moto la gara. Le offerte sotto la riserva sono benvenute: non fanno vendere il lotto, ma fanno entrare le persone. Un'offerta di partenza fissata vicino alla riserva può dare l'impressione che nessuno volesse l'opera.
Se un lotto si chiude senza raggiungere la riserva, resta invenduto e non viene addebitato nulla a nessuno.
Descrivila e fotografala come faresti la prova di una stampa
Nessuno di quelli che fanno offerte ha visto l'opera dal vivo. Comprano basandosi sulle tue fotografie e sulla tua descrizione, allo stesso modo in cui un cliente compra una stampa da uno schermo. Se ci tieni che una stampa corrisponda al suo file, conosci già il criterio: quello che arriva deve essere quello che è stato mostrato.
Per ogni lotto servono un titolo, il tipo di opera, l'anno, la tecnica, le dimensioni in centimetri interi (altezza, larghezza e profondità), il peso, l'indicazione se è incorniciata e se è firmata. Serve anche una nota sullo stato di conservazione, ed è qui che l'onestà ripaga. Piccole variazioni nelle dimensioni misurate non sono un motivo valido perché un acquirente rifiuti un'opera. Un difetto non dichiarato lo è.
Per le fotografie:
- Comincia con una vista frontale nitida. Diventa l'immagine principale del lotto.
- Aggiungi i dettagli, il retro, la firma, e la cornice o la custodia se ci sono.
- Illumina l'opera in modo uniforme, in posizione perfettamente frontale, senza riflessi sulla superficie, e controlla il colore confrontandolo con l'opera stessa su uno schermo di cui ti fidi. La nostra guida su come digitalizzare le tue opere tratta l'illuminazione e la ripresa.
- Segnala ogni segno, piega, restauro o sbiadimento, e fotografalo. Un difetto che hai mostrato fa parte della descrizione. Un difetto che non hai mostrato è una contestazione.
Poi, una volta venduta l'opera e prima di imballarla, fotografala di nuovo: fronte, retro, firma, bordi e ogni segno già presente. Se un acquirente segnala un danno o sostiene che l'opera non corrisponde alla descrizione, la decisione viene presa confrontando le sue fotografie con le tue.
Cosa succede, dalla pubblicazione al pagamento
- La imposti tu. Nell'app venditore di creativehub aggiungi i lotti, le loro stime, la consegna, le date e la grafica della pagina. L'asta può durare fino a 60 giorni.
- La pagina va online. Si trova nella pagina del tuo negozio creativehub, oppure sul tuo dominio se ne hai collegato uno. Prima dell'inizio mostra una pagina di attesa con un conto alla rovescia, e chiunque può seguire l'asta per essere avvisato quando si aprono le offerte.
- Si aprono le offerte. Agli offerenti non serve un account. Finché l'asta è in corso sono anonimi per tutti, te compreso: la cronologia delle offerte mostra «Offerente 1», «Offerente 2» e così via.
- I lotti si chiudono. Si chiudono a un minuto di distanza l'uno dall'altro, nell'ordine dei lotti, a partire dall'orario di fine dell'asta, ciascuno con la chiusura prolungata: l'ordine dei tuoi lotti è quindi l'ordine della serata.
- Chi vince paga. Sulla carta del vincitore viene addebitato automaticamente il prezzo di aggiudicazione più la consegna, meno il deposito già bloccato. Ti vengono inviati il nome e i recapiti del vincitore.
- L'opera viene spedita. Deve essere imballata e spedita entro sette giorni dal pagamento, con tracciamento.
- Vieni pagato. 35 giorni dopo la consegna, con bonifico bancario, al netto della commissione.
Il venditore sei tu, dall'inizio alla fine. L'asta è condotta da theprintspace Inc in qualità di tuo agente: incassa il pagamento, custodisce il denaro per te e te lo versa. Per fare un'asta non ti serve un tuo account di pagamento.
Consegna, imballaggio e cosa può andare storto
La consegna la paga l'acquirente, e viene addebitata insieme al prezzo di aggiudicazione alla chiusura del lotto. Tu scegli, per l'intera asta, come organizzarla: o imballi e spedisci tu ogni lotto venduto con un corriere di tua scelta, oppure lo imballi tu e noi prenotiamo e paghiamo un corriere che lo ritira da te.
In entrambi i casi l'imballaggio spetta a te, e vale la pena farlo con lo standard di una galleria. Un originale non si può ristampare. Proteggi la superficie con carta velina senza acidi o carta pergamino, non lasciare mai che il pluriball o il nastro adesivo tocchino l'opera, irrigidiscila tra due pannelli e lascia almeno 5 cm di imbottitura su ogni lato in una scatola di cartone a doppia onda. Non arrotolare un originale. Un lotto venduto a più di 10.000 GBP (12.500 EUR o USD) viene ritirato e imballato da un corriere specializzato in opere d'arte incaricato da noi.
Le cose che ogni tanto vanno storte, e cosa succede:
- Il vincitore non paga. Se non è possibile addebitare la carta, ha 48 ore di tempo. Trascorse queste, la vendita viene annullata, il suo deposito viene trattenuto e il lotto viene offerto al secondo miglior offerente, alla sua ultima offerta.
- L'acquirente cambia idea. Un consumatore nel Regno Unito o nello Spazio economico europeo può recedere entro 14 giorni dalla consegna e restituire l'opera a proprie spese. Gli acquirenti di altri paesi, e gli acquirenti professionali, non hanno diritto di recesso.
