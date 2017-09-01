Guida alla stampa fine art in bianco e nero

Scopri come preparare un file in bianco e nero con Adobe Photoshop.
Preparare i file per la stampa in bianco e nero è leggermente diverso rispetto alle immagini a colori. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come ottenere il massimo dalla stampa delle tue immagini in B/N.
Passo 1: controlla il profilo colore
- Per ottenere i risultati più neutri nella stampa di immagini in B/N è meglio usare il profilo colore predefinito Adobe RGB 1998.
- Per controllare il profilo colore di un'immagine in Adobe Photoshop, individua il triangolino in basso a sinistra nella finestra dell'immagine e seleziona Profilo documento.
- Ora, nella barra di stato, accanto al triangolino verrà mostrato il profilo ICC associato all'immagine aperta nella finestra.
- Se stampi in B/N partendo da un file a colori RGB o CMYK, devi prima eliminare tutte le informazioni sul colore. Per farlo vai su Immagine >> Modalità >> Scala di grigio.
- Comparirà una finestra che ti chiede se vuoi eliminare le informazioni sul colore: seleziona Elimina.
- In questo modo il file viene convertito in scala di grigio, cioè in bianco e nero. Ora dobbiamo riconvertirlo in Adobe RGB 1998 per la stampa, perché da theprintspace non possiamo stampare direttamente da file in scala di grigio.
- Per farlo vai su Modifica >> Converti in profilo.
- Comparirà un'altra finestra intitolata «Converti in profilo». Imposta le seguenti opzioni:
- In Spazio di destinazione seleziona Adobe RGB 1998 e lascia tutte le opzioni di conversione sottostanti ai valori predefiniti. Clicca su OK. Ora, se guardi in basso a sinistra, vedrai che il file è tornato nel profilo corretto Adobe RGB 1998.
Passo 2: fai il soft proof delle immagini
Passiamo ora al soft proof, cioè la prova colore a monitor, usando i nostri profili di stampa personalizzati, scaricabili dal nostro sito. Il soft proof è un'anteprima a schermo di come il tuo file verrà stampato sulla carta scelta. Per la stampa in B/N è utile soprattutto per regolare contrasto e luminosità.
Per visualizzare un soft proof devi scaricare e usare i nostri profili colore personalizzati, che trovi qui.
- Una volta installati i profili, puoi richiamarli dal menu del soft proof di Photoshop: nel menu in alto seleziona Visualizza > Imposta prova > Personale.
- Comparirà una finestra intitolata Personalizza condizione di prova.
- In Dispositivo da simulare seleziona dall'elenco il profilo della carta su cui stamperai. In questo esempio abbiamo scelto la carta Hahnemühle Photo Rag.
- Assicurati che Mantieni numeri RGB sia deselezionato e che l'Intento di rendering sia sempre impostato su Percettivo quando fai il soft proof di immagini in B/N.
- Assicurati che Compensazione punto nero sia selezionato e che, nelle opzioni di visualizzazione, Simula colore carta e Simula inchiostro nero siano deselezionati.
Ora, se sposti leggermente la finestra verso destra e attivi e disattivi l'Anteprima, vedrai come il tipo di carta scelto influisce sull'immagine.
È utile vedere quali aree dell'immagine vengono influenzate dalla scelta della carta, così da poter intervenire in fase di editing prima della stampa.
Ricorda: ogni carta influisce sul file in modo diverso, in base alle sue caratteristiche.
- Quando sei soddisfatto, clicca su OK e nota che in alto nella finestra dell'immagine il soft proof con il profilo scelto è stato caricato correttamente.
Se però guardi in basso nella finestra dell'immagine, il file è ancora nel profilo Adobe RGB 1998: abbiamo solo usato il profilo della carta per fare il soft proof di contrasto e luminosità.
Passo 3: regola le immagini
Questo è il momento di apportare al file le regolazioni suggerite dal soft proof. In questo esempio aggiungeremo un po' di contrasto al file, intensificando i neri e schiarendo leggermente i mezzitoni e le alte luci.
Ecco quanto è semplice preparare un file per la stampa in B/N da theprintspace. Il file è in Adobe RGB 1998, che è il profilo corretto da usare, e abbiamo fatto il soft proof e regolato di conseguenza contrasto e luminosità.
Quando stampi in B/N, a differenza del colore, non devi fare la conversione del profilo da Modifica >> Converti in profilo. Devi lasciare il file nello spazio colore predefinito Adobe RGB 1998 per ottenere i risultati più neutri.
Consiglio: le nostre carte più richieste per la stampa in bianco e nero
- Tra le nostre carte più richieste per la stampa in bianco e nero c'è la Hahnemühle Pearl, con una leggera texture a buccia d'arancia e una base bianca brillante e neutra, che restituisce immagini in bianco e nero dall'aspetto naturale.
- Un'altra scelta molto apprezzata è la Hahnemühle Photo Rag, con la sua finitura completamente opaca: è una delle nostre carte più amate da artisti, illustratori e fotografi. Offre neri morbidi, una resa del colore uniforme e un dettaglio eccellente.
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