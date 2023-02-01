Stampa C-type o giclée: qual è la differenza?

Che cos'è una stampa C-type? Che cos'è una stampa giclée?

Qual è la differenza?

Una delle domande che riceviamo più spesso da theprintspace è: «Qual è la differenza tra una stampa C-type e una stampa giclée?».

Entrambi i processi di stampa professionale offrono risultati eccellenti, ma devi tenere conto delle caratteristiche specifiche di ciascun procedimento e delle diverse proprietà di ogni tipo di carta.



Ti serve un consiglio? Sei nel posto giusto! Guarda la nostra videoguida che spiega le differenze tra stampa C-type e stampa giclée, per aiutarti a scegliere il metodo di stampa e la carta più adatti alle tue stampe fotografiche e artistiche.

Non sai quale carta scegliere?

Se vuoi vedere e toccare con mano le diverse texture e finiture delle carte, ordina un pacchetto campione dal nostro sito: riceverai le stampe direttamente in Italia e potrai confrontare le carte da vicino, oppure scopri di più sul nostro laboratorio di stampa.

Puoi anche contattare il nostro team qui o tramite la chat del sito per chiedere un consiglio personalizzato.