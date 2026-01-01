Quattro cose che «montata» può significare
La parola copre quattro trattamenti diversi. Non sono intercambiabili, e la differenza più importante tra loro è se la stampa potrà mai essere separata di nuovo dal suo supporto.
|Trattamento
|Cosa si fa alla stampa
|Reversibile?
|Come si espone
|Montaggio a secco
|Incollata su tutto il retro a un pannello rigido con un adesivo conservativo
|No
|Senza cornice alla parete, oppure in una cornice a cassetta
|Montaggio sotto acrilico
|Incollata con il lato dell'immagine contro il retro di una lastra di acrilico trasparente, poi dotata di un fondo
|No
|Senza cornice alla parete
|Passe-partout
|Nulla: un cartone con un'apertura tagliata a smusso viene appoggiato sopra la stampa
|Sì
|Dentro una cornice, sotto vetro
|Montaggio conservativo (a cerniera, flottante o a libro)
|Fissata a un cartone di fondo soltanto con nastro conservativo
|Sì
|Dentro una cornice, sotto vetro
Quando un laboratorio, una galleria o un risultato di ricerca dice «stampa montata» senza altre precisazioni, quasi sempre intende il primo caso: una stampa montata a secco. È di questo che parla la maggior parte della guida. I metodi reversibili sono trattati più avanti, perché per alcune stampe sono la risposta giusta e il montaggio a secco è quella sbagliata.
Come funziona il montaggio a secco, e perché è permanente
Nel montaggio a secco la stampa viene incollata a un supporto rigido con un adesivo conservativo che copre l'intero retro del foglio. Una volta applicata, la carta non può più muoversi da sola. Un foglio di carta libero assorbe e cede umidità insieme all'aria che lo circonda e, nel farlo, si ondula. Una stampa montata non può ondularsi, quindi resta piana, e poiché non ha bisogno di un vetro davanti non c'è nulla tra chi guarda e la superficie della stampa. Il suo fascino è tutto qui: un oggetto pulito, senza cornice, in cui l'immagine è l'unica cosa da guardare.
Il prezzo da pagare è che il processo non si può annullare. La stampa e il pannello diventano un unico oggetto, e la stampa non può essere staccata senza distruggerla. Il montaggio inoltre appiattisce completamente il foglio, quindi dove la matericità della carta fa parte dell'opera (un bordo intonso, una carta cotone molto testurizzata) quella qualità si riduce. Ne derivano due regole:
- Non montare a secco un originale unico, né una stampa che non potrebbe essere rifatta.
- Non montare a secco una stampa che potresti voler reincorniciare, conservare in piano o rivendere come foglio sciolto.
Per una stampa realizzata per la parete a cui è destinata, niente di tutto questo conta, e il montaggio a secco dà un risultato più piano e di maggiore effetto di qualsiasi cornice. La nostra introduzione al montaggio a secco contiene un breve video delle opzioni.
I supporti su cui montiamo
Montiamo su sette supporti. Tre sono conservativi: materiali permanenti, di livello espositivo, che non danneggiano la stampa nel tempo. Quattro sono da esposizione temporanea: più leggeri e meno cari, ma contengono acidi che a lungo termine degradano la stampa, quindi sono adatti a lavori dalla vita limitata.
|Supporto
|Spessore
|Categoria
|Cos'è, e a cosa serve
|Alluminio
|Conservativo
|Un pannello metallico piano e leggero, di qualità conservativa.
|Dibond
|3 mm
|Conservativo
|Un pannello composito in alluminio: rigido, relativamente leggero, lo standard per le mostre. Il miglior equilibrio tra rigidità e peso per un pannello che deve reggere una movimentazione ripetuta.
|Acrylic Reverse
|3 mm di acrilico trasparente, più un fondo
|Conservativo
|La stampa si guarda attraverso l'acrilico trasparente. Molto lucido e di grande impatto. Vedi la sezione successiva.
|Foamex
|3 mm o 5 mm
|Da esposizione
|Un pannello rigido in PVC, nero o bianco. Più resistente del cartone piuma. Usato di frequente su cavalletti, o su pareti dove non sono ammesse viti.
|Cartone piuma
|5 mm o 10 mm
|Da esposizione
|Pannello Kappa con anima in schiuma, solo bianco. L'opzione più leggera e meno cara. Si ammacca, quindi non è adatto a pezzi che vengono maneggiati.
|Display Card
|2 mm
|Da esposizione
|Un cartone leggero ed economico per esposizioni di breve durata.
|MDF
|12 mm
|Da esposizione
|Il supporto più pesante: rigido, e solo per uso in interni.
