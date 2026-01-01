Quando un laboratorio, una galleria o un risultato di ricerca dice «stampa montata» senza altre precisazioni, quasi sempre intende il primo caso: una stampa montata a secco. È di questo che parla la maggior parte della guida. I metodi reversibili sono trattati più avanti , perché per alcune stampe sono la risposta giusta e il montaggio a secco è quella sbagliata.

La parola copre quattro trattamenti diversi. Non sono intercambiabili, e la differenza più importante tra loro è se la stampa potrà mai essere separata di nuovo dal suo supporto.

Come funziona il montaggio a secco, e perché è permanente

Nel montaggio a secco la stampa viene incollata a un supporto rigido con un adesivo conservativo che copre l'intero retro del foglio. Una volta applicata, la carta non può più muoversi da sola. Un foglio di carta libero assorbe e cede umidità insieme all'aria che lo circonda e, nel farlo, si ondula. Una stampa montata non può ondularsi, quindi resta piana, e poiché non ha bisogno di un vetro davanti non c'è nulla tra chi guarda e la superficie della stampa. Il suo fascino è tutto qui: un oggetto pulito, senza cornice, in cui l'immagine è l'unica cosa da guardare.

Il prezzo da pagare è che il processo non si può annullare. La stampa e il pannello diventano un unico oggetto, e la stampa non può essere staccata senza distruggerla. Il montaggio inoltre appiattisce completamente il foglio, quindi dove la matericità della carta fa parte dell'opera (un bordo intonso, una carta cotone molto testurizzata) quella qualità si riduce. Ne derivano due regole:

Non montare a secco un originale unico, né una stampa che non potrebbe essere rifatta.

Non montare a secco una stampa che potresti voler reincorniciare, conservare in piano o rivendere come foglio sciolto.

Per una stampa realizzata per la parete a cui è destinata, niente di tutto questo conta, e il montaggio a secco dà un risultato più piano e di maggiore effetto di qualsiasi cornice. La nostra introduzione al montaggio a secco contiene un breve video delle opzioni.