- L'opera si danneggia durante il trasporto. L'acquirente viene rimborsato, e a te viene versato quanto il corriere o l'assicuratore liquida per il sinistro. Se la richiesta di risarcimento viene respinta perché l'opera era imballata male, la perdita è tua. Il tempo dedicato all'imballaggio è tempo speso bene.
- L'opera non viene spedita. Se un lotto venduto non è ancora stato spedito 21 giorni dopo il pagamento, la vendita viene annullata e l'acquirente rimborsato.
Vendi le stampe accanto all'originale
È qui che chi realizza stampe ha un vantaggio sulla maggior parte di chi vende all'asta. La pagina di un'asta può vendere anche le tue stampe. Scegli i prodotti dal tuo catalogo esistente, questi compaiono nella pagina insieme ai lotti, e noi li stampiamo, incorniciamo e spediamo come faremmo per qualsiasi ordine.
Solo una persona può aggiudicarsi l'originale. Tutti gli altri che sono venuti a guardare hanno appena passato giorni a osservare l'opera e a desiderarla. Una stampa della stessa immagine, o di lavori affini, dà loro qualcosa da comprare, e dà a te un'entrata dall'asta che non dipende dal prezzo di aggiudicazione.
Le due cose vengono pagate in modo diverso. I lotti d'asta vengono pagati a theprintspace Inc in qualità di tuo agente e versati a te dopo la consegna. Le stampe vengono vendute attraverso il tuo account Stripe, come in qualsiasi pagina negozio creativehub, quindi Stripe ti serve solo per le stampe. Se stai progettando l'edizione adesso, le nostre guide alla stampa giclée e C-type ti aiuteranno a scegliere il processo, e un pacchetto campione ti aiuterà a scegliere la carta.
Se un lotto non si vende
Un lotto resta invenduto quando si chiude senza offerte, o quando la riserva non viene raggiunta. L'opera resta a te, e non ci sono costi né commissioni.
A quel punto hai due possibilità. Puoi inserirlo in un'asta successiva, tutte le volte che vuoi. Un lotto che ha ricevuto offerte ma non ha raggiunto la riserva di solito si vende con una riserva più bassa. Oppure, una volta chiusa l'asta, puoi venderlo privatamente a chiunque, compreso chi ha fatto un'offerta, senza alcuna commissione per noi. Dopo la chiusura puoi esportare i recapiti di tutti coloro che hanno fatto offerte, lotto per lotto, e scrivere loro a proposito del lotto su cui hanno offerto.
Quello che non puoi fare è cambiare idea a metà strada. Una volta aperte le offerte, i lotti, i loro prezzi e le date sono fissi, ogni offerta è vincolante per chi la fa e, in cambio, un lotto con un'offerta pari o superiore alla riserva viene venduto. Non puoi ritirarlo, venderlo altrove o accettare al suo posto un'offerta privata.
Come iniziare
Le aste si impostano nell'app venditore di creativehub, in Sell Art, poi Auctions, poi Create auction. Se non vedi Auctions nel menu, chiedicelo e lo attiveremo per il tuo account. Ti serviranno una pagina negozio creativehub già configurata, buone fotografie di ogni opera, le sue dimensioni e il suo peso, e una nota sullo stato di conservazione.
La pagina delle aste di creativehub mostra che aspetto ha una vendita dal lato dell'offerente, e la sua guida passo passo ripercorre la configurazione schermata per schermata.
Domande frequenti
Che commissione applicate su un'asta?
Il 20% del prezzo di aggiudicazione, trattenuto dal tuo pagamento. Non viene mai addebitata all'acquirente, non ci sono diritti d'asta, e un lotto che resta invenduto non costa nulla.
Posso mettere all'asta una stampa in edizione limitata?
No. I lotti d'asta devono essere originali unici, come un dipinto, un disegno, una scultura o una stampa fotografica in esemplare unico, venduti per la prima volta. Edizioni e riproduzioni si vendono come prodotti di stampa, e le stampe possono essere proposte nella stessa pagina di un'asta.
Quando vengo pagato dopo un'asta?
Con bonifico bancario 35 giorni dopo la consegna dell'opera. Il periodo copre il tempo in cui un acquirente può segnalare un problema o, dove ne ha il diritto, recedere. Una segnalazione aperta blocca il pagamento finché non viene decisa.
Cosa succede se chi vince l'asta non paga?
Se non è possibile addebitare la sua carta, riceve un link di pagamento e ha 48 ore di tempo. Trascorse queste, la vendita viene annullata, il suo deposito viene trattenuto e gli viene impedito di fare altre offerte. Il lotto viene quindi offerto al secondo miglior offerente, alla sua ultima offerta.
Posso ritirare un lotto una volta iniziate le offerte?
No. Una volta aperte le offerte, i lotti, i loro prezzi e le date sono fissi, e un lotto con un'offerta pari o superiore alla riserva viene venduto alla chiusura. Fino all'orario di inizio puoi modificare o rimuovere i lotti liberamente.
Quanto può durare un'asta, e quante opere può comprendere?
Fino a 60 giorni, con un numero di lotti compreso tra 1 e 200. Ogni lotto può misurare fino a 150 cm sul lato più lungo e pesare fino a 30 kg.
Agli offerenti serve un account?
No. La prima volta che fanno un'offerta su un lotto, sulla carta viene bloccato un deposito rimborsabile pari al 20% della loro offerta massima, e mai inferiore a 100. Viene sbloccato alla chiusura del lotto, a meno che non vincano: in quel caso viene scalato dalla loro fattura.
Scopri come funzionano le aste creativehub