Cartone piuma e Foamex si confondono facilmente e sono materiali diversi: uno è un'anima in schiuma rivestita di carta, l'altro una lastra piena di PVC. Se ti serve un pannello nero, è Foamex.
Lo spessore conta quando una stampa montata deve entrare in una cornice a cassetta, in una scatola o in una cassa. Per fare un esempio concreto, la Hahnemühle Photo Rag da 308 g/m² ha uno spessore di 0,48 mm e, montata su Dibond da 3 mm, il pezzo finito misura all'incirca da 3,48 a 4 mm, un intervallo che tiene conto dello strato di adesivo. Fai i conti con il valore più alto.
Quanto ai costi, il cartone piuma è il supporto meno caro e Acrylic Reverse il più caro. Il prezzo del montaggio dipende dal supporto e dal formato della stampa, più gli eventuali attacchi: le tabelle sono nella pagina dei prezzi.
Il montaggio sotto acrilico
Quello che di solito viene chiamato montaggio su acrilico, face mounting o montaggio sotto Perspex noi lo proponiamo come Acrylic Reverse. La stampa viene incollata al retro di una lastra di Perspex trasparente da 3 mm, così guardi l'immagine attraverso l'acrilico, e dietro la stampa viene applicato un fondo che la sigilla e la protegge. Il fondo lo scegli tu: White Perspex, Black Perspex, Aluminium o Dibond, tutti allo stesso prezzo. I bordi dell'acrilico sono lucidati, e il colore del fondo si vede di lato.
Cosa aspettarti:
- Una superficie molto lucida, qualunque sia la carta sottostante, con un senso di profondità e colori più vividi. È adatto alla fotografia e ai lavori decisi e ricchi di colore.
- I riflessi. Una superficie lucida specchia finestre e luci, quindi pensa a dove verrà appeso prima di ordinare.
- È una finitura di montaggio, non un prodotto retroilluminato. Nulla illumina l'immagine da dietro.
- L'acrilico protegge la superficie della stampa, ma si graffia più facilmente del vetro. Puliscilo con un panno morbido e asciutto.
Acrylic Reverse si realizza soltanto su carta C-type Fuji Matt, e richiede più tempo degli altri montaggi: calcola 10 giorni lavorativi. All'aperto è adatto solo a esposizioni di breve durata o al riparo.
Quale carta montare
Tutte le carte su cui stampiamo possono essere montate su alluminio, Dibond, cartone piuma, Foamex, Display Card e MDF, comprese la Hahnemühle Photo Rag e le altre carte cotone per giclée. L'unica restrizione riguarda Acrylic Reverse, che è solo per C-type Fuji Matt.
Detto questo, non tutte le carte si montano ugualmente bene:
- Le carte C-type sono quelle che si montano meglio. L'immagine si trova all'interno di un'emulsione resistente, quindi la superficie regge la manipolazione che il montaggio comporta. Se il pezzo nasce per essere montato, una stampa C-type è la scelta più solida.
- Le immagini scure con dettaglio nelle ombre rendono al meglio sulle carte patinate a base di resina, che mantengono la densità e reggono meglio il montaggio.
- La Canson Baryta può essere montata, ma aggiungi un bordo bianco per proteggere il dettaglio dell'immagine ai margini della stampa.
- Le carte cotone testurizzate possono essere montate, ma chiediti se una carta scelta per la sua texture è una carta che vuoi vedere schiacciata in piano. Spesso una cornice è la sua collocazione migliore.
Attacchi: come si appende una stampa montata
Un pannello montato non ha una cornice a cui appenderlo, quindi l'attacco si sceglie insieme al supporto. A seconda del supporto e del formato della stampa, le opzioni sono listelli, un telaio posteriore, attacchi ad asola, appensione a chiodo, piastrine a specchio, anelli a D con cordino, oppure nessun attacco.
Listelli e telai posteriori vengono applicati sul retro del pannello e lo tengono leggermente staccato dalla parete, il che nasconde l'attacco e dà l'effetto sospeso che la maggior parte delle persone associa al montaggio da galleria. Valgono alcuni limiti:
- Listelli e telai posteriori su alluminio, Dibond e Acrylic Reverse richiedono una stampa con il lato più corto di almeno 305 mm (12 pollici).
