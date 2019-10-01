Come effettuare la prova colore usando Adobe Photoshop

Come effettuare la prova colore usando i profili di stampa ICC in Adobe Photoshop

Che cosa significa “prova colore”?

Effettuare una prova colore sullo schermo significa visualizzare come apparirà la tua immagine una volta stampata su una specifica stampante e tipologia di carta.

Scarica i nostri profili di stampa ICC

L’anteprima di stampa o la prova colore utilizzano profili di stampa, che possono essere scaricati qui e installati in Adobe Photoshop.

Sono disponibili profili diversi per ogni combinazione di stampante e carta offerta da theprintspace. I nostri profili di stampa ICC sono personalizzati su misura dai nostri specialisti di produzione, per abbinare i nostri macchinari all’avanguardia ad una gamma diversificata di carte d’archivio professionali.

Video guida: Una guida passo dopo passo su come installare ed utilizzare i profili stampa a colori in Adobe Photoshop per effettuare la prova colore delle tue opere

Raccomandiamo vivamente ai clienti di aggiornare e reinstallare regolarmente i nostri profili carta ICC. Ma non preoccuparti, ti avviseremo per mail se sono disponibili update per i tuoi profili.

Hai bisogno di ulteriori consigli per quanto riguarda la prova colore o la calibrazione del monitor?

Contatta il nostro team di supporto, che sarà lieto di aiutarti.