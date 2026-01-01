L'asta è il modo giusto per vendere quest'opera?

Ci sono due modi per dare un prezzo a un originale. Puoi fissare una cifra e aspettare che qualcuno sia d'accordo, oppure puoi lasciare che siano le persone che lo vogliono a decidere tra loro quanto vale. L'asta è il secondo. Funziona quando più di una persona vuole lo stesso oggetto, e dà alla vendita una data, cosa che un cartellino del prezzo su un sito non ha mai.

Un'asta è adatta a un'opera quando:

È un pezzo unico, e sai di diverse persone che vorrebbero possederlo.

Fai fatica a darle un prezzo, o sospetti di aver tenuto finora prezzi troppo bassi.

Vuoi un'occasione: qualcosa da annunciare, da attendere con un conto alla rovescia e da raccontare dopo.

Non è adatta a un'opera quando ti dispiacerebbe vederla venduta al prezzo più basso che hai fissato, o quando nessuno sa ancora che esiste. Un'asta non è un modo per trovare un pubblico. Come per ogni altro modo di vendere online, gli offerenti arrivano dalle persone che già ti seguono.

Cosa si può mettere all'asta. Solo originali unici: un dipinto, un disegno, una scultura, una ceramica, un'opera tessile, una stampa fotografica in esemplare unico o un'opera a tecnica mista. L'opera deve essere realizzata da te, o da un artista del tuo account, ed essere messa in vendita per la prima volta. Edizioni e riproduzioni non sono lotti d'asta, quindi una stampa in edizione limitata non può andare all'asta. Un lotto può misurare fino a 150 cm sul lato più lungo e pesare fino a 30 kg.