- I listelli sono disponibili fino a 40 x 40 pollici.
- Il Dibond con listelli è disponibile fino al formato A1. I pezzi in Dibond più grandi usano un telaio posteriore.
- L'MDF da 12 mm, da 1016 x 762 mm in su, ammette soltanto i listelli.
I pezzi montati hanno gli angoli vivi. Gli angoli arrotondati non sono disponibili. Gli attacchi sono descritti uno per uno, con fotografie, in attacchi per appendere le opere montate a secco.
Una stampa montata può anche essere inserita in una cornice a cassetta, che lascia scoperta la faccia della stampa e mette una cornice sottile attorno al bordo del pannello. Per i modelli di cornice vedi la nostra pagina dedicata alle cornici.
Montaggio reversibile: quando la stampa conta più dell'esposizione
La prassi conservativa parte da una sola verifica: l'opera può essere tolta di nuovo dal suo montaggio o dalla sua cornice senza danni? Il montaggio a secco non supera questa verifica, per sua natura. Per le opere di valore o rare destinate a una cornice, proponiamo metodi di montaggio di qualità museale che la superano.
- Montaggio a cerniera. Il montaggio conservativo standard per una stampa incorniciata. La stampa viene fissata al cartone di fondo con cerniere di nastro conservativo lungo il bordo superiore, così pende in modo naturale dietro il passe-partout.
- Montaggio flottante. La stampa sta in rilievo rispetto al cartone di fondo, con tutti e quattro i bordi visibili. Usalo quando un bordo intonso o strappato a mano fa parte dell'opera.
- Montaggio a libro. Per opere di valore o rare. La stampa viene trattenuta con una quantità minima di nastro conservativo contro un cartone da montaggio in 100% cotone.
Nessuno di questi metodi incolla la stampa, e tutti possono essere annullati. Il compromesso è la planarità: una stampa montata a cerniera non resterà perfettamente piana, perché è libera di muoversi. Quel leggero movimento è il segno di una stampa trattata con cura, non un difetto.
Il passe-partout che di solito li accompagna («mat», nell'uso americano) è tagliato da un cartone senza acidi spesso 1,4 mm, con l'apertura tagliata a un angolo di 45° per ottenere un bordo a smusso. I passe-partout fanno parte di una stampa incorniciata: non si vendono da soli e non possono essere aggiunti a una stampa senza cornice. Maggiori dettagli in opzioni di montaggio conservativo reversibile per l'incorniciatura.
Formati, tempi e limiti
- Formato minimo. Online, il montaggio su un supporto rigido richiede una stampa con il lato più corto di almeno 180 mm. Per un montaggio su alluminio più piccolo, chiedici una lavorazione su misura.
- Formato massimo. Il montaggio si può scegliere online fino a 2440 mm (96 pollici) sul lato più lungo. Un pezzo montato che supera 1905 mm sul lato lungo o 1270 mm sul lato corto può essere ordinato solo con ritiro presso il nostro laboratorio di Londra, e per la consegna di un pezzo di quelle dimensioni il nostro team prepara un preventivo.
- Dove viene realizzato. I pezzi montati vengono realizzati nel nostro laboratorio di Londra, qualunque sia la destinazione. Per un indirizzo negli Stati Uniti questo rende la consegna una spedizione internazionale, e il corriere riscuote dal destinatario il dazio di importazione statunitense alla consegna.
- Consegna. I pezzi montati oltre 40 x 30 pollici vengono spediti in cassa tramite corriere.
- Tempi di lavorazione. Un ordine con montaggio standard (alluminio, Dibond, cartone piuma, Foamex o MDF) viene spedito entro 5 giorni lavorativi, stampa compresa. Acrylic Reverse viene spedito entro 10 giorni lavorativi, stampa compresa.
- Finitura. I pezzi montati escono senza laminazione. Non laminiamo e non verniciamo.
- Le tue stampe. Il montaggio viene eseguito su stampe realizzate da noi, sui nostri supporti, all'interno dello stesso ordine. Non possiamo montare una stampa realizzata altrove, un'opera originale, né una stampa su un pannello inviato da te.
Dove verrà appesa
Una stampa montata non ha un vetro davanti né una cornice sigillata attorno, quindi l'ambiente conta più che per una stampa incorniciata.
