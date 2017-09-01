Guida alla stampa fine art in bianco e nero

Scopri come preparare un file in bianco e nero con Adobe Photoshop.

Preparare i file per la stampa in bianco e nero è leggermente diverso rispetto alle immagini a colori. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come ottenere il massimo dalla stampa delle tue immagini in B/N.

Passo 1: controlla il profilo colore

Per ottenere i risultati più neutri nella stampa di immagini in B/N è meglio usare il profilo colore predefinito Adobe RGB 1998.

Per controllare il profilo colore di un'immagine in Adobe Photoshop, individua il triangolino in basso a sinistra nella finestra dell'immagine e seleziona Profilo documento.

Ora, nella barra di stato, accanto al triangolino verrà mostrato il profilo ICC associato all'immagine aperta nella finestra.

Se stampi in B/N partendo da un file a colori RGB o CMYK, devi prima eliminare tutte le informazioni sul colore. Per farlo vai su Immagine >> Modalità >> Scala di grigio.

Comparirà una finestra che ti chiede se vuoi eliminare le informazioni sul colore: seleziona Elimina.

In questo modo il file viene convertito in scala di grigio, cioè in bianco e nero. Ora dobbiamo riconvertirlo in Adobe RGB 1998 per la stampa, perché da theprintspace non possiamo stampare direttamente da file in scala di grigio.

Per farlo vai su Modifica >> Converti in profilo .

. Comparirà un'altra finestra intitolata «Converti in profilo». Imposta le seguenti opzioni:

In Spazio di destinazione seleziona Adobe RGB 1998 e lascia tutte le opzioni di conversione sottostanti ai valori predefiniti. Clicca su OK. Ora, se guardi in basso a sinistra, vedrai che il file è tornato nel profilo corretto Adobe RGB 1998.

Passo 2: fai il soft proof delle immagini

Passiamo ora al soft proof, cioè la prova colore a monitor, usando i nostri profili di stampa personalizzati, scaricabili dal nostro sito. Il soft proof è un'anteprima a schermo di come il tuo file verrà stampato sulla carta scelta. Per la stampa in B/N è utile soprattutto per regolare contrasto e luminosità.

Per visualizzare un soft proof devi scaricare e usare i nostri profili colore personalizzati, che trovi qui.

Una volta installati i profili, puoi richiamarli dal menu del soft proof di Photoshop: nel menu in alto seleziona Visualizza > Imposta prova > Personale.

Comparirà una finestra intitolata Personalizza condizione di prova.

In Dispositivo da simulare seleziona dall'elenco il profilo della carta su cui stamperai. In questo esempio abbiamo scelto la carta Hahnemühle Photo Rag.

Assicurati che Mantieni numeri RGB sia deselezionato e che l'Intento di rendering sia sempre impostato su Percettivo quando fai il soft proof di immagini in B/N.

Assicurati che Compensazione punto nero sia selezionato e che, nelle opzioni di visualizzazione, Simula colore carta e Simula inchiostro nero siano deselezionati.

Ora, se sposti leggermente la finestra verso destra e attivi e disattivi l'Anteprima, vedrai come il tipo di carta scelto influisce sull'immagine.

È utile vedere quali aree dell'immagine vengono influenzate dalla scelta della carta, così da poter intervenire in fase di editing prima della stampa.

Ricorda: ogni carta influisce sul file in modo diverso, in base alle sue caratteristiche.

Quando sei soddisfatto, clicca su OK e nota che in alto nella finestra dell'immagine il soft proof con il profilo scelto è stato caricato correttamente.

Se però guardi in basso nella finestra dell'immagine, il file è ancora nel profilo Adobe RGB 1998: abbiamo solo usato il profilo della carta per fare il soft proof di contrasto e luminosità.

Passo 3: regola le immagini

Questo è il momento di apportare al file le regolazioni suggerite dal soft proof. In questo esempio aggiungeremo un po' di contrasto al file, intensificando i neri e schiarendo leggermente i mezzitoni e le alte luci.

Ecco quanto è semplice preparare un file per la stampa in B/N da theprintspace. Il file è in Adobe RGB 1998, che è il profilo corretto da usare, e abbiamo fatto il soft proof e regolato di conseguenza contrasto e luminosità.

Quando stampi in B/N, a differenza del colore, non devi fare la conversione del profilo da Modifica >> Converti in profilo. Devi lasciare il file nello spazio colore predefinito Adobe RGB 1998 per ottenere i risultati più neutri.

Consiglio: le nostre carte più richieste per la stampa in bianco e nero

Tra le nostre carte più richieste per la stampa in bianco e nero c'è la Hahnemühle Pearl, con una leggera texture a buccia d'arancia e una base bianca brillante e neutra, che restituisce immagini in bianco e nero dall'aspetto naturale.

Un'altra scelta molto apprezzata è la Hahnemühle Photo Rag, con la sua finitura completamente opaca: è una delle nostre carte più amate da artisti, illustratori e fotografi. Offre neri morbidi, una resa del colore uniforme e un dettaglio eccellente.

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