- Luce. Tienila lontana dal sole diretto. Le stime di durata delle stampe conservative presuppongono un'illuminazione da galleria, non una parete esposta al sole.
- Umidità. Mantieni l'ambiente al di sotto di circa il 60% di umidità relativa, ed evita bagni, cucine piene di vapore e seminterrati umidi. L'umidità accelera il deterioramento di carta, cartoni e adesivi allo stesso modo.
- Temperatura. Gli sbalzi forti fanno dilatare e contrarre carta e supporto in misura diversa, e questo con il tempo può crepare o deformare un pezzo montato a secco. Un ambiente stabile è meglio di un ambiente caldo.
- All'aperto. Il montaggio standard non è consigliato per un uso permanente all'aperto.
Trovi altre informazioni in come l'ambiente di esposizione influisce sulle tue opere montate.
Come scegliere
Secondo noi il montaggio è una decisione che riguarda l'oggetto, non l'immagine. Chiediti quanto deve durare il pezzo e se il foglio di carta ha un valore in sé, e la scelta in gran parte si fa da sola.
|Se il pezzo è...
|Scegli
|Una stampa rara o di valore, o una che potresti reincorniciare o vendere in futuro
|Niente montaggio a secco. Incorniciala con un montaggio a cerniera, flottante o a libro.
|Fotografia per una mostra o per un'esposizione permanente
|Dibond o alluminio con telaio posteriore o listelli, su una carta C-type.
|Un lavoro a colori che deve avere il massimo impatto in uno spazio contemporaneo
|Acrylic Reverse, accettando i riflessi e i 10 giorni lavorativi.
|Un pannello che viaggerà, verrà maneggiato o riappeso spesso
|Dibond.
|Una mostra di fine corso, un pop-up o un allestimento dalla vita breve e dal budget ridotto
|Foamex o cartone piuma, accettando che non sono conservativi.
|Un pannello per un cavalletto, o una parete che non ammette viti
|Foamex.
Spendi per il supporto in proporzione a quanto deve durare il pezzo. Una stampa conservativa su un pannello non conservativo è un pezzo da esposizione temporanea, per quanto buona sia la stampa. E se non sei sicuro che una stampa vada montata, probabilmente va incorniciata.
Domande frequenti
Una stampa montata è la stessa cosa di una stampa incorniciata?
No. Una stampa montata è incollata a un pannello rigido e di solito si appende senza cornice e senza vetro. Una stampa incorniciata sta libera dentro una cornice, normalmente dietro un passe-partout e un vetro. Le due cose si possono combinare: una stampa montata può essere inserita in una cornice a cassetta.
Una stampa montata a secco può essere staccata dal suo pannello?
No. Il montaggio a secco è permanente e irreversibile, ed è per questo che non è consigliato per originali unici o stampe di grande valore. Se la stampa potrebbe dover essere tolta di nuovo, falla invece incorniciare con un montaggio a cerniera, flottante o a libro.
Che differenza c'è tra cartone piuma e Foamex?
Il cartone piuma è un pannello Kappa con anima in schiuma, spesso 5 mm o 10 mm e solo bianco. È leggero ed economico, e si ammacca. Il Foamex è un pannello rigido in PVC, spesso 3 mm o 5 mm, nero o bianco, ed è il più resistente dei due.
Qualsiasi stampa può essere montata sotto acrilico?
No. Acrylic Reverse, il nostro montaggio sotto acrilico, si realizza soltanto su carta C-type Fuji Matt. Tutti gli altri supporti che offriamo possono essere usati con qualsiasi nostra carta.
Il montaggio a secco è conservativo?
Dipende dal supporto. Alluminio, Dibond e Acrylic Reverse sono montaggi conservativi, di livello espositivo. Display Card, Foamex, cartone piuma e MDF non lo sono: contengono acidi che a lungo termine degradano la stampa. Il montaggio a secco conservativo resta comunque permanente: protegge la stampa, ma non può essere annullato.
Quanto tempo richiede il montaggio?
Un ordine con montaggio standard viene spedito entro 5 giorni lavorativi, stampa compresa. Acrylic Reverse viene spedito entro 10 giorni lavorativi, stampa compresa.
Potete montare una stampa che ho già?
No. Il montaggio viene eseguito su stampe realizzate da noi, sui nostri supporti, all'interno dello stesso ordine. Non possiamo montare stampe realizzate altrove né opere originali, e non possiamo montare su un pannello fornito da te.
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